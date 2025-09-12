How to watch Sydney McLaughlin-Levrone at the 2025 World Track and Field Championships
The 2025 World Track and Field Championships take place from September 13 to September 21 in Tokyo. Live coverage will be available on Peacock, NBC, CNBC, and USA Network. See below for the full 2025 World Track and Field Championships schedule.
Sydney McLaughlin-Levrone has become the face of the 400m hurdles, winning two Olympic gold medals and breaking the world record six times. But this season, she has taken on a new challenge: the 400m flat. This will be the first time McLaughlin-Levrone will compete in this event at a global championships. She qualified for the 2023 Worlds team in this event but withdrew due to injury.
McLaughlin-Levrone is the second-fastest American woman in history in the 400m, behind Sanya Richards-Ross. McLaughlin-Levrone has the third-best time in 2025 (48.90) behind Olympic silver medalist Salwa Eid Naser of Bahrain (48.67) and Olympic gold medalist Marileidy Paulino of the Dominican Republic (48.81).
How to watch Sydney McLaughlin-Levrone at the 2025 World Track and Field Championships:
All times are listed as ET
- Women’s 400m Heats - Sunday, September 14 at 6:25 AM on CNBC and Peacock
- Women’s 400m Semifinal - Tuesday, September 16 at 8:05 AM on USA Network and Peacock
- Women’s 400m Final - Thursday, September 18 at 9:24 AM on USA Network and Peacock
How to watch the 2025 World Track and Field Championships:
|Day
|Time (ET)
|Session
|Platform
|Fri., Sept. 12
|7 p.m.
|Women’s 35km Race Walk
|Peacock
|7 p.m.
|Men’s 35km Race Walk
|Peacock
|7:50 p.m.
|Day 1 Morning
|Peacock
|Sat., Sept. 13
|5 a.m.
|Day 1 Evening
|CNBC, Peacock
|8:10 a.m.
|Men’s Shot Put
|Peacock
|3 p.m.*
|Day 1 Recap
|NBC, Peacock
|6:50 p.m.
|Day 2 Morning
|Peacock
|7 p.m.
|Women’s Marathon
|CNBC, Peacock
|Sun., Sept. 14
|5:30 a.m.
|Day 2 Evening
|CNBC, Peacock
|6:10 a.m.
|Women’s Discus
|Peacock
|7:40 a.m.
|Women’s Long Jump
|Peacock
|3 p.m.*
|Day 2 Recap
|NBC, Peacock
|6:50 p.m.
|Day 3 Morning
|Peacock
|7 p.m.
|Men’s Marathon
|CNBC, Peacock
|Mon., Sept. 15
|5:15 a.m.
|Day 3 Evening
|Peacock (World Feed)
|6:30 a.m.
|Day 3 Evening
|USA Network
|7:10 a.m.
|Men’s Pole Vault
|Peacock
|8 a.m.
|Women’s Hammer
|Peacock
|Tue., Sept. 16
|5:35 a.m.
|Day 4 Evening
|Peacock (World Feed)
|6:30 a.m.
|Day 4 Evening
|USA Network
|7:35 a.m.
|Men’s High Jump
|Peacock
|8 a.m.
|Men’s Hammer
|Peacock
|Wed., Sept. 17
|5:05 a.m.
|Day 5 Evening
|Peacock (World Feed)
|6 a.m.
|Day 5 Evening
|USA Network
|7:10 a.m.
|Women’s Pole Vault
|Peacock
|7:50 a.m.
|Men’s Long Jump
|Peacock
|Thu., Sept. 18
|5:05 a.m.
|Day 6 Evening
|Peacock (World Feed)
|6 a.m.
|Day 6 Evening
|USA Network
|6:20 a.m.
|Men’s Javelin
|Peacock
|7:55 a.m.
|Women’s Triple Jump
|Peacock
|Fri., Sept. 19
|4:23 a.m.
|Day 7 Evening
|Peacock (World Feed)
|5:20 a.m.
|Women’s Heptathlon
|Peacock
|7 a.m.
|Day 7 Evening
|USA Network
|7:50 a.m.
|Men’s Triple Jump
|Peacock
|6:20 p.m.
|Day 8 Morning
|Peacock
|6;30 p.m.
|Women’s 20km Race Walk
|Peacock
|8:50 p.m.
|Men’s 20km Race Walk
|Peacock
|9:05 p.m.
|Men’s Decathlon
|Peacock
|10:30 p.m.
|Women’s Heptathlon
|Peacock
|Sat., Sept. 20
|6 a.m.
|Day 8 Evening
|CNBC, Peacock
|6 a.m.
|Women’s Heptathlon
|Peacock
|6:05 a.m.
|Men’s Decathlon
|Peacock
|6:55 a.m.
|Women’s Shot Put
|Peacock
|8:05 a.m.
|Women’s Javelin
|Peacock
|7:55 p.m.
|Day 9 Morning
|Peacock
|8:55 p.m.
|Men’s Decathlon
|Peacock
|Sun., Sept. 21
|6:30 a.m.
|Day 9 Evening
|CNBC, Peacock
|6:30 a.m.
|Women’s High Jump
|Peacock
|7 a.m.
|Men’s Discus
|Peacock
|12 p.m.*
|Recap
|NBC, Peacock
*Delayed broadcast
