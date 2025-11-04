World Wide Technology Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Syndication: The Enquirer
Giants at Bears prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
World Wide Technology Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
  • Golf Channel Staff
    ,
  • Golf Channel Staff
    ,
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
‘Little steps’ lead to big opportunity for KFT player of the year Johnny Keefer
  • Associated Press
    ,
  • Associated Press
    ,

Top Clips

nbc_csu_draftkings_251104.jpg
What do BUF, KC playoff odds say about AFC?
nbc_pl_2robbies_arsenal_251104.jpg
Arsenal showed ‘composure’ against Burnley
nbc_pl_2robbies_pedro_251104.jpg
Chelsea cause ‘unrest’ for Frank, Spurs

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Syndication: The Enquirer
Giants at Bears prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
World Wide Technology Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
  • Golf Channel Staff
    ,
  • Golf Channel Staff
    ,
nbc_golf_gcpodrokubrennanintv_251103.jpg
‘Little steps’ lead to big opportunity for KFT player of the year Johnny Keefer
  • Associated Press
    ,
  • Associated Press
    ,

Top Clips

nbc_csu_draftkings_251104.jpg
What do BUF, KC playoff odds say about AFC?
nbc_pl_2robbies_arsenal_251104.jpg
Arsenal showed ‘composure’ against Burnley
nbc_pl_2robbies_pedro_251104.jpg
Chelsea cause ‘unrest’ for Frank, Spurs

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

World Wide Technology Championship 2025: Round 2 tee times, how to watch

  • By
  • Golf Channel Staff,
  • By
  • Golf Channel Staff
  
Published November 4, 2025 03:38 PM
Brennan 'doesn't hate' shrinking Tour membership
November 3, 2025 10:55 PM
Bank of Utah Championship winner Michael Brennan talks with Ryan Lavner about making it to the PGA Tour and his feelings on fewer Tour cards being available.

The PGA Tour is in Los Cabos, Mexico, for this week’s World Wide Technology Championship, the fifth of seven FedExCup Fall events.

Here’s a look at second-round tee times and groupings on El Cardonal at Diamante Cabo San Lucas. Golf Channel coverage begins at 3 p.m. ET Friday.

World Wide Technology Championship - Final Round
World Wide Technology Championship 2025: Round 1 tee times, how to watch
First-round tee times and TV times for the PGA Tour’s World Wide Technology Championship, live on Golf Channel.

Time
TeePlayers
8:30 AM
EST		1

Mark Hubbard

David Lipsky

Ben Kohles

8:30 AM
EST		10

Henrik Norlander

Thorbjørn Olesen

Michael Thorbjornsen

8:41 AM
EST		1

Zac Blair

Victor Perez

Kevin Roy

8:41 AM
EST		10

Joel Dahmen

Hayden Buckley

Ben Silverman

8:52 AM
EST		1

Max Greyserman

Chandler Phillips

Paul Peterson

8:52 AM
EST		10

Eric Cole

Greyson Sigg

Max McGreevy

9:03 AM
EST		1

Matthieu Pavon

Luke List

Mackenzie Hughes

9:03 AM
EST		10

Michael Brennan

Wyndham Clark

Keith Mitchell

9:14 AM
EST		1

Kevin Yu

Camilo Villegas

Adam Schenk

9:14 AM
EST		10

Garrick Higgo

Austin Eckroat

Erik van Rooyen

9:25 AM
EST		1

Steven Fisk

Rafael Campos

Adam Svensson

9:25 AM
EST		10

Emiliano Grillo

Seamus Power

Brandt Snedeker

9:36 AM
EST		1

Ryo Hisatsune

Chan Kim

Isaiah Salinda

9:36 AM
EST		10

Sam Ryder

Justin Lower

Rico Hoey

9:47 AM
EST		1

Jeremy Paul

Cristobal Del Solar

Peter Knade

9:47 AM
EST		10

Luke Clanton

Emilio Gonzalez

Johnny Keefer

9:58 AM
EST		1

David Ford

Kevin Velo

Raul Pereda

9:58 AM
EST		10

Quade Cummins

Gordon Sargent

Hogan Park (a)

10:09 AM
EST		1

Niklas Norgaard

Will Chandler

Tyler Weaver (a)

10:09 AM
EST		10

Pierceson Coody

Frankie Capan III

Rikuya Hoshino

1:05 PM
EST		1

Beau Hossler

Doug Ghim

Kris Ventura

1:05 PM
EST		10

Vince Whaley

Carson Young

Jesper Svensson

1:16 PM
EST		1

Harry Higgs

Will Gordon

Patrick Fishburn

1:16 PM
EST		10

Matti Schmid

David Skinns

Ricky Castillo

1:27 PM
EST		1

Trey Mullinax

Chad Ramey

Lanto Griffin

1:27 PM
EST		10

Ryan Palmer

Luke Donald

Jackson Suber

1:38 PM
EST		1

Nick Taylor

Nico Echavarria

Jacob Bridgeman

1:38 PM
EST		10

Nick Dunlap

Davis Riley

Aaron Wise

1:49 PM
EST		1

William Mouw

J.J. Spaun

Ben Griffin

1:49 PM
EST		10

Patton Kizzire

Taylor Moore

Tom Hoge

2:00 PM
EST		1

Joe Highsmith

Stephan Jaeger

Adam Hadwin

2:00 PM
EST		10

Matt Wallace

Francesco Molinari

Andrew Putnam

2:11 PM
EST		1

Kevin Streelman

Patrick Rodgers

Sami Valimaki

2:11 PM
EST		10

Lee Hodges

Nick Hardy

Matt Kuchar

2:22 PM
EST		1

Taylor Montgomery

Antoine Rozner

Kaito Onishi

2:22 PM
EST		10

John Pak

Matthew Riedel

Alejandro Madariaga

2:33 PM
EST		1

Takumi Kanaya

Braden Thornberry

Garrett Sapp

2:33 PM
EST		10

Noah Goodwin

Vince Covello

David Longmire

2:44 PM
EST		1

Trevor Cone

Thomas Rosenmueller

Omar Morales

2:44 PM
EST		10

Taylor Dickson

Mason Andersen

Emilio Gil Leyva (a)