 Skip navigation
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_jawaantaylor_260302.jpg
Reports: KC to release Taylor; HOU trades Howard
nbc_pft_montgomerynotout_260302.jpg
Montgomery denies report that he wants out of DET
nbc_pft_kayvonthibodeaux_260302.jpg
What will Giants do with Thibodeaux?

Other PFT Content

College Football Playoff National Championship: Miami v Indiana
NFL invites 319 prospects to the Scouting Combine
NFC Championship Game: Los Angeles Rams v Seattle Seahawks
Sean McVay: Seahawks had “fortuitous bust” on key fourth-down play
bigshield2.jpg
Big Shield and all other ebooks will stay at 99 cents for 2026
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_jawaantaylor_260302.jpg
Reports: KC to release Taylor; HOU trades Howard
nbc_pft_montgomerynotout_260302.jpg
Montgomery denies report that he wants out of DET
nbc_pft_kayvonthibodeaux_260302.jpg
What will Giants do with Thibodeaux?

Other PFT Content

College Football Playoff National Championship: Miami v Indiana
NFL invites 319 prospects to the Scouting Combine
NFC Championship Game: Los Angeles Rams v Seattle Seahawks
Sean McVay: Seahawks had “fortuitous bust” on key fourth-down play
bigshield2.jpg
Big Shield and all other ebooks will stay at 99 cents for 2026
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Commanders announce 2026 coaching staff

  
Published March 2, 2026 06:05 PM

The Commanders announced Dan Quinn’s 2026 coaching staff.

The team is without an assistant head coach, run game coordinator or defensive pass game coordinator.

Head Coach/Coaching Support StaffPosition
Dan QuinnHead Coach
David GardiSVP of Football Initiatives
Sarah HoganCoaching Chief of Staff

OffensePosition
David BloughOffensive Coordinator
Andre ColemanAssistant Wide Receivers/Returners
Bobby EngramWide Receivers
Danny EtlingAssistant Quarterbacks
Anthony LynnRunning Backs
Jesse MaddenAssistant Running Backs
David RaihOffensive Pass Game Coordinator
Darnell StapletonOffensive Line
Ben SteeleTight Ends
Brian StoldtOffensive Quality Control
Shane ToubAssistant Offensive Line
Wes WelkerOffensive Assistant
D.J. WilliamsQuarterbacks

DefensePosition
Daronte JonesDefensive Coordinator
George BankosAssistant Linebackers
Tommy DonatellDefensive Backs/Safeties
William GayDefensive Backs/Cornerbacks
Eric HendersonDefensive Line/Run Game Coordinator
Luke JohnsonDefensive Quality Control
Ken Norton Jr.Linebackers
John PaganoOutside Linebackers
Darryl TappAssistant Defensive Line

Special TeamsPosition
Larry IzzoSpecial Teams Coordinator
Brian SchneiderAssistant Special Teams