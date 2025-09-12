 Skip navigation
How to watch Sydney McLaughlin-Levrone at the 2025 World Track and Field Championships

  
Published September 12, 2025 11:32 AM

The 2025 World Track and Field Championships take place from September 13 to September 21 in Tokyo. Live coverage will be available on Peacock, NBC, CNBC, and USA Network. See below for the full 2025 World Track and Field Championships schedule.

World Track and Field Championships event previews: key athletes, storylines for Tokyo
The World Track and Field Championships from Sept. 13-21 in Tokyo air live on NBC Sports and Peacock.

Sydney McLaughlin-Levrone has become the face of the 400m hurdles, winning two Olympic gold medals and breaking the world record six times. But this season, she has taken on a new challenge: the 400m flat. This will be the first time McLaughlin-Levrone will compete in this event at a global championships. She qualified for the 2023 Worlds team in this event but withdrew due to injury.

McLaughlin-Levrone is the second-fastest American woman in history in the 400m, behind Sanya Richards-Ross. McLaughlin-Levrone has the third-best time in 2025 (48.90) behind Olympic silver medalist Salwa Eid Naser of Bahrain (48.67) and Olympic gold medalist Marileidy Paulino of the Dominican Republic (48.81).
McLaughlin-Levrone runs season's best to win 400m
Sydney McLaughlin-Levrone ran a season's-best time of 48.90 seconds to win the women's 400m at the 2025 Toyota USATF Outdoor Championships at Hayward Field in Eugene, Oregon.

How to watch Sydney McLaughlin-Levrone at the 2025 World Track and Field Championships:

All times are listed as ET

  • Women’s 400m Heats - Sunday, September 14 at 6:25 AM on CNBC and Peacock
  • Women’s 400m Semifinal - Tuesday, September 16 at 8:05 AM on USA Network and Peacock
  • Women’s 400m Final - Thursday, September 18 at 9:24 AM on USA Network and Peacock

Click here to find the full competition schedule.

How to watch the 2025 World Track and Field Championships:

DayTime (ET)SessionPlatform
Fri., Sept. 127 p.m.Women’s 35km Race WalkPeacock
7 p.m.Men’s 35km Race WalkPeacock
7:50 p.m.Day 1 MorningPeacock
Sat., Sept. 135 a.m.Day 1 EveningCNBC, Peacock
8:10 a.m.Men’s Shot PutPeacock
3 p.m.*Day 1 RecapNBC, Peacock
6:50 p.m.Day 2 MorningPeacock
7 p.m.Women’s MarathonCNBC, Peacock
Sun., Sept. 145:30 a.m.Day 2 EveningCNBC, Peacock
6:10 a.m.Women’s DiscusPeacock
7:40 a.m.Women’s Long JumpPeacock
3 p.m.*Day 2 RecapNBC, Peacock
6:50 p.m.Day 3 MorningPeacock
7 p.m.Men’s MarathonCNBC, Peacock
Mon., Sept. 155:15 a.m.Day 3 EveningPeacock (World Feed)
6:30 a.m.Day 3 EveningUSA Network
7:10 a.m.Men’s Pole VaultPeacock
8 a.m.Women’s HammerPeacock
Tue., Sept. 165:35 a.m.Day 4 EveningPeacock (World Feed)
6:30 a.m.Day 4 EveningUSA Network
7:35 a.m.Men’s High JumpPeacock
8 a.m.Men’s HammerPeacock
Wed., Sept. 175:05 a.m.Day 5 EveningPeacock (World Feed)
6 a.m.Day 5 EveningUSA Network
7:10 a.m.Women’s Pole VaultPeacock
7:50 a.m.Men’s Long JumpPeacock
Thu., Sept. 185:05 a.m.Day 6 EveningPeacock (World Feed)
6 a.m.Day 6 EveningUSA Network
6:20 a.m.Men’s JavelinPeacock
7:55 a.m.Women’s Triple JumpPeacock
Fri., Sept. 194:23 a.m.Day 7 EveningPeacock (World Feed)
5:20 a.m.Women’s HeptathlonPeacock
7 a.m.Day 7 EveningUSA Network
7:50 a.m.Men’s Triple JumpPeacock
6:20 p.m.Day 8 MorningPeacock
6;30 p.m.Women’s 20km Race WalkPeacock
8:50 p.m.Men’s 20km Race WalkPeacock
9:05 p.m.Men’s DecathlonPeacock
10:30 p.m.Women’s HeptathlonPeacock
Sat., Sept. 206 a.m.Day 8 EveningCNBC, Peacock
6 a.m.Women’s HeptathlonPeacock
6:05 a.m.Men’s DecathlonPeacock
6:55 a.m.Women’s Shot PutPeacock
8:05 a.m.Women’s JavelinPeacock
7:55 p.m.Day 9 MorningPeacock
8:55 p.m.Men’s DecathlonPeacock
Sun., Sept. 216:30 a.m.Day 9 EveningCNBC, Peacock
6:30 a.m.Women’s High JumpPeacock
7 a.m.Men’s DiscusPeacock
12 p.m.*RecapNBC, Peacock

*Delayed broadcast

How do I watch track and field on Peacock?

Sign up here to watch all of our live sports and events, including track and field.

What devices does Peacock support?

You can enjoy Peacock on a variety of devices. View the full list of supported devices here.