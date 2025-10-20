 Skip navigation
MLB: Playoffs-Seattle Mariners at Toronto Blue Jays
Mariners at Blue Jays - ALCS Game 7 prediction: Odds, expert picks, starting pitchers, trends, and stats
NASCAR Cup Series YellaWood 500
Winners, losers from Talladega playoff race won by Chase Briscoe
MLB: Playoffs-Seattle Mariners at Toronto Blue Jays
Guerrero hits 6th postseason homer and Blue Jays beat Mariners 6-2 to force Game 7 of ALCS

Top Clips

nbc_nfl_giantsloss_251019.jpg
Dart must learn from Giants’ collapse vs. Broncos
nbc_fnia_individualperformance_v2_251019.jpg
Chase, Taylor headline Week 7’s top performers
nbc_psnff_patsdisc_251020.jpg
Dungy: Patriots ‘have a belief in themselves’

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
2025 World Gymnastics Championships Results

  
Published October 20, 2025 06:39 AM

Qualifying results from the 2025 World Gymnastics Championships in Jakarta, Indonesia. Finals start Wednesday, live on Peacock ...

Men’s Qualifying
All-Around (top 24 advance to Wednesday’s final, max. two per country)
1. Daiki Hashimoto (JPN) -- 83.065
2. Noe Seifert (SUI) -- 82.499
3. Zhang Boheng (CHN) -- 82.331
4. Daniel Marinov (AIN) -- 81.932
5. Shi Cong (CHN) -- 81.398
6. Angel Barajas (COL) -- 80.664
7. Florian Langenegger (SUI) -- 80.298
8. Caio Souza (BRA) -- 79.166
9. Ryu Sung-Hyun (KOR) -- 78.866
10. Diogo Soares (BRA) -- 78.798
11. Robert Kirmes (FIN) -- 78.798
12. Shinnosuke Oka (JPN) -- 78.731
13. Timo Eder (GER) -- 78.265
14. Thierno Diallo (ESP) -- 78.032
15. Krisztofer Meszaros (HUN) -- 77.699
16. Anthony Mansard (FRA) -- 77.432
17. Joel Plata (ESP) -- 77.365
18. Akseli Karsikas (FIN) -- 76.865
19. Jesse Moore (AUS) -- 76.732
20. Felix Dolci (CAN) -- 76.632
21. Vladyslav Hryko (UKR) -- 75.932
22. Sebastian Sponevik (NOR) -- 75.898
23. Omar Mohamed (EGY) -- 75.531
24. Kari Dagur Olafsson (ISL) -- 75.365

Floor Exercise (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Jake Jarman (GBR) -- 14.7
2. Carlos Yulo (PHI) -- 14.566
3. Kameron Nelson (USA) -- 14.3
4. Milad Karimi (KAZ) -- 14.133
5. Kazuki Minami (JPN) -- 14.1
6. Krisztofer Meszaros (HUN) -- 13.966
7. Tikumporn Surintornta (THA) -- 13.866
8. Luke Whitehouse (GBR) -- 13.866

High Bar (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Tomoharu Tsunogai (JPN) -- 14.8
2. Joe Fraser (GBR) -- 14.533
3. Daiki Hashimoto (JPN) -- 14.4
4. Carlo Macchini (ITA) -- 14.233
5. Milad Karimi (KAZ) -- 14.2
6. Brody Malone (USA) -- 14.166
7. Daniel Marinov (AIN) -- 14.133
8. Shi Cong (CHN) -- 14.133

Parallel Bars (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Zou Jingyuan (CHN) -- 15.466
2. Shinnosuke Oka (JPN) -- 14.533
3. Tomoharu Tsunogai (JPN) -- 14.5
4. Shi Cong (CHN) -- 14.4
5. Angel Barajas (COL) -- 14.3
6. Donnell Whittenburg (USA) -- 14.3
7. Zhang Boheng (CHN) -- 14.266
7. Daiki Hashimoto (JPN) -- 14.266
9. Vladislav Poliashov (AIN) -- 14.233
10. Daniel Marinov (AIN) -- 14.2

Pommel Horse (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Nariman Kurbanov (KAZ) -- 14.7
2. Hong Yanming (CHN) -- 14.6
3. Patrick Hoopes (USA) -- 14.566
4. Hamlet Manukyan (ARM) -- 14.5
5. Aidan Li (CAN) -- 14.4
6. Mamikon Khachatryan (ARM) -- 14.4
7. Alexander Yolshin-Cash (GBR) -- 14.333
8. Zeinolla Idrissov (KAZ) -- 14.3

Still Rings (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Lan Xingyu (CHN) -- 14.766
2. Donnell Whittenburg (USA) -- 14.7
3. Zhang Boheng (CHN) -- 14.6
4. Adem Asil (TUR) -- 14.466
5. Eleftherios Petrounias (GRE) -- 14.366
6. Harry Hepworth (GBR) -- 14.366
7. Glen Cuyle (BEL) -- 14.333
8. Caio Souza (BRA) -- 14.333

Vault (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Carlos Yulo (PHI) -- 14.75
2. Artur Davtyan (ARM) -- 14.566
3. Nazar Chepurnyi (UKR) -- 14.316
4. Daniel Marinov (AIN) -- 14.266
5. Tommaso Brugnami (ITA) -- 14.249
6. Huang Mingqi (CHN) -- 14.183
7. Kazuki Minami (JPN) -- 14.050
8. Mukhammadzhon Iaukubov (AIN) -- 14.033

Leanne Wong
World Gymnastics Championships 2025: How to watch, schedule, preview
The World Gymnastics Championships run from Oct. 18-25 with finals coverage live on Peacock.