2025 Xfinity U.S. Gymnastics Championships Results

All-around and individual apparatus results from the 2025 Xfinity U.S. Gymnastics Championships in New Orleans ...

Men (after day 1 of 2)

All-Around

1. Asher Hong — 85.585

2. Fuzzy Benas -- 81.105

3. Colt Walker -- 81.058

4. Frederick Richard -- 79.852

5. Joshua Karnes -- 79.7

6. Alexandru Nitache -- 79.121

7. Preston Ngai -- 79.108

8. Jun Iwai -- 79.058

9. David Ramirez -- 78.55

10. Sasha Bogonosiuk -- 78.5

Floor Exercise

1. Kameron Nelson — 15.201

2. Asher Hong — 14.808

3. Taylor Burkhart -- 14.505

4. Jun Iwai — 14.208

5. Jackson Harrison — 14.15

High Bar

1. Taylor Burkhart -- 14.505

2. Crew Bold -- 14.452

3. Fuzzy Benas -- 13.655

4. Max Odden -- 13.65

5. Kristian Grahovski -- 13.6

Parallel Bars

1. Colt Walker — 14.408

2. Asher Hong — 14.1

3. Donnell Whittenburg -- 13.85

4. Taylor Burkhart -- 13.8

4. Brody Malone -- 13.8

Pommel Horse

1. Patrick Hoopes — 15.775

2. Brandon Dang — 15.468

3. Preston Ngai -- 14.558

4. Brody Malone — 14.402

5. Stephen Nedoroscik — 14.2

Still Rings

1. Donnell Whittenburg — 15.1

2. Asher Hong — 14.818

3. Brody Malone -- 14.058

4. Dante Reive -- 13.75

5. Alex Diab -- 13.75

Vault

1. Asher Hong -- 14.915

2. Kameron Nelson -- 14.585

3. Fuzzy Benas -- 14.2

4. Sasha Bogonosiuk -- 13.875