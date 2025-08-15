BMW Championship 2025: Third-round tee times, TV times, how to watch second playoff event
The BMW Championship, the PGA Tour’s second playoff event, continues Saturday at Caves Valley Golf Club outside of Baltimore, Maryland.
Golf Channel, NBC and Peacock will have coverage. Here’s how you can watch Round 3:
Saturday, Aug. 16
Round 3 tee times at Caves Valley
|Time
|Tee
|Players
|9:10 AM
EDT
|1
Ryan Gerard
|9:17 AM
EDT
|1
Sam Stevens
Andrew Novak
|9:28 AM
EDT
|1
Brian Campbell
Lucas Glover
|9:39 AM
EDT
|1
Thomas Detry
Ryan Fox
|9:50 AM
EDT
|1
Sungjae Im
Jhonattan Vegas
|10:01 AM
EDT
|1
Xander Schauffele
Akshay Bhatia
|10:12 AM
EDT
|1
Collin Morikawa
Justin Thomas
|10:28 AM
EDT
|1
Tom Hoge
J.T. Poston
|10:39 AM
EDT
|1
Keegan Bradley
Chris Gotterup
|10:50 AM
EDT
|1
Brian Harman
Bud Cauley
|11:01 AM
EDT
|1
Corey Conners
Justin Rose
|11:12 AM
EDT
|1
Nick Taylor
Matt Fitzpatrick
|11:23 AM
EDT
|1
Cameron Young
Kurt Kitayama
|11:39 AM
EDT
|1
Daniel Berger
Jacob Bridgeman
|11:50 AM
EDT
|1
Ben Griffin
Si Woo Kim
|12:01 PM
EDT
|1
Shane Lowry
Patrick Cantlay
|12:12 PM
EDT
|1
Denny McCarthy
J.J. Spaun
|12:23 PM
EDT
|1
Harris English
Jason Day
|12:34 PM
EDT
|1
Rickie Fowler
Taylor Pendrith
|12:50 PM
EDT
|1
Rory McIlroy
Russell Henley
|1:01 PM
EDT
|1
Sam Burns
Viktor Hovland
|1:12 PM
EDT
|1
Maverick McNealy
Harry Hall
|1:23 PM
EDT
|1
Tommy Fleetwood
Michael Kim
|1:34 PM
EDT
|1
Ludvig Åberg
Hideki Matsuyama
|1:45 PM
EDT
|1
Robert MacIntyre
Scottie Scheffler