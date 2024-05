PGA Championship tee times: Rounds 1 and 2 at Valhalla Golf Club

The 106th PGA Championship takes place this week at Valhalla Golf Club in Louisville, Kentucky.

Here’s a look at tee times and groupings for the first two rounds of the men’s second major of the season (click here for how to watch).

Round 1

TIME

TEE PLAYERS 7:15 AM

EDT 1 Michael Block Luke Donald Shaun Micheel

7:20 AM

EDT 10 Doug Ghim Tyler Collet Adrian Meronk

7:26 AM

EDT 1 Jeffrey Kellen Alex Smalley Ben Kohles

7:31 AM

EDT 10 Larkin Gross Lucas Herbert Grayson Murray

7:37 AM

EDT 1 Ryan Fox Josh Speight Matt Wallace

7:42 AM

EDT 10 Lucas Glover Stephan Jaeger Russell Henley

7:48 AM

EDT 1 Zac Oakley Adam Svensson Ryo Hisatsune

7:53 AM

EDT 10 Ludvig Åberg Xander Schauffele Justin Thomas

7:59 AM

EDT 1 Adam Hadwin Martin Kaymer Taylor Pendrith

8:04 AM

EDT 10 Tiger Woods Adam Scott Keegan Bradley

8:10 AM

EDT 1 Byeong Hun An Alexander Björk Eric Cole

8:15 AM

EDT 10 Rory McIlroy Dustin Johnson Justin Rose

8:21 AM

EDT 1 Adam Schenk Corey Conners Nick Dunlap

8:26 AM

EDT 10 Cameron Smith Hideki Matsuyama Viktor Hovland

8:32 AM

EDT 1 John Daly Lee Hodges Robert MacIntyre

8:37 AM

EDT 10 Brooks Koepka Max Homa Jordan Spieth

8:43 AM

EDT 1 Peter Malnati Kurt Kitayama Victor Perez

8:48 AM

EDT 10 Tony Finau Tyrrell Hatton Sahith Theegala

8:54 AM

EDT 1 Ben Polland Zac Blair Ryan van Velzen

8:59 AM

EDT 10 Akshay Bhatia Bryson DeChambeau Tommy Fleetwood

9:05 AM

EDT 1 Jeremy Wells Sami Valimaki K.H. Lee

9:10 AM

EDT 10 Sepp Straka Takumi Kanaya Nick Taylor

9:16 AM

EDT 1 Jared Jones Taylor Moore Patrick Rodgers

9:21 AM

EDT 10 Andrew Svoboda Ben Griffin Dean Burmester

9:27 AM

EDT 1 Kyle Mendoza Andy Ogletree Erik van Rooyen

9:32 AM

EDT 10 Preston Cole Tim Widing Adrian Otaegui

12:40 PM

EDT 10 Rich Beem Sebastian Soderberg Kazuma Kobori

12:45 PM

EDT 1 David Puig Thriston Lawrence Matt Dobyns

12:51 PM

EDT 10 Josh Bevell Aaron Rai Jordan Smith

12:56 PM

EDT 1 Tracy Phillips Denny McCarthy Keita Nakajima

1:02 PM

EDT 10 Andrew Putnam Jesse Mueller Charley Hoffman

1:07 PM

EDT 1 Talor Gooch Cam Davis Harris English

1:13 PM

EDT 10 Si Woo Kim Tom Hoge Alex Noren

1:18 PM

EDT 1 Jason Day Shane Lowry Nicolai Højgaard

1:24 PM

EDT 10 Y.E. Yang Matthieu Pavon J.T. Poston

1:29 PM

EDT 1 Min Woo Lee Chris Kirk Billy Horschel

1:35 PM

EDT 10 Jake Knapp Jason Dufner Francesco Molinari

1:40 PM

EDT 1 Gary Woodland Tom Kim Joaquin Niemann

1:46 PM

EDT 10 Thomas Detry Jimmy Walker Rasmus Højgaard

1:51 PM

EDT 1 Collin Morikawa Phil Mickelson Matt Fitzpatrick

1:57 PM

EDT 10 Austin Eckroat Luke List Mackenzie Hughes

2:02 PM

EDT 1 Rickie Fowler Jon Rahm Cameron Young

2:08 PM

EDT 10 Sungjae Im Christiaan Bezuidenhout Beau Hossler

2:13 PM

EDT 1 Wyndham Clark Brian Harman Scottie Scheffler

2:19 PM

EDT 10 Thorbjørn Olesen Brendon Todd Keith Mitchell

2:24 PM

EDT 1 Patrick Cantlay Camilo Villegas Will Zalatoris

2:30 PM

EDT 10 John Somers Brice Garnett Jesper Svensson

2:35 PM

EDT 1 Patrick Reed Sam Burns Padraig Harrington

2:41 PM

EDT 10 Emiliano Grillo Evan Bowser Alejandro Tosti

2:46 PM

EDT 1 Brad Marek Mark Hubbard Maverick McNealy

2:52 PM

EDT 10 Vincent Norrman Wyatt Worthington II Chris Gotterup

2:57 PM

EDT 1 Braden Shattuck C.T. Pan S.H. Kim



Round 2