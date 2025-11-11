Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
The PGA Tour’s FedExCup Fall season is winding down with the sixth of seven events, the Butterfield Bermuda Championship.
Here’s a look at tee times and groupings for the first round at Port Royal Golf Course. Golf Channel coverage begins Thursday at 1 p.m. EST.
|Time
|Tee
|Players
|6 AM
EST
|1
Ryo Hisatsune
Max McGreevy
Hayden Springer
|6 AM
EST
|10
Cameron Champ
Kevin Streelman
Sam Ryder
|6:11 AM
EST
|1
Austin Cook
Joseph Bramlett
Paul Peterson
|6:11 AM
EST
|10
Patrick Rodgers
Eric Cole
Alex Smalley
|6:22 AM
EST
|1
Ben Silverman
Kris Ventura
Ricky Castillo
|6:22 AM
EST
|10
Victor Perez
Rico Hoey
Danny Walker
|6:33 AM
EST
|1
Kevin Yu
Matthieu Pavon
Adam Svensson
|6:33 AM
EST
|10
Michael Brennan
Rafael Campos
Sahith Theegala
|6:44 AM
EST
|1
Luke List
Nick Hardy
Brandt Snedeker
|6:44 AM
EST
|10
Camilo Villegas
Matt Wallace
Sam Stevens
|6:55 AM
EST
|1
Lanto Griffin
Henrik Norlander
Dylan Wu
|6:55 AM
EST
|10
Trey Mullinax
Zac Blair
Ben Kohles
|7:06 AM
EST
|1
Danny Willett
Mark Hubbard
Hayden Buckley
|7:06 AM
EST
|10
Robert Streb
Beau Hossler
Patrick Fishburn
|7:17 AM
EST
|1
Luke Clanton
Mason Andersen
Blades Brown
|7:17 AM
EST
|10
Trevor Cone
John Pak
Drew Doyle
|7:28 AM
EST
|1
Harrison Endycott
Quade Cummins
Chase Johnson
|7:28 AM
EST
|10
Pierceson Coody
Matthew Riedel
Henry Smart
|7:39 AM
EST
|1
Gordon Sargent
Samuel Anderson
Andrew Zielinski (a)
|7:39 AM
EST
|10
Matteo Manassero
Philip Knowles
Oscar Couilleau (a)
|10:30 AM
EST
|1
Ryan Palmer
Andrew Putnam
Adam Hadwin
|10:30 AM
EST
|10
Justin Lower
Chan Kim
Jackson Suber
|10:41 AM
EST
|1
Tyler Duncan
Matt NeSmith
Chandler Phillips
|10:41 AM
EST
|10
Ben Martin
Greyson Sigg
Isaiah Salinda
|10:52 AM
EST
|1
Chad Ramey
Matti Schmid
Carson Young
|10:52 AM
EST
|10
Thorbjørn Olesen
Kevin Roy
David Skinns
|11:03 AM
EST
|1
Nico Echavarria
Matt Kuchar
Sami Valimaki
|11:03 AM
EST
|10
Lee Hodges
Francesco Molinari
Adam Schenk
|11:14 AM
EST
|1
Steven Fisk
Taylor Moore
Seamus Power
|11:14 AM
EST
|10
Doug Ghim
David Lipsky
Harry Higgs
|11:25 AM
EST
|1
Martin Laird
Jonathan Byrd
Jesper Svensson
|11:25 AM
EST
|10
Vince Whaley
Will Gordon
Jeremy Paul
|11:36 AM
EST
|1
Antoine Rozner
Kevin Velo
Hunter Wolcott
|11:36 AM
EST
|10
Thomas Rosenmueller
Rikuya Hoshino
Justin Hastings
|11:47 AM
EST
|1
Takumi Kanaya
Taylor Dickson
Tyler Watts (a)
|11:47 AM
EST
|10
Will Chandler
Braden Thornberry
Paul Ferrier
|11:58 AM
EST
|1
Taylor Montgomery
Frankie Capan III
Jake Peacock
|11:58 AM
EST
|10
Niklas Norgaard
Cristobal Del Solar
Oliver Betschart (a)
|12:09 PM
EST
|1
Noah Goodwin
Kaito Onishi
Kenny Leseur
|12:09 PM
EST
|10
David Ford
Vince Covello
Will Haddrell (a)