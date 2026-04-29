NFL releases offseason program workout dates
Published April 29, 2026 05:06 PM
The NFL has released the dates for every team’s voluntary offseason workout program.
|Team
|Program
|Dates
|ARIZONA
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 8-10
|
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|ATLANTA
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11
|
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|BALTIMORE
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-2, June 4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-10
|Rookie Minicamp:
|May 1-2
|BUFFALO
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|CAROLINA
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|CHICAGO
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 2-4
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|CINCINNATI
|OTA Offseason Workouts:
|June 1-3, June 9-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|CLEVELAND
|OTA Offseason Workouts:
|May 19-21, May 26-28, June 2-5
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|DALLAS
|OTA Offseason Workouts:
|June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 1-3
|DENVER
|OTA Offseason Workouts:
|June 2-4, June 9-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|DETROIT
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 2-4, June 9-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-17
|GREEN BAY
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-16, June 18
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 1-2
|HOUSTON
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 1-2, June 4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 7-9
|INDIANAPOLIS
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|JACKSONVILLE
|OTA Offseason Workouts:
|May 26, May 28-29, June 1-2, June 4, June 15-17
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|KANSAS CITY
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-28, June 1-3
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 1-3
|LAS VEGAS
|OTA Offseason Workouts:
|May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 1-4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 1-3
|L.A. CHARGERS
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 2-4, June 8-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|L.A. RAMS
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-28, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
|Mandatory Minicamp:
|June 15-16
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|MIAMI
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11
|
|Mandatory Minicamp:
|June 2-4
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|MINNESOTA
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-18
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|NEW ENGLAND
|OTA Offseason Workouts:
|May 26, May 28-29, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
|Mandatory Minicamp:
|June 15-17
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|NEW ORLEANS
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-28, June 1, June 3-4, June 8, June 10-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-17
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|N.Y. GIANTS
|OTA Offseason Workouts:
|May 19-21, May 27-29, June 1-4
|
|Mandatory Minicamp:
|June 8-10
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|N.Y. JETS
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 1-2, June 4, June 8-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|PHILADELPHIA
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
|Mandatory Minicamp:
|June 9-10
|
|Rookie Minicamp:
|May 1-2
|PITTSBURGH
|OTA Offseason Workouts:
|May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 8-9, June 11-12
|
|Mandatory Minicamp:
|June 2-4
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|SAN FRANCISCO
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 1, June 3-4
|Mandatory Minicamp:
|June 9-10
|Rookie Minicamp:
|May 8-9
|SEATTLE
|OTA Offseason Workouts:
|May 26, May 28-29, June 1, June 3-4
|Mandatory Minicamp:
|June 9-11
|Rookie Minicamp:
|May 1-2
|TAMPA BAY
|OTA Offseason Workouts:
|May 26-28, June 2-4, June 9-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-10
|TENNESSEE
|OTA Offseason Workouts:
|May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11-12
|
|Mandatory Minicamp:
|June 16-17
|Rookie Minicamp:
|May 1-2
|WASHINGTON
|OTA Offseason Workouts:
|May 27-29, June 2-4, June 9-11
|Mandatory Minicamp:
|June 16-18
|Rookie Minicamp:
|May 8-9