Fortinet payout: Sahith Theegala earns over $1.5 million for maiden win

Here’s a look at the earnings and FedExCup distribution for those who made the cut at the Fortinet Championship (note: players like Theegala, who were inside the top 50 in FedExCup points after the playoffs, do not earn points in the fall; neither do non-members):

Finish Player FEC Points Money ($) 1 Sahith Theegala - 1,512,000.00 2 S.H. Kim 300.00 915,600.00 3 Cam Davis - 579,600.00 4 Eric Cole - 411,600.00 5 Justin Thomas 110.00 344,400.00 6 Brendon Todd - 304,500.00 T7 Max Homa - 255,150.00 T7 Matt Kuchar 82.50 255,150.00 T7 Troy Merritt 82.50 255,150.00 T7 Callum Tarren 82.50 255,150.00 T11 Peter Malnati 65.00 195,300.00 T11 Matthias Schwab 65.00 195,300.00 T11 J.J. Spaun 65.00 195,300.00 T14 K.H. Lee 55.00 153,300.00 T14 Sam Ryder 55.00 153,300.00 T14 Dylan Wu 55.00 153,300.00 T17 Doug Ghim 50.00 132,300.00 T17 Mark Hubbard 50.00 132,300.00 T19 Jason Dufner 42.00 99,540.00 T19 Martin Laird 42.00 99,540.00 T19 Hank Lebioda 42.00 99,540.00 T19 Chad Ramey 42.00 99,540.00 T19 Robby Shelton 42.00 99,540.00 T19 Carson Young 42.00 99,540.00 T25 Kelly Kraft 32.50 65,940.00 T25 Luke List 32.50 65,940.00 T25 Greyson Sigg 32.50 65,940.00 T25 D.J. Trahan 32.50 65,940.00 T25 Vince Whaley 32.50 65,940.00 T30 Tyson Alexander 19.33 42,532.00 T30 Scott Harrington 19.33 42,532.00 T30 Lucas Herbert 19.33 42,532.00 T30 Beau Hossler 19.33 42,532.00 T30 Tom Johnson - 42,532.00 T30 Russell Knox 19.33 42,532.00 T30 Satoshi Kodaira 19.33 42,532.00 T30 Nate Lashley 19.33 42,532.00 T30 David Lipsky 19.33 42,532.00 T30 Justin Suh 19.33 42,532.00 T30 Ben Taylor 19.33 42,532.00 T30 Davis Thompson 19.33 42,532.00 T30 Martin Trainer 19.33 42,532.00 T30 Erik van Rooyen 19.33 42,532.00 T30 Jimmy Walker 19.33 42,532.00 T45 James Hahn 9.50 23,964.00 T45 Harry Hall 9.50 23,964.00 T45 Stephan Jaeger 9.50 23,964.00 T45 Andrew Landry 9.50 23,964.00 T45 Justin Lower 9.50 23,964.00 T45 Ryan Moore 9.50 23,964.00 T45 Sam Stevens 9.50 23,964.00 T52 Sangmoon Bae 6.75 20,118.00 T52 Zac Blair 6.75 20,118.00 T52 Brice Garnett 6.75 20,118.00 T52 Mackenzie Hughes 6.75 20,118.00 T56 Austin Cook 5.30 19,236.00 T56 Ben Crane 5.30 19,236.00 T56 Patton Kizzire 5.30 19,236.00 T56 Scott Stallings 5.30 19,236.00 T56 Kevin Streelman 5.30 19,236.00 T56 Preston Summerhays - a - T62 Chesson Hadley 4.50 18,648.00 T62 Kevin Kisner 4.50 18,648.00 64 William McGirt 4.20 18,396.00 65 Sung Kang 4.00 18,228.00 T66 Chez Reavie 3.70 17,976.00 T66 Richy Werenski 3.70 17,976.00 68 Carl Yuan 3.40 17,724.00