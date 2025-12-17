Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 16 of 2025 season

Below are my Week 16, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jalen Hurts QB Eagles Commanders 2 Josh Allen QB Bills Browns 3 Drake Maye QB Patriots Ravens 4 Joe Burrow QB Bengals Dolphins 5 Jared Goff QB Lions Steelers 6 Jaxson Dart QB Giants Vikings 7 Jacoby Brissett QB Cardinals Falcons 8 Brock Purdy QB 49ers Colts 9 Lamar Jackson QB Ravens Patriots 10 C.J. Stroud QB Texans Raiders 11 Justin Herbert QB Chargers Cowboys 12 Dak Prescott QB Cowboys Chargers 13 Caleb Williams QB Bears Packers 14 Bo Nix QB Broncos Jaguars 15 Jordan Love QB Packers Bears 16 Matthew Stafford QB Rams Seahawks 17 Trevor Lawrence QB Jaguars Broncos 18 Tyler Shough QB Saints Jets 19 Baker Mayfield QB Buccaneers Panthers 20 J.J. McCarthy QB Vikings Giants 21 Bryce Young QB Panthers Buccaneers 22 Marcus Mariota QB Commanders Eagles 23 Aaron Rodgers QB Steelers Lions 24 Gardner Minshew QB Chiefs Titans 25 Sam Darnold QB Seahawks Rams

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 De’Von Achane RB Dolphins Bengals 2 Bijan Robinson RB Falcons Cardinals 3 Christian McCaffrey RB 49ers Colts 4 Jahmyr Gibbs RB Lions Steelers 5 Jonathan Taylor RB Colts 49ers 6 Saquon Barkley RB Eagles Commanders 7 James Cook RB Bills Browns 8 Josh Jacobs RB Packers Bears 9 Chase Brown RB Bengals Dolphins 10 Bucky Irving RB Buccaneers Panthers 11 Javonte Williams RB Cowboys Chargers 12 Derrick Henry RB Ravens Patriots 13 Travis Etienne RB Jaguars Broncos 14 Woody Marks RB Texans Raiders 15 D’Andre Swift RB Bears Packers 16 TreVeyon Henderson RB Patriots Ravens 17 Quinshon Judkins RB Browns Bills 18 Kyren Williams RB Rams Seahawks 19 Tyrone Tracy RB Giants Vikings 20 Aaron Jones RB Vikings Giants 21 Rico Dowdle RB Panthers Buccaneers 22 Breece Hall RB Jets Saints 23 RJ Harvey RB Broncos Jaguars 24 Kenneth Gainwell RB Steelers Lions 25 Ashton Jeanty RB Raiders Texans 26 Omarion Hampton RB Chargers Cowboys 27 Michael Carter RB Cardinals Falcons 28 Jaylen Warren RB Steelers Lions 29 Tony Pollard RB Titans Chiefs 30 Audric Estime RB Saints Jets 31 Kenneth Walker RB Seahawks Rams 32 Rhamondre Stevenson RB Patriots Ravens 33 Chuba Hubbard RB Panthers Buccaneers 34 David Montgomery RB Lions Steelers 35 Kyle Monangai RB Bears Packers 36 Evan Hull RB Saints Jets 37 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Eagles 38 Kareem Hunt RB Chiefs Titans 39 Kimani Vidal RB Chargers Cowboys 40 Blake Corum RB Rams Seahawks 41 Jordan Mason RB Vikings Giants 42 Emari Demercado RB Cardinals Falcons 43 Isiah Pacheco RB Chiefs Titans 44 Zach Charbonnet RB Seahawks Rams 45 Tyjae Spears RB Titans Chiefs 46 Tyler Allgeier RB Falcons Cardinals 47 Jeremy McNichols RB Commanders Eagles 48 Rachaad White RB Buccaneers Panthers 49 Keaton Mitchell RB Ravens Patriots 50 Devin Singletary RB Giants Vikings

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Seahawks 2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Steelers 3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Rams 4 Ja’Marr Chase WR Bengals Dolphins 5 Drake London WR Falcons Cardinals 6 Nico Collins WR Texans Raiders 7 CeeDee Lamb WR Cowboys Chargers 8 A.J. Brown WR Eagles Commanders 9 Rashee Rice WR Chiefs Titans 10 Jameson Williams WR Lions Steelers 11 Tee Higgins WR Bengals Dolphins 12 Marvin Harrison WR Cardinals Falcons 13 Chris Olave WR Saints Jets 14 George Pickens WR Cowboys Chargers 15 DK Metcalf WR Steelers Lions 16 Zay Flowers WR Ravens Patriots 17 Justin Jefferson WR Vikings Giants 18 Michael Wilson WR Cardinals Falcons 19 Wan’Dale Robinson WR Giants Vikings 20 Courtland Sutton WR Broncos Jaguars 21 Tetairoa McMillan WR Panthers Buccaneers 22 DeVonta Smith WR Eagles Commanders 23 Mike Evans WR Buccaneers Panthers 24 Jaylen Waddle WR Dolphins Bengals 25 Jauan Jennings WR 49ers Colts 26 Terry McLaurin WR Commanders Eagles 27 Ladd McConkey WR Chargers Cowboys 28 Jakobi Meyers WR Jaguars Broncos 29 Deebo Samuel WR Commanders Eagles 30 Christian Watson WR Packers Bears 31 Jayden Reed WR Packers Bears 32 Michael Pittman WR Colts 49ers 33 Jordan Addison WR Vikings Giants 34 Brian Thomas WR Jaguars Broncos 35 Chris Godwin WR Buccaneers Panthers 36 Luther Burden WR Bears Packers 37 Emeka Egbuka WR Buccaneers Panthers 38 Ricky Pearsall WR 49ers Colts 39 Stefon Diggs WR Patriots Ravens 40 DJ Moore WR Bears Packers 41 Keenan Allen WR Chargers Cowboys 42 Jalen Coker WR Panthers Buccaneers 43 Adonai Mitchell WR Jets Saints 44 Rashid Shaheed WR Seahawks Rams 45 Troy Franklin WR Broncos Jaguars 46 Chimere Dike WR Titans Chiefs 47 Khalil Shakir WR Bills Browns 48 Xavier Worthy WR Chiefs Titans 49 Darius Slayton WR Giants Vikings 50 Romeo Doubs WR Packers Bears

TE Rankings