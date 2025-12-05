2026 World Cup groups confirmed: Full draw, groups, details
The 2026 World Cup draw has taken place in Washington DC and now we know who will play one another in the group stage and the path to the final has been set.
Below are the 12 confirmed groups for the 2026 World Cup next summer.
2026 World Cup group stage confirmed
Group A: Mexico, South Korea, South Africa, UEFA playoff D winner (Denmark, Czech Republic, Republic of Ireland, North Macedonia)
Group B: Canada, Switzerland, Qatar, UEFA playoff A winner (Italy, Wales, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland)
Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti
Group D: USA, Paraguay, Australia, UEFA playoff C winner (Turkey, Slovakia, Kosovo, Romania)
Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curacao
Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, UEFA playoff B winner (Ukraine, Poland, Albania, Sweden)
Group G: Belgium, Iran, Egypt, New Zealand
Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde
Group I: France, Senegal, Norway, Inter-confederation playoff 2 (Iraq, Bolivia, Suriname)
Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan
Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Inter-confederation playoff 1 (DR Congo, Jamaica, New Caledonia)
Group L: England, Croatia, Panama, Ghana