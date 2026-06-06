U.S. Women’s Open 2026: Third-round tee times, pairings at Riviera
The field is set heading into the weekend at the 2026 U.S Women’s Open.
Take a look below to find scheduled third-round tee times and pairings for when play continues on Saturday, June 6 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.
Coverage is split between USA, NBC and Peacock. All times are ET.
- USA: 5-7 p.m.
- NBC: 7-10 p.m.
- Peacock: 7-10 p.m.
2026 U.S. Women’s Open tee times - Round 3:
11:55 a.m. — Yue Zhang, Chia Yen Wu
12:05 p.m. — Ingrid Lindblad, Lottie Woad
12:15 p.m. — Sakura Koiwai, Asterisk Talley (a)
12:25 p.m. — Liqi Zeng, Rio Takeda
12:35 p.m. — Celine Boutier, Jinhee Im
12:45 p.m. — Mao Saigo, Yealimi Noh
12:55 p.m. — Nanna Koerstz Madsen, Minsol Kim
1:10 p.m. — DaYeon Lee, Nataliya Guseva
1:20 p.m. — Minjee Lee, Kaleiya Romero
1:30 p.m. — Farah O’Keefe (a), Gurleen Kaur
1:40 p.m. — Charley Hull, Rose Zhang
1:50 p.m. — A Lim Kim, Anna Nordqvist
2:00 p.m. — Yuri Yoshida, Esther Henseleit
2:10 p.m. — Grace Kim, Ayaka Furue
2:25 p.m. — Amy Yang, Lucy Li
2:35 p.m. — Bianca Pagdanganan, Ariya Jutanugarn
2:45 p.m. — Shiho Kuwaki, Ana Belac
2:55 p.m. — Shuri Sakuma, Maria Jose Marin (a)
3:05 p.m. — Julia Lopez Ramirez, Hannah Green
3:15 p.m. — Miyu Yamashita, Maja Stark
3:25 p.m. — Melanie Green, Minji Kang
3:40 p.m. — Hye-Jin Choi, Pajaree Anannarukarn
3:50 p.m. — Aphrodite Deng (a), Aki Iwai
4:00 p.m. — Kiara Romero (a), Xiyu Janet Lin
4:10 p.m. — Karis Davidson, Somi Lee
4:20 p.m. — Brooke Henderson, Jeeno Thitikul
4:30 p.m. — Nasa Hataoka, Patty Tavatanakit
4:40 p.m. — Allisen Corpuz, Jiyai Shin
4:55 p.m. — Nelly Korda, Sora Kamiya
5:05 p.m. — Casandra Alexander, Lauren Coughlin
5:15 p.m. — Sei Young Kim, Gaby Lopez
5:25 p.m. — Hyunjo Yoo, Hinako Shibuno
5:35 p.m. — Jennifer Kupcho, In Gee Chun
5:45 p.m. — Ruoning Yin, Alison Lee