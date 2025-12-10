Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 15 of 2025 season

Below are my Week 15, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Josh Allen QB Bills Patriots 2 Drake Maye QB Patriots Bills 3 Matthew Stafford QB Rams Lions 4 Jalen Hurts QB Eagles Raiders 5 Lamar Jackson QB Ravens Bengals 6 Jaxson Dart QB Giants Commanders 7 Joe Burrow QB Bengals Ravens 8 Jayden Daniels QB Commanders Giants 9 Brock Purdy QB 49ers Titans 10 Dak Prescott QB Cowboys Vikings 11 Trevor Lawrence QB Jaguars Jets 12 Patrick Mahomes QB Chiefs Chargers 13 Jared Goff QB Lions Rams 14 C.J. Stroud QB Texans Cardinals 15 Caleb Williams QB Bears Browns 16 Bo Nix QB Broncos Packers 17 Baker Mayfield QB Buccaneers Falcons 18 Justin Herbert QB Chargers Chiefs 19 J.J. McCarthy QB Vikings Cowboys 20 Jordan Love QB Packers Broncos 21 Sam Darnold QB Seahawks Colts 22 Jacoby Brissett QB Cardinals Texans 23 Shedeur Sanders QB Browns Bears 24 Tyler Shough QB Saints Panthers 25 Bryce Young QB Panthers Saints

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Titans 2 De’Von Achane RB Dolphins Steelers 3 Jahmyr Gibbs RB Lions Rams 4 Bijan Robinson RB Falcons Buccaneers 5 Derrick Henry RB Ravens Bengals 6 Saquon Barkley RB Eagles Raiders 7 Josh Jacobs RB Packers Broncos 8 Jonathan Taylor RB Colts Seahawks 9 James Cook RB Bills Patriots 10 Chase Brown RB Bengals Ravens 11 Bucky Irving RB Buccaneers Falcons 12 Travis Etienne RB Jaguars Jets 13 Woody Marks RB Texans Cardinals 14 Kyren Williams RB Rams Lions 15 Javonte Williams RB Cowboys Vikings 16 RJ Harvey RB Broncos Packers 17 Ashton Jeanty RB Raiders Eagles 18 Quinshon Judkins RB Browns Bears 19 Rico Dowdle RB Panthers Saints 20 Devin Neal RB Saints Panthers 21 Aaron Jones RB Vikings Cowboys 22 Tyrone Tracy RB Giants Commanders 23 Breece Hall RB Jets Jaguars 24 Kenneth Walker RB Seahawks Colts 25 D’Andre Swift RB Bears Browns 26 TreVeyon Henderson RB Patriots Bills 27 Jaylen Warren RB Steelers Dolphins 28 Omarion Hampton RB Chargers Chiefs 29 Tony Pollard RB Titans 49ers 30 Kenneth Gainwell RB Steelers Dolphins 31 Chris Rodriguez RB Commanders Giants 32 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bills 33 Chuba Hubbard RB Panthers Saints 34 Devin Singletary RB Giants Commanders 35 Kyle Monangai RB Bears Browns 36 Kimani Vidal RB Chargers Chiefs 37 Tyjae Spears RB Titans 49ers 38 Kareem Hunt RB Chiefs Chargers 39 Jordan Mason RB Vikings Cowboys 40 Zach Charbonnet RB Seahawks Colts 41 David Montgomery RB Lions Rams 42 Zonovan Knight RB Cardinals Texans 43 Blake Corum RB Rams Lions 44 Tyler Allgeier RB Falcons Buccaneers 45 Isiah Pacheco RB Chiefs Chargers 46 Rachaad White RB Buccaneers Falcons 47 Samaje Perine RB Bengals Ravens 48 Bhayshul Tuten RB Jaguars Jets 49 Dylan Sampson RB Browns Bears 50 Jaylen Wright RB Dolphins Steelers

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Lions 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Colts 3 Ja’Marr Chase WR Bengals Ravens 4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Rams 5 CeeDee Lamb WR Cowboys Vikings 6 A.J. Brown WR Eagles Raiders 7 Rashee Rice WR Chiefs Chargers 8 Davante Adams WR Rams Lions 9 Nico Collins WR Texans Cardinals 10 Drake London WR Falcons Buccaneers 11 Justin Jefferson WR Vikings Cowboys 12 George Pickens WR Cowboys Vikings 13 Michael Wilson WR Cardinals Texans 14 Jameson Williams WR Lions Rams 15 Wan’Dale Robinson WR Giants Commanders 16 Jaylen Waddle WR Dolphins Steelers 17 Chris Olave WR Saints Panthers 18 Tetairoa McMillan WR Panthers Saints 19 Stefon Diggs WR Patriots Bills 20 DK Metcalf WR Steelers Dolphins 21 Jauan Jennings WR 49ers Titans 22 Terry McLaurin WR Commanders Giants 23 Courtland Sutton WR Broncos Packers 24 DeVonta Smith WR Eagles Raiders 25 Zay Flowers WR Ravens Bengals 26 Deebo Samuel WR Commanders Giants 27 Ladd McConkey WR Chargers Chiefs 28 Emeka Egbuka WR Buccaneers Falcons 29 Jakobi Meyers WR Jaguars Jets 30 Jordan Addison WR Vikings Cowboys 31 Christian Watson WR Packers Broncos 32 Luther Burden WR Bears Browns 33 Chris Godwin WR Buccaneers Falcons 34 Adonai Mitchell WR Jets Jaguars 35 Brian Thomas WR Jaguars Jets 36 Chimere Dike WR Titans 49ers 37 Michael Pittman WR Colts Seahawks 38 John Metchie WR Jets Jaguars 39 Jayden Reed WR Packers Broncos 40 Khalil Shakir WR Bills Patriots 41 Keenan Allen WR Chargers Chiefs 42 DJ Moore WR Bears Browns 43 Jayden Higgins WR Texans Cardinals 44 Darius Slayton WR Giants Commanders 45 Jerry Jeudy WR Browns Bears 46 Devaughn Vele WR Saints Panthers 47 Xavier Worthy WR Chiefs Chargers 48 Kayshon Boutte WR Patriots Bills 49 Quentin Johnston WR Chargers Chiefs 50 Pat Bryant WR Broncos Packers

TE Rankings