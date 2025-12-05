 Skip navigation
2026 World Cup groups confirmed: Full draw, groups, details

  
Published December 5, 2025 02:41 PM

The 2026 World Cup draw has taken place in Washington DC and now we know who will play one another in the group stage and the path to the final has been set.

MORE2026 World Cup venues

Below are the 12 confirmed groups for the 2026 World Cup next summer.

2026 World Cup group stage confirmed

Group A: Mexico, South Korea, South Africa, UEFA playoff D winner (Denmark, Czech Republic, Republic of Ireland, North Macedonia)

Group B: Canada, Switzerland, Qatar, UEFA playoff A winner (Italy, Wales, Bosnia-Herzegovina, Northern Ireland)

Group C: Brazil, Morocco, Scotland, Haiti

Group D: USA, Paraguay, Australia, UEFA playoff C winner (Turkey, Slovakia, Kosovo, Romania)

Group E: Germany, Ecuador, Ivory Coast, Curacao

Group F: Netherlands, Japan, Tunisia, UEFA playoff B winner (Ukraine, Poland, Albania, Sweden)

Group G: Belgium, Iran, Egypt, New Zealand

Group H: Spain, Uruguay, Saudi Arabia, Cape Verde

Group I: France, Senegal, Norway, Inter-confederation playoff 2 (Iraq, Bolivia, Suriname)

Group J: Argentina, Austria, Algeria, Jordan

Group K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Inter-confederation playoff 1 (DR Congo, Jamaica, New Caledonia)

Group L: England, Croatia, Panama, Ghana