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MLB: Los Angeles Angels at Minnesota Twins
Twins at Guardians prediction: Odds, expert picks, starting pitchers, betting trends, and stats for April 28
NFL: Chicago Bears at Green Bay Packers
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MLB: New York Mets at Washington Nationals
Mets at Nationals Prediction: Odds, expert picks, starting pitchers, betting trends and stats for April 28

Top Clips

nbc_pft_draftwinners_250428.jpg
2025 NFL Draft biggest winners
nbc_pft_jalen_250428.jpg
Simms: Milroe is ‘someone you want to root for’
nbc_pft_tylershough_250428.jpg
Shough’s maturity gives the Saints options at QB

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Matthew Berry’s 2025 Dynasty Rookie Rankings for Superflex and 1QB leagues

  
Published April 28, 2025 10:05 AM
Biggest fantasy takeaways from Day 2 of NFL draft
April 25, 2025 11:29 PM
Matthew Berry, Connor Rogers, Lawrence Jackson Jr. and Jay Croucher give their biggest fantasy football takeaways from Day 2 of the 2025 NFL Draft, discussing where Quinshon Judkins, Jack Bech and more landed.

With the 2025 NFL Draft now behind us, here are my updated PPR dynasty rookie rankings for both Superflex and 1QB leagues.

This year’s rookie class is led by Ashton Jeanty, an elite fantasy prospect who is ready to become the next superstar RB. And while Jeanty is the clear consensus 1.01, there are still several fun debates inside the first round this year, including Travis Hunter vs. Tetairoa McMillan and TreVeyon Henderson vs. Quinshon Judkins.

Below you will see where I currently stand on each of those players, but understand that these rankings are only a loose guide. When drafting, be sure to also consider you team need, positional scarcity, and league scoring settings before making your selection. And be sure to check back often as these rankings will continue to be updated to reflect the latest news and roster moves.

Superflex PPR Dynasty Rookie Rankings

﻿RANK PLAYER POS POS RK TEAM
1 Ashton Jeanty RB RB1 LV
2 Omarion Hampton RB RB2 LAC
3 Travis Hunter WR WR1 JAX
4 Tetairoa McMillan WR WR2 CAR
5 Cam Ward QB QB1 TEN
6 TreVeyon Henderson RB RB3 NE
7 Quinshon Judkins RB RB4 CLE
8 Emeka Egbuka WR WR3 TB
9 Jaxson Dart QB QB2 NYG
10 RJ Harvey RB RB5 DEN
11 Kaleb Johnson RB RB6 PIT
12 Colston Loveland TE TE1 CHI
13 Luther Burden III WR WR4 CHI
14 Matthew Golden WR WR5 GB
15 Tyler Warren TE TE2 IND
16 Jayden Higgins WR WR6 HOU
17 Jack Bech WR WR7 LV
18 Tre Harris WR WR8 LAC
19 Bhayshul Tuten RB RB7 JAX
20 Jalen Milroe QB QB3 SEA
21 Cam Skattebo RB RB8 NYG
22 Tyler Shough QB QB4 NO
23 Kyle Williams WR WR9 NE
24 Jaylin Noel WR WR10 HOU
25 Terrance Ferguson TE TE3 LAR
26 Jaydon Blue RB RB9 DAL
27 Harold Fannin Jr. TE TE4 CLE
28 Devin Neal RB RB10 NO
29 DJ Giddens RB RB11 IND
30 Dylan Sampson RB RB12 CLE
31 Mason Taylor TE TE5 NYJ
32 Jarquez Hunter RB RB13 LAR
33 Shedeur Sanders QB QB5 CLE
34 Jalen Royals WR WR11 KC
35 Elijah Arroyo TE TE6 SEA
36 Pat Bryant WR WR12 DEN
37 Ollie Gordon RB RB14 MIA
38 Jordan James RB RB15 SF
39 Isaac TeSlaa WR WR13 DET
40 Tory Horton WR WR14 SEA
41 Woody Marks RB RB16 HOU
42 Brashard Smith RB RB17 KC
43 Elic Ayomanor WR WR15 TEN
44 Tahj Brooks RB RB18 CIN
45 Trevor Etienne RB RB19 CAR
46 Savion Williams WR WR16 GB
47 LeQuint Allen RB RB20 JAX
48 Tai Felton WR WR17 MIN
49 Jaylin Lane WR WR18 WAS
50 Kyle Monangai RB RB21 CHI
Judkins, Burden III find intriguing fantasy homes
The FFHH crew break down some of the first skill players to be selected during Round 2 of the 2025 NFL Draft, analyzing fits for Jayden Higgins, Quinshon Judkins, TreVeyon Henderson and Luther Burden III.

1QB PPR Dynasty Rookie Rankings

﻿RANK PLAYER POS POS RK TEAM
1 Ashton Jeanty RB RB1 LV
2 Omarion Hampton RB RB2 LAC
3 Travis Hunter WR WR1 JAX
4 Tetairoa McMillan WR WR2 CAR
5 TreVeyon Henderson RB RB3 NE
6 Quinshon Judkins RB RB4 CLE
7 Emeka Egbuka WR WR3 TB
8 RJ Harvey RB RB5 DEN
9 Kaleb Johnson RB RB6 PIT
10 Colston Loveland TE TE1 CHI
11 Luther Burden III WR WR4 CHI
12 Matthew Golden WR WR5 GB
13 Tyler Warren TE TE2 IND
14 Jayden Higgins WR WR6 HOU
15 Jack Bech WR WR7 LV
16 Tre Harris WR WR8 LAC
17 Cam Ward QB QB1 TEN
18 Bhayshul Tuten RB RB7 JAX
19 Cam Skattebo RB RB8 NYG
20 Kyle Williams WR WR9 NE
21 Jaylin Noel WR WR10 HOU
22 Terrance Ferguson TE TE3 LAR
23 Jaxson Dart QB QB2 NYG
24 Jaydon Blue RB RB9 DAL
25 Harold Fannin Jr. TE TE4 CLE
26 Devin Neal RB RB10 NO
27 DJ Giddens RB RB11 IND
28 Dylan Sampson RB RB12 CLE
29 Mason Taylor TE TE5 NYJ
30 Jarquez Hunter RB RB13 LAR
31 Jalen Royals WR WR11 KC
32 Elijah Arroyo TE TE6 SEA
33 Pat Bryant WR WR12 DEN
34 Jalen Milroe QB QB3 SEA
35 Ollie Gordon RB RB14 MIA
36 Jordan James RB RB15 SF
37 Isaac TeSlaa WR WR13 DET
38 Tory Horton WR WR14 SEA
39 Woody Marks RB RB16 HOU
40 Brashard Smith RB RB17 KC
41 Elic Ayomanor WR WR15 TEN
42 Tahj Brooks RB RB18 CIN
43 Trevor Etienne RB RB19 CAR
44 Savion Williams WR WR16 GB
45 LeQuint Allen RB RB20 JAX
46 Tai Felton WR WR17 MIN
47 Jaylin Lane WR WR18 WAS
48 Kyle Monangai RB RB21 CHI
49 Damien Martinez RB RB22 SEA
50 Phil Mafah RB RB23 DAL