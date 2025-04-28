Matthew Berry’s 2025 Dynasty Rookie Rankings for Superflex and 1QB leagues
With the 2025 NFL Draft now behind us, here are my updated PPR dynasty rookie rankings for both Superflex and 1QB leagues.
This year’s rookie class is led by Ashton Jeanty, an elite fantasy prospect who is ready to become the next superstar RB. And while Jeanty is the clear consensus 1.01, there are still several fun debates inside the first round this year, including Travis Hunter vs. Tetairoa McMillan and TreVeyon Henderson vs. Quinshon Judkins.
Below you will see where I currently stand on each of those players, but understand that these rankings are only a loose guide. When drafting, be sure to also consider you team need, positional scarcity, and league scoring settings before making your selection. And be sure to check back often as these rankings will continue to be updated to reflect the latest news and roster moves.
Superflex PPR Dynasty Rookie Rankings
|RANK
|PLAYER
|POS
|POS RK
|TEAM
|1
|Ashton Jeanty
|RB
|RB1
|LV
|2
|Omarion Hampton
|RB
|RB2
|LAC
|3
|Travis Hunter
|WR
|WR1
|JAX
|4
|Tetairoa McMillan
|WR
|WR2
|CAR
|5
|Cam Ward
|QB
|QB1
|TEN
|6
|TreVeyon Henderson
|RB
|RB3
|NE
|7
|Quinshon Judkins
|RB
|RB4
|CLE
|8
|Emeka Egbuka
|WR
|WR3
|TB
|9
|Jaxson Dart
|QB
|QB2
|NYG
|10
|RJ Harvey
|RB
|RB5
|DEN
|11
|Kaleb Johnson
|RB
|RB6
|PIT
|12
|Colston Loveland
|TE
|TE1
|CHI
|13
|Luther Burden III
|WR
|WR4
|CHI
|14
|Matthew Golden
|WR
|WR5
|GB
|15
|Tyler Warren
|TE
|TE2
|IND
|16
|Jayden Higgins
|WR
|WR6
|HOU
|17
|Jack Bech
|WR
|WR7
|LV
|18
|Tre Harris
|WR
|WR8
|LAC
|19
|Bhayshul Tuten
|RB
|RB7
|JAX
|20
|Jalen Milroe
|QB
|QB3
|SEA
|21
|Cam Skattebo
|RB
|RB8
|NYG
|22
|Tyler Shough
|QB
|QB4
|NO
|23
|Kyle Williams
|WR
|WR9
|NE
|24
|Jaylin Noel
|WR
|WR10
|HOU
|25
|Terrance Ferguson
|TE
|TE3
|LAR
|26
|Jaydon Blue
|RB
|RB9
|DAL
|27
|Harold Fannin Jr.
|TE
|TE4
|CLE
|28
|Devin Neal
|RB
|RB10
|NO
|29
|DJ Giddens
|RB
|RB11
|IND
|30
|Dylan Sampson
|RB
|RB12
|CLE
|31
|Mason Taylor
|TE
|TE5
|NYJ
|32
|Jarquez Hunter
|RB
|RB13
|LAR
|33
|Shedeur Sanders
|QB
|QB5
|CLE
|34
|Jalen Royals
|WR
|WR11
|KC
|35
|Elijah Arroyo
|TE
|TE6
|SEA
|36
|Pat Bryant
|WR
|WR12
|DEN
|37
|Ollie Gordon
|RB
|RB14
|MIA
|38
|Jordan James
|RB
|RB15
|SF
|39
|Isaac TeSlaa
|WR
|WR13
|DET
|40
|Tory Horton
|WR
|WR14
|SEA
|41
|Woody Marks
|RB
|RB16
|HOU
|42
|Brashard Smith
|RB
|RB17
|KC
|43
|Elic Ayomanor
|WR
|WR15
|TEN
|44
|Tahj Brooks
|RB
|RB18
|CIN
|45
|Trevor Etienne
|RB
|RB19
|CAR
|46
|Savion Williams
|WR
|WR16
|GB
|47
|LeQuint Allen
|RB
|RB20
|JAX
|48
|Tai Felton
|WR
|WR17
|MIN
|49
|Jaylin Lane
|WR
|WR18
|WAS
|50
|Kyle Monangai
|RB
|RB21
|CHI
1QB PPR Dynasty Rookie Rankings
|RANK
|PLAYER
|POS
|POS RK
|TEAM
|1
|Ashton Jeanty
|RB
|RB1
|LV
|2
|Omarion Hampton
|RB
|RB2
|LAC
|3
|Travis Hunter
|WR
|WR1
|JAX
|4
|Tetairoa McMillan
|WR
|WR2
|CAR
|5
|TreVeyon Henderson
|RB
|RB3
|NE
|6
|Quinshon Judkins
|RB
|RB4
|CLE
|7
|Emeka Egbuka
|WR
|WR3
|TB
|8
|RJ Harvey
|RB
|RB5
|DEN
|9
|Kaleb Johnson
|RB
|RB6
|PIT
|10
|Colston Loveland
|TE
|TE1
|CHI
|11
|Luther Burden III
|WR
|WR4
|CHI
|12
|Matthew Golden
|WR
|WR5
|GB
|13
|Tyler Warren
|TE
|TE2
|IND
|14
|Jayden Higgins
|WR
|WR6
|HOU
|15
|Jack Bech
|WR
|WR7
|LV
|16
|Tre Harris
|WR
|WR8
|LAC
|17
|Cam Ward
|QB
|QB1
|TEN
|18
|Bhayshul Tuten
|RB
|RB7
|JAX
|19
|Cam Skattebo
|RB
|RB8
|NYG
|20
|Kyle Williams
|WR
|WR9
|NE
|21
|Jaylin Noel
|WR
|WR10
|HOU
|22
|Terrance Ferguson
|TE
|TE3
|LAR
|23
|Jaxson Dart
|QB
|QB2
|NYG
|24
|Jaydon Blue
|RB
|RB9
|DAL
|25
|Harold Fannin Jr.
|TE
|TE4
|CLE
|26
|Devin Neal
|RB
|RB10
|NO
|27
|DJ Giddens
|RB
|RB11
|IND
|28
|Dylan Sampson
|RB
|RB12
|CLE
|29
|Mason Taylor
|TE
|TE5
|NYJ
|30
|Jarquez Hunter
|RB
|RB13
|LAR
|31
|Jalen Royals
|WR
|WR11
|KC
|32
|Elijah Arroyo
|TE
|TE6
|SEA
|33
|Pat Bryant
|WR
|WR12
|DEN
|34
|Jalen Milroe
|QB
|QB3
|SEA
|35
|Ollie Gordon
|RB
|RB14
|MIA
|36
|Jordan James
|RB
|RB15
|SF
|37
|Isaac TeSlaa
|WR
|WR13
|DET
|38
|Tory Horton
|WR
|WR14
|SEA
|39
|Woody Marks
|RB
|RB16
|HOU
|40
|Brashard Smith
|RB
|RB17
|KC
|41
|Elic Ayomanor
|WR
|WR15
|TEN
|42
|Tahj Brooks
|RB
|RB18
|CIN
|43
|Trevor Etienne
|RB
|RB19
|CAR
|44
|Savion Williams
|WR
|WR16
|GB
|45
|LeQuint Allen
|RB
|RB20
|JAX
|46
|Tai Felton
|WR
|WR17
|MIN
|47
|Jaylin Lane
|WR
|WR18
|WAS
|48
|Kyle Monangai
|RB
|RB21
|CHI
|49
|Damien Martinez
|RB
|RB22
|SEA
|50
|Phil Mafah
|RB
|RB23
|DAL