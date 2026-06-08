2026 U.S Women’s prize money: Full purse payout at Riviera
Published June 7, 2026 08:50 PM
Nelly Korda claimed her first-ever U.S Women’s Open win, along with $2.5 million dollar prize on Sunday afternoon.
The 2026 U.S Women’s Open had a record-breaking $12.5 million purse. See below for how that purse is divided up among players.
U.S. Women’s Open 2026 Payouts
|FINISH
|PLAYER
|EARNINGS
|1
|Nelly Korda
|$2,500,000
|T2
|Charley Hull
|$1,089,774
|T2
|Gaby Lopez
|$1,089,774
|4
|In Gee Chun
|$581,535
|5
|Sei Young Kim
|$484,363
|T6
|Kiara Romero (amateur)
|$0
|T6
|Nasa Hataoka
|$429,478
|T8
|Pajaree Anannarukarn
|$319,831
|T8
|Allisen Corpuz
|$319,831
|T8
|Maja Stark
|$319,831
|T8
|Maria José Marin (amateur)
|$0
|T8
|Ruoning Yin
|$319,831
|T8
|Jennifer Kupcho
|$319,831
|T14
|Lauren Coughlin
|$226,360
|T14
|Shiho Kuwaki
|$226,360
|T14
|Alison Lee
|$226,360
|T17
|Hinako Shibuno
|$194,219
|T17
|Aphrodite Deng (amateur)
|$0
|T19
|A Lim Kim
|$171,766
|T19
|Jinhee Im
|$171,766
|T19
|Minji Kang
|$171,766
|T22
|Grace Kim
|$133,545
|T22
|Brooke Henderson
|$133,545
|T22
|Patty Tavatanakit
|$133,545
|T22
|Shuri Sakuma
|$133,545
|T22
|Karis Davidson
|$133,545
|T22
|Asterisk Talley (amateur)
|$0
|T28
|Yuri Yoshida
|$94,989
|T28
|Hannah Green
|$94,989
|T28
|Xiyu Janet Lin
|$94,989
|T28
|Minjee Lee
|$94,989
|T28
|Jeeno Thitikul
|$94,989
|T28
|Sora Kamiya
|$94,989
|T34
|Lucy Li
|$72,922
|T34
|Jiyai Shin
|$72,922
|T34
|Farah O’Keefe (amateur)
|$0
|T34
|Ana Belac
|$72,922
|T34
|Miyu Yamashita
|$72,922
|T34
|Hyunjo Yoo
|$72,922
|T40
|Somi Lee
|$57,729
|T40
|Melanie Green
|$57,729
|T40
|Ayaka Furue
|$57,729
|T40
|Casandra Alexander
|$57,729
|T40
|Amy Yang
|$57,729
|T45
|Rose Zhang
|$46,403
|T45
|Aki Iwai
|$46,403
|T45
|Rio Takeda
|$46,403
|T45
|DaYeon Lee
|$46,403
|T49
|Lottie Woad
|$35,501
|T49
|Hye-Jin Choi
|$35,501
|T49
|Bianca Pagdanganan
|$35,501
|T49
|Kaleiya Romero
|$35,501
|T49
|Esther Henseleit
|$35,501
|T54
|Yealimi Noh
|$28,016
|T54
|Minsol Kim
|$28,016
|T54
|Anna Nordqvist
|$28,016
|T54
|Chia Yen Wu
|$28,016
|T54
|Nanna Koerstz Madsen
|$28,016
|59
|Mao Saigo
|$26,444
|T60
|Liqi Zeng
|$25,696
|T60
|Ingrid Lindblad
|$25,696
|T60
|Julia Lopez Ramirez
|$25,696
|T60
|Ariya Jutanugarn
|$25,696
|T60
|Sakura Koiwai
|$25,696
|65
|Gurleen Kaur
|$24,947
|66
|Celine Boutier
|$24,698
|67
|Nataliya Guseva
|$24,448
|68
|Yue Zhang
|$24,199