 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Kaidon Salter
Deion Sanders picks experience over youth at QB for Colorado’s season opener, Kaidon Salter to start
Iga Swiatek
Iga Swiatek has an easy start to the U.S. Open after winning the Wimbledon title
Aaron Judge
Giants to host Yankees in 2026 MLB opener on March 25, earliest domestic season start

Top Clips

nbc_pl_genxpartc_250826.jpg
Is Frank bringing the ‘long throw’ back in style?
nbc_pl_maxdowman_250826.jpg
Best moments from Dowman’s PL debut for Arsenal
nbc_pl_bestofeze_250826.jpg
Highlights: Eze’s best moments at Crystal Palace

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Kaidon Salter
Deion Sanders picks experience over youth at QB for Colorado’s season opener, Kaidon Salter to start
Iga Swiatek
Iga Swiatek has an easy start to the U.S. Open after winning the Wimbledon title
Aaron Judge
Giants to host Yankees in 2026 MLB opener on March 25, earliest domestic season start

Top Clips

nbc_pl_genxpartc_250826.jpg
Is Frank bringing the ‘long throw’ back in style?
nbc_pl_maxdowman_250826.jpg
Best moments from Dowman’s PL debut for Arsenal
nbc_pl_bestofeze_250826.jpg
Highlights: Eze’s best moments at Crystal Palace

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by
draftkings_logo.png
draftkings-linear-fc.png

College Football Player Stats