Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 6 of 2025 season
Published October 8, 2025 11:38 AM
Week 6 waiver wire QBs: Giants' Dart, 49ers' Jones
The FFHH crew unpacks the best QB waiver wire picks for Week 6, including New York Giants' Jaxson Dart's continued strong performance and Mac Jones as a solid choice for the 49ers with Purdy still out.
Below are my Week 6, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Bears
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Falcons
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Giants
|4
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Lions
|5
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Dolphins
|6
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Ravens
|7
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|49ers
|8
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Panthers
|9
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Commanders
|10
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Bengals
|11
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Jets
|12
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Saints
|13
|Mac Jones
|QB
|49ers
|Buccaneers
|14
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Seahawks
|15
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Broncos
|16
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Chiefs
|17
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Cardinals
|18
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Chargers
|19
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Colts
|20
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Jaguars
|21
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Eagles
|22
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Cowboys
|23
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Bills
|24
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Titans
|25
|Spencer Rattler
|QB
|Saints
|Patriots
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Buccaneers
|2
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Cardinals
|3
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Bills
|4
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Bengals
|5
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Chiefs
|6
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Chargers
|7
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Titans
|8
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Ravens
|9
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Giants
|10
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Panthers
|11
|James Cook
|RB
|Bills
|Falcons
|12
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|49ers
|13
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Broncos
|14
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Steelers
|15
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Jets
|16
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Bears
|17
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Seahawks
|18
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Eagles
|19
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Browns
|20
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Cowboys
|21
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Commanders
|22
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Jaguars
|23
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Patriots
|24
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Packers
|25
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Raiders
|26
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Chiefs
|27
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Rams
|28
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Colts
|29
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Saints
|30
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Cowboys
|31
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Browns
|32
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Jaguars
|33
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Saints
|34
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Lions
|35
|Hassan Haskins
|RB
|Chargers
|Dolphins
|36
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Dolphins
|37
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Jets
|38
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Bills
|39
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Lions
|40
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Broncos
|41
|Kendre Miller
|RB
|Saints
|Patriots
|42
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|49ers
|43
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Ravens
|44
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Rams
|45
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Raiders
|46
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Colts
|47
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Seahawks
|48
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Commanders
|49
|Jerome Ford
|RB
|Browns
|Steelers
|50
|Brashard Smith
|RB
|Chiefs
|Lions
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Ravens
|2
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Chiefs
|3
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Jaguars
|4
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Ravens
|5
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|49ers
|6
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Commanders
|7
|Drake London
|WR
|Falcons
|Bills
|8
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Bears
|9
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Panthers
|10
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Chargers
|11
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Packers
|12
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Dolphins
|13
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Dolphins
|14
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Lions
|15
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Cowboys
|16
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Broncos
|17
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Saints
|18
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Jets
|19
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Patriots
|20
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Rams
|21
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Giants
|22
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Seahawks
|23
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Dolphins
|24
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Cardinals
|25
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Browns
|26
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Titans
|27
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Giants
|28
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Colts
|29
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|49ers
|30
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Bears
|31
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Raiders
|32
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Buccaneers
|33
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Buccaneers
|34
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Bengals
|35
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Jaguars
|36
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Bengals
|37
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Commanders
|38
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Packers
|39
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Chiefs
|40
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Patriots
|41
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Falcons
|42
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Bills
|43
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Titans
|44
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Jets
|45
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Eagles
|46
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Falcons
|47
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Seahawks
|48
|Hollywood Brown
|WR
|Chiefs
|Lions
|49
|Kendrick Bourne
|WR
|49ers
|Buccaneers
|50
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Cardinals
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Colts
|2
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Panthers
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Cardinals
|4
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Chiefs
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Lions
|6
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Bengals
|7
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Saints
|8
|David Njoku
|TE
|Browns
|Steelers
|9
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Broncos
|10
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Chargers
|11
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Giants
|12
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Falcons
|13
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Bills
|14
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Eagles
|15
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Buccaneers
|16
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Steelers
|17
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Jets
|18
|Michael Mayer
|TE
|Raiders
|Titans
|19
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Rams
|20
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Patriots
|21
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Bears
|22
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Jaguars
|23
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Raiders
|24
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|49ers
|25
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Browns
Mentions
