Anunoby, Poole highlight fantasy value picks

Skip navigation
Search Query
Submit Search
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing
Top News
Fantasy Basketball 2025-26: Who to pair with Jokic, Wembanyama, Antetokounmpo
Noah Rubin
,
Noah Rubin
,
Ohio State Commit Sam Greer Honored as a 2026 Navy All-American
Bobby Fong debuts in World Superbike in Portugal, sharpening skills for 2026 MotoAmerica
Dan Beaver
,
Dan Beaver
,
Top Clips
WR Adams ‘clear beneficiary’ from Nacua’s injury
Will QB Ward benefit from Titans firing Callahan?
Bucs WR room ‘messy’ with Egbuka injured
Trending Teams
Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
All Sports
All Sports
NFL
MLB
NBA
NHL
Soccer
Motors
NASCAR
College Football
Olympics
Golf
Fantasy Sports
WNBA
Men’s College Basketball
Women’s College Basketball
Paralympics
Tennis
Horse Racing
Cycling
On Her Turf
Figure Skating
National Dog Show
Rugby
Navy All-American Bowl
WWE
Rotoworld
Rotoworld
Fantasy Home
Betting Home
Fantasy Football
NFL Player News
Matthew Berry
Fantasy Baseball
MLB Player News
Fantasy Basketball
NBA Player News
WNBA Player News
PFT
Golf Channel
Watch
Podcasts
Peacock
Betting Home
Milan Cortina 2026 Olympics
Telemundo Deportes
GolfNow
GolfPass
NBC Sports NOW
SportsEngine
NBC Sports Press Box
Search Query
Submit Search
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing
Top News
Fantasy Basketball 2025-26: Who to pair with Jokic, Wembanyama, Antetokounmpo
Noah Rubin
,
Noah Rubin
,
Ohio State Commit Sam Greer Honored as a 2026 Navy All-American
Bobby Fong debuts in World Superbike in Portugal, sharpening skills for 2026 MotoAmerica
Dan Beaver
,
Dan Beaver
,
Top Clips
WR Adams ‘clear beneficiary’ from Nacua’s injury
Will QB Ward benefit from Titans firing Callahan?
Bucs WR room ‘messy’ with Egbuka injured
Trending Teams
Washington Commanders
St. Louis Cardinals
New York Yankees
All Sports
NFL
MLB
NBA
NHL
Soccer
Motors
NASCAR
College Football
Olympics
Golf
Fantasy Sports
WNBA
Men’s College Basketball
Women’s College Basketball
Paralympics
Tennis
Horse Racing
Cycling
On Her Turf
Figure Skating
National Dog Show
Rugby
Navy All-American Bowl
WWE
Rotoworld
Fantasy Home
Betting Home
Fantasy Football
NFL Player News
Matthew Berry
Fantasy Baseball
MLB Player News
Fantasy Basketball
NBA Player News
WNBA Player News
PFT
Golf Channel
Watch
Podcasts
Favorites
Favorites
Profile
Peacock
Betting Home
Milan Cortina 2026 Olympics
Telemundo Deportes
GolfNow
GolfPass
NBC Sports NOW
SportsEngine
NBC Sports Press Box
Profile
Login or Create Profile
Profile
Login or Create Profile
Favorites
Menu
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Programming Alert
NBA returns to NBC, debuts on Peacock opening night, Oct. 21, with Thunder vs. Rockets, Warriors vs. Lakers
Close
Watch Now
Anunoby, Poole highlight fantasy value picks
October 13, 2025 03:06 PM
Raphielle Johnson and Noah Rubin go over their fantasy basketball value picks ahead of the 2025-26 NBA season, with Jordan Poole, OG Anunoby and Tari Easton highlighting their list.
Related Videos
02:19
Holiday, Aldama among biggest fantasy ADP risers
02:23
Herro, Fox among ADP fallers in fantasy drafts
04:00
Why Durant ‘is everything’ HOU could’ve asked for
02:00
NBA Preseason Highlights: Nuggets vs. Clippers
02:01
NBA Preseason Highlights: Warriors vs. Lakers
02:00
NBA Preseason Highlights: Cavaliers vs. Celtics
02:01
NBA Preseason Highlights: Bucks vs. Bulls
01:56
NBA Preseason Highlights: Heat vs. Magic
02:02
NBA Preseason Highlights: Nets vs. Suns
02:02
NBA Preseason Highlights: Hornets vs. Mavericks
01:58
NBA Preseason Highlights: Hawks vs. Grizzlies
02:01
NBA Preseason Highlights: Thunder vs. Pacers
01:59
NBA Preseason Highlights: Celtics vs. Raptors
02:00
NBA Preseason HLs: Kings vs. Trail Blazers
02:04
NBA Preseason Highlights: Magic vs. 76ers
01:55
NBA Preseason Highlights: Jazz vs. Spurs
02:56
Leverage undervalued defenders in NBA player props
03:04
Predict game pace when betting NBA sides, totals
02:14
Back ‘high-variance’ teams for strong NBA futures
02:00
NBA Preseason Highlights: Suns vs. Nets
01:53
NBA Preseason Highlights: Hornets vs. Thunder
01:47
NBA Preseason Highlights: Cavaliers vs. Bulls
01:56
NBA Preseason Highlights: Pistons vs. Bucks
01:58
NBA Preseason Highlights: Timberwolves vs. Knicks
01:33
Lakers can withstand LeBron’s absence with Luka
01:33
Ingram’s 21 points power Raptors to win over Kings
01:40
Durant scores 20 in Rockets preseason win vs. Jazz
02:23
Bailey tallies 25 points in Jazz preseason debut
01:59
NBA Preseason HLs: Raptors vs. Kings
01:59
NBA Preseason HLs: Trail Blazers vs. Warriors
Latest Clips
01:39
WR Adams ‘clear beneficiary’ from Nacua’s injury
01:48
Will QB Ward benefit from Titans firing Callahan?
01:38
Bucs WR room ‘messy’ with Egbuka injured
01:47
Dowdle forced himself into rotation with Hubbard
04:47
How serious is culture problem for Miami Dolphins?
02:50
Hamlin winning first Cup title would be good story
05:38
NCAA golf, St Andrews Links making global impact
07:40
Smith-Njigba excels, Jets offense stinks in Week 6
01:29
Take Dolphins as road underdogs against Browns
03:11
Bet on TE Ertz to record over 29.5 receiving yards
09:32
Chiefs’ Mahomes once again bona fide fantasy star
04:50
Can RB Vidal be counted on with Hampton injured?
04:13
Chase’s fantasy outlook improves with Flacco at QB
05:05
Colts TE Warren is the ‘total package’ in fantasy
13:56
Smoltz: Mariners hung in ‘on adrenaline alone’
06:31
Losses in ‘meaningful’ games cost Franklin PSU job
01:29
Will Henderson’s stock rise against the Titans?
03:04
Dandjinou flies to gold in men’s 500m in Montreal
01:18
Barkley due for a big game versus Vikings defense
06:40
Johnson prospers for Buccaneers in win over 49ers
10:00
How should Dowdle be valued when Hubbard returns?
06:30
Thitikul’s growth in 2025 could lead to strong end
11:39
AFC North odds have ‘finally’ corrected themselves
07:39
HLs: St Andrews Links Collegiate, Round 1
04:56
Factors impacting Tiger’s seventh back surgery
02:18
Target the under in Rams-Jaguars London matchup
02:30
Lean on KC to cover spread vs. LV amid Rice return
01:53
Flacco provides higher floor for CIN vs. Steelers
01:35
Top shots and stats from Baycurrent Classic
17:13
Give me the headlines: Maye gets better every week
Close Ad
Add favorite players, teams, and leagues with an NBCUniversal Profile
Continue