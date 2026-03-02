Commanders announce 2026 coaching staff

The Commanders announced Dan Quinn’s 2026 coaching staff.
The team is without an assistant head coach, run game coordinator or defensive pass game coordinator.
|Head Coach/Coaching Support Staff
|Position
|Dan Quinn
|Head Coach
|David Gardi
|SVP of Football Initiatives
|Sarah Hogan
|Coaching Chief of Staff
|Offense
|Position
|David Blough
|Offensive Coordinator
|Andre Coleman
|Assistant Wide Receivers/Returners
|Bobby Engram
|Wide Receivers
|Danny Etling
|Assistant Quarterbacks
|Anthony Lynn
|Running Backs
|Jesse Madden
|Assistant Running Backs
|David Raih
|Offensive Pass Game Coordinator
|Darnell Stapleton
|Offensive Line
|Ben Steele
|Tight Ends
|Brian Stoldt
|Offensive Quality Control
|Shane Toub
|Assistant Offensive Line
|Wes Welker
|Offensive Assistant
|D.J. Williams
|Quarterbacks
|Defense
|Position
|Daronte Jones
|Defensive Coordinator
|George Bankos
|Assistant Linebackers
|Tommy Donatell
|Defensive Backs/Safeties
|William Gay
|Defensive Backs/Cornerbacks
|Eric Henderson
|Defensive Line/Run Game Coordinator
|Luke Johnson
|Defensive Quality Control
|Ken Norton Jr.
|Linebackers
|John Pagano
|Outside Linebackers
|Darryl Tapp
|Assistant Defensive Line
|Special Teams
|Position
|Larry Izzo
|Special Teams Coordinator
|Brian Schneider
|Assistant Special Teams