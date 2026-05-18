Caitlin Clark has 21 points with 10 assists to lead Fever to 89-78 win over Storm
Sabres rally to beat the Canadiens 8-3 to force Game 7
Englishman Aaron Rai wins first major title at 2026 PGA Championship

Sheets takes Kirby deep for second HR of game
Sheets jumps on first pitch to put Padres up early
Mariners call up No. 6 overall prospect Emerson

2026 PGA Championship payout: Aaron Rai’s payout and full earnings table

  
Published May 17, 2026 08:52 PM

Aaron Rai won the 2026 PGA Championship on Sunday, and with his first major title, he also received a record PGA winner’s payout of $3.69 million.

The PGA Championship had a record total purse this year, doling out $20.5 million in winnings — up $1.5 million from last year.

Runners-up Jon Rahm and Alex Smalley each walked away with $1.804 million.

Players missing the cut at Aronimink Golf Club or not finishing the tournament received $4,300.

Here is a breakdown of the full purse.

PositionPlayerEarnings
1Aaron Rai$3,690,000.00
T2Jon Rahm$1,804,000.00
T2Alex Smalley$1,804,000.00
T4Justin Thomas$843,866.67
T4Ludvig Åberg$843,866.67
T4Matti Schmid$843,866.67
T7Cameron Smith$637,050.00
T7Rory McIlroy$637,050.00
T7Xander Schauffele$637,050.00
T10Kurt Kitayama$496,707.50
T10Chris Gotterup$496,707.50
T10Justin Rose$496,707.50
T10Patrick Reed$496,707.50
T14Matt Fitzpatrick$364,762.50
T14Scottie Scheffler$364,762.50
T14Max Greyserman$364,762.50
T14Ben Griffin$364,762.50
T18Jordan Spieth$229,128.75
T18Stephan Jaeger$229,128.75
T18Padraig Harrington$229,128.75
T18David Puig$229,128.75
T18Harris English$229,128.75
T18Min Woo Lee$229,128.75
T18Joaquin Niemann$229,128.75
T18Maverick McNealy$229,128.75
T26Alex Noren$125,523.33
T26Cameron Young$125,523.33
T26Andrew Novak$125,523.33
T26Daniel Hillier$125,523.33
T26Tom Hoge$125,523.33
T26Sam Burns$125,523.33
T26Hideki Matsuyama$125,523.33
T26Bud Cauley$125,523.33
T26Nick Taylor$125,523.33
T35Christiaan Bezuidenhout$78,805.56
T35Patrick Cantlay$78,805.56
T35Ryo Hisatsune$78,805.56
T35Daniel Berger$78,805.56
T35Ryan Fox$78,805.56
T35Haotong Li$78,805.56
T35Aldrich Potgieter$78,805.56
T35Si Woo Kim$78,805.56
T35Martin Kaymer$78,805.56
T44Matt Wallace$50,348.18
T44Shane Lowry$50,348.18
T44Jhonattan Vegas$50,348.18
T44Denny McCarthy$50,348.18
T44Chandler Blanchet$50,348.18
T44Taylor Pendrith$50,348.18
T44Dustin Johnson$50,348.18
T44Nicolai Højgaard$50,348.18
T44Michael Kim$50,348.18
T44Kristoffer Reitan$50,348.18
T44Chris Kirk$50,348.18
T55Collin Morikawa$34,186.00
T55Corey Conners$34,186.00
T55Andrew Putnam$34,186.00
T55Brooks Koepka$34,186.00
T55Mikael Lindberg$34,186.00
T60Sami Valimaki$29,218.00
T60Sahith Theegala$29,218.00
T60Rico Hoey$29,218.00
T60Rickie Fowler$29,218.00
T60Brian Harman$29,218.00
T65Casey Jarvis$26,900.00
T65Jason Day$26,900.00
T65Rasmus Højgaard$26,900.00
T65Keith Mitchell$26,900.00
T65Sam Stevens$26,900.00
T70Luke Donald$25,070.00
T70Ryan Gerard$25,070.00
T70John Parry$25,070.00
T70William Mouw$25,070.00
T70Kazuki Higa$25,070.00
T75Elvis Smylie$24,192.50
T75Rasmus Neergaard-Petersen$24,192.50
T75Alex Fitzpatrick$24,192.50
T75Daniel Brown$24,192.50
79Johnny Keefer$23,970.00
80Ben Kern$23,930.00
81Michael Brennan$23,910.00
82Brian Campbell$23,900.00