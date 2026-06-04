How to watch the 2026 U.S. Women’s Open: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide
The 2026 U.S. Women’s Open is set for June 4-7 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.
Here’s how you can watch the second women’s major of the year, including round-by-round coverage.
2026 U.S. Women’s Open TV schedule
All times ET.
Thursday, June 4 — Round 1
Coverage split between USA, Peacock and NBCSN.
- USA: 2-7 p.m.
- Peacock: 7-10 p.m.
- NBCSN: 7-10 p.m.
Friday, June 5 — Round 2
Coverage split between USA, Peacock and NBCSN.
- USA: 2-7 p.m.
- Peacock: 7-10 p.m.
- NBCSN: 7-10 p.m.
Saturday, June 6 — Round 3
Coverage split between USA, NBC and Peacock.
- USA: 5-7 p.m.
- NBC: 7-10 p.m.
- Peacock: 7-10 p.m.
Sunday, June 7 — Round 4
Coverage split between Peacock, NBCSN and NBC.
- Peacock: 3-8 p.m.
- NBCSN: 3-5 p.m.
- NBC: 5-8 p.m.
2026 U.S. Women’s Open tee times
Here are the tee times for the first two rounds of the U.S. Women’s Open. Bold groups are featured groups to watch. *Asterisk indicates group is teeing off from No. 10.
Round 1
Tee No. 1
9:45 a.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
9:56 a.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
10:07 a.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
10:18 a.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
10:29 a.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
10:40 a.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
10:51 a.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
11:02 a.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
11:13 a.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
11:24 a.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
11:35 a.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
11:46 a.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
11:57 a.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)
3:30 p.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
3:41 p.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
3:52 p.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
4:03 p.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
4:14 p.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
4:25 p.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
4:36 p.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
4:47 p.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
4:58 p.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
5:09 p.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
5:20 p.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
5:31 p.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
5:42 p.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
Tee No. 10
9:45 a.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
9:56 a.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
10:07 a.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
10:18 a.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
10:29 a.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
10:40 a.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
10:51 a.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
11:02 a.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
11:13 a.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
11:24 a.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
11:35 a.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
11:46 a.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
11:57 a.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)
3:30 p.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
3:41 p.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
3:52 p.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
4:03 p.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
4:14 p.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
4:25 p.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
4:36 p.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
4:47 p.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
4:58 p.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
5:09 p.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
5:20 p.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
5:31 p.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
5:42 p.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
Round 2
Tee No. 1
9:45 a.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
9:56 a.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
10:07 a.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
10:18 a.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
10:29 a.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
10:40 a.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
10:51 a.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
11:02 a.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
11:13 a.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
11:24 a.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
11:35 a.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
11:46 a.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
11:57 a.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
3:30 p.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
3:41 p.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
3:52 p.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
4:25 p.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
4:36 p.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
4:47 p.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
4:58 p.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
5:09 p.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
5:20 p.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
5:31 p.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
5:42 p.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)
Tee No. 10
9:45 a.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
9:56 a.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
10:07 a.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
10:40 a.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
10:51 a.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
11:02 a.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
11:13 a.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
11:24 a.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
11:35 a.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
11:46 a.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
11:57 a.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
3:30 p.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
3:41 p.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
3:52 p.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
4:03 p.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
4:14 p.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
4:25 p.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
4:36 p.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
4:47 p.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
4:58 p.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
5:09 p.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
5:20 p.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
5:31 p.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
5:42 p.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)