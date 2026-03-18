March Madness 2026: Bracket, schedule, scores, date, time, TV network for NCAA women’s basketball tournament
The 2026 Women’s NCAA Tournament begins on Wednesday, March 18 and runs through Sunday, April 5. See below for everything you need to know about the women’s tournament, including the full schedule, scores, tournament sites, and additional information on how you can watch and stream every moment of the 2026 NCAA Women’s Basketball Tournament.
How can I watch the 2026 NCAA Women’s Basketball Tournament?
The 2026 NCAA Women’s Basketball tournament will be available across ABC, ESPN, ESPN2, ESPNews, and ESPNU.
2026 Women’s March Madness Schedule:
All times ET
Wednesday, March 18 - First Four
7 p.m.: (11) Nebraska vs. (11) Richmond, ESPN2
9 p.m.: (16) Missouri State vs. (16) SFA, ESPN2
Thursday, March 19 - First Four
7 p.m.: (16) Southern U. vs. (16) Samford, ESPN2
9 p.m.: (10) Virginia vs. (10) Arizona State, ESPN2
Friday, March 20 - Round of 64
11:30 a.m.: (3) Duke vs. (14) Col. of Charleston, ESPN2
12 p.m.: (3) TCU vs. (14) UC San Diego, ESPN
1:30 p.m.: (8) Oregon vs. (9) Virginia Tech, ESPN2
2 p.m.: (6) Baylor vs. TBD, ESPN
2:30 p.m.: (6) Washington vs. (11) South Dakota State, ESPNews
3 p.m.: (5) Maryland vs. (12) Murray State, ESPNU
3:30 p.m.: (5) Ole Miss vs. (12) Gonzaga, ESPN2
4 p.m.: (1) Texas vs. TBD, ESPN
5:30 p.m.: (2) Michigan vs. (15) Holy Cross, ESPN2
5:30 p.m.: (4) North Carolina vs. (13) Western Illinois, ESPNews
6 p.m.: (2) LSU vs. (15) Jacksonville, ESPN
6 p.m.: (4) Minnesota vs. (13) Green Bay, ESPNU
7:30 p.m.: (5) Michigan State vs. (12) Colorado State, ESPNews
8 p.m.: (7) NC State vs. (10) Tennessee, ESPN
8:30 p.m.: (7) Texas Tech vs. (10) Villanova, ESPNU
10 p.m.: (4) Oklahoma vs. (13) Idaho, ESPN
Saturday, March 21 - Round of 64
11:30 a.m.: (3) Ohio State vs. (14) Howard, ESPN2
12 p.m.: (3) Louisville vs. (14) Vermont, ESPN
1 p.m.: (1) South Carolina vs. TBD, ABC
1:30 p.m.: (7) Georgia vs. TBD, ESPN2
2 p.m.: (6) Notre Dame vs. (11) Fairfield, ESPN
2:30 p.m.: (6) Alabama vs. (11) Rhode Island, ESPNews
2:30 p.m.: (5) Kentucky vs. (12) James Madison, ESPNU
3 p.m.: (1) UConn vs. (16) UTSA, ABC
3:30 p.m.: (8) Clemson vs. (9) Southern California, ESPN2
4 p.m.: (2) Iowa vs. (15) FDU, ESPN
5 p.m.: (4) West Virginia vs. (13) Miami (Ohio), ESPNU
5:30 p.m.: (8) Iowa State vs. (9) Syracuse, ESPN2
7 p.m.: (2) Vanderbilt vs. (15) High Point, ESPNews
7:30 p.m.: (8) Oklahoma State vs. (9) Princeton, ESPN2
9:30 p.m.: (7) Illinois vs. (10) Colorado, ESPN2
10 p.m.: (1) UCLA vs. (16) California Baptist, ESPN
March 22-23 - Second round
March 27-28 - Sweet 16
March 29-30 - Elite Eight
Friday, April 3 - Final Four
Sunday, April 5 - NCAA championship game
Women’s March Madness 2026 Scores
Where can I get a printable 2026 Women’s March Madness bracket?
How many teams from each conference make the NCAA tournament?
31 of the 68 teams competing in the 2026 Women’s March Madness tournament earned an automatic bid by winning their conference tournament.