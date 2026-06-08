2026 U.S Women’s prize money: Full purse payout at Riviera

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Final Round
Nelly Korda wins her first-ever U.S Women’s Open with a record-breaking payout
NHL: Stanley Cup Final-Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights
Carolina trails Vegas in the Stanley Cup Final and has a big decision to make for Game 4
NHL: Stanley Cup Playoffs-Edmonton Oilers at Anaheim Ducks
Connor McDavid ties Wayne Gretzky with his fifth Ted Lindsay Award honor

Top Clips

nbc_mlb_pcaintv_260607.jpg
Cubs’ star PCA ‘maximizing’ his authenticity
dbacks_mpx.jpg
HLs: D-backs breeze by Nats behind Carroll, Soroka
nbc_mlb_carrollpostgameintv_260607.jpg
Carroll: Avoiding sweep is important for D-backs

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Final Round
Nelly Korda wins her first-ever U.S Women’s Open with a record-breaking payout
NHL: Stanley Cup Final-Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights
Carolina trails Vegas in the Stanley Cup Final and has a big decision to make for Game 4
NHL: Stanley Cup Playoffs-Edmonton Oilers at Anaheim Ducks
Connor McDavid ties Wayne Gretzky with his fifth Ted Lindsay Award honor

Top Clips

nbc_mlb_pcaintv_260607.jpg
Cubs’ star PCA ‘maximizing’ his authenticity
dbacks_mpx.jpg
HLs: D-backs breeze by Nats behind Carroll, Soroka
nbc_mlb_carrollpostgameintv_260607.jpg
Carroll: Avoiding sweep is important for D-backs

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

2026 U.S Women’s prize money: Full purse payout at Riviera

  
Published June 7, 2026 08:50 PM
U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Final Round

PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JUNE 07: Nelly Korda of the United States celebrates with The Harton S. Semple Trophy on the 18th green after putting to a victory during the final round of the U.S. Women’s Open presented by Ally 2026 at Riviera Country Club on June 07, 2026 in Pacific Palisades, California. (Photo by Ryan Sirius Sun/Getty Images)

Ryan Sirius Sun/Getty Images

Nelly Korda claimed her first-ever U.S Women’s Open win, along with $2.5 million dollar prize on Sunday afternoon.

The 2026 U.S Women’s Open had a record-breaking $12.5 million purse. See below for how that purse is divided up among players.

U.S. Women’s Open 2026 Payouts

FINISHPLAYEREARNINGS
1Nelly Korda$2,500,000
T2Charley Hull$1,089,774
T2Gaby Lopez$1,089,774
4In Gee Chun$581,535
5Sei Young Kim$484,363
T6Kiara Romero (amateur)$0
T6Nasa Hataoka$429,478
T8Pajaree Anannarukarn$319,831
T8Allisen Corpuz$319,831
T8Maja Stark$319,831
T8Maria José Marin (amateur)$0
T8Ruoning Yin$319,831
T8Jennifer Kupcho$319,831
T14Lauren Coughlin$226,360
T14Shiho Kuwaki$226,360
T14Alison Lee$226,360
T17Hinako Shibuno$194,219
T17Aphrodite Deng (amateur)$0
T19A Lim Kim$171,766
T19Jinhee Im$171,766
T19Minji Kang$171,766
T22Grace Kim$133,545
T22Brooke Henderson$133,545
T22Patty Tavatanakit$133,545
T22Shuri Sakuma$133,545
T22Karis Davidson$133,545
T22Asterisk Talley (amateur)$0
T28Yuri Yoshida$94,989
T28Hannah Green$94,989
T28Xiyu Janet Lin$94,989
T28Minjee Lee$94,989
T28Jeeno Thitikul$94,989
T28Sora Kamiya$94,989
T34Lucy Li$72,922
T34Jiyai Shin$72,922
T34Farah O’Keefe (amateur)$0
T34Ana Belac$72,922
T34Miyu Yamashita$72,922
T34Hyunjo Yoo$72,922
T40Somi Lee$57,729
T40Melanie Green$57,729
T40Ayaka Furue$57,729
T40Casandra Alexander$57,729
T40Amy Yang$57,729
T45Rose Zhang$46,403
T45Aki Iwai$46,403
T45Rio Takeda$46,403
T45DaYeon Lee$46,403
T49Lottie Woad$35,501
T49Hye-Jin Choi$35,501
T49Bianca Pagdanganan$35,501
T49Kaleiya Romero$35,501
T49Esther Henseleit$35,501
T54Yealimi Noh$28,016
T54Minsol Kim$28,016
T54Anna Nordqvist$28,016
T54Chia Yen Wu$28,016
T54Nanna Koerstz Madsen$28,016
59Mao Saigo$26,444
T60Liqi Zeng$25,696
T60Ingrid Lindblad$25,696
T60Julia Lopez Ramirez$25,696
T60Ariya Jutanugarn$25,696
T60Sakura Koiwai$25,696
65Gurleen Kaur$24,947
66Celine Boutier$24,698
67Nataliya Guseva$24,448
68Yue Zhang$24,199