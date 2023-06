2023 U.S. Swimming Championships results

Top eight results from the 2023 U.S. Swimming Championships, where the top two in most events make the world championships team ...

Women’s 100m Freestyle

1. Kate Douglass -- 52.57

2. Abbey Weitzeil -- 53.11

3. Gretchen Walsh -- 53.14

4. Olivia Smoliga -- 53.28

5. Torri Huske -- 53.41

6. Maxine Parker -- 53.51

7. Bella Sims -- 53.73

8. Catie DeLoof -- 53.75

Women’s 200m Freestyle

1. Claire Weinstein — 1:55.26

2. Katie Ledecky -- 1:55.28

3. Bella Sims -- 1:56.08

4. Erin Gemmell -- 1:56.23

5. Alex Shackell -- 1:56.70

6. Leah Smith -- 1:56.91

7. Anna Peplowski -- 1:57.59

8. Alex Walsh -- 1:58.16

Women’s 800m Freestyle

1. Katie Ledecky -- 8:07.07

2. Jillian Cox -- 8:20.28

3. Claire Weinstein -- 8:21.00

4. Leah Smith -- 8:21.88

5. Katie Grimes -- 8:23.78

6. Kensey McMahon -- 8:25.97

7. Rachel Stege -- 8:32.71

8. Mariah Denigan -- 8:34.93

Women’s 50m Backstroke

1. Katharine Berkoff -- 27.13

2. Regan Smith -- 27.14

3. Gretchen Walsh -- 27.54

4. Olivia Smoliga -- 27.65

5. Isabelle Stadden -- 27.73

6. Rhyan White -- 27.96

7. Amy Fulmer -- 28.05

8. Erika Brown -- 28.28

Women’s 200m Backstroke

1. Regan Smith -- 2:03.80

2. Rhyan White -- 2:05.77

3. Claire Curzan -- 2:06.35

4. Kennedy Noble -- 2:06.54

5. Phoebe Bacon -- 2:06.59

6. Reilly Tiltmann -- 2:08.65

6. Isabelle Stadden -- 2:08.65

8. Jo Jo Ramey -- 2:10.58

Women’s 50m Breaststroke

1. Lilly King -- 29.77

2. Lydia Jacoby -- 29.81

3. Kaitlyn Dobler -- 30.36

4. Skyler Smith -- 30.41

5. Hannah Bach -- 30.76

6. Rachel Bernhardt -- 30.80

7. Miranda Tucker -- 30.99

8. Emma Weber -- 31.02

Women’s 200m Breaststroke

1. Lilly King -- 2:20.95

2. Kate Douglass -- 2:21.22

3. Annie Lazor -- 2:25.86

4. Kaitlyn Dobler -- 2:26.47

5. Anna Keating -- 2:26.71

6. Emma Weber -- 2:27.08

7. Isabelle Odgers -- 2:27.59

8. Piper Enge -- 2:29.41

Women’s 50m Butterfly

1. Gretchen Walsh -- 25.11 (American Record)

2. Torri Huske -- 25.33

3. Claire Curzan -- 25.74

4. Abbey Weitzeil -- 25.78

5. Beata Nelson -- 25.95

6. Natalie Hinds -- 26.20

7. Olivia Bray -- 26.33

8. Katherine Zenick -- 26.58

Women’s 100m Butterfly

1. Torri Huske -- 56.18

2. Gretchen Walsh -- 56.34

3. Kate Douglass -- 56.43

4. Claire Curzan -- 56.61

5. Kelly Pash -- 57.53

6. Alex Shackell -- 57.59

7. Olivia Bray -- 57.64

8. Gabi Albiero -- 58.64

Women’s 200m Butterfly

1. Regan Smith -- 2:05.79

2. Lindsay Looney -- 2:07.35

3. Dakota Luther -- 2:07.86

4. Kelly Pash -- 2:08.13

5. Alex Shackell -- 2:08.18

6. Emma Sticklein -- 2:08.28

7. Hali Flickinger -- 2:08.32

8. Tess Howley -- 2:08.86

Women’s 400m Individual Medley

1. Katie Grimes -- 4:33.80

2. Alex Walsh -- 4:35.46

3. Leah Hayes -- 4:38.45

4. Lilla Bognar -- 4:40.97

5. Justina Kozan -- 4:40.99

6. Kayla Han -- 4:43.26

7. Lucy Bell -- 4:44.73

8. Zoe Dixon -- 4:44.86

Men’s 100m Freestyle

1. Jack Alexy -- 47.93

2. Chris Giuliano -- 47.98

3. Matt King -- 47.99

4. Destin Lasco -- 48.00

5. Ryan Held -- 48.08

6. Justin Ress -- 48.18

7. Macguire McDuff -- 48.24

8. Drew Kibler -- 48.42

Men’s 200m Freestyle

1. Luke Hobson -- 1:45.18

2. Kieran Smith -- 1:45.63

3. Drew Kibler -- 1:45.75

4. Jake Mitchell -- 1:46.25

5. Baylor Nelson -- 1:46.51

6. Henry McFadden -- 1:47.02

7. Zane Grothe -- 1:47.07

8. Coby Carrozza -- 1:47.10

Men’s 1500m Freestyle

1. Bobby Finke -- 14:42.81

2. Charlie Clark -- 14:50.84

3. Will Gallant -- 15:02.63

4. David Johnston -- 15:03.85

5. Levi Sandidge -- 15:09.75

6. Alec Enyeart -- 15:12.71

7. Luke Ellis -- 15:17.92

8. Nathan Szobota -- 15:18.13

Men’s 50m Backstroke

1. Justin Ress -- 24.10

2. Hunter Armstrong -- 24.16

3. Wyatt Davis -- 24.62

4. Ryan Held -- 24.66

5. Shaine Casas -- 24.70

6. Jack Dolan -- 24.95

7. Tommy Janton -- 25.03

8. Jack Aikins -- 25.18

Men’s 200m Backstroke

1. Ryan Murphy -- 1:55.03

2. Destin Lasco -- 1:55.63

3. Jack Aikins -- 1:56.04

3. Daniel Diehl -- 1:56.04

5. Ian Grum -- 1:56.32

6. Keaton Jones -- 1:56.93

7. Hunter Tapp -- 1:57.88

8. Tommy Janton -- 1:59.42

Men’s 50m Breaststroke

1. Nic Fink -- 26.74

2. Michael Andrew -- 26.87

3. Noah Nichols -- 27.30

4. Mitch Mason -- 27.42

5. Tommy Cope -- 27.71

6. Henry Bethel -- 27.72

7. Charlie Swanson -- 27.79

8. Kevin Houseman -- 27.95

Men’s 200m Breaststroke

1. Matt Fallon -- 2:07.71

2. Josh Matheny -- 2:08.32

3. Jake Foster -- 2:09.10

4. Nic Fink -- 2:09.20

5. Will Licon -- 2:10.13

6. Charlie Swanson -- 2:10.43

7. Tommy Cope -- 2:11.39

DQ. A.J. Pouch

Men’s 50m Butterfly

1. Michael Andrew -- 23.11

2. Dare Rose -- 23.20

3. Caeleb Dressel -- 23.35

4. Jonny Kulow -- 23.43

5. Zach Harting -- 23.45

6. Ryan Held -- 23.59

7. Finn Brooks -- 23.67

8. Aidan Stoffle -- 23.79

Men’s 100m Butterfly

1. Dare Rose -- 50.74

2. Thomas Heilman -- 51.19

3. Shaine Casas -- 51.42

4. Zach Harting -- 51.56

5. Gabriel Jett -- 51.66

5. Caeleb Dressel -- 51.66

7. Trenton Julian -- 51.87

8. Luke Miller -- 52.22

Men’s 200m Butterfly

1. Carson Foster -- 1:54.32

2. Thomas Heilman -- 1:54.54

3. Zach Harting -- 1:55.12

4. Trenton Julian -- 1:55.38

5. Mason Laur -- 1:55.67

6. Jack Dahlgren -- 1:56.24

7. Chase Kalisz -- 1:56.50

8. Aiden Hayes -- 1:58.29