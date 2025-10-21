Bank of Utah Championship 2025: Round 2 tee times, TV times, how to watch
The PGA Tour’s FedExCup Fall continues this week with the Bank of Utah Championship.
Second-round coverage begins Friday at 5 p.m. ET on Golf Channel. Here’s a look at Day 2 tee times and groupings at Black Desert Resort in Ivins, Utah.
|Time
|Tee
|Players
|9:55 AM
EDT
|1
Chad Ramey
Dylan Wu
Danny Walker
|9:55 AM
EDT
|10
Martin Laird
Ryo Hisatsune
Kris Ventura
|10:06 AM
EDT
|1
Lanto Griffin
Patrick Rodgers
Ricky Castillo
|10:06 AM
EDT
|10
Chesson Hadley
Doug Ghim
Jackson Suber
|10:17 AM
EDT
|1
Trey Mullinax
Adam Hadwin
Henrik Norlander
|10:17 AM
EDT
|10
Matt NeSmith
Chan Kim
Hayden Springer
|10:28 AM
EDT
|1
Joe Highsmith
Brice Garnett
Taylor Moore
|10:28 AM
EDT
|10
Maverick McNealy
Matt McCarty
Billy Horschel
|10:39 AM
EDT
|1
Patton Kizzire
Nick Dunlap
Francesco Molinari
|10:39 AM
EDT
|10
Kurt Kitayama
Max Homa
Alex Noren
|10:50 AM
EDT
|1
Rafael Campos
Matt Wallace
Tom Hoge
|10:50 AM
EDT
|10
William Mouw
Kevin Yu
Nick Hardy
|11:01 AM
EDT
|1
Joel Dahmen
James Hahn
Zac Blair
|11:01 AM
EDT
|10
Beau Hossler
Mark Hubbard
Joseph Bramlett
|11:12 AM
EDT
|1
Noah Goodwin
Thomas Rosenmueller
Owen Stamper
|11:12 AM
EDT
|10
Austin Cook
Kevin Streelman
Patrick Fishburn
|11:23 AM
EDT
|1
Taylor Dickson
Braden Thornberry
Tommy Sharp
|11:23 AM
EDT
|10
Trevor Cone
Matthew Riedel
Yi Cao
|11:34 AM
EDT
|1
Pierceson Coody
Luke Clanton
Michael Brennan
|11:34 AM
EDT
|10
Matteo Manassero
Kaito Onishi
Mason Andersen
|11:45 AM
EDT
|1
Takumi Kanaya
John Pak
David Liechty (a)
|11:45 AM
EDT
|10
Taylor Montgomery
Norman Xiong
Preston Summerhays
|2:35 PM
EDT
|1
Hayden Buckley
Rico Hoey
Thorbjørn Olesen
|2:35 PM
EDT
|10
Ryan Palmer
Greyson Sigg
Isaiah Salinda
|2:46 PM
EDT
|1
Andrew Putnam
Justin Lower
Chandler Phillips
|2:46 PM
EDT
|10
Sam Ryder
Max McGreevy
Paul Peterson
|2:57 PM
EDT
|1
Scott Piercy
Ben Kohles
Kevin Roy
|2:57 PM
EDT
|10
Will Gordon
Jesper Svensson
Doc Redman
|3:08 PM
EDT
|1
Steven Fisk
Sahith Theegala
Jason Day
|3:08 PM
EDT
|10
Adam Svensson
Adam Schenk
Christiaan Bezuidenhout
|3:19 PM
EDT
|1
Ryan Gerard
Aldrich Potgieter
Michael Thorbjornsen
|3:19 PM
EDT
|10
Karl Vilips
Lee Hodges
Seamus Power
|3:30 PM
EDT
|1
Davis Thompson
Stephan Jaeger
Brandt Snedeker
|3:30 PM
EDT
|10
Camilo Villegas
Luke List
Emiliano Grillo
|3:41 PM
EDT
|1
Carson Young
Mac Meissner
Ben Silverman
|3:41 PM
EDT
|10
Ben Martin
David Lipsky
David Skinns
|3:52 PM
EDT
|1
Alex Smalley
Harry Higgs
Victor Perez
|3:52 PM
EDT
|10
Cameron Champ
Vince Whaley
Jeremy Paul
|4:03 PM
EDT
|1
Frankie Capan III
Anders Albertson
Tim Widing
|4:03 PM
EDT
|10
Quade Cummins
Kevin Velo
Connor Howe
|4:14 PM
EDT
|1
Will Chandler
Philip Knowles
Sebastian Moss
|4:14 PM
EDT
|10
Harrison Endycott
Vince Covello
Carson Lundell
|4:25 PM
EDT
|1
Antoine Rozner
David Ford
Gavin Cohen
|4:25 PM
EDT
|10
Cristobal Del Solar
Gordon Sargent
Kihei Akina (a)