Yordan Alvarez
2026 Fantasy Baseball Top 300: Yordan Alvarez, Gavin Williams climb; Griffin Jax does not
NCAA Womens Basketball: Final Four National Championship-South Carolina at UCLA
UCLA women's basketball cemented its legacy led by a group of seniors that stuck together
NHL: Boston Bruins at Philadelphia Flyers
At just 19 years old, rookie Porter Martone is already pushing the Flyers toward a playoff run

nbc_mlb_cardinalstigersdigital_260405.jpg
Cardinals' offense hints at potential in SNB win
nbc_mlb_cardinalstigers2min_260405.jpg
HLs: Cardinals down Tigers, avoid series sweep
nbc_mlb_jordanwalkerintv_260405.jpg
Walker: Herrera was Cards' MVP in win over Tigers

Washington Commanders
Washington Commanders
St. Louis Cardinals
St. Louis Cardinals
New York Yankees
New York Yankees
nbc_mlb_cardinalstigersdigital_260405.jpg
Cardinals’ offense hints at potential in SNB win
nbc_mlb_cardinalstigers2min_260405.jpg
HLs: Cardinals down Tigers, avoid series sweep
nbc_mlb_jordanwalkerintv_260405.jpg
Walker: Herrera was Cards’ MVP in win over Tigers

2026 LPGA Schedule

Date Tournament Venue Purse Defending Champion/Winner
Jan. 29-Feb. 1 Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Lake Nona Golf and Country Club
Orlando, Florida 		$2,100,000 Nelly Korda
Feb. 19-22 Honda LPGA Thailand Siam Country Club, Pattaya Old Course
Chonburi, Thailand 		$1,800,000 Jeeno Thitikul
Feb. 26-March 1 HSBC Women’s World Championship Sentosa Golf Club, Tanjong Course
Singapore 		$3,000,000 Hannah Green
March 5-8 Blue Bay LPGA Jian Lake Blue Bay Golf Club
People’s Republic of China 		$2,600,000 Mi Hyang Lee
March 19-22 Fortinet Founders Cup Sharon Heights Golf & Country Club
Menlo Park, California 		$3,000,000 Yealimi Noh
March 26-29 Ford Championship Whirlwind Golf Club at Wild Horse
Chandler, Arizona 		$2,250,000 Hyo Joo Kim
April 2-5 Aramco Championship Shadow Creek
Las Vegas, Nevada 		$4,000,000
April 16-19 JM Eagle LA Championship presented by Plastpro El Caballero Country Club
Los Angeles, California 		$3,750,000 Ingrid Lindblad
April 23-26 The Chevron Championship Memorial Park Golf Course
Houston, Texas 		$8,000,000 Mao Saigo
April 30-May 3 Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba El Camaleon Golf Course at Mayakoba
Playa del Carmen, Mexico 		$2,500,000 Chisato Iwai
May 7-10 Mizuho Americas Open Mountain Ridge Country Club
West Caldwell, New Jersey 		$3,250,000 Jeeno Thitikul
May 14-17 Kroger Queen City Championship presented by P&G Maketewah Country Club
Cincinnati, Ohio 		$2,000,000 Charley Hull
May 29-31 ShopRite LPGA powered by Wakefern Seaview, Bay Course
Galloway, New Jersey 		$2,000,000 Jennifer Kupcho
June 4-7 U.S. Women’s Open presented by Ally Riviera Country Club
Pacific Palisades, California 		$12,000,000 Maja Stark
June 11-14 Dow Championship Midland Country Club
Midland, Michigan 		$3,300,000 Jin Hee Im/Somi Lee
June 18-21 Meijer LPGA Classic for Simply Give Blythefield Country Club
Belmont, Michigan 		$3,250,000 Carlota Ciganda
June 25-28 KPMG Women’s PGA Championship Hazeltine National Golf Club
Chaska, Minnesota 		$12,000,000 Minjee Lee
July 9-12 The Amundi Evian Championship Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France 		$8,000,000 Grace Kim
July 23-26 ISPS Handa Women’s Scottish Open Dundonald Links
North Ayrshire, Scotland 		$2,000,000 Lottie Woad
July 30-Aug. 2 AIG Women’s Open Royal Lytham & St Annes Golf Club
Lytham St Annes, England, United Kingdom 		$9,750,000 Miyu Yamashita
Aug. 13-16 The Standard Portland Classic Columbia Edgewater Country Club
Portland, Oregon 		$2,000,000 Akie Iwai
Aug. 20-23 CPKC Women’s Open Royal Mayfair Golf Club
Edmonton, Alberta, Canada 		$2,750,000 Brooke Henderson
Aug. 27-30 FM Championship TPC Boston
Norton, Massachusetts 		$4,400,000 Miranda Wang
Sept. 11-13 Solheim Cup Bernardus Golf
s'-Hertogenbosch (Den Bosch), Netherlands 		NA U.S. (2024)
Sept. 25-27 Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Pinnacle Country Club
Rogers, Arkansas 		$3,000,000 Jasmine Suwannapura (2024)
Oct. 1-4 Lotte Championship presented by Hoakalei Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Oahu, Hawaii 		$3,000,000 Youmin Hwang
Oct. 15-18 Buick LPGA Shanghai Qizhong Garden Golf Club
Shanghai, People’s Republic of China 		$3,200,000 Jeeno Thitikul
Oct. 22-25 BMW Ladies Championship Pine Beach Golf Links
Republic of Korea 		$2,350,000 Sei Young Kim
Oct. 29-Nov. 1 Maybank Championship Kuala Lumpur Golf and Country Club
Kuala Lumpur, Malaysia 		$3,000,000 Miyu Yamashita
Nov. 5-8 Toto Japan Classic Taiheiyo Club, Minori Course
Ibaraki, Japan 		$2,100,000 Nasa Hataoka
Nov. 12-15 The Annika driven by Gainbridge at Pelican Pelican Golf Club
Belleair, Florida 		$3,250,000 Linn Grant
Nov. 19-22 CME Group Tour Championship Tiburón Golf Club, Gold Course
Naples, Florida 		$11,000,000 Jeeno Thitikul
Dec.11-13 Grant Thornton Invitational Tiburόn Golf Club
Naples, Florida 		$2,050,000 Andrew Novak
Lauren Coughlin
Bold = Major championship