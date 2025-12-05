2026 Combined Sprint Car Schedules of the Outlaws, High Limit, and PA Posse

The World of Outlaws Sprint Car (with 85 races scheduled), High Limit Sprint Car (63), and PA Posse Sprint Car Series (47) will combine for nearly 200 races in 2026.

Thirty states and one Canadian province will welcome one of the three series in 2026, with Pennsylvania hosting the lion’s share of 64 races, with the addition of the PA Posse Series. Even without the Posse, the Keystone state would lead the states with 20 Outlaws and High Limit races. Pennsylvania hosted 21 Outlaws and High Limit races in 2025.

Two other states will host more than 10 races in 2026. Ohio is scheduled to welcome sprint car drivers 14 times; Iowa will host 11 races.

With their long history, few Outlaws tracks have not hosted an event, but Creek County Speedway in Sapulpa, OK and Texarkana (AR) 67 Speedway will host their first races in the series. Texarkana held a High Limit race in 2025.

Additionally, seven tracks return to the Outlaws schedule after a hiatus. They are Mansfield (OH) Speedway (last hosted the series in 2002), Belleville (KS) High Banks (2012), Nodak Speedway in Minot, ND (2018), Millstream Speedway in Findlay, OH (2018), Hartford (MI) Speedway (2019), Dodge City (KS) Raceway Park (2020), and US 36 Raceway in Osborn, MO (2022)

Ten tracks that did not host a High Limit race in 2025 either return to the schedule or will host their first High Limit series race. These are Dodge City, Arrowhead Speedway (Colcord OK), which hosted an Outlaws race in 2025), Davenport (IA) Speedway, Gondik Law Speedway (Superior, WI ), I-94 Speedway (Fergus Falls, MN), Dacotah Speedway (Mandan, ND), Shelby County Speedway (Harlan, IA), Big Sky Speedway (Billings, MT), Stateline Speedway (Busti, NY), and Santa Maria (CA) Speedway.

The Outlaws’ first race in 2026 will be held at Volusia Speedway Park in Barberville, FL, February 4-7.

High Limit’s 2026 debut comes at The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway on March 12-13.

The PA Posse inaugurates its new series at Port Royal (PA) Speedway on March 21.

2026 Sprint Car Schedule by Month

February

2/4/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/5/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/6/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/7/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

March

3/1/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

3/2/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

3/6/2026: Talladega Short Track, Eastaboga, AL [Outlaws]

3/7/2026: Magnolia Motor Speedway, Columbus, MS [Outlaws]

3/12/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

3/13/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

3/13/2026: Kennedale Speedway Park, Kennedale, TX [Outlaws]

3/14/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

3/14/2026: Kennedale Speedway Park, Kennedale, TX [Outlaws]

3/19/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

3/20/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

3/20/2026: Lawton Speedway, Lawton, OK [Outlaws]

3/21/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

3/21/2026: Creek County Speedway, Sapulpa, OK [Outlaws]

3/21/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

3/22/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

3/24/2026: Vado Speedway Park, Vado, NM [High Limit]

3/27/2026: Route 66 Motor Speedway, Amarillo, TX [High Limit]

3/27/2026: US 36 Raceway, Osborn, MO [Outlaws]

3/28/2026: Dodge City Raceway Park, Dodge City, KS [High Limit]

3/28/2026: 81 Speedway, Wichita, KS [Outlaws]

3/28/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

April

4/10/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

4/11/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

4/11/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

4/16/2026: 81 Speedway, Wichita, KS [High Limit]

4/17/2026: Lakeside Speedway, Kansas City, KS [High Limit]

4/17/2026: Jacksonville Speedway, Jacksonville, IL [Outlaws]

4/17/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

4/18/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

4/18/2026: Tri-State Speedway, Haubstadt, IN [Outlaws]

4/18/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

4/21/2026: Eagle Raceway, Eagle, NE [High Limit]

4/24/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

4/25/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

4/25/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

4/26/2026: Bridgeport Speedway, Swedesboro, NJ [PA Posse]

4/28/2026: Arrowhead Speedway, Colcord, OK [High Limit]

4/30/2026: Texas Motor Speedway, Forth Worth, TX [High Limit]

May

5/1/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

5/2/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

5/2/2026: Sharon Speedway, Hartford, OH [Outlaws]

5/5/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [Outlaws]

5/8/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

5/8/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

5/9/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

5/9/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

5/15/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

5/16/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

5/16/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

5/19/2026: Grandview Speedway, Bechtelsville, PA [High Limit]

5/22/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/23/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/23/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

5/24/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/24/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

5/29/2026: Lawrenceburg Speedway, Lawrenceburg, PA [High Limit]

5/29/2026: River Cities Speedway, Grand Forks, ND [Outlaws]

5/29/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

5/30/2026: Butler Motor Speedway, Quincy, MI [High Limit]

5/30/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

5/31/2026: Nodak Speedway, Minot, ND [Outlaws]

June

6/1/2026: Davenport Speedway, Davenport, IA [High Limit]

6/3/2026: Red Cedar Speedway, Menomonie, WI [High Limit]

6/4/2026: Gondik Law Speedway, Superior, WI [High Limit]

6/5/2026: I-94 Speedway, Fergus Falls, MN [High Limit]

6/5/2026: Hartford Speedway, Hartford, MI [Outlaws]

6/6/2026: Dacotah Speedway, Mandan, ND [High Limit]

6/6/2026: Plymouth Dirt Track, Plymouth, WI [Outlaws]

6/7/2026: Angell Park Speedway, Sun Prairie, WI [Outlaws]

6/9/2026: Eagle Raceway, Eagle, NE [High Limit]

6/11/2026: Shelby County Speedway, Harlan, IA [High Limit]

6/12/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

6/13/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

6/14/2026: Bedford Speedway, Bedford, PA [PA Posse]

6/17/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/18/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/19/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/20/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/21/2026: Path Valley Speedway, Spring Run, PA [PA Posse]

6/26/2026: Big Sky Speedway, Billings MT, [High Limit]

6/26/2026: Cedar Lake Speedway, New Richmond, WI [Outlaws]

6/26/2026: Williams Grove Speedway*, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

6/27/2026: Big Sky Speedway, Billings, MT [High Limit]

6/27/2026: Cedar Lake Speedway, New Richmond, WI [Outlaws]

6/27/2026: Lincoln Speedway*, Abbotstown, PA [PA Posse]

6/28/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

6/29/2026: Lincoln Speedway*, Abbotstown, PA [PA Posse]

6/30/2026: Grandview Speedway, Bechtelsville, PA [PA Posse]

July

7/1/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

7/2/2026: Hagerstown Speedway*, Hagerstown, MD [PA Posse]

7/3/2026: Williams Grove Speedway*, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

7/4/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

7/5/2026: Selinsgrove Speedway*, Selinsgrove, PA [PA Posse]

7/10/2026: Wilmot Raceway, Willmot, WI [Outlaws]

7/10/2026: Clinton County Speedway, Mill Hall, PA [PA Posse]

7/11/2026: Wilmot Raceway, Willmot, WI [Outlaws]

7/12/2026: Bedford Speedway, Bedford, PA [PA Posse]

7/13/2026: Fremont Speedway, Freemont, OH [High Limit]

7/14/2026: Attica Raceway Park, Attica, OH [Outlaws]

7/15/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

7/16/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

7/17/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

7/18/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

7/21/2026: Lernerville Speedway, Sarver, PA [High Limit]

7/21/2026: Ohsweken Speedway, Ohsweken, Ont. [Outlaws]

7/22/2026: Ohsweken Speedway, Ohsweken, Ont. [Outlaws]

7/23/2026: Ransomville Speedway, Ransomville, NY [High Limit]

7/24/2026: Stateline Speedway, Busti, NY [High Limit]

7/24/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

7/25/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

7/25/2026: Weedsport Speedway, Weedsport, NY [Outlaws]

7/26/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

7/26/2026: Weedsport Speedway, Weedsport, NY [Outlaws]

7/29/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [Outlaws]

7/31/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

August

8/1/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

8/7/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

8/8/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

8/12/2026: Knoxville Raceway, Knoxville IA, [Outlaws]

8/13/2026: Knoxville Raceway, Knoxville IA, [Outlaws]

8/14/2026: Knoxville Raceway, Knoxville IA, [Outlaws]

8/14/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove PA, [PA Posse]

8/15/2026: Knoxville Raceway, Knoxville IA, [Outlaws]

8/15/2026: Clinton County Speedway, Mill Hall, PA [PA Posse]

8/20/2026: Santa Maria Speedway, Santa Maria, CA [High Limit]

8/21/2026: Thunderbowl Raceway, Tulare CA, [High Limit]

8/21/2026: Ogilvie Raceway, Ogilvie MN, [Outlaws]

8/21/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

8/22/2026: Placerville Speedway, Placerville, CA [High Limit]

8/22/2026: Jackson Motorplex, Jackson, MN [Outlaws]

8/22/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

8/27/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

8/28/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

8/28/2026: River Cities Speedway, Grand Forks, ND [Outlaws]

8/28/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

8/29/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

8/29/2026: Red River Valley Speedway, West Fargo, ND [Outlaws]

8/29/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown PA, [PA Posse]

8/31/2026: Douglas County Speedway, Roseburg, OR [High Limit]

September

9/3/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

9/4/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

9/4/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/5/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

9/5/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/5/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

9/6/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/6/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

9/7/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

9/10/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/11/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/11/2026: Belleville High Banks, Belleville, KS [Outlaws]

9/12/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/12/2026: Dodge City Raceway Park, Dodge City, KS [Outlaws]

9/17/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

9/18/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

9/18/2026 West Coast Track, TBD [Outlaws]

9/19/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

9/19/2026: West Coast Track TBD [Outlaws]

9/19/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [PA Posse]

9/20/2026: Path Valley Speedway, Spring Run, PA [PA Posse]

9/23/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

9/25/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

9/25/2026: West Coast Track, TBD [Outlaws]

9/25/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

9/26/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

9/26/2026: West Coast Track TBD [Outlaws]

9/26/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

9/30/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

October

10/2/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

10/3/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

10/8/2026: Millstream Speedway, Findlay, OH [Outlaws]

10/9/2026: Mansfield Speedway, Mansfield, OH [Outlaws]

10/9/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove, PA [PA Posse]

10/10/2026: Lakeside Speedway, Kansas City, KS [High Limit]

10/10/2026: Sharon Speedway, Hartford, OH [Outlaws]

10/10/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove, PA [PA Posse]

10/16/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

10/16/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [Outlaws]

10/17/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

10/17/2026: Track TBD [Outlaws]

10/17/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

10/23/2026: Texarkana 67 Speedway, Texarkana, AR [Outlaws]

10/24/2026: Texarkana 67 Speedway, Texarkana, AR [Outlaws]

10/24/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [PA Posse]

10/31/2026: Bridgeport Speedway, Swedesboro, NJ [PA Posse]

November

11/4/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/5/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/6/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/7/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/14/2026: BAPS Motor Speedway York, Haven, PA [PA Posse]

2026 Sprint Car Schedule by State

Alabama

3/6/2026: Talladega Short Track, Eastaboga, AL [Outlaws]

Arkansas

10/23/2026: Texarkana 67 Speedway, Texarkana, AR [Outlaws]

10/24/2026: Texarkana 67 Speedway, Texarkana, AR [Outlaws]

Arizona

3/19/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

3/20/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

3/21/2026: Central Arizona Speedway, Casa Grande, AZ [High Limit]

California

8/20/2026: Santa Maria Speedway, Santa Maria, CA [High Limit]

8/21/2026: Thunderbowl Raceway, Tulare, CA [High Limit]

8/22/2026: Placerville Speedway, Placerville, CA [High Limit]

8/27/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

8/28/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

8/29/2026: Silver Dollar Speedway, Chico, CA [High Limit]

Florida

2/4/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/5/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/6/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

2/7/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

3/1/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

3/2/2026: Volusia Speedway Park, Barberville, FL [Outlaws]

Iowa

4/24/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

4/25/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

5/23/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

6/1/2026: Davenport Speedway, Davenport, IA [High Limit]

6/11/2026: Shelby County Speedway, Harlan, IA [High Limit]

6/12/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

6/13/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

8/12/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

8/13/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

8/14/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

8/15/2026: Knoxville Raceway, Knoxville, IA [Outlaws]

Illinois

4/17/2026: Jacksonville Speedway, Jacksonville, IL [Outlaws]

Indiana

4/18/2026: Tri-State Speedway, Haubstadt, IN [Outlaws]

5/8/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

5/9/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

9/23/2026: Kokomo Speedway, Kokomo, IN [High Limit]

Kansas

3/28/2026: Dodge City Raceway Park, Dodge City, KS [High Limit]

3/28/2026: 81 Speedway, Wichita, KS [Outlaws]

4/16/2026: 81 Speedway, Wichita, KS [High Limit]

4/17/2026: Lakeside Speedway, Kansas City, KS [High Limit]

9/11/2026: Belleville High Banks, Belleville, KS [Outlaws]

9/12/2026: Dodge City Raceway Park, Dodge City, KS [Outlaws]

10/10/2026: Lakeside Speedway, Kansas City, KS [High Limit]

Maryland

7/2/2026: Hagerstown Speedway*, Hagerstown, MD [PA Posse]

Michigan

5/30/2026: Butler Motor Speedway, Quincy, MI [High Limit]

6/5/2026: Hartford Speedway, Hartford, MI [Outlaws]

Minnesota

6/5/2026: I-94 Speedway, Fergus Falls, MN [High Limit]

8/21/2026: Ogilvie Raceway, Ogilvie, MN [Outlaws]

8/22/2026: Jackson Motorplex, Jackson, MN [Outlaws]

Missouri

3/27/2026: US 36 Raceway, Osborn, MO [Outlaws]

4/10/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

4/11/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

4/18/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

8/7/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

8/8/2026: Federated Auto Parts Raceway at I-55, Pevely, MO [Outlaws]

9/17/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

9/18/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

9/19/2026: Lucas Oil Speedway, Wheatland, MO [High Limit]

Mississippi

3/7/2026: Magnolia Motor Speedway, Columbus, MS [Outlaws]

Montanta

6/26/2026: Big Sky Speedway Billings, MT, [High Limit]

6/27/2026: Big Sky Speedway Billings, MT, [High Limit]

North Carolina

11/4/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/5/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/6/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

11/7/2026: The Dirt Track at Charlotte Motor Speedway, Concord, NC [Outlaws]

North Dakota

5/29/2026: River Cities Speedway, Grand Forks, ND [Outlaws]

5/31/2026: Nodak Speedway, Minot, ND [Outlaws]

6/6/2026: Dacotah Speedway, Mandan, ND [High Limit]

8/28/2026: River Cities Speedway, Grand Forks, ND [Outlaws]

8/29/2026: Red River Valley Speedway, West Fargo, ND [Outlaws]

Nebraska

4/21/2026: Eagle Raceway, Eagle, NE [High Limit]

6/9/2026: Eagle Raceway, Eagle, NE [High Limit]

New Jersey

4/26/2026: Bridgeport Speedway, Swedesboro, NJ [PA Posse]

10/31/2026: Bridgeport Speedway, Swedesboro, NJ [PA Posse]

New Mexico

3/24/2026: Vado Speedway Park, Vado, NM [High Limit]

Nevada

3/12/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

3/13/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

3/14/2026: The Dirt Track at Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, NV [High Limit]

New York

7/23/2026: Ransomville Speedway, Ransomville, NY [High Limit]

7/24/2026: Stateline Speedway, Busti, NY [High Limit]

7/25/2026: Weedsport Speedway, Weedsport, NY [Outlaws]

7/26/2026: Weedsport Speedway, Weedsport, NY [Outlaws]

Ohio

5/2/2026: Sharon Speedway, Hartford, OH [Outlaws]

5/15/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

5/16/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

7/13/2026: Fremont Speedway, Freemont, OH [High Limit]

7/14/2026: Attica Raceway Park, Attica, OH [Outlaws]

7/15/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

7/16/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

7/17/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

7/18/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [Outlaws]

9/25/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

9/26/2026: Eldora Speedway, Rossburg, OH [High Limit]

10/8/2026: Millstream Speedway, Findlay, OH [Outlaws]

10/9/2026: Mansfield Speedway, Mansfield, OH [Outlaws]

10/10/2026: Sharon Speedway, Hartford, OH [Outlaws]

Oklahoma

3/20/2026: Lawton Speedway, Lawton, OK [Outlaws]

3/21/2026: Creek County Speedway, Sapulpa, OK [Outlaws]

4/28/2026: Arrowhead Speedway, Colcord, OK [High Limit]

Oregon

8/31/2026: Douglas County Speedway, Roseburg, OR [High Limit]

Pennsylvania

3/21/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

3/22/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

3/28/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

4/11/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

4/17/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

4/18/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

4/25/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

5/1/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

5/5/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [Outlaws]

5/8/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

5/9/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

5/16/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

5/19/2026: Grandview Speedway, Bechtelsville, PA [High Limit]

5/22/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/23/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/24/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

5/29/2026: Lawrenceburg Speedway, Lawrenceburg, PA [High Limit]

5/29/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

5/30/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

6/14/2026: Bedford Speedway, Bedford, PA [PA Posse]

6/21/2026: Path Valley Speedway, Spring Run, PA [PA Posse]

6/26/2026: Williams Grove Speedway*, Mechanicsburg PA [PA Posse]

6/27/2026: Lincoln Speedway*, Abbotstown, PA [PA Posse]

6/28/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

6/29/2026: Lincoln Speedway*, Abbotstown, PA [PA Posse]

6/30/2026: Grandview Speedway, Bechtelsville, PA [PA Posse]

7/1/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

7/3/2026: Williams Grove Speedway*, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

7/4/2026: Port Royal Speedway*, Port Royal, PA [PA Posse]

7/5/2026: Selinsgrove Speedway*, Selinsgrove, PA [PA Posse]

7/10/2026: Clinton County Speedway, Mill Hall, PA [PA Posse]

7/12/2026: Bedford Speedway, Bedford, PA [PA Posse]

7/21/2026: Lernerville Speedway, Sarver, PA [High Limit]

7/24/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

7/25/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

7/26/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

7/29/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [Outlaws]

7/31/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

8/1/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

8/14/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove, PA [PA Posse]

8/15/2026: Clinton County Speedway, Mill Hall, PA [PA Posse]

8/21/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

8/22/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

8/28/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

8/29/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

9/5/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

9/6/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

9/7/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [PA Posse]

9/10/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/11/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/12/2026: Port Royal Speedway, Port Royal, PA [High Limit]

9/19/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [PA Posse]

9/20/2026: Path Valley Speedway, Spring Run, PA [PA Posse]

9/25/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [PA Posse]

9/26/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

9/30/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

10/2/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

10/3/2026: Williams Grove Speedway, Mechanicsburg, PA [Outlaws]

10/9/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove, PA [PA Posse]

10/10/2026: Selinsgrove Speedway, Selinsgrove, PA [PA Posse]

10/16/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [Outlaws]

10/17/2026: Lincoln Speedway, Abbotstown, PA [PA Posse]

10/24/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [PA Posse]

11/14/2026: BAPS Motor Speedway, York Haven, PA [PA Posse]

South Dakota

5/24/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/17/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/18/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/19/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

6/20/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/4/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/5/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

9/6/2026: Huset’s Speedway, Brandon, SD [Outlaws]

Texas

3/13/2026: Kennedale Speedway Park, Kennedale, TX [Outlaws]

3/14/2026: Kennedale Speedway Park, Kennedale, TX [Outlaws]

3/27/2026: Route 66 Motor Speedway, Amarillo, TX [High Limit]

4/30/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

5/2/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

10/16/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

10/17/2026: Texas Motor Speedway, Fort Worth, TX [High Limit]

Washington

9/3/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

9/4/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

9/5/2026: Skagit Speedway, Alger, WA [High Limit]

Wisconsin

6/3/2026: Red Cedar Speedway, Menomonie, WI [High Limit]

6/4/2026: Gondik Law Speedway, Superior, WI [High Limit]

6/6/2026: Plymouth Dirt Track, Plymouth, WI [Outlaws]

6/7/2026: Angell Park Speedway, Sun Prairie, WI [Outlaws]

6/26/2026: Cedar Lake Speedway, New Richmond, WI [Outlaws]

6/27/2026: Cedar Lake Speedway, New Richmond, WI [Outlaws]

7/10/2026: Wilmot Raceway, Willmot, WI [Outlaws]

7/11/2026: Wilmot Raceway, Willmot, WI [Outlaws]

Ontario

7/21/2026: Ohsweken Speedway, Ohsweken, Ont. [Outlaws]

7/22/2026: Ohsweken Speedway, Ohsweken, Ont. [Outlaws]

* Pennsylvania Speedweeks

2025 Combined Sprint Car Schedules of the Outlaws and High Limit

2024 Combined Sprint Car Schedules of the Outlaws and High Limit

2023 Combined Sprint Car Schedules of the Outlaws, ASCOC and USAC

