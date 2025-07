Genesis Scottish Open 2025: First-round tee times, groupings at The Renaissance Club

The Genesis Scottish Open gets under way Thursday at The Renaissance Club. Here are the tee times and groupings for the opening round in North Berwick, Scotland (click here for Round 2 tee times).

Time

Tee Players 2 AM

EDT 1 Joel Dahmen Ryan Gerard Marcel Schneider

2 AM

EDT 10 Sami Valimaki Isaiah Salinda Ockie Strydom

2:11 AM

EDT 1 Henrik Norlander Darius Van Driel Ugo Coussaud

2:11 AM

EDT 10 Paul Waring Bernd Wiesberger Sean Crocker

2:22 AM

EDT 1 Dylan Frittelli Denny McCarthy Romain Langasque

2:22 AM

EDT 10 Davis Riley Richie Ramsay Guido Migliozzi

2:33 AM

EDT 1 Matt McCarty Gary Woodland Eugenio Chacarra

2:33 AM

EDT 10 Maverick McNealy Christiaan Bezuidenhout Nicolai Højgaard

2:44 AM

EDT 1 Nico Echavarria Taylor Moore Marcel Siem

2:44 AM

EDT 10 Aaron Rai Haotong Li Jordan Smith

2:55 AM

EDT 1 Matthieu Pavon Lee Hodges Keita Nakajima

2:55 AM

EDT 10 Corey Conners Padraig Harrington Calum Hill

3:06 AM

EDT 1 Karl Vilips Joe Highsmith Thorbjørn Olesen

3:06 AM

EDT 10 Wyndham Clark Sungjae Im John Parry

3:17 AM

EDT 1 Jhonattan Vegas Jake Knapp Daniel Hillier

3:17 AM

EDT 10 Sepp Straka Justin Thomas Laurie Canter

3:28 AM

EDT 1 Andrew Putnam Brandon Stone Frederic LaCroix

3:28 AM

EDT 10 Scottie Scheffler Robert MacIntyre Adam Scott

3:39 AM

EDT 1 Mackenzie Hughes Nacho Elvira Elvis Smylie

3:39 AM

EDT 10 Ludvig Åberg Collin Morikawa Martin Couvra

3:50 AM

EDT 1 Ryo Hisatsune Yannik Paul David Ravetto

3:50 AM

EDT 10 Thomas Detry Sam Burns Adrien Saddier

4:01 AM

EDT 1 Brandt Snedeker Andy Sullivan Angel Hidalgo Portillo

4:01 AM

EDT 10 Danny Walker Johannes Veerman Alejandro Del Rey

4:12 AM

EDT 1 Max McGreevy Aaron Cockerill Hongtaek Kim

4:12 AM

EDT 10 Rikuya Hoshino Joe Dean Ryggs Johnston

7:15 AM

EDT 1 Michael Kim Sam Stevens Jordan Gumberg

7:15 AM

EDT 10 Bud Cauley Jacques Kruyswijk Dan Bradbury

7:26 AM

EDT 1 Jacob Bridgeman Victor Perez Pablo Larrazabal

7:26 AM

EDT 10 Matti Schmid Niklas Norgaard Matthew Jordan

7:37 AM

EDT 1 Brian Campbell Si Woo Kim Shaun Norris

7:37 AM

EDT 10 Danny Willett Antoine Rozner Richard Mansell

7:48 AM

EDT 1 Andrew Novak Rasmus Højgaard Daniel Brown

7:48 AM

EDT 10 Kevin Yu Taylor Pendrith Julien Guerrier

7:59 AM

EDT 1 Harry Hall Luke Donald Rasmus Neergaard-Petersen

7:59 AM

EDT 10 Erik van Rooyen Francesco Molinari Sebastian Soderberg

8:10 AM

EDT 1 Harris English Byeong Hun An Kristoffer Reitan

8:10 AM

EDT 10 Nick Taylor Keith Mitchell Adrian Otaegui

8:21 AM

EDT 1 Brian Harman Matt Fitzpatrick Ewen Ferguson

8:21 AM

EDT 10 Chris Gotterup Tom Hoge Simon Forsström

8:32 AM

EDT 1 Aldrich Potgieter Ryan Fox Justin Rose

8:32 AM

EDT 10 Matt Wallace Alex Noren Ashun Wu

8:43 AM

EDT 1 Rory McIlroy Viktor Hovland Xander Schauffele

8:43 AM

EDT 10 Alejandro Tosti Dale Whitnell Sam Bairstow

8:54 AM

EDT 1 J.J. Spaun Tommy Fleetwood Connor Syme

8:54 AM

EDT 10 Matteo Manassero Jorge Campillo Grant Forrest

9:05 AM

EDT 1 Tom Kim Daniel Berger Marco Penge

9:05 AM

EDT 10 Patrick Rodgers Jesper Svensson Dylan Naidoo

9:16 AM

EDT 1 Thriston Lawrence Nicolai Von Dellingshausen Alex Fitzpatrick

9:16 AM

EDT 10 Max Greyserman Yuto Katsuragawa Wooyoung Cho

9:27 AM

EDT 1 Alex Smalley David Ford Francesco Laporta

9:27 AM

EDT 10 Luke Clanton Junghwan Lee Todd Clements