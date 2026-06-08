NBC SPORTS U.S. OPEN MEDIA CONFERENCE CALL WITH DAN HICKS, KEVIN KISNER, BRAD FAXON & JIM “BONES” MACKAY THIS WEDNESDAY, JUNE 10 AT 3 P.M. ET
NBC Sports Presents 31 Hours of Live U.S. Open Championship Coverage Across NBC, Peacock and NBCSN -- plus Featured Groups and All Access Coverage Streaming All Day on Peacock -- June 18-21
Dial 201-689-8852; Passcode: NBC Sports
STAMFORD, Conn. – June 8, 2026 – NBC Sports play-by-play commentator Dan Hicks, analysts Kevin Kisner and Brad Faxon, and on course reporter Jim “Bones” Mackay will preview the upcoming 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, N.Y., on a media conference call this Wednesday, June 10 at 3 p.m. ET.
NBC Sports will present 31 live championship hours across NBC, Peacock and NBCSN -- plus Featured Groups and All Access coverage streaming all day on Peacock -- from Thursday, June 18, through the final round on Sunday, June 21.
Media interested in participating should call 201-689-8852; Passcode: NBC Sports.
- WHAT: NBC Sports 2026 U.S. Open Media Conference Call
- WHO: Dan Hicks, Kevin Kisner, Brad Faxon, Jim “Bones” Mackay
- WHEN: Wednesday, June 10 at 3 p.m. ET
- NUMBER: 201-689-8852
- PASSCODE: NBC Sports
U.S. Open Schedule (All Times ET)
|Date
|USA Network
|Peacock/NBCSN
|NBC/Peacock
|Thursday, June 18
|6:30 a.m. – 5 p.m.
|5 - 8 p.m.
|Friday, June 19
|6:30 a.m. – 1:30 p.m.
|1:30 - 7:30 p.m.
|Saturday, June 20
|10 a.m. – Noon
|Noon - 8 p.m.
|Sunday, June 21
|9 a.m. – Noon
|Noon - 7 p.m.
--NBC SPORTS--