Fantasy Baseball Dynasty Rankings: Shohei Ohtani reigns, Roman Anthony skyrockets, Konnor Griffin headlines next wave

  
Published January 15, 2026 12:00 AM

Dynasty leagues are unique because they ask us to predict the future with a confidence we rarely apply to our real lives. We convince ourselves we know which 19-year-old prospect will blossom into a superstar, which 31-year-old slugger will age gracefully, and which team context will still matter two seasons from now — even though the sport keeps reminding us that everything is temporary and nothing is linear. And that’s exactly why it’s so addicting.

Rotoworld’s Top 500 Dynasty Rankings exist at that intersection of certainty and delusion: a snapshot of what feels true right now, calibrated against what history keeps telling us we’re probably wrong about. Whether you’re chasing a title or tearing it down to the studs, this list evaluates long-term fantasy value through talent, trajectory, stability, volatility, and opportunity — all wrapped in the understanding that the dynasty landscape can transform overnight.

If you’re looking for a compass in a universe built on chaos, this is it — at least until everything changes again.

⚾️ Coming soon: MLB returns to NBC and Peacock in 2026! In addition to becoming the exclusive home of Sunday Night Baseball, NBC Sports will broadcast MLB Sunday Leadoff, “Opening Day” and Labor Day primetime games, the first round of the MLB Draft, the entire Wild Card round of the postseason, and much more.

Note: Rankings updated as of January 15

﻿Rank Player Position Team Age Level ETA MiLB
1 Shohei Ohtani UT, SP LAD 31 MLB
2 Bobby Witt Jr. SS KC 25 MLB
3 Juan Soto OF NYM 27 MLB
4 Elly De La Cruz SS CIN 23 MLB
5 Ronald Acuña Jr. OF ATL 28 MLB
6 Corbin Carroll OF AZ 25 MLB
7 Aaron Judge OF NYY 33 MLB
8 Tarik Skubal SP DET 29 MLB
9 Gunnar Henderson SS BAL 24 MLB
10 Paul Skenes SP PIT 23 MLB
11 Julio Rodríguez OF SEA 25 MLB
12 Fernando Tatis Jr. OF SD 27 MLB
13 Kyle Tucker OF FA 29 MLB
14 Junior Caminero 3B TB 22 MLB
15 Nick Kurtz 1B ATH 23 MLB
16 Jackson Chourio OF MIL 22 MLB
17 Vladimir Guerrero Jr. 1B TOR 26 MLB
18 Roman Anthony OF BOS 21 MLB
19 José Ramírez 3B CLE 33 MLB
20 Konnor Griffin SS PIT 19 AA 2026 1
21 Garrett Crochet SP BOS 26 MLB
22 James Wood OF WSH 23 MLB
23 Wyatt Langford OF TEX 24 MLB
24 Jazz Chisholm Jr. 2B, 3B NYY 27 MLB
25 Zach Neto SS LAA 25 MLB
26 Yordan Alvarez OF HOU 28 MLB
27 Pete Alonso 1B BAL 31 MLB
28 Francisco Lindor SS NYM 32 MLB
29 Cal Raleigh C SEA 29 MLB
30 Yoshinobu Yamamoto SP LAD 27 MLB
31 Kevin McGonigle 3B, SS DET 21 AA 2026 2
32 Pete Crow-Armstrong OF CHC 24 MLB
33 Ketel Marte 2B AZ 32 MLB
34 Jackson Merrill OF SD 22 MLB
35 Logan Gilbert SP SEA 28 MLB
36 Hunter Brown SP HOU 27 MLB
37 CJ Abrams SS WSH 25 MLB
38 Rafael Devers 1B SF 29 MLB
39 Cristopher Sánchez SP PHI 29 MLB
40 Manny Machado 3B SD 33 MLB
41 Trea Turner SS PHI 32 MLB
42 Eury Pérez SP MIA 22 MLB
43 Kyle Schwarber UT PHI 33 MLB
44 Jesús Made 2B, SS MIL 18 AA 2027 3
45 Bryce Harper 1B PHI 33 MLB
46 Riley Greene OF DET 25 MLB
47 Corey Seager SS TEX 31 MLB
48 Matt Olson 1B ATL 31 MLB
49 Hunter Greene SP CIN 26 MLB
50 JJ Wetherholt 2B, SS STL 23 AAA 2026 4
51 Logan Webb SP SF 29 MLB
52 Josh Naylor 1B SEA 28 MLB
53 Mookie Betts SS, OF LAD 33 MLB
54 Samuel Basallo C BAL 21 MLB - 5
55 Bryan Woo SP SEA 26 MLB
56 Mason Miller RP SD 27 MLB
57 Chase Burns SP CIN 23 MLB - 6
58 Jeremy Peña SS HOU 28 MLB
59 Brent Rooker OF ATH 31 MLB
60 Joe Ryan SP MIN 29 MLB
61 Jacob deGrom SP TEX 37 MLB
62 Chris Sale SP ATL 36 MLB
63 Freddie Freeman 1B LAD 36 MLB
64 Leo De Vries SS ATH 19 AA 2026 7
65 Cody Bellinger OF FA 30 MLB
66 George Kirby SP SEA 28 MLB
67 Bo Bichette SS FA 28 MLB
68 Blake Snell SP LAD 33 MLB
69 Spencer Schwellenbach SP ATL 25 MLB
70 Nolan McLean SP NYM 24 MLB - 8
71 Trey Yesavage SP TOR 22 MLB - 9
72 Austin Riley 3B ATL 28 MLB
73 Jacob Misiorowski SP MIL 24 MLB
74 Sebastian Walcott SS TEX 20 AA 2026 10
75 Jarren Duran OF BOS 29 MLB
76 Brice Turang 2B MIL 26 MLB
77 Edward Florentino OF PIT 19 A- 2027 11
78 Luke Keaschall 2B MIN 23 MLB
79 Cole Ragans SP KC 28 MLB
80 Walker Jenkins OF MIN 21 AAA 2026 12
81 Ben Rice C, 1B NYY 27 MLB
82 Oneil Cruz OF PIT 27 MLB
83 William Contreras C MIL 28 MLB
84 Max Clark OF DET 21 AA 2026 13
85 Randy Arozarena OF SEA 31 MLB
86 Freddy Peralta SP MIL 29 MLB
87 Seiya Suzuki OF CHC 31 MLB
88 Aidan Miller SS PHI 21 AAA 2026 14
89 Tyler Soderstrom 1B, OF ATH 24 MLB
90 Maikel Garcia 3B KC 26 MLB
91 Geraldo Perdomo SS AZ 26 MLB
92 Vinnie Pasquantino 1B KC 28 MLB
93 Jackson Holliday 2B BAL 22 MLB
94 Max Fried SP NYY 32 MLB
95 Jordan Westburg 3B BAL 27 MLB
96 Michael Busch 1B CHC 27 MLB
97 Byron Buxton OF MIN 32 MLB
98 Edwin Diaz RP LAD 32 MLB
99 Zack Wheeler SP PHI 35 MLB
100 Luis Peña 2B, 3B, SS MIL 19 A+ 2027 15
101 Cam Schlitter SP NYY 25 MLB
102 Lawrence Butler OF ATH 25 MLB
103 Dylan Cease SP TOR 30 MLB
104 Michael Harris II OF ATL 25 MLB
105 Emmet Sheehan SP LAD 26 MLB
106 Dylan Crews OF WSH 24 MLB
107 Bryce Eldridge 1B SF 21 MLB - 16
108 Shea Langeliers C ATH 28 MLB
109 Kyle Bradish SP BAL 29 MLB
110 Josue De Paula OF LAD 20 AA 2026 17
111 Agustín Ramírez C MIA 24 MLB
112 Jesús Luzardo SP PHI 28 MLB
113 Sal Stewart 1B, 3B CIN 22 MLB - 18
114 Gerrit Cole SP NYY 35 MLB
115 Andy Pages OF LAD 28 MLB
116 Spencer Strider SP ATL 27 MLB
117 Christian Yelich OF MIL 33 MLB
118 Pablo Lopez SP MIN 30 MLB
119 Jose Altuve 2B, OF HOU 35 MLB
120 Drake Baldwin C ATL 24 MLB
121 Tyler Glasnow SP LAD 32 MLB
122 Andrés Muñoz RP SEA 27 MLB
123 Isaac Paredes 3B HOU 27 MLB
124 Jhoan Duran RP PHI 28 MLB
125 Carson Benge OF NYM 23 AAA 2026 19
126 Framber Valdez SP FA 32 MLB
127 Thomas White SP MIA 21 AAA 2026 20
128 Rainiel Rodriguez C STL 19 A+ 2028 21
129 Alex Bregman 3B CHC 31 MLB
130 Eduardo Quintero OF LAD 20 A+ 2027 22
131 Colt Emerson SS SEA 20 AAA 2026 23
132 Willy Adames SS SF 30 MLB
133 Michael King SP SD 30 MLB
134 Jacob Wilson SS ATH 23 MLB
135 Ozzie Albies 2B ATL 29 MLB
136 Bryce Rainer SS DET 20 A- 2028 24
137 Bubba Chandler SP PIT 23 MLB - 25
138 Iván Herrera UT STL 25 MLB
139 Nick Lodolo SP CIN 28 MLB
140 Dylan Beavers OF BAL 24 MLB - 26
141 Will Smith C LAD 30 MLB
142 Caleb Bonemer SS, 3B CWS 20 A+ 2028 27
143 Payton Tolle SP BOS 23 MLB - 28
144 Noelvi Marte 3B, OF CIN 24 MLB
145 Kyle Stowers OF MIA 28 MLB
146 Jasson Domínguez OF NYY 23 MLB
147 Ceddanne Rafaela 2B, OF BOS 25 MLB
148 Joshua Baez OF STL 22 AA 2026 29
149 Jac Caglianone OF KC 23 MLB
150 Roki Sasaki SP LAD 24 MLB - 30
151 Addison Barger 3B, OF TOR 26 MLB
152 Zyhir Hope OF LAD 21 AA 2026 31
153 Cade Smith RP CLE 26 MLB
154 Jonah Tong SP NYM 22 MLB - 32
155 Matt Shaw 3B CHC 24 MLB
156 Nick Pivetta SP SD 33 MLB
157 Cam Smith OF HOU 23 MLB
158 Kevin Gausman SP TOR 35 MLB
159 Hunter Goodman C COL 26 MLB
160 Nico Hoerner 2B CHC 28 MLB
161 Luis Robert Jr. OF CWS 28 MLB
162 Carlos Rodon SP NYY 33 MLB
163 Jonathan Aranda 1B TB 27 MLB
164 Tatsuya Imai SP HOU 27 MLB 2026 33
165 Cade Horton SP CHC 24 MLB
166 Royce Lewis 3B MIN 26 MLB
167 Travis Bazzana 2B CLE 23 AAA 2026 34
168 Shane Bieber SP TOR 30 MLB
169 Gavin Williams SP CLE 26 MLB
170 Jo Adell OF LAA 26 MLB
171 MacKenzie Gore SP WSH 27 MLB
172 Ryan Waldschmidt OF AZ 23 AA 2026 35
173 Josue Briceño C DET 21 AA 2026 36
174 Brandon Woodruff SP MIL 33 MLB
175 Teoscar Hernández OF LAD 33 MLB
176 Mike Trout OF LAA 34 MLB
177 George Springer OF TOR 36 MLB
178 Josuar Gonzalez SS SF 18 DSL 2029 37
179 Adley Rutschman C BAL 28 MLB
180 Josh Hader RP HOU 31 MLB
181 Brandon Nimmo OF TEX 32 MLB
182 Yandy Díaz 1B TB 34 MLB
183 Devin Williams RP NYM 31 MLB
184 Ian Happ OF CHC 31 MLB
185 Jordan Lawlar 3B AZ 23 MLB - 38
186 Francisco Alvarez C NYM 24 MLB
187 Kyle Manzardo 1B CLE 25 MLB
188 Carter Jensen C KC 22 MLB - 39
189 Eugenio Suarez 3B FA 34 MLB
190 Chase DeLauter OF CLE 24 MLB - 40
191 Marcelo Mayer 3B BOS 23 MLB - 41
192 Robbie Ray SP SF 34 MLB
193 Liam Doyle SP STL 21 RK 2026 42
194 Matt Chapman 3B SF 32 MLB
195 JoJo Parker SS TOR 19 RK 2029 43
196 Drew Rasmussen SP TB 30 MLB
197 Tanner Bibee SP CLE 27 MLB
198 Ryan Pepiot SP TB 28 MLB
199 Jett Williams SS, OF NYM 22 AAA 2026 44
200 Kristian Campbell 2B BOS 23 MLB
201 Munetaka Murakami 3B CWS 26 MLB 2026 45
202 Chandler Simpson OF TB 25 MLB
203 Willson Contreras 1B BOS 33 MLB
204 Anthony Volpe SS NYY 24 MLB
205 Jakob Marsee OF MIA 24 MLB
206 Alejandro Kirk C TOR 27 MLB
207 Brenton Doyle OF COL 27 MLB
208 Nathan Eovaldi SP TEX 36 MLB
209 Lazaro Montes OF SEA 21 AA 2027 46
210 Zebby Matthews SP MIN 25 MLB
211 Sonny Gray SP BOS 36 MLB
212 Trevor Story SS BOS 33 MLB
213 Jarlin Susana SP WSH 22 AA 2027 47
214 Masyn Winn SS STL 24 MLB
215 Mike Sirota OF LAD 22 A+ 2027 48
216 Edward Cabrera SP CHC 27 MLB
217 Brody Hopkins SP TB 24 AA 2026 49
218 Mark Vientos 3B NYM 26 MLB
219 Heliot Ramos OF SF 26 MLB
220 Brandon Lowe 2B PIT 31 MLB
221 Gleyber Torres 2B DET 29 MLB
222 Steven Kwan OF CLE 28 MLB
223 Ranger Suárez SP BOS 30 MLB
224 Yainer Diaz C HOU 27 MLB
225 Shota Imanaga SP CHC 32 MLB
226 Jack Flaherty SP DET 30 MLB
227 Kade Anderson SP SEA 21 RK 2026 50
228 Brett Baty 2B, 3B NYM 26 MLB
229 Kaelen Culpepper 2B, 3B, SS MIN 23 AA 2026 51
230 Robby Snelling SP MIA 22 AAA 2026 52
231 Shane Baz SP BAL 26 MLB
232 Andrew Painter SP PHI 22 AAA 2026 53
233 Michael Arroyo 2B SEA 21 AA 2026 54
234 Spencer Torkelson 1B DET 26 MLB
235 Connelly Early SP BOS 23 MLB - 55
236 Braden Montgomery OF CWS 22 AA 2026 56
237 Dansby Swanson SS CHC 32 MLB
238 Ryan Sloan SP SEA 20 A+ 2027 57
239 Emmanuel Rodriguez OF MIN 23 AAA 2026 58
240 Jared Jones SP PIT 24 MLB
241 Alfredo Duno C CIN 20 A- 2028 59
242 Corbin Burnes SP AZ 31 MLB
243 Bryce Miller SP SEA 27 MLB
244 Sandy Alcantara SP MIA 30 MLB
245 Kerry Carpenter OF DET 28 MLB
246 Alec Burleson 1B, OF STL 27 MLB
247 Justin Steele SP CHC 30 MLB
248 Kyle Teel C CWS 24 MLB
249 Shane McClanahan SP TB 28 MLB
250 Jaxon Wiggins SP CHC 24 AAA 2026 60
251 Dax Kilby SS NYY 19 A- 2029 61
252 Ezequiel Tovar SS COL 24 MLB
253 Matt McLain 2B CIN 26 MLB
254 Grayson Rodriguez SP LAA 26 MLB
255 Taylor Ward OF BAL 32 MLB
256 Eli Willits SS WSH 18 RK 2029 62
257 Wilyer Abreu OF BOS 26 MLB
258 Colson Montgomery SS CWS 24 MLB
259 Travis Sykora SP WSH 21 AA 2027 63
260 Owen Caissie OF MIA 23 MLB - 64
261 Kris Bubic SP KC 28 MLB
262 Trevor Rogers SP BAL 28 MLB
263 Jeff Hoffman RP TOR 33 MLB
264 Bryan Reynolds OF PIT 31 MLB
265 Luis Castillo SP SEA 33 MLB
266 Colton Cowser OF BAL 26 MLB
267 Seth Hernandez SP PIT 19 RK 2029 65
268 Colt Keith 2B, 3B DET 24 MLB
269 Moises Ballesteros C CHC 22 MLB - 66
270 Jhostynxon Garcia OF PIT 23 MLB - 67
271 Luis Perales SP WSH 22 AAA 2026 68
272 Aaron Nola SP PHI 32 MLB
273 Charlie Condon 1B, 3B, OF COL 22 AA 2026 69
274 Matt Wallner OF MIN 28 MLB
275 Xander Bogaerts SS SD 33 MLB
276 Triston Casas 1B BOS 26 MLB
277 Aiva Arquette SS MIA 22 A+ 2027 70
278 Hurston Waldrep SP ATL 24 MLB
279 Sal Frelick OF MIL 25 MLB
280 Jorge Polanco 2B NYM 32 MLB
281 Ryan Helsley RP BAL 31 MLB
282 Carlos Correa SS, 3B HOU 31 MLB
283 Logan O’Hoppe C LAA 26 MLB
284 Zac Gallen SP FA 30 MLB
285 Otto Lopez 2B, SS MIA 27 MLB
286 Gage Jump SP ATH 22 AA 2026 71
287 Trent Grisham OF NYY 29 MLB
288 Salvador Perez C, 1B KC 35 MLB
289 David Bednar RP NYY 31 MLB
290 Jonny Farmelo OF SEA 21 A+ 2027 72
291 Xavier Edwards 2B, SS MIA 26 MLB
292 Dalton Rushing C LAD 25 MLB
293 Joe Musgrove SP SD 33 MLB
294 Luis Gil SP NYY 27 MLB
295 Alec Bohm 3B PHI 29 MLB
296 Daulton Varsho OF TOR 29 MLB
297 Andrew Abbott SP CIN 26 MLB
298 Evan Carter OF TEX 23 MLB
299 Anthony Santander OF TOR 31 MLB
300 Kazuma Okamoto 3B TOR 29 MLB 2026 73
301 Justin Crawford OF PHI 22 AAA 2026 74
302 Daylen Lile OF WSH 22 MLB
303 Coby Mayo 1B BAL 24 MLB
304 Franklin Arias SS BOS 20 A+ 2027 75
305 Spencer Jones OF NYY 24 AAA 2026 76
306 Kodai Senga SP NYM 33 MLB
307 Josh Lowe OF TB 28 MLB
308 Gabriel Moreno C AZ 26 MLB
309 Luis García Jr. 2B WSH 25 MLB
310 Ethan Holliday SS COL 19 A- 2028 77
311 Matthew Boyd SP CHC 35 MLB
312 Carson Williams SS TB 22 MLB - 78
313 Adolis García OF PHI 33 MLB
314 Ryne Nelson SP, RP AZ 28 MLB
315 Emil Morales SS LAD 19 A- 2028 79
316 Steele Hall SS CIN 18 RK 2029 80
317 Merrill Kelly SP AZ 37 MLB
318 Daniel Palencia RP CHC 26 MLB
319 Bryson Stott 2B PHI 28 MLB
320 Cooper Pratt SS MIL 21 AA 2026 81
321 Brayan Bello SP BOS 26 MLB
322 Caleb Durbin 3B MIL 26 MLB
323 Jacob Reimer SS NYM 22 AA 2026 82
324 C.J. Kayfus OF CLE 24 MLB - 83
325 Jack Leiter SP TEX 25 MLB
326 Trevor Megill RP MIL 32 MLB
327 Max Muncy 3B LAD 35 MLB
328 Jackson Jobe SP DET 23 MLB
329 Kyson Witherspoon SP BOS 21 RK 2027 84
330 Raisel Iglesias RP ATL 36 MLB
331 Nate George OF BAL 19 A+ 2028 85
332 Logan Henderson SP MIL 24 MLB - 86
333 Aroldis Chapman RP BOS 38 MLB
334 AJ Smith-Shawver SP ATL 23 MLB
335 Abner Uribe RP MIL 25 MLB
336 Ryan Clifford 1B, OF NYM 22 AAA 2026 87
337 Carlos Estévez RP KC 33 MLB
338 Jurickson Profar OF ATL 33 MLB
339 Theo Gillen SS TB 20 A- 2027 88
340 Tommy Edman 2B, OF LAD 30 MLB
341 Ha-Seong Kim SS ATL 30 MLB
342 Pete Fairbanks RP MIA 32 MLB
343 Quinn Priester SP, RP MIL 25 MLB
344 Austin Wells C NYY 26 MLB
345 Casey Mize SP DET 28 MLB
346 George Lombard Jr. SS NYY 20 AA 2027 89
347 Josh Jung 3B TEX 28 MLB
348 Marcus Semien 2B NYM 35 MLB
349 Arjun Nimmala SS TOR 20 A+ 2027 90
350 Jamie Arnold SP ATH 22 RK 2027 91
351 Reynaldo López SP ATL 32 MLB
352 Esmerlyn Valdez 1B, OF PIT 22 AA 2026 92
353 Brandon Pfaadt SP AZ 27 MLB - 93
354 Grant Taylor RP CWS 23 MLB - 94
355 Troy Melton SP DET 25 MLB - 95
356 Spencer Steer 1B CIN 28 MLB
357 Taj Bradley SP MIN 25 MLB
358 Ralphy Velazquez 1B CLE 20 AA 2027 96
359 Kumar Rocker SP TEX 26 MLB
360 Andrew Vaughn 1B MIL 27 MLB
361 Bo Davidson OF SF 23 AA 2027 97
362 Marcell Ozuna UT FA 35 MLB
363 Reese Olson SP DET 26 MLB
364 Luis Morales SP ATH 23 MLB - 98
365 Lars Nootbaar OF STL 28 MLB
366 Christian Walker 1B HOU 34 MLB
367 Griffin Jax RP TB 31 MLB
368 Jonathon Long 1B CHC 24 AAA 2026 99
369 Giancarlo Stanton OF NYY 36 MLB
370 Noah Cameron SP KC 26 MLB
371 Jung Hoo Lee OF SF 27 MLB
372 Brendan Donovan 2B STL 29 MLB
373 Ricky Tiedemann SP TOR 23 AAA 2026 100
374 José Soriano SP LAA 27 MLB
375 Carlos Lagrange SP NYY 22 AA 2028 101
376 Kenley Jansen RP DET 38 MLB
377 A.J. Ewing 2B, OF NYM 21 AA 2027 102
378 TJ Friedl OF CIN 30 MLB
379 Ryan Weathers SP NYY 26 MLB
380 Jordan Beck OF COL 24 MLB
381 Cam Caminiti SP ATL 19 A- 2028 103
382 Jameson Taillon SP CHC 34 MLB
383 Parker Meadows OF DET 26 MLB
384 Aroon Escobar 2B, 3B PHI 21 AA 2027 104
385 Jhonny Level SS SF 18 A- 2028 105
386 Will Warren SP NYY 26 MLB
387 Clay Holmes SP NYM 32 MLB
388 Tyson Lewis SS CIN 20 A- 2028 106
389 Nick Castellanos OF PHI 34 MLB
390 Hagen Smith SP CWS 22 AA 2026 107
391 Jorge Soler OF LAA 34 MLB
392 Emilio Pagan RP CIN 34 MLB
393 Tyler O’Neill OF BAL 30 MLB
394 Ramón Laureano OF SD 31 MLB
395 Gage Wood SP PHI 22 A- 2027 108
396 Mickey Moniak OF COL 27 MLB
397 Héctor Rodríguez OF CIN 21 AAA 2027 109
398 Juneiker Caceres OF CLE 18 A- 2029 110
399 J.T. Realmuto C FA 35 MLB
400 Max Meyer SP MIA 27 MLB
401 Jacob Melton OF TB 25 MLB - 111
402 Reid Detmers RP LAA 26 MLB
403 Gavie Fien SS TEX 19 A- 2029 112
404 Ethan Conrad OF CHC 21 RK 2027 113
405 Zach McKinstry 3B, SS, OF DET 30 MLB
406 Juan Sanchez 3B TOR 18 DSL 2029 114
407 Jake Burger 1B TEX 29 MLB
408 Kyle Finnegan RP DET 34 MLB
409 Jesús Sánchez OF HOU 28 MLB
410 Demetrio Crisantes 2B, 3B AZ 21 A+ 2027 115
411 Esteban Mejia SP BAL 19 A- 2028 116
412 Sean Manaea SP NYM 34 MLB
413 Rhys Hoskins 1B FA 33 MLB
414 Cade Cavalli SP WSH 27 MLB
415 Slade Caldwell OF AZ 19 A+ 2027 117
416 Lenyn Sosa 1B, 2B CWS 26 MLB
417 Robert Suarez RP ATL 35 MLB
418 Angel Genao SS CLE 21 AA 2026 118
419 Dillon Dingler C DET 27 MLB
420 Felnin Celesten SS SEA 20 A+ 2027 119
421 Eduardo Tait C MIN 19 A+ 2028 120
422 Nolan Schanuel 1B LAA 24 MLB
423 Caden Scarborough SP TEX 20 A+ 2027 121
424 Justin Wrobleski SP LAD 25 MLB
425 Elmer Rodriguez SP NYY 22 AAA 2026 122
426 Seth Lugo SP KC 36 MLB
427 Ryan Mountcastle 1B BAL 29 MLB
428 Chad Patrick SP MIL 27 MLB
429 Spencer Horwitz 1B PIT 28 MLB
430 Kayson Cunningham SS AZ 19 A- 2029 123
431 Chase Meidroth 2B, SS CWS 24 MLB
432 Andrew Fischer 1B, 3B MIL 21 A+ 2027 124
433 Colby Thomas OF ATH 25 MLB - 125
434 Aidan Smith OF TB 21 A+ 2027 126
435 Joey Ortiz SS MIL 27 MLB
436 Noah Schultz SP CWS 22 AAA 2027 127
437 Luis Arraez 1B FA 28 MLB
438 Ronny Mauricio 3B NYM 24 MLB
439 Bailey Ober SP MIN 30 MLB
440 Jack Perkins SP ATH 26 MLB - 128
441 Ryan O’Hearn 1B, OF PIT 32 MLB
442 Shane Smith SP PIT 25 MLB
443 Brock Wilken 3B MIL 23 AA 2026 129
444 Cody Ponce SP, RP TOR 31 MLB
445 Brandon Sproat SP NYM 25 MLB - 130
446 Josh Bell 1B MIN 33 MLB
447 Brooks Lee 2B, 3B, SS MIN 25 MLB
448 Alejandro Rosario SP TEX 24 A+ 2027 131
449 Rhett Lowder SP CIN 24 AAA - 132
450 Andres Gimenez 2B TOR 27 MLB
451 Miguel Vargas 1B, 3B CWS 26 MLB
452 Bo Naylor C CLE 26 MLB
453 Elian Peña 2B, SS NYM 18 DSL 2029 133
454 Christian Oppor SP CWS 21 A+ - 134
455 JR Ritchie SP ATL 22 AAA 2026 135
456 José Caballero 2B, 3B, SS, OF NYY 29 MLB
457 Tanner Scott RP LAD 31 MLB
458 Harry Ford C WSH 23 MLB - 136
459 David Hagaman SP AZ 22 A+ - 137
460 Parker Messick SP CLE 25 MLB - 138
461 Ian Seymour SP TB 27 MLB
462 Harrison Bader OF FA 31 MLB
463 Cole Young 2B SEA 22 MLB
464 Austin Hays OF FA 30 MLB
465 Alex Freeland SS LAD 24 MLB - 139
466 Cam Collier 1B CIN 21 AA 2027 140
467 Ike Irish C BAL 22 A- 2028 141
468 Slade Cecconi SP CLE 26 MLB
469 Brady House 3B WSH 22 MLB
470 Josh Adamczewski 2B MIL 20 A+ 2028 142
471 Trey Gibson SP BAL 23 AAA 2026 143
472 Xavier Isaac 1B TB 22 AA 2027 144
473 Dauri Fernandez 3B CLE 19 A- 2029 145
474 Joey Cantillo SP CLE 26 MLB
475 Kevin Alcantara OF CHC 23 AAA - 146
476 Callan Moss 1B PIT 22 A+ 2028 148
477 Lucas Giolito SP FA 31 MLB
478 Luke Dickerson SS WSH 20 A- 2028 148
479 Leonardo Bernal C STL 22 AA 2027 149
480 Ernie Clement 2B, 3B, SS TOR 30 MLB
481 River Ryan SP LAD 27 MLB - 150
482 Brady Singer SP CIN 29 MLB
483 Tyler Bremner SP LAA 21 RK 2028 151
484 Kruz Schoolcraft SP SD 18 A- 2029 152
485 Kendall George OF LAD 21 A+ 2028 153
486 Kemp Alderman OF MIA 23 AAA 2027 154
487 Christian Scott SP NYM 26 AAA - 155
488 Tommy Troy 2B AZ 24 AAA 2026 156
489 Seaver King SS WSH 22 AA 2027 157
490 Jace LaViolette OF CLE 22 RK 2027 158
491 Bryce Cunningham SP NYY 23 A+ 2027 159
492 Brandon Clarke SP STL 22 A+ 2027 160
493 Ryan Johnson SP LAA 23 A+ - 161
494 Daniel Espino SP CLE 25 AAA 2026 162
495 Luis De Leon SP BAL 22 AA 2027 163
496 Brad Keller RP PHI 30 MLB
497 Alejandro Osuna OF TEX 23 MLB
498 Braxton Ashcraft SP, RP PIT 26 MLB
499 Mike Burrows SP HOU 26 MLB
500 Victor Robles OF SEA 28 MLB
501 Tony Blanco Jr. 1B PIT 20 A- 2028 164

Just Missed: Denzer Guzman, Christian Encarnacion-Strand, Max Anderson, Brice Matthews, Denzel Clarke, Jordan Walker, Félix Bautista, Tyler Mahle, Dennis Santana, Isaac Collins, Cedric Mullins, Riley O’Brien, Cristian Javier, Adrian Morejon, Joe Mack and Braylon Payne

All ages are as of Opening Day — March 25, 2026 —

