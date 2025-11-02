2025 New York City Marathon Results

Top 10 and notable results from the 54th New York City Marathon on Nov. 2, 2025. All times unofficial. Searchable results and live tracking are here ...
Women’s Elite
1. Hellen Obiri (KEN) -- 2:19:51 CR
2. Sharon Lokedi (KEN) -- 2:20:07
3. Sheila Chepkirui (KEN) -- 2:20:24
4. Fiona O’Keeffe (USA) -- 2:22:49
5. Annie Frisbie (USA) -- 2:24:12
6. Sifan Hassan (NED) -- 2:24:43
7. Jessica Warner-Judd (GBR) -- 2:24:45
8. Emily Sisson (USA) -- 2:25:05
9. Amanda Vestri (USA) -- 2:25:40
10. Fionnuala McCormack (IRL) -- 2:27:00
Men’s Elite
1. Benson Kipruto (KEN) -- 2:08:09
2. Alexander Mutiso (KEN) -- 2:08:09 (+00.16)
3. Albert Korir (KEN) -- 2:08:57
4. Patrick Dever (GBR) -- 2:08:58
5. Matthias Kyburz (SUI) -- 2:09:55
6. Joel Reichow (USA) -- 2:09:56
7. Charles Hicks (USA) -- 2:09:59
8. Sondre Moen (NOR) -- 2:10:15
9. Tsegay Weldlibanos (ERI) -- 2:10:36
10. Joe Klecker (USA) -- 2:10:37
17. Eliud Kipchoge (KEN) — 2:14:36
Women’s Wheelchair
1. Susannah Scaroni (USA) -- 1:42:10
2. Tatyana McFadden (USA) -- 1:47:54
3. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:47:56
4. Manuela Schar (SUI) -- 1:50:03
5. Hoda Elshorbagy (EGY) -- 1:57:47
6. Tsubasa Nakamine (JPN) -- 1:59:28
7. Eden Rainbow-Cooper (GBR) -- 1:59:30
8. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:59:38
9. Patricia Eachus (SUI) -- 2:00:13
10. Christie Dawes (AUS) -- 2:00:29
Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:30:16
2. David Weir (GBR) -- 1:34:09
3. Tomoki Suzuki (JPN) -- 1:36:28
4. Jetze Plat (NED) -- 1:38:46
5. Evan Correll (USA) -- 1:40:07
6. Miguel Jimenez Vergara (USA) -- 1:43:02
7. Sho Watanabe (JPN) -- 1:43:33
8. Joshua Cassidy (CAN) -- 1:43:38
9. Johnboy Smith (GBR) -- 1:44:22
10. Jason Robinson (USA) -- 1:46:16