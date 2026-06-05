U.S. Women’s Open 2026: Second-round tee times, pairings at Riviera
The second women’s major of the year continues on Friday at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.
Take a look below to find scheduled second-round tee times and groupings for when play continues on Friday, June 5.
Coverage will be split between USA, Peacock and NBCSN. All times are ET.
- USA: 2-7 p.m.
- Peacock: 7-10 p.m.
- NBCSN: 7-10 p.m.
Round 2 featured groups
Tee No. 1:
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
Tee No. 10:
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
2026 U.S. Women’s Open Round Two tee times:
Tee No. 1
9:45 a.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
9:56 a.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
10:07 a.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
10:18 a.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
10:29 a.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
10:40 a.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
10:51 a.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
11:02 a.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
11:13 a.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
11:24 a.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
11:35 a.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
11:46 a.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
11:57 a.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
3:30 p.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
3:41 p.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
3:52 p.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
4:25 p.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
4:36 p.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
4:47 p.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
4:58 p.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
5:09 p.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
5:20 p.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
5:31 p.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
5:42 p.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)
Tee No. 10
9:45 a.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
9:56 a.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
10:07 a.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
10:40 a.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
10:51 a.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
11:02 a.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
11:13 a.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
11:24 a.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
11:35 a.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
11:46 a.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
11:57 a.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
3:30 p.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
3:41 p.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
3:52 p.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
4:03 p.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
4:14 p.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
4:25 p.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
4:36 p.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
4:47 p.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
4:58 p.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
5:09 p.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
5:20 p.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
5:31 p.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
5:42 p.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)