Syndication: Akron Beacon Journal
Quinshon Judkins fantasy football preview 2025: Stats, season outlook, predictions
Golf: LIV Golf Indianapolis
Sebastian Munoz shoots 59 with a double bogey at LIV event in Indianapolis
MLB: San Diego Padres at New York Yankees
2025 Fantasy Baseball Injury Tracker: Michael King back to IL, Chase Burns out with flexor strain

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Syndication: Akron Beacon Journal
BMW Championship 2025: Third-round tee times, TV times, how to watch second playoff event

  
Published August 15, 2025 06:35 PM
McIlroy impresses Morikawa during BMW Championship
August 15, 2025 04:40 PM
Rory McIlroy hit his tee shot over the green at the par-4 11th hole during the second round of the BMW Championship. The drive and ensuing chip impressed Collin Morikawa, who rated McIlroy's second shot an 8.8 out of 10.

The BMW Championship, the PGA Tour’s second playoff event, continues Saturday at Caves Valley Golf Club outside of Baltimore, Maryland.

Golf Channel, NBC and Peacock will have coverage. Here’s how you can watch Round 3:

Saturday, Aug. 16

Round 3 tee times at Caves Valley

Time
TeePlayers
9:10 AM
EDT		1

Ryan Gerard

9:17 AM
EDT		1

Sam Stevens

Andrew Novak

9:28 AM
EDT		1

Brian Campbell

Lucas Glover

9:39 AM
EDT		1

Thomas Detry

Ryan Fox

9:50 AM
EDT		1

Sungjae Im

Jhonattan Vegas

10:01 AM
EDT		1

Xander Schauffele

Akshay Bhatia

10:12 AM
EDT		1

Collin Morikawa

Justin Thomas

10:28 AM
EDT		1

Tom Hoge

J.T. Poston

10:39 AM
EDT		1

Keegan Bradley

Chris Gotterup

10:50 AM
EDT		1

Brian Harman

Bud Cauley

11:01 AM
EDT		1

Corey Conners

Justin Rose

11:12 AM
EDT		1

Nick Taylor

Matt Fitzpatrick

11:23 AM
EDT		1

Cameron Young

Kurt Kitayama

11:39 AM
EDT		1

Daniel Berger

Jacob Bridgeman

11:50 AM
EDT		1

Ben Griffin

Si Woo Kim

12:01 PM
EDT		1

Shane Lowry

Patrick Cantlay

12:12 PM
EDT		1

Denny McCarthy

J.J. Spaun

12:23 PM
EDT		1

Harris English

Jason Day

12:34 PM
EDT		1

Rickie Fowler

Taylor Pendrith

12:50 PM
EDT		1

Rory McIlroy

Russell Henley

1:01 PM
EDT		1

Sam Burns

Viktor Hovland

1:12 PM
EDT		1

Maverick McNealy

Harry Hall

1:23 PM
EDT		1

Tommy Fleetwood

Michael Kim

1:34 PM
EDT		1

Ludvig Åberg

Hideki Matsuyama

1:45 PM
EDT		1

Robert MacIntyre

Scottie Scheffler