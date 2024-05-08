U.S. Women’s Open qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club
U.S. Women’s Open qualifying runs through May 20, offering players a chance to compete at Lancaster Country Club beginning later this month.
Unlike on the men’s side, there is no local qualifying, just an overall, 36-hole qualifying for the women. There are 23 U.S. sites with one each in Canada, Japan and Germany. A player must have a 2.4 Handicap Index in order to compete.
The U.S. Women’s Open will be contested May 30 - June 2 in Lancaster, Pennsylvania. Here’s a look at the qualifying results with upcoming venues and those awaiting results at the bottom of the article (A=alternate; (a)=amateur).
05/06/2024
Dunwoody, Georgia - Dunwoody Country Club
|Arpichaya Yubol - Thailand
|138
|Kristen Gillman - Austin, Texas
|143
|A - Mary Miller(a) - Savannah, Georgia
|144
|A - Thanana Kotchasanmanee(a) - Thailand
|145
05/06/2024
Fresno, California - San Joaquin Country Club
|Gabriela Ruffels - Australia
|136
|Asterisk Talley(a) - Chowchilla, California
|137
|A - Harriet Lynch - England
|139
|A - Malia Nam - Kailua, Hawaii
|140
05/06/2024
New Smyrna Beach, Florida - Sugar Mill Country Club
|Steph Kyriacou - Australia
|136
|Elizabeth Szokol - Winnetka, Illinois
|137
|A - Sarah Kemp - Australia
|139
|A - Paula Reto - South Africa
|141
05/06/2024
Wayzata, Minnesota - Woodhill Country Club
|Kaitlyn Papp Budde - Austin, Texas
|142
|A - Joy Chou - Chinese Taipei
|142
|A - Emily Lauterbach - Hartland, Wisconsin
|145
05/02/2024
Columbus, Ohio - *Ohio State University Golf Club
|Weiling Hsu - Chinese Taipei
|141
|Isabella Fierro - Mexico
|142
|Wichanee Meechai - Thailand
|142
|A - Agathe Laisne - France
|144
|A - Lindy Duncan - Plantation, Florida
|144
05/01/2024
Winchester, Massachusetts - Winchester Country Club
|Lucy Li - Redwood Shores, California
|137
|Katie Li(a) - Basking Ridge, New Jersey
|137
|Sofia Garcia - Paraguay
|139
|A - Amelia Lewis - Jacksonville, Florida
|139
|A - Peiyun Chien - Chinese Taipei
|140
04/30/2024
Westminster, Colorado - Walnut Creek Golf Preserve
|Isi Gabsa - Germany
|140
|Moriya Jutanugarn - Thailand
|142
|Celine Borge - Norway
|144
|A - Reagan Zibilski(a) - Springfield, Missouri
|144
|A - Polly Mack - Germany
|144
04/30/2024
Greensboro, North Carolina - Starmount Forest Country Club
|Pauline Roussinbouchard - France
|135
|Lauren Stephenson - Lexington, South Carolina
|135
|A - Brooke Rivers(a) - Canada
|137
|A - Gina Kim - Durham, North Carolina
|137
04/30/2024
Seattle, Washington - Rainier Golf & Country Club
|Jiwon Jeon - Republic of Korea
|137
|Caroline Inglis - Eugene, Oregon
|141
|Emily Kristine Pedersen - Denmark
|141
|A - Ssu Chia Cheng - Chinese Taipei
|141
|A - Yealimi Noh - Concord, California
|142
04/29/2024
Ojai, California - Soule Park Golf Club
|Yuri Yoshida - Japan
|130
|Catherine Park(a) - Irvine, California
|134
|Soo Bin Joo - Republic of Korea
|134
|A - Jasmine Koo(a) - Cerritos, California
|136
|A - Jennifer Song - Ann Arbor, Michigan
|136
04/29/2024
Rockwall, Texas - Rockwall Golf & Athletic Club
|Aine Donegan(a) - Republic of Ireland
|135
|Huai-Chien Hsu(a) - Chinese Taipei
|136
|A - Savannah Barber(a) - Fort Worth, Texas
|137
|A - Bentley Cotton(a) - Austin, Texas
|138
04/25/2024
Alexandria, Virginia - Belle Haven Country Club
|Ruixin Liu - Peoples Republic of China
|139
|Jean Reynolds - Newnan, Georgia
|139
|A - Avery McCrery(a) - Wilmington, Delaware
|140
|A - Josee Doyon - Canada
|143
04/23/2024
San Jacinto, California - Soboba Springs Golf Course
|Hsin Yu Lu - Chinese Taipei
|140
|Mariel Galdiano - Pearl City, Hawaii
|142
|A - Emily Song(a) - Irvine, California
|142
|A - Samantha Wagner - Windermere, Florida
|145
04/22/2024
Chiba Pref., - Boso Country Club
|Amiyu Ozeki - Japan
|132
|Yui Kawamoto - Japan
|135
|Saiki Fujita - Japan
|136
|Peiying Tsai - Chinese Taipei
|137
|Ayako Kimura - Japan
|138
|A - Hibiki Iriya(a) - Japan
|138
|A - Haruka Kawasaki - Japan
|139
04/16/2024
Waikoloa Village, Hawaii - The Village Course at Waikoloa
|Yuka Nii - Japan
|132
|A - Anne Van Dam - Netherlands
|132
|A - Risa Murata - Japan
|138
04/15/2024
El Macero, California - El Macero Country Club
|Megha Ganne(a) - Holmdel, New Jersey
|138
|Sabrina Iqbal(a) - San Jose, California
|139
|Alexa Melton - Covina, California
|140
|A - Julia Misemer(a) - Overland Park, Kansas
|143
|A - Gigi Stoll - Beaverton, Oregon
|143
04/15/2024
Coquitlam, British Columbia - The Vancouver Golf Club
|Amelia Garvey - New Zealand
|140
|Madison Young - Canton, Georgia
|144
|A - Ana Belac - Slovenia
|144
|A - Vanessa Zhang(a) - Canada
|144
Future sites and those awaiting updates:
May 6
- Pinnacle Peak C.C., Scottsdale, Ariz.
May 7
- Shannopin C.C., Pittsburgh, Pa.
May 8
- Sunset C.C., St. Louis, Mo.
May 10
- The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla.
May 13
- Bradenton (Fla.) C.C.
- Briarwood C.C., Deerfield, Ill.
- Haworth (N.J.) C.C.
- Golfcrest C.C., Pearland, Texas
May 20
- G. & C.C. Seddiner See, Michendorf, Germany