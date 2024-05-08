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Los Angeles Dodgers v Washington Nationals
MLB Futures Best Bets for Home Run Leader: Shohei Ohtani chasing another MVP
Spieth rallies to shoot even par at Baltusrol
Jordan Spieth’s struggles force a bet against at PGA Championship
The Curtis Cup - Day One
USGA CEO doesn’t rule out new pathway for LIV players into future U.S. Opens

Top Clips

nbc_dps_mikebreeninterview_240508.jpg
Breen: Knicks’ Brunson has ‘incredible work ethic’
nbc_dps_chrisfinchinterview_240508.jpg
Finch: Edwards, Minnesota’s defense key vs. Denver
nbc_ncaa_michsoctrivia_240508.jpg
UMich soccer, AFC Ann Arbor duel in trivia

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U.S. Women’s Open qualifying results: Who will be at Lancaster Country Club

  
Published May 8, 2024 10:54 AM
Roundtable: Korda's story alongside LPGA's best
May 6, 2024 02:00 PM
The Golf Today roundtable debates how Nelly Korda's historic run of five-straight LPGA victories compares to the sport's greats and why this "building story" isn't bigger than it is.

U.S. Women’s Open qualifying runs through May 20, offering players a chance to compete at Lancaster Country Club beginning later this month.

Unlike on the men’s side, there is no local qualifying, just an overall, 36-hole qualifying for the women. There are 23 U.S. sites with one each in Canada, Japan and Germany. A player must have a 2.4 Handicap Index in order to compete.

The U.S. Women’s Open will be contested May 30 - June 2 in Lancaster, Pennsylvania. Here’s a look at the qualifying results with upcoming venues and those awaiting results at the bottom of the article (A=alternate; (a)=amateur).

05/06/2024
Dunwoody, Georgia - Dunwoody Country Club

Arpichaya Yubol - Thailand138
Kristen Gillman - Austin, Texas143
A - Mary Miller(a) - Savannah, Georgia144
A - Thanana Kotchasanmanee(a) - Thailand145

05/06/2024
Fresno, California - San Joaquin Country Club

Gabriela Ruffels - Australia136
Asterisk Talley(a) - Chowchilla, California137
A - Harriet Lynch - England139
A - Malia Nam - Kailua, Hawaii140

05/06/2024
New Smyrna Beach, Florida - Sugar Mill Country Club

Steph Kyriacou - Australia136
Elizabeth Szokol - Winnetka, Illinois137
A - Sarah Kemp - Australia139
A - Paula Reto - South Africa141

05/06/2024
Wayzata, Minnesota - Woodhill Country Club

Kaitlyn Papp Budde - Austin, Texas142
A - Joy Chou - Chinese Taipei142
A - Emily Lauterbach - Hartland, Wisconsin145

05/02/2024
Columbus, Ohio - *Ohio State University Golf Club

Weiling Hsu - Chinese Taipei141
Isabella Fierro - Mexico142
Wichanee Meechai - Thailand142
A - Agathe Laisne - France144
A - Lindy Duncan - Plantation, Florida144

05/01/2024
Winchester, Massachusetts - Winchester Country Club

Lucy Li - Redwood Shores, California137
Katie Li(a) - Basking Ridge, New Jersey137
Sofia Garcia - Paraguay139
A - Amelia Lewis - Jacksonville, Florida139
A - Peiyun Chien - Chinese Taipei140

04/30/2024
Westminster, Colorado - Walnut Creek Golf Preserve

Isi Gabsa - Germany140
Moriya Jutanugarn - Thailand142
Celine Borge - Norway144
A - Reagan Zibilski(a) - Springfield, Missouri144
A - Polly Mack - Germany144

04/30/2024
Greensboro, North Carolina - Starmount Forest Country Club

Pauline Roussinbouchard - France135
Lauren Stephenson - Lexington, South Carolina135
A - Brooke Rivers(a) - Canada137
A - Gina Kim - Durham, North Carolina137

04/30/2024
Seattle, Washington - Rainier Golf & Country Club

Jiwon Jeon - Republic of Korea137
Caroline Inglis - Eugene, Oregon141
Emily Kristine Pedersen - Denmark141
A - Ssu Chia Cheng - Chinese Taipei141
A - Yealimi Noh - Concord, California142

04/29/2024
Ojai, California - Soule Park Golf Club

Yuri Yoshida - Japan130
Catherine Park(a) - Irvine, California134
Soo Bin Joo - Republic of Korea134
A - Jasmine Koo(a) - Cerritos, California136
A - Jennifer Song - Ann Arbor, Michigan136

04/29/2024
Rockwall, Texas - Rockwall Golf & Athletic Club

Aine Donegan(a) - Republic of Ireland135
Huai-Chien Hsu(a) - Chinese Taipei136
A - Savannah Barber(a) - Fort Worth, Texas137
A - Bentley Cotton(a) - Austin, Texas138

04/25/2024
Alexandria, Virginia - Belle Haven Country Club

Ruixin Liu - Peoples Republic of China139
Jean Reynolds - Newnan, Georgia139
A - Avery McCrery(a) - Wilmington, Delaware140
A - Josee Doyon - Canada143

04/23/2024
San Jacinto, California - Soboba Springs Golf Course

Hsin Yu Lu - Chinese Taipei140
Mariel Galdiano - Pearl City, Hawaii142
A - Emily Song(a) - Irvine, California142
A - Samantha Wagner - Windermere, Florida145

04/22/2024
Chiba Pref., - Boso Country Club

Amiyu Ozeki - Japan132
Yui Kawamoto - Japan135
Saiki Fujita - Japan136
Peiying Tsai - Chinese Taipei137
Ayako Kimura - Japan138
A - Hibiki Iriya(a) - Japan138
A - Haruka Kawasaki - Japan139

04/16/2024
Waikoloa Village, Hawaii - The Village Course at Waikoloa

Yuka Nii - Japan132
A - Anne Van Dam - Netherlands132
A - Risa Murata - Japan138

04/15/2024
El Macero, California - El Macero Country Club

Megha Ganne(a) - Holmdel, New Jersey138
Sabrina Iqbal(a) - San Jose, California139
Alexa Melton - Covina, California140
A - Julia Misemer(a) - Overland Park, Kansas143
A - Gigi Stoll - Beaverton, Oregon143

04/15/2024
Coquitlam, British Columbia - The Vancouver Golf Club

Amelia Garvey - New Zealand140
Madison Young - Canton, Georgia144
A - Ana Belac - Slovenia144
A - Vanessa Zhang(a) - Canada144

Future sites and those awaiting updates:

May 6

  • Pinnacle Peak C.C., Scottsdale, Ariz.

May 7

  • Shannopin C.C., Pittsburgh, Pa.

May 8

  • Sunset C.C., St. Louis, Mo.

May 10

  • The Club at Admirals Cove (North/West Courses), Jupiter, Fla.

May 13

  • Bradenton (Fla.) C.C.
  • Briarwood C.C., Deerfield, Ill.
  • Haworth (N.J.) C.C.
  • Golfcrest C.C., Pearland, Texas

May 20

  • G. & C.C. Seddiner See, Michendorf, Germany