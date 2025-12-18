 Skip navigation
OHTANI, JUDGE, YANKEES-RED SOX, DODGERS-YANKEES, CUBS-CARDINALS, AND ADDITIONAL PREMIUM MATCHUPS HEADLINE 2026 SUNDAY NIGHT BASEBALL SCHEDULE AS MAJOR LEAGUE BASEBALL RETURNS TO NBC AND PEACOCK
NBA on NBC PB.png
VICTOR WEMBANYAMA AND SPURS VISIT SHAI GILGEOUS-ALEXANDER AND THUNDER IN BATTLE OF WEST’S TOP TWO TEAMS, HEADLINING NBC SPORTS’ LIVE NBA COVERAGE NEXT WEEK
All-American Bowl
FUTURE FOOTBALL STARS TAKE CENTER STAGE IN 2026 NAVY ALL-AMERICAN BOWL THIS SATURDAY, JAN. 10, LIVE AT 1 P.M. ET ON NBC AND PEACOCK

2024 Paris Olympics

Paris Logo - Press Box.png
NBCUNIVERSAL WINS FIVE PRESTIGIOUS IOC OLYMPIC GOLDEN RINGS AWARDS FOR PRESENTATION OF OLYMPIC GAMES PARIS 2024
Paris Logo - Press Box.png
TRÈS MAGNIFIQUE! NBCUNIVERSAL’S PRESENTATION OF SPECTACULAR PARIS OLYMPICS DOMINATES MEDIA LANDSCAPE ACROSS ALL PLATFORMS
Paris Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2024 PARIS OLYMPICS ON NBC, PEACOCK AND PLATFORMS OF NBCUNIVERSAL, AUG. 11

Premier League

NBC Sports - PressBox.png
FIRST-PLACE ARSENAL HOST FOURTH-PLACE LIVERPOOL THIS THURSDAY, JAN. 8, AT 3 P.M. ET ON PEACOCK AND NBCSN, HEADLINING MIDWEEK PREMIER LEAGUE COVERAGE
Festive Fixtures 2025-26 PB
FIRST-PLACE ARSENAL HOST THIRD-PLACE ASTON VILLA TOMORROW, TUESDAY, DEC. 30 AT 3:15 P.M. ET ON PEACOCK AND NBCSN AS PREMIER LEAGUE “FESTIVE FIXTURES” CONCLUDES THIS WEEKEND
Festive Fixtures 2025-26 PB
THIRD-PLACE ASTON VILLA VISIT FOURTH-PLACE CHELSEA THIS SATURDAY, DEC. 27 AT 12:30 P.M. ET ON NBC, PEACOCK, AND UNIVERSO AS PREMIER LEAGUE “FESTIVE FIXTURES” CONTINUE THIS WEEKEND
