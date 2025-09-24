Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 4 of 2025 season
Published September 24, 2025 10:19 AM
NYG's Dart can be a 'borderline top-12' fantasy QB
With Jaxson Dart reportedly set to start for the Giants in Week 4 against the Chargers, the rookie instantly becomes a priority quarterback target on the waiver wire, where he offers clear rest-of-season upside.
Below are my Week 4, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Chiefs
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Saints
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Buccaneers
|4
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Falcons
|5
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Raiders
|6
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Giants
|7
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Dolphins
|8
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Ravens
|9
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Cowboys
|10
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Bengals
|11
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Panthers
|12
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Eagles
|13
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Rams
|14
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Jaguars
|15
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Bears
|16
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Seahawks
|17
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Packers
|18
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Colts
|19
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Browns
|20
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|49ers
|21
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Titans
|22
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Jets
|23
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Patriots
|24
|Jake Browning
|QB
|Bengals
|Broncos
|25
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Commanders
|26
|Carson Wentz
|QB
|Vikings
|Steelers
|27
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Chargers
|28
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Cardinals
|29
|Spencer Rattler
|QB
|Saints
|Bills
|30
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Vikings
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Jaguars
|2
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Jets
|3
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Rams
|4
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Browns
|5
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Commanders
|6
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Buccaneers
|7
|James Cook
|RB
|Bills
|Saints
|8
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Cowboys
|9
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Eagles
|10
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Giants
|11
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Chiefs
|12
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Colts
|13
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Vikings
|14
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Steelers
|15
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Bears
|16
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Bengals
|17
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Dolphins
|18
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Chargers
|19
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Bills
|20
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Patriots
|21
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Raiders
|22
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Broncos
|23
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Packers
|24
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Lions
|25
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|Seahawks
|26
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|49ers
|27
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Texans
|28
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Browns
|29
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Cardinals
|30
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Titans
|31
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Panthers
|32
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Ravens
|33
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Cardinals
|34
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Falcons
|35
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Titans
|36
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Panthers
|37
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Bengals
|38
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Ravens
|39
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Chargers
|40
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|49ers
|41
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Vikings
|42
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Colts
|43
|Braelon Allen
|RB
|Jets
|Dolphins
|44
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Jets
|45
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Chiefs
|46
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Commanders
|47
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Eagles
|48
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Raiders
|49
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Falcons
|50
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Seahawks
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Colts
|2
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Titans
|3
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Browns
|4
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Cardinals
|5
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Broncos
|6
|Malik Nabers
|WR
|Giants
|Chargers
|7
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Steelers
|8
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Colts
|9
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Dolphins
|10
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Raiders
|11
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Buccaneers
|12
|Drake London
|WR
|Falcons
|Commanders
|13
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Eagles
|14
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Bills
|15
|Tyreek Hill
|WR
|Dolphins
|Jets
|16
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Packers
|17
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Patriots
|18
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|49ers
|19
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Bears
|20
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Chiefs
|21
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Giants
|22
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Bengals
|23
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Giants
|24
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Falcons
|25
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Giants
|26
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Jaguars
|27
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Buccaneers
|28
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Jets
|29
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Vikings
|30
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Broncos
|31
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Raiders
|32
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Jaguars
|33
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Rams
|34
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Ravens
|35
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Seahawks
|36
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Bears
|37
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Texans
|38
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Cowboys
|39
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Browns
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Lions
|41
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Commanders
|42
|Christian Kirk
|WR
|Texans
|Titans
|43
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Steelers
|44
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Eagles
|45
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Cowboys
|46
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Cardinals
|47
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Texans
|48
|Rashod Bateman
|WR
|Ravens
|Chiefs
|49
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Saints
|50
|Sterling Shepard
|WR
|Buccaneers
|Eagles
|51
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Bills
|52
|Dontayvion Wicks
|WR
|Packers
|Cowboys
|53
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Bengals
|54
|Hollywood Brown
|WR
|Chiefs
|Ravens
|55
|Cedric Tillman
|WR
|Browns
|Lions
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Seahawks
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Bears
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Rams
|4
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Packers
|5
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Cowboys
|6
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Panthers
|7
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Bills
|8
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Ravens
|9
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Browns
|10
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Steelers
|11
|David Njoku
|TE
|Browns
|Lions
|12
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Saints
|13
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Chiefs
|14
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Buccaneers
|15
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Falcons
|16
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Commanders
|17
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Texans
|18
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|49ers
|19
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Lions
|20
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Titans
|21
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Vikings
|22
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Broncos
|23
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Eagles
|24
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Dolphins
|25
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Giants
|26
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Jaguars
|27
|Pat Freiermuth
|TE
|Steelers
|Vikings
|28
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Chiefs
|29
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Chargers
|30
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Broncos
Mentions
