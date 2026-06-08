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2024 Paris Olympics
2024 Paris Paralympics
Premier League
NFL
Horse Racing
Rotoworld

Latest Releases

All-American Bowl
NBC Sports and Overtime to Name Inaugural All-American Girls Flag Football Team
world-cup-telemundo-pb-logo-1920x1080.png
TELEMUNDO CELEBRATES THE PASSION, CULTURE AND COMMUNITY OF SOCCER AHEAD OF THE FIFA WORLD CUP 2026™ KICK-OFF WITH THE PREMIERE OF DIARIOS DE FUTBOL CON RAFAEL AMAYA, ON SATURDAY, JUNE 6
world-cup-telemundo-pb-logo-1920x1080.png
HOW TO WATCH THE FIFA WORLD CUP 2026™ GROUP STAGE LIVE ON TELEMUNDO, UNIVERSO, PEACOCK AND TELEMUNDO APP

2024 Paris Olympics

Paris Logo - Press Box.png
NBCUNIVERSAL WINS FIVE PRESTIGIOUS IOC OLYMPIC GOLDEN RINGS AWARDS FOR PRESENTATION OF OLYMPIC GAMES PARIS 2024
Paris Logo - Press Box.png
TRÈS MAGNIFIQUE! NBCUNIVERSAL’S PRESENTATION OF SPECTACULAR PARIS OLYMPICS DOMINATES MEDIA LANDSCAPE ACROSS ALL PLATFORMS
Paris Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2024 PARIS OLYMPICS ON NBC, PEACOCK AND PLATFORMS OF NBCUNIVERSAL, AUG. 11

Premier League

NBC Sports - PressBox.png
NBC SPORTS CAPS 2025-26 PREMIER LEAGUE SEASON HIGHLIGHTED BY MEMORABLE MOMENTS, FANTASTIC FINISHES & VIEWERSHIP MILESTONES
NBC Sports - PressBox.png
COMMENTATORS ANNOUNCED FOR PREMIER LEAGUE “CHAMPIONSHIP SUNDAY” MATCHES LIVE ACROSS NBC, PEACOCK, NBCSN, USA NETWORK, CNBC, AND SYFY THIS SUNDAY, MAY 24 AT 11 A.M. ET
NBC Sports - PressBox.png
TOTTENHAM HOTSPUR AND WEST HAM FACE RELEGATION ON PREMIER LEAGUE “CHAMPIONSHIP SUNDAY”; ALL 10 MATCHES LIVE THIS SUN., MAY 24 AT 11 A.M. ET ACROSS NBC, PEACOCK, NBCSN, USA NETWORK, CNBC, AND SYFY
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NBC SPORTS U.S. OPEN MEDIA CONFERENCE CALL WITH DAN HICKS, KEVIN KISNER, BRAD FAXON & JIM “BONES” MACKAY THIS WEDNESDAY, JUNE 10 AT 3 P.M. ET

Published June 8, 2026 04:49 PM

NBC Sports Presents 31 Hours of Live U.S. Open Championship Coverage Across NBC, Peacock and NBCSN -- plus Featured Groups and All Access Coverage Streaming All Day on Peacock -- June 18-21

Dial 201-689-8852; Passcode: NBC Sports

STAMFORD, Conn. – June 8, 2026 – NBC Sports play-by-play commentator Dan Hicks, analysts Kevin Kisner and Brad Faxon, and on course reporter Jim “Bones” Mackay will preview the upcoming 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, N.Y., on a media conference call this Wednesday, June 10 at 3 p.m. ET.

NBC Sports will present 31 live championship hours across NBC, Peacock and NBCSN -- plus Featured Groups and All Access coverage streaming all day on Peacock -- from Thursday, June 18, through the final round on Sunday, June 21.

Media interested in participating should call 201-689-8852; Passcode: NBC Sports.

  • WHAT: NBC Sports 2026 U.S. Open Media Conference Call
  • WHO: Dan Hicks, Kevin Kisner, Brad Faxon, Jim “Bones” Mackay
  • WHEN: Wednesday, June 10 at 3 p.m. ET
  • NUMBER: 201-689-8852
  • PASSCODE: NBC Sports

U.S. Open Schedule (All Times ET)

DateUSA NetworkPeacock/NBCSNNBC/Peacock
Thursday, June 186:30 a.m. – 5 p.m.5 - 8 p.m.
Friday, June 196:30 a.m. – 1:30 p.m.1:30 - 7:30 p.m.
Saturday, June 2010 a.m. – NoonNoon - 8 p.m.
Sunday, June 219 a.m. – NoonNoon - 7 p.m.

--NBC SPORTS--