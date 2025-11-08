 Skip navigation
NFL: New York Giants at Chicago Bears
Bears vs. Vikings prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2025 Rd 11 Budds Creek Jo Shimoda closeup.JPG
Defending SMX champion Jo Shimoda renews with Honda HRC for 2026
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
Matt Arnold
MLB GMs focus on 2026 season despite looming CBA talks

Top Clips

nbc_csu_mnfpreview_251113.jpg
NFL Week 11 preview: Cowboys vs. Raiders
nbc_csu_bestbets_251113.jpg
Chargers, Packers best bets for NFL Week 11
nbc_csu_snfpreview_251113.jpg
NFL Week 11 preview: Lions vs. Eagles

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
NFL: New York Giants at Chicago Bears
Bears vs. Vikings prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
MX 2025 Rd 11 Budds Creek Jo Shimoda closeup.JPG
Defending SMX champion Jo Shimoda renews with Honda HRC for 2026
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
Matt Arnold
MLB GMs focus on 2026 season despite looming CBA talks

nbc_csu_mnfpreview_251113.jpg
NFL Week 11 preview: Cowboys vs. Raiders
nbc_csu_bestbets_251113.jpg
Chargers, Packers best bets for NFL Week 11
nbc_csu_snfpreview_251113.jpg
NFL Week 11 preview: Lions vs. Eagles

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
World Wide Technology Championship 2025: Final-round tee times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 8, 2025 06:29 PM
Putnam one-hops it in for an ace at El Cardonal
November 8, 2025 04:35 PM
After back-to-back bogeys, Andrew Putnam drills a hole-in-one on the par-3 16th hole at El Cardonal during the third-round action at the World Wide Technology Championship.

The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.

Here’s a look at final-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Sunday.

Time
TeePlayers
10:30 AM
EST		1

Takumi Kanaya

Matthieu Pavon

Adam Hadwin

10:30 AM
EST		10

Taylor Dickson

Steven Fisk

David Ford

10:41 AM
EST		1

Nico Echavarria

Vince Covello

John Pak

10:41 AM
EST		10

Lee Hodges

Ben Silverman

Matt Wallace

10:52 AM
EST		1

Kris Ventura

Mason Andersen

Will Chandler

10:52 AM
EST		10

Pierceson Coody

Max Greyserman

Michael Brennan

11:03 AM
EST		1

Doug Ghim

Andrew Putnam

Tom Hoge

11:03 AM
EST		10

William Mouw

David Lipsky

Michael Thorbjornsen

11:14 AM
EST		1

Rico Hoey

Justin Lower

Jackson Suber

11:14 AM
EST		10

Joel Dahmen

Ben Kohles

David Skinns

11:25 AM
EST		1

Victor Perez

Jeremy Paul

Greyson Sigg

11:25 AM
EST		10

Zac Blair

Hayden Buckley

Peter Knade

11:36 AM
EST		1

Thorbjørn Olesen

Vince Whaley

Francesco Molinari

11:36 AM
EST		10

Luke Clanton

Alejandro Madariaga

Gordon Sargent

11:47 AM
EST		1

Thomas Rosenmueller

Seamus Power

Matt Kuchar

11:47 AM
EST		10

Max McGreevy

Jacob Bridgeman

Austin Eckroat

11:58 AM
EST		1

Beau Hossler

Taylor Moore

Eric Cole

11:58 AM
EST		10

Ryo Hisatsune

Adam Schenk

Will Gordon

12:09 PM
EST		1

Adam Svensson

Patton Kizzire

J.J. Spaun

12:09 PM
EST		10

Emiliano Grillo

Keith Mitchell

Emilio Gonzalez

12:20 PM
EST		1

Matti Schmid

Patrick Rodgers

Nick Dunlap

12:20 PM
EST		10

Noah Goodwin

Quade Cummins

Kevin Velo

12:31 PM
EST		1

Chad Ramey

Ben Griffin

Sami Valimaki

12:31 PM
EST		10

Rikuya Hoshino

Kevin Streelman

Luke List

12:42 PM
EST		1

Garrick Higgo

Carson Young

Trevor Cone