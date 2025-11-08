World Wide Technology Championship 2025: Final-round tee times, how to watch
The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.
Here’s a look at final-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Sunday.
|Time
|Tee
|Players
|10:30 AM
EST
|1
Takumi Kanaya
Matthieu Pavon
Adam Hadwin
|10:30 AM
EST
|10
Taylor Dickson
Steven Fisk
David Ford
|10:41 AM
EST
|1
Nico Echavarria
Vince Covello
John Pak
|10:41 AM
EST
|10
Lee Hodges
Ben Silverman
Matt Wallace
|10:52 AM
EST
|1
Kris Ventura
Mason Andersen
Will Chandler
|10:52 AM
EST
|10
Pierceson Coody
Max Greyserman
Michael Brennan
|11:03 AM
EST
|1
Doug Ghim
Andrew Putnam
Tom Hoge
|11:03 AM
EST
|10
William Mouw
David Lipsky
Michael Thorbjornsen
|11:14 AM
EST
|1
Rico Hoey
Justin Lower
Jackson Suber
|11:14 AM
EST
|10
Joel Dahmen
Ben Kohles
David Skinns
|11:25 AM
EST
|1
Victor Perez
Jeremy Paul
Greyson Sigg
|11:25 AM
EST
|10
Zac Blair
Hayden Buckley
Peter Knade
|11:36 AM
EST
|1
Thorbjørn Olesen
Vince Whaley
Francesco Molinari
|11:36 AM
EST
|10
Luke Clanton
Alejandro Madariaga
Gordon Sargent
|11:47 AM
EST
|1
Thomas Rosenmueller
Seamus Power
Matt Kuchar
|11:47 AM
EST
|10
Max McGreevy
Jacob Bridgeman
Austin Eckroat
|11:58 AM
EST
|1
Beau Hossler
Taylor Moore
Eric Cole
|11:58 AM
EST
|10
Ryo Hisatsune
Adam Schenk
Will Gordon
|12:09 PM
EST
|1
Adam Svensson
Patton Kizzire
J.J. Spaun
|12:09 PM
EST
|10
Emiliano Grillo
Keith Mitchell
Emilio Gonzalez
|12:20 PM
EST
|1
Matti Schmid
Patrick Rodgers
Nick Dunlap
|12:20 PM
EST
|10
Noah Goodwin
Quade Cummins
Kevin Velo
|12:31 PM
EST
|1
Chad Ramey
Ben Griffin
Sami Valimaki
|12:31 PM
EST
|10
Rikuya Hoshino
Kevin Streelman
Luke List
|12:42 PM
EST
|1
Garrick Higgo
Carson Young
Trevor Cone