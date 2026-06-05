U.S. Women’s Open 2026: Second-round tee times, pairings at Riviera

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Round One
U.S. Women’s Open 2026: Jennifer Kupcho takes early lead after Round 1, Nelly Korda in the rough
PGA: the Memorial Tournament presented by Workday - First Round
Fleetwood part of 4-way tie for the lead at Memorial in a tough opening round for Scheffler
Atlanta Dream v Indiana Fever
Kelsey Mitchell scores 25 as Fever begin Commissioner’s Cup title defense with 83-71 win over Dream

Top Clips

nbc_nba_enjoy_spursv3_260604.jpg
Pressure is on for Spurs to win Game 2 at home
nbc_nba_enjoy_pick6_260604.jpg
Expect KAT to continue to be aggressive in Game 2
nbc_nba_enjoy_malikaintv_260604.jpg
Andrews: Knicks ‘are the real deal’

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Round One
U.S. Women’s Open 2026: Jennifer Kupcho takes early lead after Round 1, Nelly Korda in the rough
PGA: the Memorial Tournament presented by Workday - First Round
Fleetwood part of 4-way tie for the lead at Memorial in a tough opening round for Scheffler
Atlanta Dream v Indiana Fever
Kelsey Mitchell scores 25 as Fever begin Commissioner’s Cup title defense with 83-71 win over Dream

Top Clips

nbc_nba_enjoy_spursv3_260604.jpg
Pressure is on for Spurs to win Game 2 at home
nbc_nba_enjoy_pick6_260604.jpg
Expect KAT to continue to be aggressive in Game 2
nbc_nba_enjoy_malikaintv_260604.jpg
Andrews: Knicks ‘are the real deal’

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

U.S. Women’s Open 2026: Second-round tee times, pairings at Riviera

  
Published June 4, 2026 09:43 PM
U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Round One

PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JUNE 04: Sei Young Kim of The Republic of Korea plays her tee shot on the 13th hole during the first round of the U.S. Women’s Open presented by Ally 2026 at Riviera Country Club on June 04, 2026 in Pacific Palisades, California. (Photo by David Cannon/Getty Images)

David Cannon/Getty Images

The second women’s major of the year continues on Friday at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.

Take a look below to find scheduled second-round tee times and groupings for when play continues on Friday, June 5.

Coverage will be split between USA, Peacock and NBCSN. All times are ET.

  • USA: 2-7 p.m.
  • Peacock: 7-10 p.m.
  • NBCSN: 7-10 p.m.
Kroger Queen City Championship Presented By P&G 2026 - Round Two
How to watch the 2026 U.S. Women’s Open: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide
Find out how to watch the 81st U.S. Women’s Open, including TV coverage, streaming options, tee times and full broadcast schedule on NBC, Peacock, and USA.

Round 2 featured groups

Tee No. 1:
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green

Tee No. 10:
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin

2026 U.S. Women’s Open Round Two tee times:

Tee No. 1
9:45 a.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
9:56 a.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
10:07 a.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
10:18 a.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
10:29 a.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
10:40 a.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
10:51 a.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
11:02 a.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
11:13 a.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
11:24 a.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
11:35 a.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
11:46 a.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
11:57 a.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
3:30 p.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
3:41 p.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
3:52 p.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
4:25 p.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
4:36 p.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
4:47 p.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
4:58 p.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
5:09 p.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
5:20 p.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
5:31 p.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
5:42 p.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)

Tee No. 10
9:45 a.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
9:56 a.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
10:07 a.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
10:40 a.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
10:51 a.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
11:02 a.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
11:13 a.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
11:24 a.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
11:35 a.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
11:46 a.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
11:57 a.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
3:30 p.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
3:41 p.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
3:52 p.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
4:03 p.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
4:14 p.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
4:25 p.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
4:36 p.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
4:47 p.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
4:58 p.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
5:09 p.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
5:20 p.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
5:31 p.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
5:42 p.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)

Kroger Queen City Championship Presented By P&G 2026 - Round Three
Ranking the 2026 U.S. Women’s Open Field: Full list of all 156 players at Riviera Country Club
Who are the top contenders at the 2026 U.S. Women’s Open? We rank all 156 players in the field at Riviera Country Club, breaking down favorites, sleepers, and long shots.