Top News

NBA: Cleveland Cavaliers at Washington Wizards
Fantasy Basketball Week 9 Injury Report: Calf injuries sideline Evan Mobley, Austin Reaves and Anthony Davis
Image for https://assets.golfchannel.com/dims4/default/36edac1/2147483647/strip/false/crop/4106x2310+0+214/resize/1920x1080!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fversant-production-golfchannel.s3.us-east-1.amazonaws.com%2Fbrightspot%2Fa4%2Fb6%2F0aeaba4f4f84bcb9b02ccbec6241%2Fhttps-delivery-gettyimages.com%2Fdownloads%2F2210103444
More Masters stories from Rory McIlroy: Making Bryson ‘invisible,’ special gift from Harry
  • Brentley Romine
    ,
  • Brentley Romine
    ,
NCAA Basketball: Butler at Connecticut
Solo Ball scores career-high 26 to power No. 5 UConn past Butler 79-60 in Huskies’ Big East opener

Top Clips

nbc_bte_billsbrowns_251217.jpg
Bills spell ‘doom and gloom’ for Shedeur, Browns
nbc_roto_btebucspant_251217.jpg
Buccaneers-Panthers a ‘straightforward’ handicap
oly_aswsl_shiffrinwin_251217.jpg
Shiffrin wins fourth straight World Cup slalom

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 16 of 2025 season

  
Published December 17, 2025 10:25 AM
Corum, Cards' duo atop Week 16 RB waiver targets
December 16, 2025 01:08 PM
Matthew Berry and Co. dive into some of the waiver wire RBs they're looking to for playoff help, including Rams backup Blake Corum amid a career year and the duo of Michael Carter and Emari Demercado in Arizona.

Below are my Week 16, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jalen Hurts QB Eagles Commanders
2 Josh Allen QB Bills Browns
3 Drake Maye QB Patriots Ravens
4 Joe Burrow QB Bengals Dolphins
5 Jared Goff QB Lions Steelers
6 Jaxson Dart QB Giants Vikings
7 Jacoby Brissett QB Cardinals Falcons
8 Brock Purdy QB 49ers Colts
9 Lamar Jackson QB Ravens Patriots
10 C.J. Stroud QB Texans Raiders
11 Justin Herbert QB Chargers Cowboys
12 Dak Prescott QB Cowboys Chargers
13 Caleb Williams QB Bears Packers
14 Bo Nix QB Broncos Jaguars
15 Jordan Love QB Packers Bears
16 Matthew Stafford QB Rams Seahawks
17 Trevor Lawrence QB Jaguars Broncos
18 Tyler Shough QB Saints Jets
19 Baker Mayfield QB Buccaneers Panthers
20 J.J. McCarthy QB Vikings Giants
21 Bryce Young QB Panthers Buccaneers
22 Marcus Mariota QB Commanders Eagles
23 Aaron Rodgers QB Steelers Lions
24 Gardner Minshew QB Chiefs Titans
25 Sam Darnold QB Seahawks Rams

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 De’Von Achane RB Dolphins Bengals
2 Bijan Robinson RB Falcons Cardinals
3 Christian McCaffrey RB 49ers Colts
4 Jahmyr Gibbs RB Lions Steelers
5 Jonathan Taylor RB Colts 49ers
6 Saquon Barkley RB Eagles Commanders
7 James Cook RB Bills Browns
8 Josh Jacobs RB Packers Bears
9 Chase Brown RB Bengals Dolphins
10 Bucky Irving RB Buccaneers Panthers
11 Javonte Williams RB Cowboys Chargers
12 Derrick Henry RB Ravens Patriots
13 Travis Etienne RB Jaguars Broncos
14 Woody Marks RB Texans Raiders
15 D’Andre Swift RB Bears Packers
16 TreVeyon Henderson RB Patriots Ravens
17 Quinshon Judkins RB Browns Bills
18 Kyren Williams RB Rams Seahawks
19 Tyrone Tracy RB Giants Vikings
20 Aaron Jones RB Vikings Giants
21 Rico Dowdle RB Panthers Buccaneers
22 Breece Hall RB Jets Saints
23 RJ Harvey RB Broncos Jaguars
24 Kenneth Gainwell RB Steelers Lions
25 Ashton Jeanty RB Raiders Texans
26 Omarion Hampton RB Chargers Cowboys
27 Michael Carter RB Cardinals Falcons
28 Jaylen Warren RB Steelers Lions
29 Tony Pollard RB Titans Chiefs
30 Audric Estime RB Saints Jets
31 Kenneth Walker RB Seahawks Rams
32 Rhamondre Stevenson RB Patriots Ravens
33 Chuba Hubbard RB Panthers Buccaneers
34 David Montgomery RB Lions Steelers
35 Kyle Monangai RB Bears Packers
36 Evan Hull RB Saints Jets
37 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Eagles
38 Kareem Hunt RB Chiefs Titans
39 Kimani Vidal RB Chargers Cowboys
40 Blake Corum RB Rams Seahawks
41 Jordan Mason RB Vikings Giants
42 Emari Demercado RB Cardinals Falcons
43 Isiah Pacheco RB Chiefs Titans
44 Zach Charbonnet RB Seahawks Rams
45 Tyjae Spears RB Titans Chiefs
46 Tyler Allgeier RB Falcons Cardinals
47 Jeremy McNichols RB Commanders Eagles
48 Rachaad White RB Buccaneers Panthers
49 Keaton Mitchell RB Ravens Patriots
50 Devin Singletary RB Giants Vikings

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Seahawks
2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Steelers
3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Rams
4 Ja’Marr Chase WR Bengals Dolphins
5 Drake London WR Falcons Cardinals
6 Nico Collins WR Texans Raiders
7 CeeDee Lamb WR Cowboys Chargers
8 A.J. Brown WR Eagles Commanders
9 Rashee Rice WR Chiefs Titans
10 Jameson Williams WR Lions Steelers
11 Tee Higgins WR Bengals Dolphins
12 Marvin Harrison WR Cardinals Falcons
13 Chris Olave WR Saints Jets
14 George Pickens WR Cowboys Chargers
15 DK Metcalf WR Steelers Lions
16 Zay Flowers WR Ravens Patriots
17 Justin Jefferson WR Vikings Giants
18 Michael Wilson WR Cardinals Falcons
19 Wan’Dale Robinson WR Giants Vikings
20 Courtland Sutton WR Broncos Jaguars
21 Tetairoa McMillan WR Panthers Buccaneers
22 DeVonta Smith WR Eagles Commanders
23 Mike Evans WR Buccaneers Panthers
24 Jaylen Waddle WR Dolphins Bengals
25 Jauan Jennings WR 49ers Colts
26 Terry McLaurin WR Commanders Eagles
27 Ladd McConkey WR Chargers Cowboys
28 Jakobi Meyers WR Jaguars Broncos
29 Deebo Samuel WR Commanders Eagles
30 Christian Watson WR Packers Bears
31 Jayden Reed WR Packers Bears
32 Michael Pittman WR Colts 49ers
33 Jordan Addison WR Vikings Giants
34 Brian Thomas WR Jaguars Broncos
35 Chris Godwin WR Buccaneers Panthers
36 Luther Burden WR Bears Packers
37 Emeka Egbuka WR Buccaneers Panthers
38 Ricky Pearsall WR 49ers Colts
39 Stefon Diggs WR Patriots Ravens
40 DJ Moore WR Bears Packers
41 Keenan Allen WR Chargers Cowboys
42 Jalen Coker WR Panthers Buccaneers
43 Adonai Mitchell WR Jets Saints
44 Rashid Shaheed WR Seahawks Rams
45 Troy Franklin WR Broncos Jaguars
46 Chimere Dike WR Titans Chiefs
47 Khalil Shakir WR Bills Browns
48 Xavier Worthy WR Chiefs Titans
49 Darius Slayton WR Giants Vikings
50 Romeo Doubs WR Packers Bears

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Falcons
2 George Kittle TE 49ers Colts
3 Brock Bowers TE Raiders Texans
4 Kyle Pitts TE Falcons Cardinals
5 Darren Waller TE Dolphins Bengals
6 Harold Fannin TE Browns Bills
7 Dallas Goedert TE Eagles Commanders
8 Travis Kelce TE Chiefs Titans
9 Tyler Warren TE Colts 49ers
10 Dalton Schultz TE Texans Raiders
11 Colby Parkinson TE Rams Seahawks
12 Hunter Henry TE Patriots Ravens
13 Jake Ferguson TE Cowboys Chargers
14 Colston Loveland TE Bears Packers
15 Juwan Johnson TE Saints Jets
16 Dalton Kincaid TE Bills Browns
17 Oronde Gadsden TE Chargers Cowboys
18 Theo Johnson TE Giants Vikings
19 T.J. Hockenson TE Vikings Giants
20 Mark Andrews TE Ravens Patriots
21 Brenton Strange TE Jaguars Broncos
22 AJ Barner TE Seahawks Rams
23 Gunnar Helm TE Titans Chiefs
24 Isaiah Likely TE Ravens Patriots
25 Mike Gesicki TE Bengals Dolphins

