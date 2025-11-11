Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Buffalo Bills at Miami Dolphins
Commanders at Dolphins prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2024 Rd 08 Washougal Tom Vialle w bike in street clothes.JPG
Tom Vialle officially confirmed with Honda HRC, will debut at Paris Supercross
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
NFL: Baltimore Ravens at Miami Dolphins
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

Top Clips

nbc_bte_lakersthunder_251112.jpg
LAL is a ‘cover machine,’ but OKC has been a force
nbc_golf_katescottintv_251112.jpg
How Clark has become a ‘cultural phenomenon’
nbc_bte_magicknicks_251112.jpg
Eye surging Knicks to cover vs. Magic

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Buffalo Bills at Miami Dolphins
Commanders at Dolphins prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2024 Rd 08 Washougal Tom Vialle w bike in street clothes.JPG
Tom Vialle officially confirmed with Honda HRC, will debut at Paris Supercross
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
NFL: Baltimore Ravens at Miami Dolphins
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

Top Clips

nbc_bte_lakersthunder_251112.jpg
LAL is a ‘cover machine,’ but OKC has been a force
nbc_golf_katescottintv_251112.jpg
How Clark has become a ‘cultural phenomenon’
nbc_bte_magicknicks_251112.jpg
Eye surging Knicks to cover vs. Magic

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 11, 2025 03:52 PM
Griffin executes at high level for third PGA win
November 10, 2025 02:50 PM
Take a look at top shots from Ben Griffin's PGA Tour win at the World Wide Technologies Championship this past weekend, shooting 29 under par to secure his third win of the season.

The PGA Tour’s FedExCup Fall season is winding down with the sixth of seven events, the Butterfield Bermuda Championship.

Here’s a look at tee times and groupings for the first round at Port Royal Golf Course. Golf Channel coverage begins Thursday at 1 p.m. EST.

Butterfield Bermuda Championship 2024 - Round Two
Butterfield Bermuda Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch
Tee times and TV times for the second round of the PGA Tour’s FedExCup Fall event in Bermuda.

Time
TeePlayers
6 AM
EST		1

Ryo Hisatsune

Max McGreevy

Hayden Springer

6 AM
EST		10

Cameron Champ

Kevin Streelman

Sam Ryder

6:11 AM
EST		1

Austin Cook

Joseph Bramlett

Paul Peterson

6:11 AM
EST		10

Patrick Rodgers

Eric Cole

Alex Smalley

6:22 AM
EST		1

Ben Silverman

Kris Ventura

Ricky Castillo

6:22 AM
EST		10

Victor Perez

Rico Hoey

Danny Walker

6:33 AM
EST		1

Kevin Yu

Matthieu Pavon

Adam Svensson

6:33 AM
EST		10

Michael Brennan

Rafael Campos

Sahith Theegala

6:44 AM
EST		1

Luke List

Nick Hardy

Brandt Snedeker

6:44 AM
EST		10

Camilo Villegas

Matt Wallace

Sam Stevens

6:55 AM
EST		1

Lanto Griffin

Henrik Norlander

Dylan Wu

6:55 AM
EST		10

Trey Mullinax

Zac Blair

Ben Kohles

7:06 AM
EST		1

Danny Willett

Mark Hubbard

Hayden Buckley

7:06 AM
EST		10

Robert Streb

Beau Hossler

Patrick Fishburn

7:17 AM
EST		1

Luke Clanton

Mason Andersen

Blades Brown

7:17 AM
EST		10

Trevor Cone

John Pak

Drew Doyle

7:28 AM
EST		1

Harrison Endycott

Quade Cummins

Chase Johnson

7:28 AM
EST		10

Pierceson Coody

Matthew Riedel

Henry Smart

7:39 AM
EST		1

Gordon Sargent

Samuel Anderson

Andrew Zielinski (a)

7:39 AM
EST		10

Matteo Manassero

Philip Knowles

Oscar Couilleau (a)

10:30 AM
EST		1

Ryan Palmer

Andrew Putnam

Adam Hadwin

10:30 AM
EST		10

Justin Lower

Chan Kim

Jackson Suber

10:41 AM
EST		1

Tyler Duncan

Matt NeSmith

Chandler Phillips

10:41 AM
EST		10

Ben Martin

Greyson Sigg

Isaiah Salinda

10:52 AM
EST		1

Chad Ramey

Matti Schmid

Carson Young

10:52 AM
EST		10

Thorbjørn Olesen

Kevin Roy

David Skinns

11:03 AM
EST		1

Nico Echavarria

Matt Kuchar

Sami Valimaki

11:03 AM
EST		10

Lee Hodges

Francesco Molinari

Adam Schenk

11:14 AM
EST		1

Steven Fisk

Taylor Moore

Seamus Power

11:14 AM
EST		10

Doug Ghim

David Lipsky

Harry Higgs

11:25 AM
EST		1

Martin Laird

Jonathan Byrd

Jesper Svensson

11:25 AM
EST		10

Vince Whaley

Will Gordon

Jeremy Paul

11:36 AM
EST		1

Antoine Rozner

Kevin Velo

Hunter Wolcott

11:36 AM
EST		10

Thomas Rosenmueller

Rikuya Hoshino

Justin Hastings

11:47 AM
EST		1

Takumi Kanaya

Taylor Dickson

Tyler Watts (a)

11:47 AM
EST		10

Will Chandler

Braden Thornberry

Paul Ferrier

11:58 AM
EST		1

Taylor Montgomery

Frankie Capan III

Jake Peacock

11:58 AM
EST		10

Niklas Norgaard

Cristobal Del Solar

Oliver Betschart (a)

12:09 PM
EST		1

Noah Goodwin

Kaito Onishi

Kenny Leseur

12:09 PM
EST		10

David Ford

Vince Covello

Will Haddrell (a)