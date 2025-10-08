 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 6 of 2025 season

  
Published October 8, 2025 11:38 AM
Week 6 waiver wire QBs: Giants' Dart, 49ers' Jones
October 7, 2025 02:15 PM
The FFHH crew unpacks the best QB waiver wire picks for Week 6, including New York Giants' Jaxson Dart's continued strong performance and Mac Jones as a solid choice for the 49ers with Purdy still out.

Below are my Week 6, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jayden Daniels QB Commanders Bears
2 Josh Allen QB Bills Falcons
3 Jalen Hurts QB Eagles Giants
4 Patrick Mahomes QB Chiefs Lions
5 Justin Herbert QB Chargers Dolphins
6 Matthew Stafford QB Rams Ravens
7 Baker Mayfield QB Buccaneers 49ers
8 Dak Prescott QB Cowboys Panthers
9 Caleb Williams QB Bears Commanders
10 Jordan Love QB Packers Bengals
11 Bo Nix QB Broncos Jets
12 Drake Maye QB Patriots Saints
13 Mac Jones QB 49ers Buccaneers
14 Trevor Lawrence QB Jaguars Seahawks
15 Justin Fields QB Jets Broncos
16 Jared Goff QB Lions Chiefs
17 Daniel Jones QB Colts Cardinals
18 Tua Tagovailoa QB Dolphins Chargers
19 Kyler Murray QB Cardinals Colts
20 Sam Darnold QB Seahawks Jaguars
21 Jaxson Dart QB Giants Eagles
22 Bryce Young QB Panthers Cowboys
23 Michael Penix QB Falcons Bills
24 Geno Smith QB Raiders Titans
25 Spencer Rattler QB Saints Patriots

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Buccaneers
2 Jonathan Taylor RB Colts Cardinals
3 Bijan Robinson RB Falcons Bills
4 Josh Jacobs RB Packers Bengals
5 Jahmyr Gibbs RB Lions Chiefs
6 De’Von Achane RB Dolphins Chargers
7 Ashton Jeanty RB Raiders Titans
8 Kyren Williams RB Rams Ravens
9 Saquon Barkley RB Eagles Giants
10 Javonte Williams RB Cowboys Panthers
11 James Cook RB Bills Falcons
12 Rachaad White RB Buccaneers 49ers
13 Breece Hall RB Jets Broncos
14 Quinshon Judkins RB Browns Steelers
15 J.K. Dobbins RB Broncos Jets
16 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Bears
17 Travis Etienne RB Jaguars Seahawks
18 Cam Skattebo RB Giants Eagles
19 Jaylen Warren RB Steelers Browns
20 Chuba Hubbard RB Panthers Cowboys
21 D’Andre Swift RB Bears Commanders
22 Kenneth Walker RB Seahawks Jaguars
23 Alvin Kamara RB Saints Patriots
24 Chase Brown RB Bengals Packers
25 Tony Pollard RB Titans Raiders
26 David Montgomery RB Lions Chiefs
27 Derrick Henry RB Ravens Rams
28 Michael Carter RB Cardinals Colts
29 Rhamondre Stevenson RB Patriots Saints
30 Rico Dowdle RB Panthers Cowboys
31 Kenneth Gainwell RB Steelers Browns
32 Zach Charbonnet RB Seahawks Jaguars
33 TreVeyon Henderson RB Patriots Saints
34 Isiah Pacheco RB Chiefs Lions
35 Hassan Haskins RB Chargers Dolphins
36 Kimani Vidal RB Chargers Dolphins
37 RJ Harvey RB Broncos Jets
38 Tyler Allgeier RB Falcons Bills
39 Kareem Hunt RB Chiefs Lions
40 Isaiah Davis RB Jets Broncos
41 Kendre Miller RB Saints Patriots
42 Sean Tucker RB Buccaneers 49ers
43 Blake Corum RB Rams Ravens
44 Justice Hill RB Ravens Rams
45 Tyjae Spears RB Titans Raiders
46 Emari Demercado RB Cardinals Colts
47 Bhayshul Tuten RB Jaguars Seahawks
48 Kyle Monangai RB Bears Commanders
49 Jerome Ford RB Browns Steelers
50 Brashard Smith RB Chiefs Lions

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Ravens
2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Chiefs
3 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Jaguars
4 Davante Adams WR Rams Ravens
5 Emeka Egbuka WR Buccaneers 49ers
6 Rome Odunze WR Bears Commanders
7 Drake London WR Falcons Bills
8 Deebo Samuel WR Commanders Bears
9 George Pickens WR Cowboys Panthers
10 Jaylen Waddle WR Dolphins Chargers
11 Ja’Marr Chase WR Bengals Packers
12 Quentin Johnston WR Chargers Dolphins
13 Keenan Allen WR Chargers Dolphins
14 Xavier Worthy WR Chiefs Lions
15 Tetairoa McMillan WR Panthers Cowboys
16 Garrett Wilson WR Jets Broncos
17 Stefon Diggs WR Patriots Saints
18 Courtland Sutton WR Broncos Jets
19 Chris Olave WR Saints Patriots
20 Zay Flowers WR Ravens Rams
21 A.J. Brown WR Eagles Giants
22 Brian Thomas WR Jaguars Seahawks
23 Ladd McConkey WR Chargers Dolphins
24 Michael Pittman WR Colts Cardinals
25 DK Metcalf WR Steelers Browns
26 Jakobi Meyers WR Raiders Titans
27 DeVonta Smith WR Eagles Giants
28 Marvin Harrison WR Cardinals Colts
29 Chris Godwin WR Buccaneers 49ers
30 Terry McLaurin WR Commanders Bears
31 Calvin Ridley WR Titans Raiders
32 Jauan Jennings WR 49ers Buccaneers
33 Ricky Pearsall WR 49ers Buccaneers
34 Romeo Doubs WR Packers Bengals
35 Cooper Kupp WR Seahawks Jaguars
36 Matthew Golden WR Packers Bengals
37 DJ Moore WR Bears Commanders
38 Tee Higgins WR Bengals Packers
39 Jameson Williams WR Lions Chiefs
40 Rashid Shaheed WR Saints Patriots
41 Khalil Shakir WR Bills Falcons
42 Darnell Mooney WR Falcons Bills
43 Tre Tucker WR Raiders Titans
44 Troy Franklin WR Broncos Jets
45 Wan’Dale Robinson WR Giants Eagles
46 Keon Coleman WR Bills Falcons
47 Travis Hunter WR Jaguars Seahawks
48 Hollywood Brown WR Chiefs Lions
49 Kendrick Bourne WR 49ers Buccaneers
50 Josh Downs WR Colts Cardinals

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Colts
2 Jake Ferguson TE Cowboys Panthers
3 Tyler Warren TE Colts Cardinals
4 Sam LaPorta TE Lions Chiefs
5 Travis Kelce TE Chiefs Lions
6 Tucker Kraft TE Packers Bengals
7 Hunter Henry TE Patriots Saints
8 David Njoku TE Browns Steelers
9 Mason Taylor TE Jets Broncos
10 Darren Waller TE Dolphins Chargers
11 Dallas Goedert TE Eagles Giants
12 Dalton Kincaid TE Bills Falcons
13 Kyle Pitts TE Falcons Bills
14 Theo Johnson TE Giants Eagles
15 Jake Tonges TE 49ers Buccaneers
16 Harold Fannin TE Browns Steelers
17 Evan Engram TE Broncos Jets
18 Michael Mayer TE Raiders Titans
19 Mark Andrews TE Ravens Rams
20 Juwan Johnson TE Saints Patriots
21 Zach Ertz TE Commanders Bears
22 AJ Barner TE Seahawks Jaguars
23 Chig Okonkwo TE Titans Raiders
24 Cade Otton TE Buccaneers 49ers
25 Jonnu Smith TE Steelers Browns

