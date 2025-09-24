Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 4 of 2025 season

Below are my Week 4, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Lamar Jackson QB Ravens Chiefs 2 Josh Allen QB Bills Saints 3 Jalen Hurts QB Eagles Buccaneers 4 Jayden Daniels QB Commanders Falcons 5 Caleb Williams QB Bears Raiders 6 Justin Herbert QB Chargers Giants 7 Justin Fields QB Jets Dolphins 8 Patrick Mahomes QB Chiefs Ravens 9 Jordan Love QB Packers Cowboys 10 Bo Nix QB Broncos Bengals 11 Drake Maye QB Patriots Panthers 12 Baker Mayfield QB Buccaneers Eagles 13 Daniel Jones QB Colts Rams 14 Brock Purdy QB 49ers Jaguars 15 Geno Smith QB Raiders Bears 16 Kyler Murray QB Cardinals Seahawks 17 Dak Prescott QB Cowboys Packers 18 Matthew Stafford QB Rams Colts 19 Jared Goff QB Lions Browns 20 Trevor Lawrence QB Jaguars 49ers 21 C.J. Stroud QB Texans Titans 22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Jets 23 Bryce Young QB Panthers Patriots 24 Jake Browning QB Bengals Broncos 25 Michael Penix QB Falcons Commanders 26 Carson Wentz QB Vikings Steelers 27 Jaxson Dart QB Giants Chargers 28 Sam Darnold QB Seahawks Cardinals 29 Spencer Rattler QB Saints Bills 30 Aaron Rodgers QB Steelers Vikings

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Jaguars 2 De’Von Achane RB Dolphins Jets 3 Jonathan Taylor RB Colts Rams 4 Jahmyr Gibbs RB Lions Browns 5 Bijan Robinson RB Falcons Commanders 6 Saquon Barkley RB Eagles Buccaneers 7 James Cook RB Bills Saints 8 Josh Jacobs RB Packers Cowboys 9 Bucky Irving RB Buccaneers Eagles 10 Omarion Hampton RB Chargers Giants 11 Derrick Henry RB Ravens Chiefs 12 Kyren Williams RB Rams Colts 13 Jaylen Warren RB Steelers Vikings 14 Jordan Mason RB Vikings Steelers 15 Ashton Jeanty RB Raiders Bears 16 J.K. Dobbins RB Broncos Bengals 17 Breece Hall RB Jets Dolphins 18 Cam Skattebo RB Giants Chargers 19 Alvin Kamara RB Saints Bills 20 Chuba Hubbard RB Panthers Patriots 21 D’Andre Swift RB Bears Raiders 22 Chase Brown RB Bengals Broncos 23 Javonte Williams RB Cowboys Packers 24 Quinshon Judkins RB Browns Lions 25 Trey Benson RB Cardinals Seahawks 26 Travis Etienne RB Jaguars 49ers 27 Tony Pollard RB Titans Texans 28 David Montgomery RB Lions Browns 29 Kenneth Walker RB Seahawks Cardinals 30 Nick Chubb RB Texans Titans 31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Panthers 32 Isiah Pacheco RB Chiefs Ravens 33 Zach Charbonnet RB Seahawks Cardinals 34 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Falcons 35 Woody Marks RB Texans Titans 36 TreVeyon Henderson RB Patriots Panthers 37 RJ Harvey RB Broncos Bengals 38 Kareem Hunt RB Chiefs Ravens 39 Devin Singletary RB Giants Chargers 40 Bhayshul Tuten RB Jaguars 49ers 41 Kenneth Gainwell RB Steelers Vikings 42 Blake Corum RB Rams Colts 43 Braelon Allen RB Jets Dolphins 44 Ollie Gordon RB Dolphins Jets 45 Justice Hill RB Ravens Chiefs 46 Tyler Allgeier RB Falcons Commanders 47 Rachaad White RB Buccaneers Eagles 48 Kyle Monangai RB Bears Raiders 49 Chris Rodriguez RB Commanders Falcons 50 Emari Demercado RB Cardinals Seahawks

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Colts 2 Nico Collins WR Texans Titans 3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Browns 4 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Cardinals 5 Ja’Marr Chase WR Bengals Broncos 6 Malik Nabers WR Giants Chargers 7 Justin Jefferson WR Vikings Steelers 8 Davante Adams WR Rams Colts 9 Garrett Wilson WR Jets Dolphins 10 Rome Odunze WR Bears Raiders 11 A.J. Brown WR Eagles Buccaneers 12 Drake London WR Falcons Commanders 13 Emeka Egbuka WR Buccaneers Eagles 14 Chris Olave WR Saints Bills 15 Tyreek Hill WR Dolphins Jets 16 George Pickens WR Cowboys Packers 17 Tetairoa McMillan WR Panthers Patriots 18 Brian Thomas WR Jaguars 49ers 19 Jakobi Meyers WR Raiders Bears 20 Zay Flowers WR Ravens Chiefs 21 Keenan Allen WR Chargers Giants 22 Courtland Sutton WR Broncos Bengals 23 Ladd McConkey WR Chargers Giants 24 Deebo Samuel WR Commanders Falcons 25 Quentin Johnston WR Chargers Giants 26 Ricky Pearsall WR 49ers Jaguars 27 DeVonta Smith WR Eagles Buccaneers 28 Jaylen Waddle WR Dolphins Jets 29 DK Metcalf WR Steelers Vikings 30 Tee Higgins WR Bengals Broncos 31 DJ Moore WR Bears Raiders 32 Jauan Jennings WR 49ers Jaguars 33 Michael Pittman WR Colts Rams 34 Xavier Worthy WR Chiefs Ravens 35 Marvin Harrison WR Cardinals Seahawks 36 Tre Tucker WR Raiders Bears 37 Calvin Ridley WR Titans Texans 38 Matthew Golden WR Packers Cowboys 39 Jameson Williams WR Lions Browns 40 Jerry Jeudy WR Browns Lions 41 Darnell Mooney WR Falcons Commanders 42 Christian Kirk WR Texans Titans 43 Jordan Addison WR Vikings Steelers 44 Chris Godwin WR Buccaneers Eagles 45 Romeo Doubs WR Packers Cowboys 46 Cooper Kupp WR Seahawks Cardinals 47 Elic Ayomanor WR Titans Texans 48 Rashod Bateman WR Ravens Chiefs 49 Keon Coleman WR Bills Saints 50 Sterling Shepard WR Buccaneers Eagles 51 Rashid Shaheed WR Saints Bills 52 Dontayvion Wicks WR Packers Cowboys 53 Troy Franklin WR Broncos Bengals 54 Hollywood Brown WR Chiefs Ravens 55 Cedric Tillman WR Browns Lions

TE Rankings