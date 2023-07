Dvorchak’s 2023 Underdog Best Ball Rankings

You know what rankings are. This intro won’t be long. I have just a few notes on how to use the rankings before you hit the Best Ball streets.

I do not draft exactly off these rankings in my own Best Ball drafts for a few reasons. The main one is that we want to maximize the value we get on players we like. Even though my rankings would say to take Rhamondre Stevenson with the 20th pick, you can get him with the 28th pick on average. Letting him make it back to you at ADP while taking another player in the second round will result in a better team. Establish the Run’s Michael Leone has done some great work on the ROI you gain by getting ADP value.

I was really surprised to find that ADP Value in your draft room has such a large impact on your Expected Value in Best Ball Mania III: pic.twitter.com/QTyzyMVI5R — Michael Leone (@2Hats1Mike) May 11, 2023

Another reason is that there are other things that matter as much as picking the best players. Stacking and roster construction can trump rankings frequently when I’m on the clock. Lastly, I am not so confident in my rankings that I take the same player based on what they say in every draft. I will end the summer with more of the players my rankings like than the players they don’t, but I mix up who I take in similar spots often.

To upload the rankings, copy and paste them into Excel or Google Sheets, download the file as a CSV, and upload them to the Underdog rankings page. I will update them throughout the summer for breaking news, shifting ADPs, and training camp developments. If you just want to look at them while you draft, ignore the “id” column as it’s only used for uploading the ranks.

Rank Name Team Pos Pos RK ADP id 1 Justin Jefferson MIN WR WR1 1.1 86fd4ec8-5632-400f-bfe2-171790ea29de 2 Ja’Marr Chase CIN WR WR2 2.1 41068d95-edb3-4cb2-a630-1a24473afd33 3 Cooper Kupp LA WR WR3 4.6 abdf3bf5-7211-4264-afb4-19a700a63b36 4 Tyreek Hill MIA WR WR4 4.1 24123c41-b78f-4c09-8591-9bc90c3d94c1 5 Christian McCaffrey SF RB RB1 4.1 cb146f30-7eea-45e3-ab14-a9b602628d0e 6 Travis Kelce KC TE TE1 6.3 310b9d96-79c6-4ee3-8813-160d05e01c33 7 A.J. Brown PHI WR WR5 8.7 cd98acdd-8fa1-452d-94c5-3da50f91c3a0 8 Bijan Robinson ATL RB RB2 9.8 ee7f1867-6260-481e-8ced-c0ac0b83a63a 9 Stefon Diggs BUF WR WR6 7.6 f5ed1ce0-b35d-4878-9f04-5d36ed0cc0df 10 Garrett Wilson NYJ WR WR7 12.7 09bfd930-56b7-472c-b808-d2a6a0b21046 11 Austin Ekeler LAC RB RB3 8.7 41ab5252-ee76-4f53-a45c-a10bc7515d77 12 Amon-Ra St. Brown DET WR WR8 13.9 8c95e9fb-b018-4edd-9a1a-9cae4d862134 13 Davante Adams LV WR WR9 13.6 770c2768-5f04-4763-8b52-554f73f3c7b9 14 Jonathan Taylor IND RB RB4 16.8 9d71685f-11f2-42f1-ab07-5eb2d34dc559 15 CeeDee Lamb DAL WR WR10 10.7 27e2455c-94b6-43f4-af91-bfc7a784aff9 16 Chris Olave NO WR WR11 19.2 468b7862-5776-40c9-a5b4-cc49e89ecddb 17 Saquon Barkley NYG RB RB5 18.2 cfeffc5a-6ad3-441f-b789-c5cd643025e5 18 Tony Pollard DAL RB RB6 22.1 18ae3fac-50b0-4f59-a205-6cd146ae7da3 19 Jaylen Waddle MIA WR WR12 15.8 7fc90b48-5fcf-4065-9eac-3d0c91354211 20 Rhamondre Stevenson NE RB RB7 26.7 287ba60d-6aaa-48b1-a3b9-309b03d109fb 21 DeVonta Smith PHI WR WR13 20.7 f68c1182-e480-412c-86c3-2e675a9c9f5e 22 Tee Higgins CIN WR WR14 22.9 d17c9ef1-82b5-4857-8e19-62b647510aa2 23 Jalen Hurts PHI QB QB1 25.2 5b5c93cb-b045-46fc-8746-429a04a55d04 24 Breece Hall NYJ RB RB8 30.7 458f105e-fe8b-4605-92cf-45fddc8086c3 25 Derrick Henry TEN RB RB9 24.5 0cecc06f-ac6b-4914-9755-19cba8963c38 26 Patrick Mahomes KC QB QB2 21.2 921c86bb-5eac-45b6-83e7-c60ceb923f27 27 Josh Allen BUF QB QB3 27.7 b51420b4-d688-4da5-b910-39c884e5ee65 28 Nick Chubb CLE RB RB10 17.1 9ad057fb-3bff-4f63-89c6-10bba0adbf64 29 Josh Jacobs LV RB RB11 27.9 85b9efa2-a271-4919-8f02-8193b0afbe94 30 Mark Andrews BAL TE TE2 29.8 b93992c0-21c7-4d0a-82e1-f763c58f300a 31 Lamar Jackson BAL QB QB4 35.0 c9e54966-3437-48b2-952e-037e64bfd1f7 32 Keenan Allen LAC WR WR15 36.5 75e63e38-6941-4bd1-a0ca-e9a12c877cf3 33 Deebo Samuel SF WR WR16 34.0 87dae576-1221-4939-8169-b180d2e1816d 34 Jahmyr Gibbs DET RB RB12 41.0 f8a9d446-b905-4f09-a060-86a410a041f0 35 Calvin Ridley JAX WR WR17 32.1 a4729b4f-8ad8-4c23-a729-f28e8e6ea0d6 36 Terry McLaurin WAS WR WR18 44.5 e63a3bd0-d1e9-45de-b8f6-d55549ba034a 37 Travis Etienne JAX RB RB13 39.8 7bafb05e-e7ab-448e-92eb-b959cc6d948e 38 DK Metcalf SEA WR WR19 28.7 eb1a99cd-2575-4cda-9e0e-3676109a8d5e 39 Amari Cooper CLE WR WR20 34.2 594350e8-8ca7-4f7b-a9d4-11fb51586a35 40 Drake London ATL WR WR21 43.4 479ebab1-28bf-4e7c-b8e6-d1dbbfbcf692 41 Christian Watson GB WR WR22 39.9 c798d8a6-a4e0-46e2-aa2f-8a6ce5937d4c 42 Justin Fields CHI QB QB5 49.0 f767f005-ca90-48f8-bb34-f584612925b6 43 Jerry Jeudy DEN WR WR23 40.9 04554c3e-5ed3-4184-b9e1-e7659360b854 44 DeAndre Hopkins FA WR WR24 42.6 59bac492-995b-47ed-afbe-2532e5b21c4d 45 D.J. Moore CHI WR WR25 47.2 d2f00551-3381-4363-b6a5-f66023e7aa5f 46 Mike Williams LAC WR WR26 46.2 60908585-cbf3-4af3-9daf-75859e8b7c3a 47 Brandon Aiyuk SF WR WR27 52.4 4eab07f1-2222-4c37-88ef-1528e8acf71c 48 Joe Burrow CIN QB QB6 44.7 b79a6904-7918-4555-bcb0-df35be0e1e9a 49 Joe Mixon CIN RB RB14 50.5 82a8010c-7c59-4e50-9e78-cbeb3450de3f 50 Najee Harris PIT RB RB15 36.9 54b4454f-fd64-4036-9ecd-bba1ac046c42 51 George Kittle SF TE TE3 60.5 f236a43b-cde2-4554-b3ee-d1f260995ba2 52 Christian Kirk JAX WR WR28 48.6 7231163d-cc8a-40c8-8a19-98dc0744a192 53 Kenneth Walker SEA RB RB16 52.7 3b60cdf6-f594-456b-820d-13149b3b943f 54 Justin Herbert LAC QB QB7 54.5 a6994077-b455-45b7-8bd5-a2913f5772d6 55 Chris Godwin TB WR WR29 55.7 7b0d4a10-b789-4de9-a7f2-0379bbbe6236 56 T.J. Hockenson MIN TE TE4 51.5 89f65608-9b56-4c6c-b157-2008e2a260bb 57 Tyler Lockett SEA WR WR30 64.3 1e3e353e-149b-4c1b-bbc4-4d50a790cc95 58 Diontae Johnson PIT WR WR31 64.2 f972efea-fc24-43fd-934b-c7a981cd9001 59 Jaxon Smith-Njigba SEA WR WR32 62.7 0b90e269-5300-47db-8e6e-b9b2c88500e7 60 Kyle Pitts ATL TE TE5 69.4 9f5b0d40-e6bd-4e1f-8012-4618c525795a 61 Aaron Jones GB RB RB17 53.8 94b0c497-557a-43ea-8841-3aff47a4bc65 62 J.K. Dobbins BAL RB RB18 56.9 6500235c-ff60-4d0b-9417-97d44305667a 63 Jordan Addison MIN WR WR33 71.6 dfbff0a5-39bd-4795-ae62-76b4612bb9a4 64 Treylon Burks TEN WR WR34 69.1 b28386c8-9998-41f9-a85f-a71087e2dd28 65 Mike Evans TB WR WR35 67.9 34634ea9-cc87-44d1-8f4b-1223d3e79ca8 66 Dallas Goedert PHI TE TE6 74.0 fa751016-fd7d-4912-903c-97ee3d2b11ca 67 Dameon Pierce HOU RB RB19 68.1 3f516a0f-413e-41ba-875e-a5e7c6ecf0bb 68 Marquise Brown ARI WR WR36 59.4 ff4ef1cf-2a71-41fd-86e2-42d21c68e372 69 Alexander Mattison MIN RB RB20 60.2 a1bd905c-45d2-4d0b-9788-876e3027fa27 70 Michael Pittman IND WR WR37 61.6 fb9ce9d7-f993-4964-adbf-91e8aa161d1f 71 Trevor Lawrence JAX QB QB8 66.9 15833c9f-ca03-47c6-8823-6fa04bfa488c 72 Jahan Dotson WAS WR WR38 74.7 58bd069e-bb3f-4b32-a4f0-a1d74d0541a0 73 Darren Waller NYG TE TE7 81.4 79b4f939-47d4-44b5-842d-d3da4374b01b 74 George Pickens PIT WR WR39 75.3 79896092-1c4a-4445-86ff-2670db9906b7 75 Miles Sanders CAR RB RB21 63.4 a6730105-f1f5-47e2-81f6-93a5deb0b7e5 76 Gabe Davis BUF WR WR40 77.8 28a2b1ff-5101-4b44-9f9e-ea791babcb55 77 Quentin Johnston LAC WR WR41 80.5 5d414c61-8f73-4b9a-9662-2f21943d6c9a 78 Rachaad White TB RB RB22 84.9 6e9d5a50-cfaf-434a-89c2-611205d8ae59 79 Cam Akers LA RB RB23 71.3 b9544710-4110-4ca8-abc8-1ccdbf063733 80 Kadarius Toney KC WR WR42 72.9 84ad2b4c-d17d-4cec-ac8e-829dc85667ce 81 D’Andre Swift PHI RB RB24 77.6 e80fb811-a2b9-4a0f-b3fd-40304e750bdc 82 Zay Flowers BAL WR WR43 90.5 60c5a692-f99f-4e52-9ea3-6f9dab5600d1 83 Javonte Williams DEN RB RB25 93.9 9d442367-5f0a-438c-91d3-35dba79ccb50 84 Isiah Pacheco KC RB RB26 81.9 144c2dee-87e3-458e-b4a9-13ca62c40785 85 Brandin Cooks DAL WR WR44 82.9 b870c57f-2831-4f38-b451-28f9d917d5cb 86 Courtland Sutton DEN WR WR45 93.3 1ef59f98-705a-418d-afdc-1d5447d244db 87 Tua Tagovailoa MIA QB QB9 94.1 80d273d3-a9e7-44f4-a317-01c7b7e985d6 88 Anthony Richardson IND QB QB10 98.8 56969625-9736-4a9a-b063-1f0db4497ad9 89 Deshaun Watson CLE QB QB11 83.6 0d321a88-f2ee-4970-9c7f-65e18e4c7c23 90 James Conner ARI RB RB27 87.4 84b17abb-6ae9-47d9-b7b6-2587604b0aef 91 Zach Charbonnet SEA RB RB28 101.5 bd9a2f2c-af2f-4f3d-8d25-26602d411e91 92 James Cook BUF RB RB29 96.5 dc079327-30f7-4d37-a636-698749f0fbc0 93 Rashod Bateman BAL WR WR46 88.5 4ee73805-f977-4349-ae03-38d5ed9f099d 94 Dalvin Cook FA RB RB30 83.7 edc95505-1431-4de0-a5da-a770832fd0f9 95 Michael Thomas NO WR WR47 92.8 ad172ce7-09d9-41dc-a799-ba82aafef358 96 Elijah Moore CLE WR WR48 86.9 adae4634-4b0a-4b9b-8ba5-6f3374b2e601 97 David Montgomery DET RB RB31 83.9 dc7adb54-2507-483d-9b01-a6d5dd228c28 98 David Njoku CLE TE TE8 105.0 dd3f37f4-e7ee-43f9-b849-5641ab72c9e4 99 A.J. Dillon GB RB RB32 102.6 2b5c25b2-f255-4fae-83b1-5177ea35816d 100 Dak Prescott DAL QB QB12 102.1 cfdbb646-16bb-4ded-b610-7302bf407fcc 101 Brian Robinson WAS RB RB33 110.5 7627926b-992b-4aae-b048-cb000aa92dcf 102 Kirk Cousins MIN QB QB13 111.5 48513f49-edee-4d41-bd20-2f44f30e3cb4 103 Pat Freiermuth PIT TE TE9 107.1 1d19ab55-ac24-48cb-8259-ac3adcc4680f 104 Daniel Jones NYG QB QB14 112.9 734bbf1c-6f72-4e15-9852-cfea529fe459 105 Geno Smith SEA QB QB15 113.8 1a4aecc1-e7e3-49d5-9e5e-c7176e25d1de 106 Jameson Williams DET WR WR49 96.4 310183e8-b412-41fa-af9c-134fa3f5a125 107 Evan Engram JAX TE TE10 97.6 3cb1018f-bbae-4dfc-94d7-1c9bb09a5252 108 Tyler Boyd CIN WR WR50 104.4 28ced388-5ab4-4126-a0aa-daed6e67e879 109 Samaje Perine DEN RB RB34 106.2 e9512fc1-9ee1-4405-ba24-5ec523a5b4f1 110 Damien Harris BUF RB RB35 115.2 078eb70d-7dc2-4d6d-b5c8-0affb320a385 111 Devon Achane MIA RB RB36 120.0 8020aad1-3d6c-4d73-a8d8-96aed3b331f0 112 Rashaad Penny PHI RB RB37 115.9 89b28392-eb83-4f7c-8bf8-a0a2143a0073 113 Aaron Rodgers NYJ QB QB16 120.7 8aef1942-8dbc-43ee-b258-43278cc8a5a3 114 Antonio Gibson WAS RB RB38 102.9 face21ca-627f-4266-aa1f-9afbeee48c3e 115 Elijah Mitchell SF RB RB39 123.5 e95e5b3d-3e68-4737-8967-c81be986af07 116 Khalil Herbert CHI RB RB40 122.0 6c65b88a-a8cb-40ff-9365-82ecd3458fa3 117 Alvin Kamara NO RB RB41 100.8 b5eeec09-e02e-42f8-a16a-99735d78e465 118 Jared Goff DET QB QB17 129.0 3d5ab343-e4c9-44a9-9804-f9cbaefb18e4 119 Rondale Moore ARI WR WR51 131.4 9e0da79d-0176-4d60-8d1d-7762fdeeaec2 120 JuJu Smith-Schuster NE WR WR52 107.6 f9ea8d30-55f0-45c5-a032-f4ac137694e8 121 Skyy Moore KC WR WR53 115.0 8bd1be0d-4a00-4c7e-9f22-4751d869f16c 122 Allen Lazard NYJ WR WR54 110.2 73579df5-ce74-46a7-bcd8-cb9888a6b358 123 Greg Dulcich DEN TE TE11 135.6 97a8f579-ae82-4056-b8ee-c40a7b087425 124 Jonathan Mingo CAR WR WR55 138.4 78fa3e9c-5a03-440d-9f90-d7209d488226 125 Nico Collins HOU WR WR56 132.5 191e0387-9fa0-46fc-81d5-423a3a13255a 126 Odell Beckham BAL WR WR57 111.6 b1a1d839-69bf-4148-bd63-7fcd0268562d 127 Jakobi Meyers LV WR WR58 121.1 e7be0027-bca8-4405-b228-a1c64d684974 128 Russell Wilson DEN QB QB18 132.6 6339b236-1a48-4332-a0b4-31a0ebecadc8 129 Kendre Miller NO RB RB42 138.4 16116fd2-d886-4614-a0ef-83bc6fda67c9 130 Darnell Mooney CHI WR WR59 125.3 bce9109d-c6b2-4e79-814e-71bdca881a51 131 Alec Pierce IND WR WR60 148.3 07105748-3c13-4459-b15a-73e27553d22d 132 Rashee Rice KC WR WR61 141.5 130207c3-3d1a-47c6-87a2-135d9fb2c135 133 Roschon Johnson CHI RB RB43 149.5 f848c12a-ea88-4f63-b9f4-8d2e2ed00e0e 134 Zay Jones JAX WR WR62 118.8 15d37efb-6a8e-4185-9737-49a1eefb77ac 135 Jaylen Warren PIT RB RB44 135.5 d2ece86c-a2a0-4268-b054-7860b7c52a74 136 Jamaal Williams NO RB RB45 126.5 a69c57fe-9fd1-4f04-98f2-aacb930b72f6 137 Tank Bigsby JAX RB RB46 141.1 b07aac57-e352-4360-bcb7-ce70aa41eddd 138 Jerick McKinnon KC RB RB47 128.0 bff80129-e274-4679-a027-5d70ae0d0f46 139 Dalton Schultz HOU TE TE12 138.2 95350b65-e45a-4ce1-9e37-25b2dc23cab2 140 Matthew Stafford LA QB QB19 154.5 0f4ebf0a-104a-4853-9bda-2623b8d7b11a 141 Cole Kmet CHI TE TE13 146.7 31268507-a7f5-45b3-84f2-229f92fbdabf 142 Tyler Allgeier ATL RB RB48 150.6 2717ad81-bf5f-4988-8acf-44eae13a10ed 143 Marvin Mims DEN WR WR63 163.5 4badea4a-d843-4ac5-896e-54a0d6d424f0 144 Irv Smith CIN TE TE14 152.1 8f5d56b5-2d4a-48c6-8c3e-27a365b4f801 145 Van Jefferson LA WR WR64 142.5 42ace59a-781a-4622-a593-8cdc7c1797ea 146 Derek Carr NO QB QB20 145.4 5378058b-db3d-4af9-8985-e8a06785cd2c 147 Dalton Kincaid BUF TE TE15 127.5 d597e75e-04e0-418e-a733-87da70ebb889 148 Romeo Doubs GB WR WR65 126.1 698f525b-aa54-4cc7-96ae-d618dc987a27 149 Jerome Ford CLE RB RB49 159.3 d226c92f-0705-4e5a-8ac7-f996844d04d3 150 Michael Gallup DAL WR WR66 130.1 fe8fdc3c-db80-4583-bf2c-d56b3d4fd169 151 Jayden Reed GB WR WR67 161.6 c93aae52-080e-4abc-953b-68b6794542be 152 Bryce Young CAR QB QB21 177.2 5459a229-af72-4c55-97e8-f3ff63a58471 153 D.J. Chark CAR WR WR68 156.7 7344526d-04b7-4cf0-b3c4-daef39f79507 154 Chuba Hubbard CAR RB RB50 181.3 fff3a3f5-056a-4596-96dc-da79ac799073 155 Sam LaPorta DET TE TE16 165.0 cac6fccc-b15e-4c29-94c4-cdf33eef3e14 156 Marquez Valdes-Scantling KC WR WR69 153.7 2ca3c537-f0c8-4757-aeae-eb38d5b69971 157 Chigoziem Okonkwo TEN TE TE17 130.4 00f1d145-647e-45d6-bf7b-473e62d16fc7 158 D’Onta Foreman CHI RB RB51 168.1 0c8dd537-3042-4426-9fb3-490216869e11 159 Devin Singletary HOU RB RB52 154.2 19fc6afa-0801-4d1a-8059-043de2a9e491 160 Jeffery Wilson MIA RB RB53 185.7 4b2f91a6-5390-442d-9a88-b42208c1e003 161 Kenneth Gainwell PHI RB RB54 175.6 8b8e693e-6f78-44f7-b1bf-193394201ca0 162 Jordan Love GB QB QB22 153.1 72eba3b6-553f-475e-9f4c-cdc60e65c739 163 Taysom Hill NO TE TE18 165.3 b8657f42-ccc2-49f8-a7fd-cbb2ac85674d 164 Brock Purdy SF QB QB23 178.6 1cb78fa4-f00c-4930-b736-e73291a12b32 165 Tyler Higbee LA TE TE19 148.3 8dae78a6-ae58-413b-9e8d-44e8bc8d73b3 166 Donovan Peoples-Jones CLE WR WR70 163.4 2c86af79-b4c0-459c-94ca-aad878e63575 167 Tyjae Spears TEN RB RB55 172.4 dc67eab9-5d31-460c-874a-256b0f80f883 168 Kyler Murray ARI QB QB24 166.9 fcf7b417-1745-40bd-ac70-7e9cf62741c7 169 C.J. Stroud HOU QB QB25 189.9 e1d7b91c-3bcb-43d7-9d07-1de8b23cb4fd 170 Gerald Everett LAC TE TE20 156.4 96a8d9e5-d879-465c-b044-5911120d2a1a 171 Kenny Pickett PIT QB QB26 169.1 e39dac48-9b7a-4448-80d3-c160e148cdff 172 Dawson Knox BUF TE TE21 178.6 df626fef-0518-40f6-8539-8da483fd82fc 173 Darius Slayton NYG WR WR71 201.7 1704c61b-e2a4-459c-81f2-bc2e241a4854 174 Juwan Johnson NO TE TE22 166.3 66583445-c2f4-4596-9e29-08b33a0cd756 175 Ezekiel Elliott FA RB RB56 175.3 8fe4548b-dd9f-4db8-b513-fc3d57f8f419 176 Adam Thielen CAR WR WR72 141.2 bdeab3cc-4f61-472d-9423-732c34ec425c 177 Leonard Fournette FA RB RB57 196.4 7a8cc20a-e7fe-4551-b0b3-7e0023de2d93 178 Parris Campbell NYG WR WR73 177.8 e7ea39c7-9708-45b1-9876-be530c6cab10 179 Raheem Mostert MIA RB RB58 168.1 371bdac8-ec09-4438-9e14-e5af87326c8d 180 Michael Mayer LV TE TE23 208.7 c2d46971-0525-43e2-8b60-8b16cda742b1 181 Isaiah Likely BAL TE TE24 205.5 3790641b-0c1a-41de-8488-164e5931f9e5 182 K.J. Osborn MIN WR WR74 150.0 2748d141-61a0-4c97-8280-660b56c28bec 183 Khalil Shakir BUF WR WR75 184.4 b36b4445-cb85-4335-925c-6754bee756d4 184 Gus Edwards BAL RB RB59 187.6 7422d8e6-6f64-4525-8fbc-0a901fa15de8 185 Desmond Ridder ATL QB QB27 205.3 8b42ce6b-7c79-4d62-a3d8-28f5670880c1 186 Tyquan Thornton NE WR WR76 162.3 0a0bdba2-91cb-44da-8ef2-d89bb06e94bf 187 Jalin Hyatt NYG WR WR77 182.6 c4cc67cf-6159-4c32-a50a-76b0bdb88609 188 Hunter Henry NE TE TE25 212.9 e2ae73e7-a43e-42b7-9c8b-c89f29811594 189 Israel Abanikanda NYJ RB RB60 213.3 09485598-f88a-444e-8199-f88b49ec9233 190 DeWayne McBride MIN RB RB61 213.8 0d5b4150-eed7-4622-a0e2-177291cece08 191 Nathaniel Dell HOU WR WR78 211.1 e72aa907-1abb-4c7d-9e30-4dd0bf776ffc 192 Cedric Tillman CLE WR WR79 215.3 d569d88f-dedd-471d-8405-496129e2b892 193 Rashid Shaheed NO WR WR80 165.0 369759a5-ee48-4948-8379-1048105e2b8d 194 Zamir White LV RB RB62 212.5 d93f7780-c97d-4daa-8818-defd42b513ff 195 Mac Jones NE QB QB28 200.7 94780531-d0d3-48f9-8194-1e72295bda3b 196 Robert Woods HOU WR WR81 206.8 fd5dcd1d-e39b-4594-9c3d-b02d3d8cadaa 197 Jelani Woods IND TE TE26 211.8 74f09b20-1fd7-4e7e-87a4-3e3990469401 198 Kareem Hunt FA RB RB63 206.6 d9eef286-e4be-4f14-a0aa-5c6557b1b7b1 199 DeVante Parker NE WR WR82 214.9 e3bf8f16-5e01-4d26-8a4e-bd05574333c1 200 John Metchie HOU WR WR83 176.0 431e7ae7-1225-4bab-bb7f-3639ae45cc32 201 Sam Howell WAS QB QB29 195.3 48a0247e-065b-4dae-a5fe-5f19ae2a8c55 202 Hunter Renfrow LV WR WR84 187.2 dd5a4ffc-af4d-470b-a224-ee4277ee1384 203 Tyler Conklin NYJ TE TE27 188.0 e03c1e25-f42a-4926-b45f-88fd083ddc36 204 Curtis Samuel WAS WR WR85 172.8 0a762be3-aad0-4e01-9c59-90cf085f8400 205 Luke Musgrave GB TE TE28 198.6 c9af0753-2b8b-4f6c-80d9-8a54028a4712 206 Isaiah Hodgins NYG WR WR86 175.7 978c6b0b-9b7b-4709-8d85-e2ca479165af 207 Noah Fant SEA TE TE29 211.6 fca91a6e-cea8-4feb-bbde-8e3f29811c84 208 Josh Downs IND WR WR87 205.5 ea44246a-c2ab-4c20-80f0-b87a2085f644 209 Wan’Dale Robinson NYG WR WR88 190.7 d964ba05-be96-4219-8685-816c179220e0 210 Hayden Hurst CAR TE TE30 197.7 5e167971-887d-4c24-a5f2-1952a183d370 211 Michael Wilson ARI WR WR89 214.0 eec82ac9-ee45-4ac8-b6a2-3217701a1e9d 212 Tim Patrick DEN WR WR90 200.9 c6b11c44-9ec0-499b-9401-542d5a4b33b0 213 Puka Nacua LA WR WR91 211.9 3b7ac96d-35f6-4f04-ae2c-20ae6e9894a9 214 Chase Brown CIN RB RB64 190.9 4eae834a-34c5-447f-8a42-d0c9b661854f 215 Ty Chandler MIN RB RB65 193.2 c082e2a3-0961-49d3-9517-9b1438c853a7 216 Trey McBride ARI TE TE31 202.8 f4723202-e382-4b75-8dff-145cdbafc884 217 Tutu Atwell LA WR WR92 214.9 f6e98301-a7d5-40ff-8c03-98c06530c51a 218 Richie James KC WR WR93 213.4 39ad9964-a774-4889-9b83-d19de59db818 219 Mecole Hardman NYJ WR WR94 204.1 24f4dc1c-43b3-4df7-8bb5-58267b4033de 220 Malik Davis DAL RB RB66 214.5 d73dea94-e1c1-4350-8767-949e7e3b54f2 221 Cade Otton TB TE TE32 215.1 aa9e00f7-35ac-4aff-82dc-a2e19ef682bb 222 Zach Ertz ARI TE TE33 215.2 2c0451bb-7ece-42d6-869e-62e97a653ad7 223 Jimmy Garoppolo LV QB QB30 211.1 2dbf80f0-2ffe-4cc6-96b5-7225076af7d5 224 Clyde Edwards-Helaire KC RB RB67 209.8 1c2dfae1-36a6-4a0b-9c8d-2159f5e17fcb 225 Ryan Tannehill TEN QB QB31 214.1 7fffb0c7-4dbf-4e11-a62b-e338166b61df 226 Mike Gesicki NE TE TE34 187.0 53eeda5c-9184-41a9-88b4-155473b9f3e8 227 Jake Ferguson DAL TE TE35 207.6 ecb4668a-e2e9-40ef-8e02-9878f0494cdb 228 Keaontay Ingram ARI RB RB68 215.3 8d457337-d232-490e-900c-61a5aa282c37 229 Trayveon Williams CIN RB RB69 215.6 930db840-9381-46a2-a91e-384bc5217b03 230 Zach Evans LA RB RB70 214.9 24e1dc2a-0e1a-4857-9a57-e4947d40a3cb 231 Pierre Strong NE RB RB71 202.2 c63714b5-3e5b-4762-919c-28e1b49e0e75 232 Allen Robinson PIT WR WR95 212.8 25f6293d-ba27-4682-9f85-e83f91a1a672 233 Kyren Williams LA RB RB72 215.9 177e7f4a-1d12-4b3f-92f8-7fc602ee65df 234 Chase Claypool CHI WR WR96 202.0 926ce20a-a45e-4c67-8f63-e1f952e50e3c 235 Deonte Harty BUF WR WR97 215.6 638a5e0d-eea3-4bd4-8431-9b0388f28afe 236 Greg Dortch ARI WR WR98 215.2 e1c81870-c6a5-404c-ba4b-0ba6682a76e2 237 Deuce Vaughn DAL RB RB73 215.2 41a3bdb9-bbf7-4d8b-a46d-1bed604f702e 238 Cordarrelle Patterson ATL RB RB74 206.4 5a8a537f-4e1c-4112-aee3-b3b5906fd99f 239 Corey Davis NYJ WR WR99 213.8 47d46e3b-ddac-4aee-ba1e-7641ac069a28 240 Mack Hollins ATL WR WR100 215.4 bc19d301-e198-42da-925c-6469307a484d 241 Russell Gage TB WR WR101 215.9 14f8189a-ce5e-45df-b879-83ca96876cb7 242 Trey Lance SF QB QB32 209.5 2cde7ee9-dcc6-439f-b9bd-1f7a714bbd2e 243 Eric Gray NYG RB RB75 215.7 1c282f0a-a047-4900-835c-b3040e6e2de5 244 Kyle Philips TEN WR WR102 215.9 c406291f-d084-4e48-9b25-64011ea71dba 245 Baker Mayfield TB QB QB33 214.6 a4199c53-5349-4387-8163-9f7c3e1692e4 246 Joshua Kelley LAC RB RB76 214.8 d646c0b4-bc8a-4a5d-8e23-257b7aa4b724 247 Quez Watkins PHI WR WR103 215.1 4f08110c-0db6-470a-aa47-c4173795c6b4 248 Logan Thomas WAS TE TE36 214.6 5147a310-cf1b-4841-9807-691331055dbe 249 Michael Carter NYJ RB RB77 214.6 78e57757-9596-40ad-99e1-1b169b6564ea 250 Terrace Marshall CAR WR WR104 209.9 04f17850-5517-4e1c-88c4-3e46e61a8fa5

Last update: 6/29