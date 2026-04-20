 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

John Korir Boston Marathon
John Korir runs fastest Boston Marathon time in history to repeat
Colorado Avalanche
Scott Wedgewood sharp in net, Logan O’Connor scores 1st goal in a year as Avalanche beat Kings 2-1 in Game 1
New York Mets v Chicago Cubs
Philadelphia vs Chicago Prediction: Odds, recent stats, trends and best bets for April 20

Top Clips

nbc_pft_zachariahbranch_260420.jpg
Branch arrested in Georgia ahead of draft
nbc_pft_ajbrownpatriots_260420.jpg
Report: Eagles likely will trade Brown to Patriots
nbc_pft_aaronrodgerssteelers_260420.jpg
Report: Steelers have not heard from Rodgers

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

2026 Boston Marathon Results

  
Published April 20, 2026 11:06 AM

Top 10 results from the 130th Boston Marathon on April 19, 2026.

Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:16:06
2. Daniel Romanchuk (USA) -- 1:22:44
3. Jetze Plat (NED) -- 1:24:13
4. Luo Zingchuan (CHN) -- 1:25:05
5. Sho Watanabe (JPN) -- 1:25:45
6. Johnboy Smith (GBR) -- 1:26:31
7. Kota Hokinoue (JPN) -- 1:27:28
8. Geert Schipper (NED) -- 1:27:51
9. Miguel Jimenez-Vergara (USA) -- 1:28:26
10. Sean Frame (GBR) -- 1:30:05

Women’s Wheelchair
1. Eden Rainbow-Cooper (GBR) -- 1:30:51
2. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:32:59
3. Tatyana McFadden (USA) -- 1:36:43
4. Manuela Schar (SUI) -- 1:37:24
5. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:40:16
6. Madison de Rozario (AUS) -- 1:42:18
7. Patricia Eachus (SUI) -- 1:43:29
8. Emelia Perry (USA) -- 1:43:50
9. Hoda Elshorbagy (EGY) -- 1:45:22
10. Christie Dawes (AUS) -- 1:50:08

Marathon
World Athletics to institute standalone World Marathon Championships beginning in 2030
Athens has emerged as the preferred host for the inaugural event.