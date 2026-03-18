WNBA: Finals-Phoenix Mercury at Las Vegas Aces
WNBA and players union have reached an agreement in principle on a transformational new CBA
Jessie Diggins
How to watch Jessie Diggins’ last races at Stifel World Cup Cross-Country Skiing Finals
Tramon Mark's late jumper gives Texas a 68-66 win over NC State in the First Four
Tramon Mark’s late jumper gives Texas a 68-66 win over NC State in the First Four

Nuggets get 'a professional win' against the 76ers
For Denver's Johnson, work is nowhere near done
Jokic's supporting cast stepping up for Nuggets

Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

WNBA: Finals-Phoenix Mercury at Las Vegas Aces
WNBA and players union have reached an agreement in principle on a transformational new CBA
Jessie Diggins
How to watch Jessie Diggins’ last races at Stifel World Cup Cross-Country Skiing Finals
NCAA Basketball: NCAA Tournament First Four-Texas at NC State
Tramon Mark’s late jumper gives Texas a 68-66 win over NC State in the First Four

Top Clips

nbc_nba_phiden_digitalhit_260317.jpg
Nuggets get ‘a professional win’ against the 76ers
nbc_nba_johnsonpostgameintv_260317.jpg
For Denver’s Johnson, work is nowhere near done
nbc_nba_nuggetspostgame_260317.jpg
Jokic’s supporting cast stepping up for Nuggets

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
March Madness 2026: Bracket, schedule, scores, date, time, TV network for NCAA women’s basketball tournament

  
Published March 18, 2026 07:00 AM

The 2026 Women’s NCAA Tournament begins on Wednesday, March 18 and runs through Sunday, April 5. See below for everything you need to know about the women’s tournament, including the full schedule, scores, tournament sites, and additional information on how you can watch and stream every moment of the 2026 NCAA Women’s Basketball Tournament.

March Madness Bracket Predictions: Nicole Auerbach’s picks for 2026 women’s NCAA Tournament
Check out how Nicole Auerbach sees the women’s NCAA Tournament playing out.

How can I watch the 2026 NCAA Women’s Basketball Tournament?

The 2026 NCAA Women’s Basketball tournament will be available across ABC, ESPN, ESPN2, ESPNews, and ESPNU.

2026 Women’s March Madness Schedule:

All times ET

Wednesday, March 18 - First Four

7 p.m.: (11) Nebraska vs. (11) Richmond, ESPN2
9 p.m.: (16) Missouri State vs. (16) SFA, ESPN2

Thursday, March 19 - First Four

7 p.m.: (16) Southern U. vs. (16) Samford, ESPN2
9 p.m.: (10) Virginia vs. (10) Arizona State, ESPN2

Friday, March 20 - Round of 64

11:30 a.m.: (3) Duke vs. (14) Col. of Charleston, ESPN2
12 p.m.: (3) TCU vs. (14) UC San Diego, ESPN
1:30 p.m.: (8) Oregon vs. (9) Virginia Tech, ESPN2
2 p.m.: (6) Baylor vs. TBD, ESPN
2:30 p.m.: (6) Washington vs. (11) South Dakota State, ESPNews
3 p.m.: (5) Maryland vs. (12) Murray State, ESPNU
3:30 p.m.: (5) Ole Miss vs. (12) Gonzaga, ESPN2
4 p.m.: (1) Texas vs. TBD, ESPN
5:30 p.m.: (2) Michigan vs. (15) Holy Cross, ESPN2
5:30 p.m.: (4) North Carolina vs. (13) Western Illinois, ESPNews
6 p.m.: (2) LSU vs. (15) Jacksonville, ESPN
6 p.m.: (4) Minnesota vs. (13) Green Bay, ESPNU
7:30 p.m.: (5) Michigan State vs. (12) Colorado State, ESPNews
8 p.m.: (7) NC State vs. (10) Tennessee, ESPN
8:30 p.m.: (7) Texas Tech vs. (10) Villanova, ESPNU
10 p.m.: (4) Oklahoma vs. (13) Idaho, ESPN

Saturday, March 21 - Round of 64

11:30 a.m.: (3) Ohio State vs. (14) Howard, ESPN2
12 p.m.: (3) Louisville vs. (14) Vermont, ESPN
1 p.m.: (1) South Carolina vs. TBD, ABC
1:30 p.m.: (7) Georgia vs. TBD, ESPN2
2 p.m.: (6) Notre Dame vs. (11) Fairfield, ESPN
2:30 p.m.: (6) Alabama vs. (11) Rhode Island, ESPNews
2:30 p.m.: (5) Kentucky vs. (12) James Madison, ESPNU
3 p.m.: (1) UConn vs. (16) UTSA, ABC
3:30 p.m.: (8) Clemson vs. (9) Southern California, ESPN2
4 p.m.: (2) Iowa vs. (15) FDU, ESPN
5 p.m.: (4) West Virginia vs. (13) Miami (Ohio), ESPNU
5:30 p.m.: (8) Iowa State vs. (9) Syracuse, ESPN2
7 p.m.: (2) Vanderbilt vs. (15) High Point, ESPNews
7:30 p.m.: (8) Oklahoma State vs. (9) Princeton, ESPN2
9:30 p.m.: (7) Illinois vs. (10) Colorado, ESPN2
10 p.m.: (1) UCLA vs. (16) California Baptist, ESPN

March 22-23 - Second round
March 27-28 - Sweet 16
March 29-30 - Elite Eight
Friday, April 3 - Final Four
Sunday, April 5 - NCAA championship game

Women’s March Madness 2026 Scores

Where can I get a printable 2026 Women’s March Madness bracket?

Click here to print and fill out your 2026 Women’s March Madness bracket.

2026 March Madness Selection Sunday results: What is the full bracket for the women’s NCAA tournament?
Selection Sunday sets the March Madness bracket in stone, so here’s everything you need to know about the seeding and format for the 2026 NCAA Women’s Basketball Tournament.

How many teams from each conference make the NCAA tournament?

31 of the 68 teams competing in the 2026 Women’s March Madness tournament earned an automatic bid by winning their conference tournament.

March Madness Glossary: Know this terminology when filling out your bracket
There are always lots of terms, phrases and acronyms thrown around at this time of year. Here’s an explainer on the ones that will help you crush your bracket.