2025 NCAA College Football Fantasy Rankings: Arch Manning, Cade Klubnik headline Top 300 list

When ranking players for Campus 2 Canton and Devy Leagues that comprise the entire 136-team FBS player pool, how you value players and build your roster can vary depending on your goals. If you are trying to win the College side of C2C leagues, then your roster will likely include a smattering of high-impact G5 players that have very little NFL utility. However if you are strictly using your College roster as a feeder system for your NFL team, then your rankings aren’t going to prioritize players from CUSA schools that have little chance of being carried on your pro squad.

These rankings are strongly oriented towards how I rate the overall college talent pool from a Devy/NFL Fantasy perspective, and are sorted into tiers according to position.

Quarterbacks

Tier 1

1 - Arch Manning, Texas

2 - Garrett Nussmeier, LSU

3 - LaNorris Sellers, South Carolina

4 - D.J. Lagway, Florida

5 - Drew Allar, Penn State

6 - Cade Klubnik, Clemson

7 - Bryce Underwood, Michigan

Tier 2

8 - Sam Leavitt, ASU

9 - Keelon Russell, Alabama

10 - Julian Sayin, Ohio State

11 - Dante Moore, Oregon

12 - Dylan Raiola, Nebraska

13 - Tavien St. Clair, Ohio State

Tier 3

14 - Carson Beck, Miami

15 - Nico Iamaleava, Tennessee

16 - Fernando Mendoza, Indiana

17 - Jackson Arnold, Oklahoma

18 - Husan Longstreet, USC

19 - Josh Hoover, TCU

20 - Malik Washington, Maryland

21 - Jayden Maiava, USC

22 - Demond Williams, Washington

23- Aidan Chiles, Michigan State

24 - Austin Simmons, Ole Miss

25 - John Mateer, Oklahoma

Tier 4

26 - Deuce Knight, Auburn

27 - Jaron Keawe-Sagapouletele, Cal

28 - Haynes King, GT

29 - Avery Johnson, Kansas State

30 - Kevin Jennings, SMU

31- Gunner Stockton, Georgia

32 - Eli Holstein, Pitt

33 - Sawyer Robertson, Baylor

34 - Brenden Sorsby, Cincinnati

35 - Marcell Reed, Texas A&M

36 - CJ Carr, Notre Dame

37 - Ty Simpson, Alabama

38 - CJ Bailey, NC State

Tier 5

39 - Darian Mensah, Duke

40 - Rocco Becht, Iowa State

41 - Devon Dampier, Utah

42 - Maalik Murphy, Oregon State

43 - Luke Altmyer, Illinois

44 - Diego Pavia, Vanderbilt

45 - Connor Weigman, Houston

46 - Taylen Green, Arkansas

47 - Kamario Taylor, Mississippi State

48 - Kaidon Salter, Colorado

Tier 6

49 - Miller Moss, Louisville

50 - Elijah Brown, Stanford

51 - Matt Zollers, Missouri

52 - Nico Marchiol, West Virginia

53 - Behren Morton, Texas Tech

54 - Gio Lopez, North Carolina

55 - Kyron Drones, Virginia Tech

56 - Joey Aguilar, Tennessee

57 - Drake Lindsey, Minnesota

Tier 7

58 - Jalon Daniels, Kansas

59 - Beau Pribula, Missouri

60 - Steve Angeli, Syracuse

61 - Maddux Madsen, Boise State

62 - Noah Fifita, Arizona

63 - Will Hammond, Texas Tech

64 - Hauss Hejny, Oklahoma State

65 - Julian Lewis, Colorado

66 - Zevi Eckhaus, Wazzu

67 - Ryan Puglisi, Georgia

68 - Chandler Morries, UVA

69 - Billy Edwards, Wisconsin

70 - Austin Mack, Alabama



Running Backs

Tier 1

1 - Jeremiyah Love, Notre Dame

2 - Nick Singleton, Penn State

3 - Jonah Coleman, Washington

4 - Caden Durham, LSU

5 - Nate Frazier, Georgia

6 - Darius Taylor, Minnesota

7 - Makhi Hughes/Jordan Limar, Oregon

Tier 2

8 - Justice Haynes, Michigan

9 - Isaac Brown, Louisville

10 - Jadan Baugh, Florida

11 - Quinten Joyner/J’Koby Williams, Texas Tech

12 - James Peoples, Ohio State

13 - Tre Wisner, Texas

14 - Ousmane Kromah, Florida State

15 - Bo Jackson, Ohio State

16 - CJ Baxter, Texas

Tier 3

17 - Waymond Jordan, USC

18 - Ahmad Hardy, Missouri

19 - Jam Miller, Alabama

20 - Le’Veon Moss, Texas A&M

21 - Demond Claiborne, Wake Forest

22 - Quinton Martin, Penn State

23 - Bryson Washington, Baylor

24 - Taylor Tatum, Oklahoma

25 - Jadarian Price, Notre Dame

26 - Jordan Marshall, Michigan

27 - Ruben Owens, Texas A&M

28 - Jordan Lyle, Miami

29 - Shekai Mills-Knight, Ole Miss

30 - Kyson Brown/Kanye Udoh, Arizona State

Tier 4

31 - Gideon Davidson, Clemson

32 - Kaytron Allen, Penn State

33 - Yasin WIllis, Syracuse

34 - Harlem Berry, LSU

35 - Sire Gaines, Boise State

36 - Mark Fletcher, Miami

37 - Kaden Feagin/Aidan Laughery, Illinois

38 - AK Dear, Alabama

39 - Xavier Robinson, Oklahoma

40 - Wayshawn Parker, Utah

41 - Jerrick Gibson, Texas

42 - LJ Martin, BYU

43 - Nolan Ray, Maryland

44 - Terion Stewart, Virginia Tech

Tier 5

45 - Kamari Moulton, Iowa

46 - Duke Watson, Louisville

47 - Peyton Lewis, Tennessee

48 - Jaheim White, West Virginia

49 - Roderick Robinson, Georgia

50 - Kedren Young, Notre Dame

51 - Marquise Davis, Missouri

52 - Fluff Bothwell/Davon Booth, Mississippi State

53 - Desmond Reid, Pitt

54 - Jaydn Ott, Oklahoma

55 - Emmett Johnson, Nebraska

56 - Carson Hansen, Iowa State

57 - DeSean Bishop, Tennessee

Tier 6

58 - Alvin Henderson, Auburn

59 - Kewan Lacy, Ole Miss

60 - Daylan Smothers, NC State

61 - Jaivian Thomas, UCLA

62 - Durell Robinson, Auburn

63 - Dillin Jones, Wisconsin

64 - Jace Clarizio, Michigan State

65 - Braylen Russell, Arkansas

66 - Tawee Walker, Cincinnati

67 - Antwan Raymond/CJ Campbell, Rutgers

Tier 7

68 - Anthony Hankerson

69 - Jamal Haynes, Georgia Tech

70 - Nate Palmer/Jeremy Payne, TCU

71 - CJ Donaldson, Ohio State

72 - Turbo Richard, BC

73 - Davion Gause/Benjamin Hall, UNC

74 - Oscar Adaway/Rahsul Faison(?), South Carolina

75 - Kedrick Reescano/Ismail Mahdi, Arizona

76 - Myles Montgomery, UCF

77 - Lee Beebe, Indiana

78 - Adam Randall, Clemson

79 - Daniel Hishaw/Leshon Williams, Kansas

80 - Derrick McFall/TJ Harden/Chris Johnson, SMU

81 - Adam Mohammed, Washington

82 - Jaden Nixon, UCF

83 - Darrion Dupree, Wisconsin

84 - Noah Whittington, Oregon

85 - Evan Pryor, Cincinnati



Wide Receivers

Tier 1

1 - Jeremiah Smith, Ohio State

2 - Ryan WIlliams, Alabama

3 - Cam Coleman, Auburn

Tier 2

4 - Ryan Wingo, Texas

5 - T.J. Moore, Clemson

6 - Dakorien Moore, Oregon

7 - Bryant Wesco, Clemson

8 - Jordyn Tyson, Arizona State

9 - Makai Lemon, USC

Tier 3

10 - Antonio Williams, Clemson

11 - Carnell Tate, Ohio State

12 - Denzel Boston, Washington

13 - Tre Wilson, Florida

14 - Nick Marsh, Michigan State

15 - Germie Bernard, Alabama

16 - Lotzeir Brooks, Alabama

17 - Ja’Kobi Lane, USC

18 - Eric Singleton, Auburn

19 - Kaliq Lockett, Texas

20 - Dallas Wilson, Florida

21 - DeAndre Moore, Texas

22 - D’Zhaun Stribling, Ole Miss

Tier 4

23 - Zachariah Branch, Georgia

24 - Ian Strong, Rutgers

25 - -Quincy Porter, Ohio State

26 - KC Concepcion, NC State

27 - Chris Bell, Louisville

28 - Cayden Lee, Mississippi

29 - Emmett Mosley, Texas

30 - Jerome Myles, Texas A&M

31 - Dane Key, Nebraska

32 - Joseph Williams, Colorado

33 - Eric McAllister, TCU

Tier 5

34 - Deion Burks, Oklahoma

35 - Malcom Simmons, Auburn

36 - Chase Sowell, Iowa State

37 - Josiah Trader, Miami

38 -Elijah Surratt, Indiana

39 - Michael Terry, Texas

40 - Mylan Graham, Ohio State

41 - Mazeo Bennett, South Carolina

42 - Aaron Anderson, LSU

43 - Hudson Clement, Illinois

Tier 6

44 - Vernell Brown, Florida

45 - Barion Brown, LSU

46 - Talyn Taylor, Georgia

47 - Omarion Miller, Colorado

48 - Perry Thompson, Auburn

49 - Caleb Cunningham, Ole Miss

50 - Kevin Coleman, Missouri

51 - Mike Matthews, Tennessee

52 - Jayce Brown, Kansas State

53 - Malachi Fields, Notre Dame

54 - Tobias Merriweather, Utah

Tier 7

55 - Nick Anderson, LSU

56 - Jeff Caldwell, Cincinnati

57 - Josh Cameron, Baylor

58 - Kendrick Law, Kentucky

59 - Elijah Thomas, Oklahoma

60 - Trebor Pena, Penn State

61 - Drelon Miller, Colorado

62 - Justius Lowe, Oregon

63 - Brenadon Inniss, Ohio State

64 - Que’Sean Brown, Duke

65 - Anthony Evans, Mississippi State

66 - Kenny Johnson, Pitt

67 - Kwazi Gilmer, UCLA

68 - Zavion Thomas, LSU

Tier 8

69 - Ted Hurst, Georgia State

70 - Caleb Douglas, Texas Tech

71 - Jonathan Dwyer, TCU

72 - Zion Kearney, Oklahoma

73 - Pofele Ashlock, Hawaii

74 - Darrell Gill, Syracuse

75 - Donavan McCulley, Michigan

76 - Jamie FFrench, Texas

77 - Isaiah Horton, Alabama

78 - Caullin Lacy, Louisville

79 - Eric Rivers, Georgia Tech

80 - Micah Hudson, Texas Tech

Tier 9

81 - Mario Craver, Texas A&M

82 - O’Mega Blake, Arkansas

83 - Emmanuel Henderson, Kansas

84 - Devin McCuin, UTSA

85 - Easton Messer, FAU

86 - Caleb Odom, Ole Miss (WR/TE)

87 - CJ Daniels, LSU

88 - Corey Rucker, Arkansas State

89 - Jaden Greathouse, Notre Dame

90 - Chase Roberts, BYU

91 - Colbie Young, Georgia

92 - Chris Brazzell, Tennessee

93 - Malik Rutherford, Georgia Tech

94 - Vinny Anthony, Wisconsin

95 - Noah Rogers, NC State



Tight Ends

Tier 1

1 - Kenyon Sadiq, Oregon

2 - Eli Stowers, Vanderbilt

3 - Luke Reynolds, Penn State

4 - Lincoln Cure, Kansas State

Tier 2

5 - Luke Hasz, Ole Miss

6 - Jack Endries, Cal

7 - Trey’Dez Green, LSU

8 - Max Klare, Ohio State

9 - Joe Royer, Cincinnati

10 - Jack Velling, Michigan State

Tier 3

11 - RJ Maryland, SMU

12 - Lawson Luckie, Georgia

13 - Justin Joly, NC State

14 - Elijah Lofton, Miami

15 - Eli Raridon, Notre Dame

16 - Sam Roush, Stanford

17 - Seydou Traore, Mississippi State

18 - Christian Betancur, Clemson

19 - Oscar Delp, Georgia

20 - Andrew Rappleya, Penn State

Tier 4

21 - Chamon Metayer, Arizona State

22 - Decker DeGraaf, Washington

23 - Landen Thomas, Florida State

24 - Michael Smith, South Carolina

25 - Michael Trigg, Baylor

26 - Benjamin Brahmer, Iowa State

27 - Matthew Lauter, Boise State

28 - Dae’Quan Wright, Ole Miss

29 - Bauer Sharp, LSU

30 - John Michael Gyllenborg, Wyoming

Tier 5

31 - Hogan Hansen, Michigan

32 - Miles Kitselman, Tennessee

33 - Terrance Carter, Texas Tech

34 - Brady Prieskorn, Michigan

35 - Ka’Morreun Pimpton, TCU

36 - Brett Norfleet, Missouri

37 - Lake McRee, USC

38 - Tanner Koziol, Houston

Tier 6

39 - Keyan Burnett, Arizona

40 - Garrett Oakley, Kansas State

41 - Dorian Fleming, Maryland

42 - Andrew Olesh, Penn State

43 - Olsen Patt-Henry, Clemson

44 - Boden Groen, Kansas

45 - Addison Ostrenga, Iowa

46 - Landen King, Duke

47 - Holden Staes, Indiana

48 - Benji Gosnell, Virginia Tech

49 - Jack Pederson, UCLA

50 - Dan Villari, Syracuse