Final Scores
Bowl
Score
MVP
|2000
|West 18 -15
|Dominic Robinson
|2002
|West 26-6
|Vince Young
|2003
|East 47-3
|Chris Leak
|2004
|East 45-28
|Ted Ginn Jr.
|2005
|West 35-3
|DeSean Jackson
|2006
|East 27-16
|Chris Wells
|2007
|West 24-7
|Chris Galippo
|2008
|East 33-23
|Terrell Pryor
|2009
|East 30-17
|Tajh Boyd & Bryce Brown
|2010
|West 30-14
|Ronald Powell
|2011
|East 13-10
|Demetrius Hart
|2012
|West 24-12
|Doral Green Beckham & Cyler Miles
|2013
|East 15-8
|James Quick
|2014
|West 28-6
|Joe Mixon
|2015
|West 39-36
|Derrius Guice
|2016
|West 37-9
|Shea Patterson
|2017
|East 27-17
|Hunter Johnson
|2018
|West 17-16
|Caden Sterns
|2019
|East 48-14
|Graham Mertz
|2020
|West 33-20
|Bryce Young
|2022
|West 34-14
|Rayshon Luke
|2023
|East 55-17
|Dante Moore
|2024
|West 31-28
|Koi Perich
|2025
|West 13-7
|Keisean Henderson
|2026
|East 17-14
|Luke Wafle