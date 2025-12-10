 Skip navigation
Jordon Smith prepares for 450 Triumph debut
Jalen Hurts, Emeka Egbuka, Tony Pollard headline Week 15's Regression Files
LPGA's 6-foot-3 medalist at Final Qualifying can swing it over 110 mph, leads several Euro grads
Will 49ers cover a big number vs. Titans?
Brissett should do enough for ARI to cover vs. HOU
LAC-KC, GB-DEN lead best matchups of Week 15

Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
Jordon Smith prepares for 450 Triumph debut
Jalen Hurts, Emeka Egbuka, Tony Pollard headline Week 15's Regression Files
LPGA's 6-foot-3 medalist at Final Qualifying can swing it over 110 mph, leads several Euro grads
Will 49ers cover a big number vs. Titans?
Brissett should do enough for ARI to cover vs. HOU
LAC-KC, GB-DEN lead best matchups of Week 15

Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 15 of 2025 season

  
Published December 10, 2025 10:38 AM
Matthew Berry, Connor Rogers and Jay Croucher break down Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders' progress in recent weeks and why he is a viable fantasy option who is available in most leagues.

Below are my Week 15, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Josh Allen QB Bills Patriots
2 Drake Maye QB Patriots Bills
3 Matthew Stafford QB Rams Lions
4 Jalen Hurts QB Eagles Raiders
5 Lamar Jackson QB Ravens Bengals
6 Jaxson Dart QB Giants Commanders
7 Joe Burrow QB Bengals Ravens
8 Jayden Daniels QB Commanders Giants
9 Brock Purdy QB 49ers Titans
10 Dak Prescott QB Cowboys Vikings
11 Trevor Lawrence QB Jaguars Jets
12 Patrick Mahomes QB Chiefs Chargers
13 Jared Goff QB Lions Rams
14 C.J. Stroud QB Texans Cardinals
15 Caleb Williams QB Bears Browns
16 Bo Nix QB Broncos Packers
17 Baker Mayfield QB Buccaneers Falcons
18 Justin Herbert QB Chargers Chiefs
19 J.J. McCarthy QB Vikings Cowboys
20 Jordan Love QB Packers Broncos
21 Sam Darnold QB Seahawks Colts
22 Jacoby Brissett QB Cardinals Texans
23 Shedeur Sanders QB Browns Bears
24 Tyler Shough QB Saints Panthers
25 Bryce Young QB Panthers Saints

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Titans
2 De’Von Achane RB Dolphins Steelers
3 Jahmyr Gibbs RB Lions Rams
4 Bijan Robinson RB Falcons Buccaneers
5 Derrick Henry RB Ravens Bengals
6 Saquon Barkley RB Eagles Raiders
7 Josh Jacobs RB Packers Broncos
8 Jonathan Taylor RB Colts Seahawks
9 James Cook RB Bills Patriots
10 Chase Brown RB Bengals Ravens
11 Bucky Irving RB Buccaneers Falcons
12 Travis Etienne RB Jaguars Jets
13 Woody Marks RB Texans Cardinals
14 Kyren Williams RB Rams Lions
15 Javonte Williams RB Cowboys Vikings
16 RJ Harvey RB Broncos Packers
17 Ashton Jeanty RB Raiders Eagles
18 Quinshon Judkins RB Browns Bears
19 Rico Dowdle RB Panthers Saints
20 Devin Neal RB Saints Panthers
21 Aaron Jones RB Vikings Cowboys
22 Tyrone Tracy RB Giants Commanders
23 Breece Hall RB Jets Jaguars
24 Kenneth Walker RB Seahawks Colts
25 D’Andre Swift RB Bears Browns
26 TreVeyon Henderson RB Patriots Bills
27 Jaylen Warren RB Steelers Dolphins
28 Omarion Hampton RB Chargers Chiefs
29 Tony Pollard RB Titans 49ers
30 Kenneth Gainwell RB Steelers Dolphins
31 Chris Rodriguez RB Commanders Giants
32 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bills
33 Chuba Hubbard RB Panthers Saints
34 Devin Singletary RB Giants Commanders
35 Kyle Monangai RB Bears Browns
36 Kimani Vidal RB Chargers Chiefs
37 Tyjae Spears RB Titans 49ers
38 Kareem Hunt RB Chiefs Chargers
39 Jordan Mason RB Vikings Cowboys
40 Zach Charbonnet RB Seahawks Colts
41 David Montgomery RB Lions Rams
42 Zonovan Knight RB Cardinals Texans
43 Blake Corum RB Rams Lions
44 Tyler Allgeier RB Falcons Buccaneers
45 Isiah Pacheco RB Chiefs Chargers
46 Rachaad White RB Buccaneers Falcons
47 Samaje Perine RB Bengals Ravens
48 Bhayshul Tuten RB Jaguars Jets
49 Dylan Sampson RB Browns Bears
50 Jaylen Wright RB Dolphins Steelers

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Lions
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Colts
3 Ja’Marr Chase WR Bengals Ravens
4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Rams
5 CeeDee Lamb WR Cowboys Vikings
6 A.J. Brown WR Eagles Raiders
7 Rashee Rice WR Chiefs Chargers
8 Davante Adams WR Rams Lions
9 Nico Collins WR Texans Cardinals
10 Drake London WR Falcons Buccaneers
11 Justin Jefferson WR Vikings Cowboys
12 George Pickens WR Cowboys Vikings
13 Michael Wilson WR Cardinals Texans
14 Jameson Williams WR Lions Rams
15 Wan’Dale Robinson WR Giants Commanders
16 Jaylen Waddle WR Dolphins Steelers
17 Chris Olave WR Saints Panthers
18 Tetairoa McMillan WR Panthers Saints
19 Stefon Diggs WR Patriots Bills
20 DK Metcalf WR Steelers Dolphins
21 Jauan Jennings WR 49ers Titans
22 Terry McLaurin WR Commanders Giants
23 Courtland Sutton WR Broncos Packers
24 DeVonta Smith WR Eagles Raiders
25 Zay Flowers WR Ravens Bengals
26 Deebo Samuel WR Commanders Giants
27 Ladd McConkey WR Chargers Chiefs
28 Emeka Egbuka WR Buccaneers Falcons
29 Jakobi Meyers WR Jaguars Jets
30 Jordan Addison WR Vikings Cowboys
31 Christian Watson WR Packers Broncos
32 Luther Burden WR Bears Browns
33 Chris Godwin WR Buccaneers Falcons
34 Adonai Mitchell WR Jets Jaguars
35 Brian Thomas WR Jaguars Jets
36 Chimere Dike WR Titans 49ers
37 Michael Pittman WR Colts Seahawks
38 John Metchie WR Jets Jaguars
39 Jayden Reed WR Packers Broncos
40 Khalil Shakir WR Bills Patriots
41 Keenan Allen WR Chargers Chiefs
42 DJ Moore WR Bears Browns
43 Jayden Higgins WR Texans Cardinals
44 Darius Slayton WR Giants Commanders
45 Jerry Jeudy WR Browns Bears
46 Devaughn Vele WR Saints Panthers
47 Xavier Worthy WR Chiefs Chargers
48 Kayshon Boutte WR Patriots Bills
49 Quentin Johnston WR Chargers Chiefs
50 Pat Bryant WR Broncos Packers

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Texans
2 George Kittle TE 49ers Titans
3 Brock Bowers TE Raiders Eagles
4 Harold Fannin TE Browns Bears
5 Jake Ferguson TE Cowboys Vikings
6 Dallas Goedert TE Eagles Raiders
7 Mark Andrews TE Ravens Bengals
8 Hunter Henry TE Patriots Bills
9 Travis Kelce TE Chiefs Chargers
10 Theo Johnson TE Giants Commanders
11 Dalton Kincaid TE Bills Patriots
12 Juwan Johnson TE Saints Panthers
13 Tyler Warren TE Colts Seahawks
14 Kyle Pitts TE Falcons Buccaneers
15 Isaiah Likely TE Ravens Bengals
16 Dalton Schultz TE Texans Cardinals
17 Brenton Strange TE Jaguars Jets
18 Colston Loveland TE Bears Browns
19 T.J. Hockenson TE Vikings Cowboys
20 Colby Parkinson TE Rams Lions
21 AJ Barner TE Seahawks Colts
22 Oronde Gadsden TE Chargers Chiefs
23 Mike Gesicki TE Bengals Ravens
24 Darren Waller TE Dolphins Steelers
25 Mason Taylor TE Jets Jaguars

