Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 6 of 2025 season

Below are my Week 6, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jayden Daniels QB Commanders Bears 2 Josh Allen QB Bills Falcons 3 Jalen Hurts QB Eagles Giants 4 Patrick Mahomes QB Chiefs Lions 5 Justin Herbert QB Chargers Dolphins 6 Matthew Stafford QB Rams Ravens 7 Baker Mayfield QB Buccaneers 49ers 8 Dak Prescott QB Cowboys Panthers 9 Caleb Williams QB Bears Commanders 10 Jordan Love QB Packers Bengals 11 Bo Nix QB Broncos Jets 12 Drake Maye QB Patriots Saints 13 Mac Jones QB 49ers Buccaneers 14 Trevor Lawrence QB Jaguars Seahawks 15 Justin Fields QB Jets Broncos 16 Jared Goff QB Lions Chiefs 17 Daniel Jones QB Colts Cardinals 18 Tua Tagovailoa QB Dolphins Chargers 19 Kyler Murray QB Cardinals Colts 20 Sam Darnold QB Seahawks Jaguars 21 Jaxson Dart QB Giants Eagles 22 Bryce Young QB Panthers Cowboys 23 Michael Penix QB Falcons Bills 24 Geno Smith QB Raiders Titans 25 Spencer Rattler QB Saints Patriots

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Buccaneers 2 Jonathan Taylor RB Colts Cardinals 3 Bijan Robinson RB Falcons Bills 4 Josh Jacobs RB Packers Bengals 5 Jahmyr Gibbs RB Lions Chiefs 6 De’Von Achane RB Dolphins Chargers 7 Ashton Jeanty RB Raiders Titans 8 Kyren Williams RB Rams Ravens 9 Saquon Barkley RB Eagles Giants 10 Javonte Williams RB Cowboys Panthers 11 James Cook RB Bills Falcons 12 Rachaad White RB Buccaneers 49ers 13 Breece Hall RB Jets Broncos 14 Quinshon Judkins RB Browns Steelers 15 J.K. Dobbins RB Broncos Jets 16 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Bears 17 Travis Etienne RB Jaguars Seahawks 18 Cam Skattebo RB Giants Eagles 19 Jaylen Warren RB Steelers Browns 20 Chuba Hubbard RB Panthers Cowboys 21 D’Andre Swift RB Bears Commanders 22 Kenneth Walker RB Seahawks Jaguars 23 Alvin Kamara RB Saints Patriots 24 Chase Brown RB Bengals Packers 25 Tony Pollard RB Titans Raiders 26 David Montgomery RB Lions Chiefs 27 Derrick Henry RB Ravens Rams 28 Michael Carter RB Cardinals Colts 29 Rhamondre Stevenson RB Patriots Saints 30 Rico Dowdle RB Panthers Cowboys 31 Kenneth Gainwell RB Steelers Browns 32 Zach Charbonnet RB Seahawks Jaguars 33 TreVeyon Henderson RB Patriots Saints 34 Isiah Pacheco RB Chiefs Lions 35 Hassan Haskins RB Chargers Dolphins 36 Kimani Vidal RB Chargers Dolphins 37 RJ Harvey RB Broncos Jets 38 Tyler Allgeier RB Falcons Bills 39 Kareem Hunt RB Chiefs Lions 40 Isaiah Davis RB Jets Broncos 41 Kendre Miller RB Saints Patriots 42 Sean Tucker RB Buccaneers 49ers 43 Blake Corum RB Rams Ravens 44 Justice Hill RB Ravens Rams 45 Tyjae Spears RB Titans Raiders 46 Emari Demercado RB Cardinals Colts 47 Bhayshul Tuten RB Jaguars Seahawks 48 Kyle Monangai RB Bears Commanders 49 Jerome Ford RB Browns Steelers 50 Brashard Smith RB Chiefs Lions

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Ravens 2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Chiefs 3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Jaguars 4 Davante Adams WR Rams Ravens 5 Emeka Egbuka WR Buccaneers 49ers 6 Rome Odunze WR Bears Commanders 7 Drake London WR Falcons Bills 8 Deebo Samuel WR Commanders Bears 9 George Pickens WR Cowboys Panthers 10 Jaylen Waddle WR Dolphins Chargers 11 Ja’Marr Chase WR Bengals Packers 12 Quentin Johnston WR Chargers Dolphins 13 Keenan Allen WR Chargers Dolphins 14 Xavier Worthy WR Chiefs Lions 15 Tetairoa McMillan WR Panthers Cowboys 16 Garrett Wilson WR Jets Broncos 17 Stefon Diggs WR Patriots Saints 18 Courtland Sutton WR Broncos Jets 19 Chris Olave WR Saints Patriots 20 Zay Flowers WR Ravens Rams 21 A.J. Brown WR Eagles Giants 22 Brian Thomas WR Jaguars Seahawks 23 Ladd McConkey WR Chargers Dolphins 24 Michael Pittman WR Colts Cardinals 25 DK Metcalf WR Steelers Browns 26 Jakobi Meyers WR Raiders Titans 27 DeVonta Smith WR Eagles Giants 28 Marvin Harrison WR Cardinals Colts 29 Chris Godwin WR Buccaneers 49ers 30 Terry McLaurin WR Commanders Bears 31 Calvin Ridley WR Titans Raiders 32 Jauan Jennings WR 49ers Buccaneers 33 Ricky Pearsall WR 49ers Buccaneers 34 Romeo Doubs WR Packers Bengals 35 Cooper Kupp WR Seahawks Jaguars 36 Matthew Golden WR Packers Bengals 37 DJ Moore WR Bears Commanders 38 Tee Higgins WR Bengals Packers 39 Jameson Williams WR Lions Chiefs 40 Rashid Shaheed WR Saints Patriots 41 Khalil Shakir WR Bills Falcons 42 Darnell Mooney WR Falcons Bills 43 Tre Tucker WR Raiders Titans 44 Troy Franklin WR Broncos Jets 45 Wan’Dale Robinson WR Giants Eagles 46 Keon Coleman WR Bills Falcons 47 Travis Hunter WR Jaguars Seahawks 48 Hollywood Brown WR Chiefs Lions 49 Kendrick Bourne WR 49ers Buccaneers 50 Josh Downs WR Colts Cardinals

TE Rankings