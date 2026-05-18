2026 PGA Championship payout: Aaron Rai’s payout and full earnings table

Aaron Rai won the 2026 PGA Championship on Sunday, and with his first major title, he also received a record PGA winner’s payout of $3.69 million.
The PGA Championship had a record total purse this year, doling out $20.5 million in winnings — up $1.5 million from last year.
Runners-up Jon Rahm and Alex Smalley each walked away with $1.804 million.
Players missing the cut at Aronimink Golf Club or not finishing the tournament received $4,300.
Here is a breakdown of the full purse.
|Position
|Player
|Earnings
|1
|Aaron Rai
|$3,690,000.00
|T2
|Jon Rahm
|$1,804,000.00
|T2
|Alex Smalley
|$1,804,000.00
|T4
|Justin Thomas
|$843,866.67
|T4
|Ludvig Åberg
|$843,866.67
|T4
|Matti Schmid
|$843,866.67
|T7
|Cameron Smith
|$637,050.00
|T7
|Rory McIlroy
|$637,050.00
|T7
|Xander Schauffele
|$637,050.00
|T10
|Kurt Kitayama
|$496,707.50
|T10
|Chris Gotterup
|$496,707.50
|T10
|Justin Rose
|$496,707.50
|T10
|Patrick Reed
|$496,707.50
|T14
|Matt Fitzpatrick
|$364,762.50
|T14
|Scottie Scheffler
|$364,762.50
|T14
|Max Greyserman
|$364,762.50
|T14
|Ben Griffin
|$364,762.50
|T18
|Jordan Spieth
|$229,128.75
|T18
|Stephan Jaeger
|$229,128.75
|T18
|Padraig Harrington
|$229,128.75
|T18
|David Puig
|$229,128.75
|T18
|Harris English
|$229,128.75
|T18
|Min Woo Lee
|$229,128.75
|T18
|Joaquin Niemann
|$229,128.75
|T18
|Maverick McNealy
|$229,128.75
|T26
|Alex Noren
|$125,523.33
|T26
|Cameron Young
|$125,523.33
|T26
|Andrew Novak
|$125,523.33
|T26
|Daniel Hillier
|$125,523.33
|T26
|Tom Hoge
|$125,523.33
|T26
|Sam Burns
|$125,523.33
|T26
|Hideki Matsuyama
|$125,523.33
|T26
|Bud Cauley
|$125,523.33
|T26
|Nick Taylor
|$125,523.33
|T35
|Christiaan Bezuidenhout
|$78,805.56
|T35
|Patrick Cantlay
|$78,805.56
|T35
|Ryo Hisatsune
|$78,805.56
|T35
|Daniel Berger
|$78,805.56
|T35
|Ryan Fox
|$78,805.56
|T35
|Haotong Li
|$78,805.56
|T35
|Aldrich Potgieter
|$78,805.56
|T35
|Si Woo Kim
|$78,805.56
|T35
|Martin Kaymer
|$78,805.56
|T44
|Matt Wallace
|$50,348.18
|T44
|Shane Lowry
|$50,348.18
|T44
|Jhonattan Vegas
|$50,348.18
|T44
|Denny McCarthy
|$50,348.18
|T44
|Chandler Blanchet
|$50,348.18
|T44
|Taylor Pendrith
|$50,348.18
|T44
|Dustin Johnson
|$50,348.18
|T44
|Nicolai Højgaard
|$50,348.18
|T44
|Michael Kim
|$50,348.18
|T44
|Kristoffer Reitan
|$50,348.18
|T44
|Chris Kirk
|$50,348.18
|T55
|Collin Morikawa
|$34,186.00
|T55
|Corey Conners
|$34,186.00
|T55
|Andrew Putnam
|$34,186.00
|T55
|Brooks Koepka
|$34,186.00
|T55
|Mikael Lindberg
|$34,186.00
|T60
|Sami Valimaki
|$29,218.00
|T60
|Sahith Theegala
|$29,218.00
|T60
|Rico Hoey
|$29,218.00
|T60
|Rickie Fowler
|$29,218.00
|T60
|Brian Harman
|$29,218.00
|T65
|Casey Jarvis
|$26,900.00
|T65
|Jason Day
|$26,900.00
|T65
|Rasmus Højgaard
|$26,900.00
|T65
|Keith Mitchell
|$26,900.00
|T65
|Sam Stevens
|$26,900.00
|T70
|Luke Donald
|$25,070.00
|T70
|Ryan Gerard
|$25,070.00
|T70
|John Parry
|$25,070.00
|T70
|William Mouw
|$25,070.00
|T70
|Kazuki Higa
|$25,070.00
|T75
|Elvis Smylie
|$24,192.50
|T75
|Rasmus Neergaard-Petersen
|$24,192.50
|T75
|Alex Fitzpatrick
|$24,192.50
|T75
|Daniel Brown
|$24,192.50
|79
|Johnny Keefer
|$23,970.00
|80
|Ben Kern
|$23,930.00
|81
|Michael Brennan
|$23,910.00
|82
|Brian Campbell
|$23,900.00