2025 World Gymnastics Championships Results
Qualifying results from the 2025 World Gymnastics Championships in Jakarta, Indonesia. Finals start Wednesday, live on Peacock ...
Men’s Qualifying
All-Around (top 24 advance to Wednesday’s final, max. two per country)
1. Daiki Hashimoto (JPN) -- 83.065
2. Noe Seifert (SUI) -- 82.499
3. Zhang Boheng (CHN) -- 82.331
4. Daniel Marinov (AIN) -- 81.932
5. Shi Cong (CHN) -- 81.398
6. Angel Barajas (COL) -- 80.664
7. Florian Langenegger (SUI) -- 80.298
8. Caio Souza (BRA) -- 79.166
9. Ryu Sung-Hyun (KOR) -- 78.866
10. Diogo Soares (BRA) -- 78.798
11. Robert Kirmes (FIN) -- 78.798
12. Shinnosuke Oka (JPN) -- 78.731
13. Timo Eder (GER) -- 78.265
14. Thierno Diallo (ESP) -- 78.032
15. Krisztofer Meszaros (HUN) -- 77.699
16. Anthony Mansard (FRA) -- 77.432
17. Joel Plata (ESP) -- 77.365
18. Akseli Karsikas (FIN) -- 76.865
19. Jesse Moore (AUS) -- 76.732
20. Felix Dolci (CAN) -- 76.632
21. Vladyslav Hryko (UKR) -- 75.932
22. Sebastian Sponevik (NOR) -- 75.898
23. Omar Mohamed (EGY) -- 75.531
24. Kari Dagur Olafsson (ISL) -- 75.365
Floor Exercise (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Jake Jarman (GBR) -- 14.7
2. Carlos Yulo (PHI) -- 14.566
3. Kameron Nelson (USA) -- 14.3
4. Milad Karimi (KAZ) -- 14.133
5. Kazuki Minami (JPN) -- 14.1
6. Krisztofer Meszaros (HUN) -- 13.966
7. Tikumporn Surintornta (THA) -- 13.866
8. Luke Whitehouse (GBR) -- 13.866
High Bar (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Tomoharu Tsunogai (JPN) -- 14.8
2. Joe Fraser (GBR) -- 14.533
3. Daiki Hashimoto (JPN) -- 14.4
4. Carlo Macchini (ITA) -- 14.233
5. Milad Karimi (KAZ) -- 14.2
6. Brody Malone (USA) -- 14.166
7. Daniel Marinov (AIN) -- 14.133
8. Shi Cong (CHN) -- 14.133
Parallel Bars (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Zou Jingyuan (CHN) -- 15.466
2. Shinnosuke Oka (JPN) -- 14.533
3. Tomoharu Tsunogai (JPN) -- 14.5
4. Shi Cong (CHN) -- 14.4
5. Angel Barajas (COL) -- 14.3
6. Donnell Whittenburg (USA) -- 14.3
7. Zhang Boheng (CHN) -- 14.266
7. Daiki Hashimoto (JPN) -- 14.266
9. Vladislav Poliashov (AIN) -- 14.233
10. Daniel Marinov (AIN) -- 14.2
Pommel Horse (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Nariman Kurbanov (KAZ) -- 14.7
2. Hong Yanming (CHN) -- 14.6
3. Patrick Hoopes (USA) -- 14.566
4. Hamlet Manukyan (ARM) -- 14.5
5. Aidan Li (CAN) -- 14.4
6. Mamikon Khachatryan (ARM) -- 14.4
7. Alexander Yolshin-Cash (GBR) -- 14.333
8. Zeinolla Idrissov (KAZ) -- 14.3
Still Rings (top 8 advance to Friday’s final, max. two per country)
1. Lan Xingyu (CHN) -- 14.766
2. Donnell Whittenburg (USA) -- 14.7
3. Zhang Boheng (CHN) -- 14.6
4. Adem Asil (TUR) -- 14.466
5. Eleftherios Petrounias (GRE) -- 14.366
6. Harry Hepworth (GBR) -- 14.366
7. Glen Cuyle (BEL) -- 14.333
8. Caio Souza (BRA) -- 14.333
Vault (top 8 advance to Saturday’s final, max. two per country)
1. Carlos Yulo (PHI) -- 14.75
2. Artur Davtyan (ARM) -- 14.566
3. Nazar Chepurnyi (UKR) -- 14.316
4. Daniel Marinov (AIN) -- 14.266
5. Tommaso Brugnami (ITA) -- 14.249
6. Huang Mingqi (CHN) -- 14.183
7. Kazuki Minami (JPN) -- 14.050
8. Mukhammadzhon Iaukubov (AIN) -- 14.033