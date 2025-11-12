Africa Cup of Nations 2025 preview, how to watch live, dates, schedule, details
The Africa Cup of Nations 2025 takes center stage in late December and early January, as 24 teams head to Morocco aiming to be crowned AFCON champs.
This is going to be a brilliant tournament held in nine stadiums across six cities in Morocco.
Here is everything you need to know for AFCON 2025, with star players competing in leagues around the world heading to Africa to represent their nations.
Which Premier League players will be at AFCON?
Premier League stars Mohamed Salah, Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Ismaila Sarr, Carlos Baleba, Dango Ouattara, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Noussair Mazraoui, Alex Iwobi and Omar Marmoush are all expected to play at the tournament.
The tournament coincides with the hectic festive period, so players could miss as many as six Premier League games if they reach the final.
Who are the favorites?
Reigning champions Ivory Coast are right up there among the favorites, while hosts Morocco are the heavy favorites after their run to the semifinals of the 2022 World Cup and captain Achraf Hakimi is the superstar aiming to lead them to a first AFCON title since 1976 and just their second in history.
Elsewhere the likes of Senegal, Cameroon, Nigeria, Algeria and 2023 runners-up Egypt will all fancy their chances of making a deep run.
We should also keep a close eye on the likes of South Africa, DR Congo, Comoros and Angola as they were all impressive in qualifying.
How to watch Africa Cup of Nations 2025 live, stream link, dates, TV channels
Dates: December 21 until January 18
TV Channel/Streaming in USA: beIN SPORTS USA
Africa Cup of Nations schedule
Group stage schedule
Group A
December 21: Morocco vs Comoros - 2pm ET
December 22: Mali vs Zambia - 9:30am ET
December 26: Morocco vs Mali - 2pm ET
December 26: Zambia vs Comoros - 9:30am ET
December 29: Zambia vs Morocco - 12:30pm ET
December 29: Comoros vs Mali - 12:30pm ET
Group B
December 22: Egypt vs Zimbabwe - 12pm ET
December 22: South Africa vs Angola - 2:30pm ET
December 26: Egypt vs South Africa - 12pm ET
December 26: Angola vs Zimbabwe - 2:30pm ET
December 29: Angola vs Egypt - 2:30pm ET
December 29: Zimbabwe vs South Africa - 2:30pm ET
Group C
December 23: Nigeria vs Tanzania - 7am ET
December 23: Tunisia vs Uganda - 9:30am ET
December 27: Nigeria vs Tunisia - 7am ET
December 27: Uganda vs Tanzania - 9:30am ET
December 30: Uganda vs Nigeria - 12pm ET
December 30: Tanzania vs Tunisia - 12pm ET
Group D
December 23: Senegal vs Botswana - 12pm ET
December 23: DR Congo vs Benin - 2:30pm ET
December 27: Senegal vs DR Congo - 12pm ET
December 27: Benin vs Botswana - 2:30pm ET
December 30: Benin vs Senegal - 2:30pm ET
December 30: Botswana vs DR Congo - 2:30pm ET
Group E
December 24: Algeria vs Sudan - 7am ET
December 24: Burkina Faso vs Equatorial Guinea - 9:30am ET
December 28: Algeria vs Burkina Faso - 7am ET
December 28: Equatorial Guinea vs Sudan - 9:30am ET
December 31: Equatorial Guinea vs Algeria - 12pm ET
December 31: Sudan vs Burkina Faso - 12pm ET
Group F
December 24: Ivory Coast vs Mozambique - 12pm ET
December 24: Cameroon vs Gabon - 2:30pm ET
December 28: Ivory Coast vs Cameroon - 12pm ET
December 28: Gabon vs Mozambique - 2:30pm ET
December 31: Gabon vs Ivory Coast - 2:30pm ET
December 31: Mozambique vs Cameroon - 2:30pm ET
Round of 16 schedule
Round of 16, Game 1 - January 3, 12pm ET: Winner Group D vs 3rd Group B/E/F
Round of 16, Game 2 - January 3, 2:30pm ET: Runner up Group A vs Runner up Group C
Round of 16, Game 3 - January 4, 12pm ET: Winner Group A vs 3rd Group C/D/E
Round of 16, Game 4 - January 4, 2:30pm ET: Runner up Group B vs Runner up Group F
Round of 16, Game 5 - January 5, 12pm ET: Winner Group B vs 3rd Group A/C/D
Round of 16, Game 6 - January 5, 2:30pm ET: Winner Group C vs 3rd Group A/B/F
Round of 16, Game 7 - January 6, 12pm ET: Winner Group E vs Runner up Group D
Round of 16, Game 8 - January 6, 2:30pm ET: Winner Group F vs Runner up Group E
Quarterfinal schedule
Quarterfinal 1 - January 9, 12pm ET
Winner Round of 16 Game 2 vs Winner Round of 16 Game 1
Quarterfinal 2 - January 9, 2:30pm ET
Winner Round of 16 Game 4 vs Winner Round of 16 Game 3
Quarterfinal 3 - January 10, 12pm ET
Winner Round of 16 Game 7 vs Winner Round of 16 Game 6
Quarterfinal 4 - January 10, 2:30pm ET
Winner Round of 16 Game 5 vs Winner Round of 16 Game 8
Semifinal schedule
Semifinal 1 - January 14, 12pm ET
Winner Quarterfinal 1 vs Winner Quarterfinal 4
Semifinal 2 - January 14, 2:30pm ET
Winner Quarterfinal 3 vs Winner Quarterfinal 2
Third place play-off
January 17, 2pm ET - Loser Semifinal 1 vs Loser Semifinal 2
Final
January 18, 2pm ET - Winner Semifinal 1 vs Winner Semifinal 2