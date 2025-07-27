2026 LPGA Schedule
|Date
|Tournament
|Venue
|Purse
|Defending Champion/Winner
|Jan. 29-Feb. 1
|Hilton Grand Vacations Tournament of Champions
|
Lake Nona Golf and Country Club
Orlando, Florida
|$2,100,000
|Nelly Korda
|Feb. 19-22
|Honda LPGA Thailand
|
Siam Country Club, Pattaya Old Course
Chonburi, Thailand
|$1,800,000
|Jeeno Thitikul
|Feb. 26-March 1
|HSBC Women’s World Championship
|
Sentosa Golf Club, Tanjong Course
Singapore
|$3,000,000
|Hannah Green
|March 5-8
|Blue Bay LPGA
|
Jian Lake Blue Bay Golf Club
People’s Republic of China
|$2,600,000
|Mi Hyang Lee
|March 19-22
|Fortinet Founders Cup
|
Sharon Heights Golf & Country Club
Menlo Park, California
|$3,000,000
|Yealimi Noh
|March 26-29
|Ford Championship
|
Whirlwind Golf Club at Wild Horse
Chandler, Arizona
|$2,250,000
|Hyo Joo Kim
|April 2-5
|Aramco Championship
|
Shadow Creek
Las Vegas, Nevada
|$4,000,000
|April 16-19
|JM Eagle LA Championship presented by Plastpro
|
El Caballero Country Club
Los Angeles, California
|$3,750,000
|Ingrid Lindblad
|April 23-26
|The Chevron Championship
|
Memorial Park Golf Course
Houston, Texas
|$8,000,000
|Mao Saigo
|April 30-May 3
|Mexico Riviera Maya Open at Mayakoba
|
El Camaleon Golf Course at Mayakoba
Playa del Carmen, Mexico
|$2,500,000
|Chisato Iwai
|May 7-10
|Mizuho Americas Open
|
Mountain Ridge Country Club
West Caldwell, New Jersey
|$3,250,000
|Jeeno Thitikul
|May 14-17
|Kroger Queen City Championship presented by P&G
|
Maketewah Country Club
Cincinnati, Ohio
|$2,000,000
|Charley Hull
|May 29-31
|ShopRite LPGA powered by Wakefern
|
Seaview, Bay Course
Galloway, New Jersey
|$2,000,000
|Jennifer Kupcho
|June 4-7
|U.S. Women’s Open presented by Ally
|
Riviera Country Club
Pacific Palisades, California
|$12,000,000
|Maja Stark
|June 11-14
|Dow Championship
|
Midland Country Club
Midland, Michigan
|$3,300,000
|Jin Hee Im/Somi Lee
|June 18-21
|Meijer LPGA Classic for Simply Give
|
Blythefield Country Club
Belmont, Michigan
|$3,250,000
|Carlota Ciganda
|June 25-28
|KPMG Women’s PGA Championship
|
Hazeltine National Golf Club
Chaska, Minnesota
|$12,000,000
|Minjee Lee
|July 9-12
|The Amundi Evian Championship
|
Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
|$8,000,000
|Grace Kim
|July 23-26
|ISPS Handa Women’s Scottish Open
|
Dundonald Links
North Ayrshire, Scotland
|$2,000,000
|Lottie Woad
|July 30-Aug. 2
|AIG Women’s Open
|
Royal Lytham & St Annes Golf Club
Lytham St Annes, England, United Kingdom
|$9,750,000
|Miyu Yamashita
|Aug. 13-16
|The Standard Portland Classic
|
Columbia Edgewater Country Club
Portland, Oregon
|$2,000,000
|Akie Iwai
|Aug. 20-23
|CPKC Women’s Open
|
Royal Mayfair Golf Club
Edmonton, Alberta, Canada
|$2,750,000
|Brooke Henderson
|Aug. 27-30
|FM Championship
|
TPC Boston
Norton, Massachusetts
|$4,400,000
|Miranda Wang
|Sept. 11-13
|Solheim Cup
|
Bernardus Golf
s'-Hertogenbosch (Den Bosch), Netherlands
|NA
|U.S. (2024)
|Sept. 25-27
|Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G
|
Pinnacle Country Club
Rogers, Arkansas
|$3,000,000
|Jasmine Suwannapura (2024)
|Oct. 1-4
|Lotte Championship presented by Hoakalei
|
Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Oahu, Hawaii
|$3,000,000
|Youmin Hwang
|Oct. 15-18
|Buick LPGA Shanghai
|
Qizhong Garden Golf Club
Shanghai, People’s Republic of China
|$3,200,000
|Jeeno Thitikul
|Oct. 22-25
|BMW Ladies Championship
|
Pine Beach Golf Links
Republic of Korea
|$2,350,000
|Sei Young Kim
|Oct. 29-Nov. 1
|Maybank Championship
|
Kuala Lumpur Golf and Country Club
Kuala Lumpur, Malaysia
|$3,000,000
|Miyu Yamashita
|Nov. 5-8
|Toto Japan Classic
|
Taiheiyo Club, Minori Course
Ibaraki, Japan
|$2,100,000
|Nasa Hataoka
|Nov. 12-15
|The Annika driven by Gainbridge at Pelican
|
Pelican Golf Club
Belleair, Florida
|$3,250,000
|Linn Grant
|Nov. 19-22
|CME Group Tour Championship
|
Tiburón Golf Club, Gold Course
Naples, Florida
|$11,000,000
|Jeeno Thitikul
|Dec.11-13
|Grant Thornton Invitational
|
Tiburόn Golf Club
Naples, Florida
|$2,050,000
|
Andrew Novak
Lauren Coughlin