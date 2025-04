2025 NFL Draft: Eric Froton’s Top 100 Big Board

The 2025 NFL Draft class is considered to be lighter on quarterbacks, tackles and wide receivers than we’ve seen in recent years. That being said, defensive Line, running back and tight end all are relatively strong which helps to balance out the class.

In my Top 100 Big Board, two-way superstar WR/CB Travis Hunter takes the top spot over Penn State havoc-machine, DE Abdul Carter.

Eric Froton’s Top 100 for 2025 NFL Draft

1. Travis Hunter, CB, Colorado

2. Abdul Carter, DE, Penn State

3. Ashton Jeanty, RB, Boise State

4. Cam Ward, QB, Miami

5. Jalon Walker, LB, Georgia

6. Mason Graham, DT, Michigan

7. Armand Membou, OT, Missouri

8. Tyler Warren, TE, Penn State

9. Will Johnson, CB, Michigan

10. Tetairoa McMillan, WR, Arizona

11. Will Campbell, OL, LSU

12. Walter Nolen, DT, Ole Miss

13. Jahdae Barron, CB, Texas

14. Kelvin Banks, OT, Texas

15. Mike Green, DE, Marshall

16. Colston Loveland, TE, Michigan

17. Mykel Williams, DE, Georgia

18. Jihaad Campbell, LB, Alabama

19. Shedeur Sanders, QB, Colorado

20. Shemar Stewart, DE, Texas A&M

21. Kenneth Grant, DT, Michigan

22. Josh Simmons, OT, Ohio State

23. Matthew Golden, WR, Texas

24. Omarion Hampton, RB, North Carolina

25. Grey Zabel, OT, North Dakota State

26. Malaki Starks, S, Georgia

27. James Pearce, DE, Tennessee

28. Jaxson Dart, QB, Ole Miss

29. Nick Emmanwori, S, South Carolina

30. Derrick Harmon, DT, Oregon

31. Tyler Booker, OG, Alabama

32. Luther Burden, WR, Missouri

33. Shavon Revel, CB, ECU

34. Josh Conerly Jr., OT, Oregon

35. Benjamin Morrison, CB, Notre Dame

36. Donovan Ezeiruaku, DE, Boston College

37. Emeka Egbuka, WR, Ohio State

38. Donovan Jackson, OG, Ohio State

39. Maxwell Hairston, CB, Kentucky

40. TreVeyon Henderson, RB, Ohio State

41. Nick Scourton, DE, Texas A&M

42. Aireontae Ersery, OT, Minnesota

43. Tyleik Williams, DT, Ohio State

44. Tre Amos, CB, Ole Miss

45. Mason Taylor, TE, LSU

46. Quinshon Judkins, RB, Ohio State

47. Azareye’h Thomas, CB, Florida State

48. Jack Sawyer, DE, Ohio State

49. Jayden Higgins, WR, Iowa State

50. Carson Schwesinger, LB, UCLA

51. TJ Sanders, DT, South Carolina

52. Xavier Watts, S, Notre Dame

53. Darien Porter, CB, Iowa State

54. Tre Harris, WR, Ole Miss

55. Jonah Savaiinaea, OL, Arizona

56. JT Tuimoloau, DE, Ohio State

57. Jaylin Noel, WR, Iowa State

58. Kaleb Johnson, RB, Iowa

59. Princely Umanmielen, DE, Ole Miss

60. Tate Ratledge, OG, Georgia

61. Elijah Arroyo, TE, Miami

62. Landon Jackson, DE, Arkansas

63. Alfred Collins, DT, Texas

64. Ozzy Trapilo, OT, Boston College

65. Jalen Milroe, QB, Alabama

66. Emery Jones Jr., OT, LSU

67. Josaiah Stewart, DE, Michigan

68. Jack Bech, WR, TCU

69. Andrew Mukuba, S, Texas

70. Wyatt Milum, OT, West Virginia

71. Jalen Royals, WR, Utah State

72. Cameron Skattebo, RB, Arizona State

73. Darius Alexander, DT, Toledo

74. Jared Wilson, C, Georgia

75. Oluwafemi Oladejo, DE, UCLA

76. Quinn Ewers, QB, Texas

77. Omar Norman-Lott, DT, Tennessee

78. Jacob Parrish, CB, Kansas State

79. Isaiah Bond, WR, Texas

80. Marcus Mbow, OG, Purdue

81. Danny Stutsman, LB, Oklahoma

82. Jordan Burch, DE, Oregon

83. Kyle Kennard, DE, South Carolina

84. Harold Fannin Jr., TE, Bowling Green

85. Dylan Sampson, RB, Tennessee

86. Kyle McCord, QB, Syracuse

87. Cameron Williams, OT, Texas

88. Kevin Winston Jr., S, Penn State

89. Savion Williams, WR, TCU

90. Tyler Shough, QB, Louisville

91. Shemar Turner, DT, Texas A&M

92. Kyle Williams, WR, Washington State

93. Damien Martinez, RB, Miami

94. Joshua Farmer, DT, Florida State

95. Demetrius Knight, LB, South Carolina

96. Billy Bowman, S, Oklahoma

97. Tory Horton, WR, Colorado State

98. Jared Ivey, DE, Ole Miss

99. RJ Harvey Jr, RB, UCF

100. Elic Ayomanor, WR, Stanford