Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 16 of 2025 season
Published December 17, 2025 10:25 AM
Corum, Cards' duo atop Week 16 RB waiver targets
Matthew Berry and Co. dive into some of the waiver wire RBs they're looking to for playoff help, including Rams backup Blake Corum amid a career year and the duo of Michael Carter and Emari Demercado in Arizona.
Below are my Week 16, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Commanders
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Browns
|3
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Ravens
|4
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Dolphins
|5
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Steelers
|6
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Vikings
|7
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Falcons
|8
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Colts
|9
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Patriots
|10
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Raiders
|11
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Cowboys
|12
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Chargers
|13
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Packers
|14
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Jaguars
|15
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Bears
|16
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Seahawks
|17
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Broncos
|18
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Jets
|19
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Panthers
|20
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Giants
|21
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Buccaneers
|22
|Marcus Mariota
|QB
|Commanders
|Eagles
|23
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Lions
|24
|Gardner Minshew
|QB
|Chiefs
|Titans
|25
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Rams
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Bengals
|2
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Cardinals
|3
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Colts
|4
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Steelers
|5
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|49ers
|6
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Commanders
|7
|James Cook
|RB
|Bills
|Browns
|8
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Bears
|9
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Dolphins
|10
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Panthers
|11
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Chargers
|12
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Patriots
|13
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Broncos
|14
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Raiders
|15
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Packers
|16
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Ravens
|17
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Bills
|18
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Seahawks
|19
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Vikings
|20
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Giants
|21
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Buccaneers
|22
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Saints
|23
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Jaguars
|24
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Lions
|25
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Texans
|26
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Cowboys
|27
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Falcons
|28
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Lions
|29
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Chiefs
|30
|Audric Estime
|RB
|Saints
|Jets
|31
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Rams
|32
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Ravens
|33
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Buccaneers
|34
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Steelers
|35
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Packers
|36
|Evan Hull
|RB
|Saints
|Jets
|37
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Eagles
|38
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Titans
|39
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Cowboys
|40
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Seahawks
|41
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Giants
|42
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Falcons
|43
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Titans
|44
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Rams
|45
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Chiefs
|46
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Cardinals
|47
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Eagles
|48
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Panthers
|49
|Keaton Mitchell
|RB
|Ravens
|Patriots
|50
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Vikings
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Seahawks
|2
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Steelers
|3
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Rams
|4
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Dolphins
|5
|Drake London
|WR
|Falcons
|Cardinals
|6
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Raiders
|7
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Chargers
|8
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Commanders
|9
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Titans
|10
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Steelers
|11
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Dolphins
|12
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Falcons
|13
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Jets
|14
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Chargers
|15
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Lions
|16
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Patriots
|17
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Giants
|18
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Falcons
|19
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Vikings
|20
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Jaguars
|21
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Buccaneers
|22
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Commanders
|23
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Panthers
|24
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Bengals
|25
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Colts
|26
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Eagles
|27
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Cowboys
|28
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Broncos
|29
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Eagles
|30
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Bears
|31
|Jayden Reed
|WR
|Packers
|Bears
|32
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|49ers
|33
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Giants
|34
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Broncos
|35
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Panthers
|36
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Packers
|37
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Panthers
|38
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Colts
|39
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Ravens
|40
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Packers
|41
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Cowboys
|42
|Jalen Coker
|WR
|Panthers
|Buccaneers
|43
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Saints
|44
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|Rams
|45
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Jaguars
|46
|Chimere Dike
|WR
|Titans
|Chiefs
|47
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Browns
|48
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Titans
|49
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Vikings
|50
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Bears
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Falcons
|2
|George Kittle
|TE
|49ers
|Colts
|3
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Texans
|4
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Cardinals
|5
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Bengals
|6
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Bills
|7
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Commanders
|8
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Titans
|9
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|49ers
|10
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Raiders
|11
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Seahawks
|12
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Ravens
|13
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Chargers
|14
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Packers
|15
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Jets
|16
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Browns
|17
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Cowboys
|18
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Vikings
|19
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Giants
|20
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Patriots
|21
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Broncos
|22
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Rams
|23
|Gunnar Helm
|TE
|Titans
|Chiefs
|24
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Patriots
|25
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Dolphins
Mentions
