2025 New York City Marathon Results

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

New York Mets v Washington Nationals
2025 MLB Free Agency Guide: Top players, key dates, qualifying offers, how it works
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
Vanderbilt v Texas
2025 College Football Rankings Week 11 Top 25: Vanderbilt, Miami go down! SMU in! Tennessee, Cincinnati OUT!
nbc_golf_maybankrd3_251101.jpg
Maybank Championship 2025 prize money: Full payout from $3 million purse
  • Golf Channel Staff
    ,
  • Golf Channel Staff
    ,

Top Clips

nbc_pl_westhamfinalgoal_251102.jpg
Soucek seals West Ham’s 3-1 win over Newcastle
nbc_pl_westhamsecondgoal_251102.jpg
Botman’s own goal gives West Ham shock 2-1 lead
nbc_pl_whfirstgoal_251102.jpg
Paqueta blasts West Ham level with Newcastle

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

New York Mets v Washington Nationals
2025 MLB Free Agency Guide: Top players, key dates, qualifying offers, how it works
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
Vanderbilt v Texas
2025 College Football Rankings Week 11 Top 25: Vanderbilt, Miami go down! SMU in! Tennessee, Cincinnati OUT!
nbc_golf_maybankrd3_251101.jpg
Maybank Championship 2025 prize money: Full payout from $3 million purse
  • Golf Channel Staff
    ,
  • Golf Channel Staff
    ,

Top Clips

nbc_pl_westhamfinalgoal_251102.jpg
Soucek seals West Ham’s 3-1 win over Newcastle
nbc_pl_westhamsecondgoal_251102.jpg
Botman’s own goal gives West Ham shock 2-1 lead
nbc_pl_whfirstgoal_251102.jpg
Paqueta blasts West Ham level with Newcastle

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

2025 New York City Marathon Results

  
Published November 2, 2025 11:19 AM

Top 10 and notable results from the 54th New York City Marathon on Nov. 2, 2025. All times unofficial. Searchable results and live tracking are here ...

Women’s Elite
1. Hellen Obiri (KEN) -- 2:19:51 CR
2. Sharon Lokedi (KEN) -- 2:20:07
3. Sheila Chepkirui (KEN) -- 2:20:24
4. Fiona O’Keeffe (USA) -- 2:22:49
5. Annie Frisbie (USA) -- 2:24:12
6. Sifan Hassan (NED) -- 2:24:43
7. Jessica Warner-Judd (GBR) -- 2:24:45
8. Emily Sisson (USA) -- 2:25:05
9. Amanda Vestri (USA) -- 2:25:40
10. Fionnuala McCormack (IRL) -- 2:27:00

Men’s Elite
1. Benson Kipruto (KEN) -- 2:08:09
2. Alexander Mutiso (KEN) -- 2:08:09 (+00.16)
3. Albert Korir (KEN) -- 2:08:57
4. Patrick Dever (GBR) -- 2:08:58
5. Matthias Kyburz (SUI) -- 2:09:55
6. Joel Reichow (USA) -- 2:09:56
7. Charles Hicks (USA) -- 2:09:59
8. Sondre Moen (NOR) -- 2:10:15
9. Tsegay Weldlibanos (ERI) -- 2:10:36
10. Joe Klecker (USA) -- 2:10:37
17. Eliud Kipchoge (KEN) — 2:14:36

Women’s Wheelchair
1. Susannah Scaroni (USA) -- 1:42:10
2. Tatyana McFadden (USA) -- 1:47:54
3. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:47:56
4. Manuela Schar (SUI) -- 1:50:03
5. Hoda Elshorbagy (EGY) -- 1:57:47
6. Tsubasa Nakamine (JPN) -- 1:59:28
7. Eden Rainbow-Cooper (GBR) -- 1:59:30
8. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:59:38
9. Patricia Eachus (SUI) -- 2:00:13
10. Christie Dawes (AUS) -- 2:00:29

Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:30:16
2. David Weir (GBR) -- 1:34:09
3. Tomoki Suzuki (JPN) -- 1:36:28
4. Jetze Plat (NED) -- 1:38:46
5. Evan Correll (USA) -- 1:40:07
6. Miguel Jimenez Vergara (USA) -- 1:43:02
7. Sho Watanabe (JPN) -- 1:43:33
8. Joshua Cassidy (CAN) -- 1:43:38
9. Johnboy Smith (GBR) -- 1:44:22
10. Jason Robinson (USA) -- 1:46:16

US Olympic Trial: Track & Field (Marathon)
2028 U.S. Olympic Marathon Trials qualifying time standards announced
Marathon trials qualifying times were set with a goal of about 200 athletes each in the men’s and women’s fields.