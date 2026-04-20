2026 Boston Marathon Results

Top 10 results from the 130th Boston Marathon on April 19, 2026. Full, searchable results will be here. ...
Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:16:06
2. Daniel Romanchuk (USA) -- 1:22:44
3. Jetze Plat (NED) -- 1:24:13
4. Luo Zingchuan (CHN) -- 1:25:05
5. Sho Watanabe (JPN) -- 1:25:45
6. Johnboy Smith (GBR) -- 1:26:31
7. Kota Hokinoue (JPN) -- 1:27:28
8. Geert Schipper (NED) -- 1:27:51
9. Miguel Jimenez-Vergara (USA) -- 1:28:26
10. Sean Frame (GBR) -- 1:30:05
Women’s Wheelchair
1. Eden Rainbow-Cooper (GBR) -- 1:30:51
2. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:32:59
3. Tatyana McFadden (USA) -- 1:36:43
4. Manuela Schar (SUI) -- 1:37:24
5. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:40:16
6. Madison de Rozario (AUS) -- 1:42:18
7. Patricia Eachus (SUI) -- 1:43:29
8. Emelia Perry (USA) -- 1:43:50
9. Hoda Elshorbagy (EGY) -- 1:45:22
10. Christie Dawes (AUS) -- 1:50:08