2026 PGA Tour Schedule

Date Tournament Venue 2026 Purse Defending Champion/Winner
Jan. 15-18 Sony Open in Hawaii Waiʻalae Country Club, Honolulu, Hawaii $9,100,000 Nick Taylor
Jan. 22-25 The American Express Pete Dye Stadium Course, La Quinta, California $9,200,000 Sepp Straka
Jan. 29-Feb.1 Farmers Insurance Open Torrey Pines Golf Course, San Diego, California $9,600,000 Harris English
Feb. 5-8 WM Phoenix Open TPC Scottsdale,
Scottsdale, Arizona 		$9,600,000 Thomas Detry
Feb.12-15 AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach Golf Links
Pebble Beach, California 		$20,000,000 Rory McIlroy
Feb. 19-22 The Genesis Invitational The Riviera Country Club, Pacific Palisades, California $20,000,000 Ludvig Åberg
Feb. 26-March 1 Cognizant Classic PGA National Resort, Palm Beach Gardens, Florida $9,600,000 Joe Highsmith
March 5-8 Arnold Palmer Invitational Bay Hill Club & Lounge, Orlando, Florida $20,000,000 Russell Henley
March 5-8 Puerto Rico Open Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico $4,000,000 Karl Vilips
March 12-15 The Players Championship TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida $25,000,000 Rory McIlroy
March 19-22 Valspar Championship Innisbrook Resort, Palm Harbor, Florida $9,100,000 Viktor Hovland
March 26-29 Texas Children’s Houston Open Memorial Park Golf Course, Houton, Texas $9,900,000 Min Woo Lee
April 2-5 Valero Texas Open TPC San Antonio, San Antonio, Texas $9,800,000 Brian Harman
April 9-12 Master’s Tournament Augusta National GC, Augusta, Georgia ——— Rory McIlroy
April 16-19 RBC Heritage Harbour Town Golf Links, Hilton Head, South Carolina $20,000,000 Justin Thomas
April 23-26 Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana, Avondale, Louisiana $9,500,000 Andrew Novak/Ben Griffin
April 30-May 3 Cadillac Championship Trump National Doral, Miami, Florida $20,000,000 ———
May 7-10 Truist Championship Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina $20,000,000 Sepp Straka
May 7-10 Myrtle Beach Classic Dunes Beach and Golf Club, Myrtle Beach, South Carolina $4,000,000 Ryan Fox
May 14-17 PGA Championship Aronimink Golf Club, Newton Square, Pennsylvania ——— Scottie Scheffler
May 21-24 The CJ Cup Byron Nelson TPC Craig Ranch, McKinney, Texas $10,300,000 Scottie Scheffler
May 28-31 Charles Schwab Challenge Colonial Country Club, Fort Worth, Texas $9,900,000 Ben Griffin
June 4-7 Memorial Tournament Muirfield Village GC, Dublin, Ohio $20,000,000 Scottie Scheffler
June 11-14 RBC Canadian Open TPC Toronto, Caledon, Ontario $9,800,000 Ryan Fox
June 18-21 U.S. Open Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York ——— J.J. Spaun
June 25-28 Travelers Championship TPC River Highlands
Cromwell, Connecticut 		$20,000,000 Keegan Bradley
July 2-5 John Deere Classic TPC Deere Run
Silvis, Illinois 		$8,800,000 Brian Campbell
July 9-12 Genesis Scottish Open The Renaissance Club
North Berwick, Scotland 		$9,000,000 Chris Gotterup
July 9-12 ISCO Championship Hurstbourne Country Club
Louisville, Kentucky 		$4,000,000 William Mouw
July 16-19 The Open Championship Royal Birkdale Golf Club, Southport, England ——— Scottie Scheffler
July 16-19 Corales Puntacana Championship Puntacana Resort & Club, Puntacana, Dominican Republic $4,000,000 Garrick Higgo
July 23-26 3M Open TPC Twin Cities
Blaine, Minnesota 		$8,800,000 Kurt Kitayama
June 30-Aug. 2 Rocket Classic Detroit Golf Club, Detroit, Michigan $10,000,000 Aldrich Potgieter
Aug. 6-Aug. 9 Wyndham Championship Sedgefield Country Club
Greensboro, North Carolina 		$8,500,000 Cameron Young
Aug. 13-16 FedEx St. Jude Championship* TPC Southwind
Memphis, Tennessee 		$20,000,000 Justin Rose
Aug. 20-23 BMW Championship* Bellerive Country Club, St. Louis, Missouri $20,000,000 Scottie Scheffler
Aug. 27-30 TOUR Championship* East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia $40,000,000 Tommy Fleetwood
Sept. 17-20 Biltmore Championship Asheville The Cliffs, Asheville, North Carolina $5,000,000 ———
Sept. 24-27 Presidents Cup Medinah Country Club, Medinah, Illinois —— ——
Oct. 1-4 Bank of Utah Championship Black Desert Resort, Ivins, Utah $6,000,000 Michael Brennan
Oc. 8-11 Baycurrent Classic Yokohama Country Club, Yokohama, Japan $8,000,000 Xander Schauffele
Oct. 22-25 Butterfield Bermuda Championship Port Royal GC, Southampton, Bermuda $6,000,000 Adam Schenk
Oct. 29-Nov. 1 VidantaWorld Mexico Open Vidanta Vallarta, Vallarta, Mexico $6,000,000 Brian Campbell
Nov. 5-8 World Wide Technology Championship El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico $6,000,000 Ben Griffin
Nov. 12-15 Good Good Championship Omni Barton Resort, Austin, Texas $6,000,000 ———
Nov. 19-22 The RSM Classic Sea Island GC, St. Simmons Island, Georgia $7,400,000 Sami Valimaki
Dec. 4-6 Hero World Challenge Albany GC, Albany, New York ——— Hideki Matsuyama
Dec. 11-13 Grant Thornton Invitational Tiburon Golf Club, Naples, Florida ——— Andrew Novak/Lauren Coughlin
Italicized = Signature event
Bold = Major championship
* = FedExCup Playoff event