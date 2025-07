2025 Saatva U.S. Classic gymnastics results

Results from the Saatva U.S. Classic, the primary women’s gymnastics tune-up meet for the U.S. Championships ...

All-Around

1. Claire Pease -- 54.6

2. Simone Rose -- 54.2

3. Joscelyn Roberson -- 53.25

4. Brooke Pierson -- 52.6

5. Reese Esponda -- 52.35

6. Ally Damelio -- 52.05

7. Ashlee Sullivan — 52

7. Alicia Zhou -- 52

7. Harlow Buddendeck -- 52

10. Jordis Eichman -- 51.9

Balance Beam

1. Ashlee Sullivan -- 13.55

2. Harlow Buddendeck -- 13.45

3. Claire Pease -- 13.4

4. Joscelyn Roberson -- 13.35

5. Jayla Hang -- 13.3

5. Leanne Wong -- 13.3

Floor Exercise

1. Reese Esponda -- 13.95

2. Hezly Rivera -- 13.85

3. Gabrielle Hardie -- 13.65

4. Alessia Rosa -- 13.45

4. Claire Pease -- 13.45

Uneven Bars

1. Myli Lew -- 14.05

2. Simone Rose -- 13.95

3. Alicia Zhou -- 13.7

3. Claire Pease -- 13.7

5. Dulcy Caylor -- 13.6