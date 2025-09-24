Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 4 of 2025 season

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Pittsburgh Steelers at New England Patriots
Panthers at Patriots prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
Ryder Cup 2025 - Previews
The Americans’ linchpin at Bethpage? Why it’s Bryson DeChambeau
Syndication: Florida Times-Union
Jaguars at 49ers prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats

Top Clips

nbc_dps_jaxsondart_250924.jpg
Dart to be tested early against Chargers’ defense
nbc_golf_trumpryder_250924.jpg
Ryder Cup to enhance security for Trump visit
nbc_dps_boogermcfarland_250924.jpg
Can Dart be the ‘savior’ the Giants need?

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NFL: Pittsburgh Steelers at New England Patriots
Panthers at Patriots prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
Ryder Cup 2025 - Previews
The Americans’ linchpin at Bethpage? Why it’s Bryson DeChambeau
Syndication: Florida Times-Union
Jaguars at 49ers prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats

Top Clips

nbc_dps_jaxsondart_250924.jpg
Dart to be tested early against Chargers’ defense
nbc_golf_trumpryder_250924.jpg
Ryder Cup to enhance security for Trump visit
nbc_dps_boogermcfarland_250924.jpg
Can Dart be the ‘savior’ the Giants need?

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by
draftkings_logo.png
draftkings-linear-fc.png

Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 4 of 2025 season

  
Published September 24, 2025 10:19 AM
NYG's Dart can be a 'borderline top-12' fantasy QB
September 23, 2025 01:01 PM
With Jaxson Dart reportedly set to start for the Giants in Week 4 against the Chargers, the rookie instantly becomes a priority quarterback target on the waiver wire, where he offers clear rest-of-season upside.

Below are my Week 4, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Lamar Jackson QB Ravens Chiefs
2 Josh Allen QB Bills Saints
3 Jalen Hurts QB Eagles Buccaneers
4 Jayden Daniels QB Commanders Falcons
5 Caleb Williams QB Bears Raiders
6 Justin Herbert QB Chargers Giants
7 Justin Fields QB Jets Dolphins
8 Patrick Mahomes QB Chiefs Ravens
9 Jordan Love QB Packers Cowboys
10 Bo Nix QB Broncos Bengals
11 Drake Maye QB Patriots Panthers
12 Baker Mayfield QB Buccaneers Eagles
13 Daniel Jones QB Colts Rams
14 Brock Purdy QB 49ers Jaguars
15 Geno Smith QB Raiders Bears
16 Kyler Murray QB Cardinals Seahawks
17 Dak Prescott QB Cowboys Packers
18 Matthew Stafford QB Rams Colts
19 Jared Goff QB Lions Browns
20 Trevor Lawrence QB Jaguars 49ers
21 C.J. Stroud QB Texans Titans
22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Jets
23 Bryce Young QB Panthers Patriots
24 Jake Browning QB Bengals Broncos
25 Michael Penix QB Falcons Commanders
26 Carson Wentz QB Vikings Steelers
27 Jaxson Dart QB Giants Chargers
28 Sam Darnold QB Seahawks Cardinals
29 Spencer Rattler QB Saints Bills
30 Aaron Rodgers QB Steelers Vikings

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Jaguars
2 De’Von Achane RB Dolphins Jets
3 Jonathan Taylor RB Colts Rams
4 Jahmyr Gibbs RB Lions Browns
5 Bijan Robinson RB Falcons Commanders
6 Saquon Barkley RB Eagles Buccaneers
7 James Cook RB Bills Saints
8 Josh Jacobs RB Packers Cowboys
9 Bucky Irving RB Buccaneers Eagles
10 Omarion Hampton RB Chargers Giants
11 Derrick Henry RB Ravens Chiefs
12 Kyren Williams RB Rams Colts
13 Jaylen Warren RB Steelers Vikings
14 Jordan Mason RB Vikings Steelers
15 Ashton Jeanty RB Raiders Bears
16 J.K. Dobbins RB Broncos Bengals
17 Breece Hall RB Jets Dolphins
18 Cam Skattebo RB Giants Chargers
19 Alvin Kamara RB Saints Bills
20 Chuba Hubbard RB Panthers Patriots
21 D’Andre Swift RB Bears Raiders
22 Chase Brown RB Bengals Broncos
23 Javonte Williams RB Cowboys Packers
24 Quinshon Judkins RB Browns Lions
25 Trey Benson RB Cardinals Seahawks
26 Travis Etienne RB Jaguars 49ers
27 Tony Pollard RB Titans Texans
28 David Montgomery RB Lions Browns
29 Kenneth Walker RB Seahawks Cardinals
30 Nick Chubb RB Texans Titans
31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Panthers
32 Isiah Pacheco RB Chiefs Ravens
33 Zach Charbonnet RB Seahawks Cardinals
34 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Falcons
35 Woody Marks RB Texans Titans
36 TreVeyon Henderson RB Patriots Panthers
37 RJ Harvey RB Broncos Bengals
38 Kareem Hunt RB Chiefs Ravens
39 Devin Singletary RB Giants Chargers
40 Bhayshul Tuten RB Jaguars 49ers
41 Kenneth Gainwell RB Steelers Vikings
42 Blake Corum RB Rams Colts
43 Braelon Allen RB Jets Dolphins
44 Ollie Gordon RB Dolphins Jets
45 Justice Hill RB Ravens Chiefs
46 Tyler Allgeier RB Falcons Commanders
47 Rachaad White RB Buccaneers Eagles
48 Kyle Monangai RB Bears Raiders
49 Chris Rodriguez RB Commanders Falcons
50 Emari Demercado RB Cardinals Seahawks

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Colts
2 Nico Collins WR Texans Titans
3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Browns
4 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Cardinals
5 Ja’Marr Chase WR Bengals Broncos
6 Malik Nabers WR Giants Chargers
7 Justin Jefferson WR Vikings Steelers
8 Davante Adams WR Rams Colts
9 Garrett Wilson WR Jets Dolphins
10 Rome Odunze WR Bears Raiders
11 A.J. Brown WR Eagles Buccaneers
12 Drake London WR Falcons Commanders
13 Emeka Egbuka WR Buccaneers Eagles
14 Chris Olave WR Saints Bills
15 Tyreek Hill WR Dolphins Jets
16 George Pickens WR Cowboys Packers
17 Tetairoa McMillan WR Panthers Patriots
18 Brian Thomas WR Jaguars 49ers
19 Jakobi Meyers WR Raiders Bears
20 Zay Flowers WR Ravens Chiefs
21 Keenan Allen WR Chargers Giants
22 Courtland Sutton WR Broncos Bengals
23 Ladd McConkey WR Chargers Giants
24 Deebo Samuel WR Commanders Falcons
25 Quentin Johnston WR Chargers Giants
26 Ricky Pearsall WR 49ers Jaguars
27 DeVonta Smith WR Eagles Buccaneers
28 Jaylen Waddle WR Dolphins Jets
29 DK Metcalf WR Steelers Vikings
30 Tee Higgins WR Bengals Broncos
31 DJ Moore WR Bears Raiders
32 Jauan Jennings WR 49ers Jaguars
33 Michael Pittman WR Colts Rams
34 Xavier Worthy WR Chiefs Ravens
35 Marvin Harrison WR Cardinals Seahawks
36 Tre Tucker WR Raiders Bears
37 Calvin Ridley WR Titans Texans
38 Matthew Golden WR Packers Cowboys
39 Jameson Williams WR Lions Browns
40 Jerry Jeudy WR Browns Lions
41 Darnell Mooney WR Falcons Commanders
42 Christian Kirk WR Texans Titans
43 Jordan Addison WR Vikings Steelers
44 Chris Godwin WR Buccaneers Eagles
45 Romeo Doubs WR Packers Cowboys
46 Cooper Kupp WR Seahawks Cardinals
47 Elic Ayomanor WR Titans Texans
48 Rashod Bateman WR Ravens Chiefs
49 Keon Coleman WR Bills Saints
50 Sterling Shepard WR Buccaneers Eagles
51 Rashid Shaheed WR Saints Bills
52 Dontayvion Wicks WR Packers Cowboys
53 Troy Franklin WR Broncos Bengals
54 Hollywood Brown WR Chiefs Ravens
55 Cedric Tillman WR Browns Lions

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Seahawks
2 Brock Bowers TE Raiders Bears
3 Tyler Warren TE Colts Rams
4 Jake Ferguson TE Cowboys Packers
5 Tucker Kraft TE Packers Cowboys
6 Hunter Henry TE Patriots Panthers
7 Juwan Johnson TE Saints Bills
8 Travis Kelce TE Chiefs Ravens
9 Sam LaPorta TE Lions Browns
10 T.J. Hockenson TE Vikings Steelers
11 David Njoku TE Browns Lions
12 Dalton Kincaid TE Bills Saints
13 Mark Andrews TE Ravens Chiefs
14 Dallas Goedert TE Eagles Buccaneers
15 Zach Ertz TE Commanders Falcons
16 Kyle Pitts TE Falcons Commanders
17 Chig Okonkwo TE Titans Texans
18 Brenton Strange TE Jaguars 49ers
19 Harold Fannin TE Browns Lions
20 Dalton Schultz TE Texans Titans
21 Jonnu Smith TE Steelers Vikings
22 Noah Fant TE Bengals Broncos
23 Cade Otton TE Buccaneers Eagles
24 Mason Taylor TE Jets Dolphins
25 Oronde Gadsden TE Chargers Giants
26 Jake Tonges TE 49ers Jaguars
27 Pat Freiermuth TE Steelers Vikings
28 Isaiah Likely TE Ravens Chiefs
29 Theo Johnson TE Giants Chargers
30 Mike Gesicki TE Bengals Broncos

Mentions
NFL Minnesota Vikings Primary Logo Minnesota Vikings Tennessee Titans Primary Logo Tennessee Titans Texans-Logo.svg Houston Texans Seattle Seahawks Primary Logo Seattle Seahawks New Orleans Saints Primary Logo New Orleans Saints Green Bay Packers Primary Logo Green Bay Packers Jets-Logo.svg New York Jets Philadelphia Eagles Primary Logo Philadelphia Eagles Washington Commanders Primary Logo Washington Commanders Arizona Cardinals Primary Logo Arizona Cardinals Tampa Bay Buccaneers Primary Logo Tampa Bay Buccaneers Pittsburgh Steelers Primary Logo Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens Primary Logo Baltimore Ravens Las Vegas Raiders Primary Logo Las Vegas Raiders New England Patriots Primary Logo New England Patriots Detroit Lions Primary Logo Detroit Lions Jacksonville Jaguars Primary Logo Jacksonville Jaguars New York Giants Secondary Logo New York Giants Atlanta Falcons Primary Logo Atlanta Falcons Dallas Cowboys Primary Logo Dallas Cowboys Indianapolis Colts Primary Logo Indianapolis Colts Kansas City Chiefs Primary Logo Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers Primary Logo Los Angeles Chargers browns-color-logo.svg Cleveland Browns Denver Broncos Primary Logo Denver Broncos Chicago Bears Primary Logo Chicago Bears San Francisco 49ers Primary Logo San Francisco 49ers Miami Dolphins Primary Logo Miami Dolphins Buffalo Bills Primary Logo Buffalo Bills Los Angeles Rams Primary Logo Los Angeles Rams Cincinnati Bengals Primary Logo Cincinnati Bengals Matthew Berry Matthew Berry