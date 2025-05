U.S. Women’s Open 2025: Third-round tee times, groupings at Erin Hills

Following a weather delay and the suspension of play Friday at Erin Hills, Round 2 of the U.S. Women’s Open concluded Saturday morning.

Round 3 began just after 11 a.m. EDT in threesomes and off split tees.

Here are the third-round tee times and groupings from Erin, Wisconsin (all times EDT; click here for how to watch):

Tee No. 1

11:01 a.m. — Farah O’Keefe (a), Hailee Cooper, Aline Krauter

11:12 a.m. — Auston Kim, In Gee Chun, Chisato Iwai

11:23 a.m. — Hannah Green, Rayee Feng (a), Julia Lopez Ramirez

11:34 a.m. — Minjee Lee, Lottie Woad (a), Andrea Lee

11:45 a.m. — Gemma Dryburgh, Ariya Jutanugarn, Rio Takeda

11:56 a.m. — Hyejin Choi, Youmin Hwang, Madelene Sagstrom

12:07 p.m. — Ina Yoon, Jinhee Im, Chiara Tamburlini

12:18 p.m. — Linn Grant, Jing Yan, A Lim Kim

12:29 p.m. — Yealimi Noh, Maja Stark, Sarah Schmelzel

12:40 p.m. — Hinako Shibuno, Nelly Korda, Mao Saigo

Tee No. 10

11:01 a.m. — Angel Yin, Gaby Lopez, Amy Yang

11:12 a.m. — Ingrid Lindblad, Akie Iwai, Ruoning Yin

11:23 a.m. — Klara Davidson Spilkova, Hyunjo Yoo, Sakura Koiwai

11:34 a.m. — Amari Avery, Celine Borge, Lydia Ko

11:45 a.m. — Nataliya Guseva, Wichanee Meechai, Saki Baba

11:56 a.m. — Miyu Yamashita, Esther Henseleit, Shiho Kuwaki

12:07 p.m. — Yui Kawamoto, Jin Young Ko, Charley Hull

12:18 p.m. — Anna Nordqvist, Sophie Hausmann, Pauline Roussin Bouchard

12:29 p.m. — Kiara Romero (a), Haeran Ryu, Celine Boutier

12:40 p.m. — Maria José Marin (a), Carolina Lopez-Chacarra (a), Allisen Corpuz