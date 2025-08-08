 Skip navigation
2025 Xfinity U.S. Gymnastics Championships Results

  
Published August 7, 2025 10:45 PM

All-around and individual apparatus results from the 2025 Xfinity U.S. Gymnastics Championships in New Orleans ...

Men (after day 1 of 2)
All-Around
1. Asher Hong — 85.585
2. Fuzzy Benas -- 81.105
3. Colt Walker -- 81.058
4. Frederick Richard -- 79.852
5. Joshua Karnes -- 79.7
6. Alexandru Nitache -- 79.121
7. Preston Ngai -- 79.108
8. Jun Iwai -- 79.058
9. David Ramirez -- 78.55
10. Sasha Bogonosiuk -- 78.5

Floor Exercise
1. Kameron Nelson — 15.201
2. Asher Hong — 14.808
3. Taylor Burkhart -- 14.505
4. Jun Iwai — 14.208
5. Jackson Harrison — 14.15

High Bar
1. Taylor Burkhart -- 14.505
2. Crew Bold -- 14.452
3. Fuzzy Benas -- 13.655
4. Max Odden -- 13.65
5. Kristian Grahovski -- 13.6

Parallel Bars
1. Colt Walker — 14.408
2. Asher Hong — 14.1
3. Donnell Whittenburg -- 13.85
4. Taylor Burkhart -- 13.8
4. Brody Malone -- 13.8

Pommel Horse
1. Patrick Hoopes — 15.775
2. Brandon Dang — 15.468
3. Preston Ngai -- 14.558
4. Brody Malone — 14.402
5. Stephen Nedoroscik — 14.2

Still Rings
1. Donnell Whittenburg — 15.1
2. Asher Hong — 14.818
3. Brody Malone -- 14.058
4. Dante Reive -- 13.75
5. Alex Diab -- 13.75

Vault
1. Asher Hong -- 14.915
2. Kameron Nelson -- 14.585
3. Fuzzy Benas -- 14.2
4. Sasha Bogonosiuk -- 13.875