NFL releases offseason program workout dates

  
Published April 29, 2026 05:06 PM

The NFL has released the dates for every team’s voluntary offseason workout program.

TeamProgramDates
ARIZONA
OTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 1-2, June 4

Mandatory Minicamp:
June 8-10

Rookie Minicamp:
May 8-10
ATLANTA
OTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11

Mandatory Minicamp:
June 16-18

Rookie Minicamp:
May 8-10
BALTIMORE
OTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-2, June 4

Mandatory Minicamp:
June 9-10
Rookie Minicamp:
May 1-2
BUFFALOOTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-28, June 1-4

Mandatory Minicamp:
June 9-11

Rookie Minicamp:
May 8-9
CAROLINA
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 1-2, June 4

Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 8-9
CHICAGO
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 2-4
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 8-9
CINCINNATI
OTA Offseason Workouts:
June 1-3, June 9-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-9
CLEVELAND
OTA Offseason Workouts:
May 19-21, May 26-28, June 2-5

Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 8-10
DALLAS
OTA Offseason Workouts:
June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 1-3
DENVER
OTA Offseason Workouts:
June 2-4, June 9-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-10
DETROIT
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 2-4, June 9-11
Mandatory Minicamp:
June 16-17
GREEN BAY
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-16, June 18
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 1-2
HOUSTON
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 1-2, June 4

Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 7-9
INDIANAPOLIS
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 8-9
JACKSONVILLE
OTA Offseason Workouts:
May 26, May 28-29, June 1-2, June 4, June 15-17
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 8-10
KANSAS CITYOTA Offseason Workouts:
May 26-28, June 1-3
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 1-3
LAS VEGAS
OTA Offseason Workouts:
May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 1-4

Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 1-3
L.A. CHARGERS
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 2-4, June 8-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-10
L.A. RAMS
OTA Offseason Workouts:
May 26-28, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
Mandatory Minicamp:
June 15-16
Rookie Minicamp:
May 8-10
MIAMI
OTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11

Mandatory Minicamp:
June 2-4
Rookie Minicamp:
May 8-10
MINNESOTA
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 1-2, June 4, June 15-18
Mandatory Minicamp:
June 9-11

Rookie Minicamp:
May 8-9
NEW ENGLAND
OTA Offseason Workouts:
May 26, May 28-29, June 1-2, June 4, June 8-9, June 11
Mandatory Minicamp:
June 15-17
Rookie Minicamp:
May 8-10
NEW ORLEANS
OTA Offseason Workouts:
May 27-28, June 1, June 3-4, June 8, June 10-11
Mandatory Minicamp:
June 16-17
Rookie Minicamp:
May 8-9
N.Y. GIANTS
OTA Offseason Workouts:
May 19-21, May 27-29, June 1-4

Mandatory Minicamp:
June 8-10
Rookie Minicamp:
May 8-10
N.Y. JETS
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 1-2, June 4, June 8-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-10
PHILADELPHIA
OTA Offseason Workouts:
May 26-27, May 29, June 1-2, June 4
Mandatory Minicamp:
June 9-10

Rookie Minicamp:
May 1-2
PITTSBURGH
OTA Offseason Workouts:
May 18, May 20-21, May 26, May 28-29, June 8-9, June 11-12

Mandatory Minicamp:
June 2-4
Rookie Minicamp:
May 8-10
SAN FRANCISCO
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 1, June 3-4
Mandatory Minicamp:
June 9-10
Rookie Minicamp:
May 8-9
SEATTLEOTA Offseason Workouts:
May 26, May 28-29, June 1, June 3-4
Mandatory Minicamp:
June 9-11
Rookie Minicamp:
May 1-2
TAMPA BAY
OTA Offseason Workouts:
May 26-28, June 2-4, June 9-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-10
TENNESSEE
OTA Offseason Workouts:
May 18-19, May 21, May 26-27, May 29, June 8-9, June 11-12

Mandatory Minicamp:
June 16-17
Rookie Minicamp:
May 1-2
WASHINGTON
OTA Offseason Workouts:
May 27-29, June 2-4, June 9-11
Mandatory Minicamp:
June 16-18
Rookie Minicamp:
May 8-9