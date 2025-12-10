Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 15 of 2025 season
Published December 10, 2025 10:38 AM
Sheduer is ‘getting better every week’
Matthew Berry, Connor Rogers and Jay Croucher break down Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders' progress in recent weeks and why he is a viable fantasy option who is available in most leagues.
Below are my Week 15, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Patriots
|2
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Bills
|3
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Lions
|4
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Raiders
|5
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Bengals
|6
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Commanders
|7
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Ravens
|8
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Giants
|9
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Titans
|10
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Vikings
|11
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Jets
|12
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Chargers
|13
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Rams
|14
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Cardinals
|15
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Browns
|16
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Packers
|17
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Falcons
|18
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Chiefs
|19
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Cowboys
|20
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Broncos
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Colts
|22
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Texans
|23
|Shedeur Sanders
|QB
|Browns
|Bears
|24
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Panthers
|25
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Saints
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Titans
|2
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Steelers
|3
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Rams
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Buccaneers
|5
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Bengals
|6
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Raiders
|7
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Broncos
|8
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Seahawks
|9
|James Cook
|RB
|Bills
|Patriots
|10
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Ravens
|11
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Falcons
|12
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Jets
|13
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Cardinals
|14
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Lions
|15
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Vikings
|16
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Packers
|17
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Eagles
|18
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Bears
|19
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Saints
|20
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Panthers
|21
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Cowboys
|22
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Commanders
|23
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Jaguars
|24
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Colts
|25
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Browns
|26
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Bills
|27
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Dolphins
|28
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Chiefs
|29
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|49ers
|30
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Dolphins
|31
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Giants
|32
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Bills
|33
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Saints
|34
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Commanders
|35
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Browns
|36
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Chiefs
|37
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|49ers
|38
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Chargers
|39
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Cowboys
|40
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Colts
|41
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Rams
|42
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Texans
|43
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Lions
|44
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Buccaneers
|45
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Chargers
|46
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Falcons
|47
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Ravens
|48
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Jets
|49
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Bears
|50
|Jaylen Wright
|RB
|Dolphins
|Steelers
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Lions
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Colts
|3
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Ravens
|4
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Rams
|5
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Vikings
|6
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Raiders
|7
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Chargers
|8
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Lions
|9
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Cardinals
|10
|Drake London
|WR
|Falcons
|Buccaneers
|11
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Cowboys
|12
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Vikings
|13
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Texans
|14
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Rams
|15
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Commanders
|16
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Steelers
|17
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Panthers
|18
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Saints
|19
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Bills
|20
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Dolphins
|21
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Titans
|22
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Giants
|23
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Packers
|24
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Raiders
|25
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Bengals
|26
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Giants
|27
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Chiefs
|28
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Falcons
|29
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Jets
|30
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Cowboys
|31
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Broncos
|32
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Browns
|33
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Falcons
|34
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Jaguars
|35
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Jets
|36
|Chimere Dike
|WR
|Titans
|49ers
|37
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Seahawks
|38
|John Metchie
|WR
|Jets
|Jaguars
|39
|Jayden Reed
|WR
|Packers
|Broncos
|40
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Patriots
|41
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Chiefs
|42
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Browns
|43
|Jayden Higgins
|WR
|Texans
|Cardinals
|44
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Commanders
|45
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Bears
|46
|Devaughn Vele
|WR
|Saints
|Panthers
|47
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Chargers
|48
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Bills
|49
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Chiefs
|50
|Pat Bryant
|WR
|Broncos
|Packers
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Texans
|2
|George Kittle
|TE
|49ers
|Titans
|3
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Eagles
|4
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Bears
|5
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Vikings
|6
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Raiders
|7
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Bengals
|8
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Bills
|9
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Chargers
|10
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Commanders
|11
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Patriots
|12
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Panthers
|13
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Seahawks
|14
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Buccaneers
|15
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Bengals
|16
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Cardinals
|17
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Jets
|18
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Browns
|19
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Cowboys
|20
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Lions
|21
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Colts
|22
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Chiefs
|23
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Ravens
|24
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Steelers
|25
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Jaguars
Mentions
NFL Minnesota Vikings Houston Texans Pittsburgh Steelers Seattle Seahawks New Orleans Saints Baltimore Ravens Los Angeles Rams Las Vegas Raiders Detroit Lions New York Jets Jacksonville Jaguars New York Giants Atlanta Falcons Philadelphia Eagles Miami Dolphins Washington Commanders Indianapolis Colts Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers Arizona Cardinals Tampa Bay Buccaneers Cleveland Browns Denver Broncos Buffalo Bills Chicago Bears San Francisco 49ers Green Bay Packers Cincinnati Bengals Dallas Cowboys New England Patriots Tennessee Titans Carolina Panthers Matthew Berry