Mauricio Pochettino names first USMNT roster

Mauricio Pochettino has named his first USMNT squad as manager, with 25 players called up.

Pochettino will face Panama and Mexico in friendlies in October, as USMNT fans are eagerly anticipating his first camp in charge.

Zack Steffen and Gianluca Busio are back in the fold, while the usual stars in Christian Pulisic and Weston McKennie are in.

Below is the roster in full.

USMNT ROSTER FOR OCTOBER

GOALKEEPERS (4): Ethan Horvath (Cardiff City/WAL; 9/0), Patrick Schulte (Columbus Crew; 2/0), Zack Steffen (Colorado Rapids; 29/0), Matt Turner (Crystal Palace/ENG; 45/0)

DEFENDERS (8): Marlon Fossey (Standard Liege; 1/0), Kristoffer Lund (Palermo/ITA; 5/0), Mark McKenzie (Toulouse/FRA; 14/0), Tim Ream (Charlotte FC; 62/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 46/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 29/3), Joe Scally (Borussia Monchengladbach/GER; 12/0), Auston Trusty (Celtic/SCO; 2/0)

MIDFIELDERS (7): Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 44/8), Gianluca Busio (Venezia/ITA; 13/1), Johnny Cardoso (Real Betis/ESP; 17/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 56/11), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 7/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 41/0), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED; 14/0)

FORWARDS (6): Folarin Balogun (Monaco/FRA; 17/5), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven; 30/10), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 73/31), Josh Sargent (Norwich City/ENG; 25/5), Timothy Weah (Juventus/ITA; 41/6), Haji Wright (Coventry City/ENG; 13/4)