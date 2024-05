2024 Core Hydration Classic gymnastics results

Top results from the 2024 Core Hydration Classic women’s gymnastics meet on the road to the Paris Olympics. Full meet results are here ...

All-Around

1. Simone Biles -- 59.5

2. Shilese Jones — 57.65

3. Jordan Chiles — 55.45

4. Jade Carey — 54.4

5. Skye Blakely -- 54.35

Balance Beam

1. Simone Biles — 14.55

2. Suni Lee — 14.5

3. Konnor McClain — 14.2

4. Shilese Jones — 14.05

5. Jayla Hang -- 13.9

Floor Exercise

1. Simone Biles — 14.8

2. Kaliya Lincoln — 14.0

3. Shilese Jones — 14.0

4. Tiana Sumanasekera -- 13.9

5. Jade Carey — 13.8

Uneven Bars

1. Shilese Jones — 15.25

2. Simone Biles — 14.55

3. Jordan Chiles — 14.3

4. Trinity Thomas — 14.3

5. Katelyn Jong — 14.05