2026 PGA Tour Schedule
|Date
|Tournament
|Venue
|2026 Purse
|Defending Champion/Winner
|Jan. 15-18
|Sony Open in Hawaii
|Waiʻalae Country Club, Honolulu, Hawaii
|$9,100,000
|Nick Taylor
|Jan. 22-25
|The American Express
|Pete Dye Stadium Course, La Quinta, California
|$9,200,000
|Sepp Straka
|Jan. 29-Feb.1
|Farmers Insurance Open
|Torrey Pines Golf Course, San Diego, California
|$9,600,000
|Harris English
|Feb. 5-8
|WM Phoenix Open
|
TPC Scottsdale,
Scottsdale, Arizona
|$9,600,000
|Thomas Detry
|Feb.12-15
|AT&T Pebble Beach Pro-Am
|
Pebble Beach Golf Links
Pebble Beach, California
|$20,000,000
|Rory McIlroy
|Feb. 19-22
|The Genesis Invitational
|The Riviera Country Club, Pacific Palisades, California
|$20,000,000
|Ludvig Åberg
|Feb. 26-March 1
|Cognizant Classic
|PGA National Resort, Palm Beach Gardens, Florida
|$9,600,000
|Joe Highsmith
|March 5-8
|Arnold Palmer Invitational
|Bay Hill Club & Lounge, Orlando, Florida
|$20,000,000
|Russell Henley
|March 5-8
|Puerto Rico Open
|Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
|$4,000,000
|Karl Vilips
|March 12-15
|The Players Championship
|TPC Sawgrass, Ponte Vedra Beach, Florida
|$25,000,000
|Rory McIlroy
|March 19-22
|Valspar Championship
|Innisbrook Resort, Palm Harbor, Florida
|$9,100,000
|Viktor Hovland
|March 26-29
|Texas Children’s Houston Open
|Memorial Park Golf Course, Houton, Texas
|$9,900,000
|Min Woo Lee
|April 2-5
|Valero Texas Open
|TPC San Antonio, San Antonio, Texas
|$9,800,000
|Brian Harman
|April 9-12
|Master’s Tournament
|Augusta National GC, Augusta, Georgia
|———
|Rory McIlroy
|April 16-19
|RBC Heritage
|Harbour Town Golf Links, Hilton Head, South Carolina
|$20,000,000
|Justin Thomas
|April 23-26
|Zurich Classic of New Orleans
|TPC Louisiana, Avondale, Louisiana
|$9,500,000
|Andrew Novak/Ben Griffin
|April 30-May 3
|Cadillac Championship
|Trump National Doral, Miami, Florida
|$20,000,000
|———
|May 7-10
|Truist Championship
|Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina
|$20,000,000
|Sepp Straka
|May 7-10
|Myrtle Beach Classic
|Dunes Beach and Golf Club, Myrtle Beach, South Carolina
|$4,000,000
|Ryan Fox
|May 14-17
|PGA Championship
|Aronimink Golf Club, Newton Square, Pennsylvania
|———
|Scottie Scheffler
|May 21-24
|The CJ Cup Byron Nelson
|TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
|$10,300,000
|Scottie Scheffler
|May 28-31
|Charles Schwab Challenge
|Colonial Country Club, Fort Worth, Texas
|$9,900,000
|Ben Griffin
|June 4-7
|Memorial Tournament
|Muirfield Village GC, Dublin, Ohio
|$20,000,000
|Scottie Scheffler
|June 11-14
|RBC Canadian Open
|TPC Toronto, Caledon, Ontario
|$9,800,000
|Ryan Fox
|June 18-21
|U.S. Open
|Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York
|———
|J.J. Spaun
|June 25-28
|Travelers Championship
|
TPC River Highlands
Cromwell, Connecticut
|$20,000,000
|Keegan Bradley
|July 2-5
|John Deere Classic
|
TPC Deere Run
Silvis, Illinois
|$8,800,000
|Brian Campbell
|July 9-12
|Genesis Scottish Open
|
The Renaissance Club
North Berwick, Scotland
|$9,000,000
|Chris Gotterup
|July 9-12
|ISCO Championship
|
Hurstbourne Country Club
Louisville, Kentucky
|$4,000,000
|William Mouw
|July 16-19
|The Open Championship
|Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
|———
|Scottie Scheffler
|July 16-19
|Corales Puntacana Championship
|Puntacana Resort & Club, Puntacana, Dominican Republic
|$4,000,000
|Garrick Higgo
|July 23-26
|3M Open
|
TPC Twin Cities
Blaine, Minnesota
|$8,800,000
|Kurt Kitayama
|June 30-Aug. 2
|Rocket Classic
|Detroit Golf Club, Detroit, Michigan
|$10,000,000
|Aldrich Potgieter
|Aug. 6-Aug. 9
|Wyndham Championship
|
Sedgefield Country Club
Greensboro, North Carolina
|$8,500,000
|Cameron Young
|Aug. 13-16
|FedEx St. Jude Championship*
|
TPC Southwind
Memphis, Tennessee
|$20,000,000
|Justin Rose
|Aug. 20-23
|BMW Championship*
|Bellerive Country Club, St. Louis, Missouri
|$20,000,000
|Scottie Scheffler
|Aug. 27-30
|TOUR Championship*
|East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia
|$40,000,000
|Tommy Fleetwood
|Sept. 17-20
|Biltmore Championship Asheville
|The Cliffs, Asheville, North Carolina
|$5,000,000
|———
|Sept. 24-27
|Presidents Cup
|Medinah Country Club, Medinah, Illinois
|——
|——
|Oct. 1-4
|Bank of Utah Championship
|Black Desert Resort, Ivins, Utah
|$6,000,000
|Michael Brennan
|Oc. 8-11
|Baycurrent Classic
|Yokohama Country Club, Yokohama, Japan
|$8,000,000
|Xander Schauffele
|Oct. 22-25
|Butterfield Bermuda Championship
|Port Royal GC, Southampton, Bermuda
|$6,000,000
|Adam Schenk
|Oct. 29-Nov. 1
|VidantaWorld Mexico Open
|Vidanta Vallarta, Vallarta, Mexico
|$6,000,000
|Brian Campbell
|Nov. 5-8
|World Wide Technology Championship
|El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
|$6,000,000
|Ben Griffin
|Nov. 12-15
|Good Good Championship
|Omni Barton Resort, Austin, Texas
|$6,000,000
|———
|Nov. 19-22
|The RSM Classic
|Sea Island GC, St. Simmons Island, Georgia
|$7,400,000
|Sami Valimaki
|Dec. 4-6
|Hero World Challenge
|Albany GC, Albany, New York
|———
|Hideki Matsuyama
|Dec. 11-13
|Grant Thornton Invitational
|Tiburon Golf Club, Naples, Florida
|———
|Andrew Novak/Lauren Coughlin