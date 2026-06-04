 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Tennis: French Open
Top-ranked Aryna Sabalenka: ‘just want to quit tennis’ after French Open quarterfinal defeat
Syndication: Tuscaloosa News
Nick Saban lends support to college sports bill as SEC, Big Ten push back
MLB: Winter Meetings
MLB Commissioner Rob Manfred worries cap proposal could lead to repeat of 1994-95 strike

Top Clips

nbc_nba_enjoy_toundestjohns_260603__860261.jpg
Yessoufou capitalizing on opportunity at SJU
nbc_nba_enjoy_dkpick6_260603.jpg
Will Hart find the range against the Spurs?
nbc_nba_enjoy_finalsprv_260603.jpg
Will Spurs, Knicks keep schemes for NBA Finals?

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Tennis: French Open
Top-ranked Aryna Sabalenka: ‘just want to quit tennis’ after French Open quarterfinal defeat
Syndication: Tuscaloosa News
Nick Saban lends support to college sports bill as SEC, Big Ten push back
MLB: Winter Meetings
MLB Commissioner Rob Manfred worries cap proposal could lead to repeat of 1994-95 strike

Top Clips

nbc_nba_enjoy_toundestjohns_260603__860261.jpg
Yessoufou capitalizing on opportunity at SJU
nbc_nba_enjoy_dkpick6_260603.jpg
Will Hart find the range against the Spurs?
nbc_nba_enjoy_finalsprv_260603.jpg
Will Spurs, Knicks keep schemes for NBA Finals?

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

How to watch the 2026 U.S. Women’s Open: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide

  
Published June 3, 2026 09:38 PM

The 2026 U.S. Women’s Open is set for June 4-7 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.

Here’s how you can watch the second women’s major of the year, including round-by-round coverage.

2026 U.S. Women’s Open TV schedule

All times ET.

Thursday, June 4 — Round 1

Coverage split between USA, Peacock and NBCSN.

  • USA: 2-7 p.m.
  • Peacock: 7-10 p.m.
  • NBCSN: 7-10 p.m.

Friday, June 5 — Round 2

Coverage split between USA, Peacock and NBCSN.

  • USA: 2-7 p.m.
  • Peacock: 7-10 p.m.
  • NBCSN: 7-10 p.m.

Saturday, June 6 — Round 3

Coverage split between USA, NBC and Peacock.

  • USA: 5-7 p.m.
  • NBC: 7-10 p.m.
  • Peacock: 7-10 p.m.

Sunday, June 7 — Round 4

Coverage split between Peacock, NBCSN and NBC.

  • Peacock: 3-8 p.m.
  • NBCSN: 3-5 p.m.
  • NBC: 5-8 p.m.

2026 U.S. Women’s Open tee times

Here are the tee times for the first two rounds of the U.S. Women’s Open. Bold groups are featured groups to watch. *Asterisk indicates group is teeing off from No. 10.

Round 1

Tee No. 1

9:45 a.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
9:56 a.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
10:07 a.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
10:18 a.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
10:29 a.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
10:40 a.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
10:51 a.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
11:02 a.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
11:13 a.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
11:24 a.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
11:35 a.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
11:46 a.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
11:57 a.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)
3:30 p.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
3:41 p.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
3:52 p.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
4:03 p.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
4:14 p.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
4:25 p.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
4:36 p.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
4:47 p.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
4:58 p.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
5:09 p.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
5:20 p.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
5:31 p.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
5:42 p.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)

Tee No. 10

9:45 a.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
9:56 a.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
10:07 a.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
10:18 a.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
10:29 a.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
10:40 a.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
10:51 a.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
11:02 a.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
11:13 a.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
11:24 a.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
11:35 a.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
11:46 a.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
11:57 a.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)
3:30 p.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
3:41 p.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
3:52 p.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
4:03 p.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
4:14 p.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
4:25 p.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
4:36 p.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
4:47 p.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
4:58 p.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
5:09 p.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
5:20 p.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
5:31 p.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
5:42 p.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh

Round 2

Tee No. 1

9:45 a.m. – Anna Nordqvist, Ashleigh Buhai, Jiyai Shin
9:56 a.m. – Minsol Kim, Lilia Vu, Nanna Koerstz Madsen
10:07 a.m. – Yuka Saso, Jeongeun Lee6, Kiara Romero (a)
10:18 a.m. – Aphrodite Deng (a), Rose Zhang, Yealimi Noh
10:29 a.m. – Jenny Bae, Pajaree Anannarukarn, Yuna Araki
10:40 a.m. – Jinhee Im, Casandra Alexander, Ai Suzuki
10:51 a.m. – Somi Lee, Mimi Rhodes, Fuka Suga
11:02 a.m. – Minami Katsu, Anna Huang, Peiyun Chien
11:13 a.m. – Paula Reto, Veronika Kedronova (a), Gina Kim
11:24 a.m. – Minji Kang, Liqi Zeng, Zoe Cusack (a)
11:35 a.m. – Katelyn Kong (a), Amiyu Ozeki, Jaravee Boonchant
11:46 a.m. – Addie Dobson (a), Natsumi Hayakawa, Sofia Rivera (a)
11:57 a.m. – Kaleiya Romero, Jie-En Lin (a), Kaylyn Noh
3:30 p.m. – Catherine Park, Lucy Li, Asterisk Talley (a)
3:41 p.m. – Alison Lee, Paula Martin Sampedro (a), Jasmine Suwannapura
3:52 p.m. – Maja Stark, Megha Ganne, Miyu Yamashita
4:03 p.m. – Minjee Lee, Lottie Woad, Nasa Hataoka
4:14 p.m. – Nelly Korda, Hyo Joo Kim, Hannah Green
4:25 p.m. – Angel Yin, Gaby Lopez, Ruoning Yin
4:36 p.m. – Sei Young Kim, Linn Grant, Andrea Lee
4:47 p.m. – Jin Young Ko, Ayaka Furue, Grace Kim
4:58 p.m. – Miranda Wang, Esther Henseleit, Shuri Sakuma
5:09 p.m. – Brittany Lang, Danielle Kang, Sung Hyun Park
5:20 p.m. – Yuri Yoshida, Paula Francisco (a), Nataliya Guseva
5:31 p.m. – Nellie Ong (a), DaYeon Lee, Shiho Kuwaki
5:42 p.m. – Pauline del Rosario, Napat Lertsadwattana, Athena Singh (a)

Tee No. 10

9:45 a.m. – A Lim Kim, Yui Kawamoto, Megan Khang
9:56 a.m. – Ariya Jutanugarn, Allisen Corpuz, In Gee Chun
10:07 a.m. – Carlota Ciganda, Aki Iwai, Jennifer Kupcho
10:18 a.m. – Charley Hull, Jeeno Thitikul, Patty Tavatanakit
10:29 a.m. – Lydia Ko, Mao Saigo, Lauren Coughlin
10:40 a.m. – Brooke Henderson, Celine Boutier, Rio Takeda
10:51 a.m. – Michelle Wie West, Hinako Shibuno, Yani Tseng
11:02 a.m. – Chizzy Iwai, Hye-Jin Choi, Auston Kim
11:13 a.m. – Jungmin Hong, Lauren Kim (a), Sora Kamiya
11:24 a.m. – Melanie Green, Gurleen Kaur, Soomin Oh (a)
11:35 a.m. – Bronte Law, Johanna Sjursen, Bianca Pagdanganan
11:46 a.m. – Thanana Kotchasanmanee (a), Weiwei Zhang, Farah O’Keefe (a)
11:57 a.m. – Katherine Muzi, Laney Frye, Anita Lumpongpoung (a)
3:30 p.m. – Brianna Do, Muni He, Sarah Hammett (a)
3:41 p.m. – Karis Davidson, Meja Ortengren (a), Mi Hyang Lee
3:52 p.m. – Chanettee Wannasaen, Youmin Hwang, Sakura Koiwai
4:03 p.m. – Lindy Duncan, Sayaka Takahashi, Hyunjo Yoo
4:14 p.m. – Madelene Sagstrom, Yan Liu, Jiwon Ko
4:25 p.m. – Ina Yoon, Leona Maguire, Steph Kyriacou
4:36 p.m. – Amy Yang, Ingrid Lindblad, Julia Lopez Ramirez
4:47 p.m. – Maria Jose Marin (a), Carla Bernat Escuder, Miyuu Goto
4:58 p.m. – Hailee Cooper, Siuue Wu, Dewi Weber
5:09 p.m. – Ally Ewing, Ana Belac, Xiyu Janet Lin
5:20 p.m. – Becky Morgan, Olivia Mehaffey, Ina Kim-Schaad (a)
5:31 p.m. – Chloe Kovelesky (a), Chiara Tamburlini, Chia Yen Wu
5:42 p.m. – Lois Lau, Yue Zhang, Amy Seung Hyun Lee (a)