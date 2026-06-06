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LPGA: U.S. Women's Open presented by Ally - First Round
U.S Women’s Open 2026: Nelly Korda finishes Round 2 with 67, low score of the day
NCAA Basketball: NCAA Tournament First Four-Alabama State at Saint Francis
Four former Alabama State men’s basketball players were paid to fix a game in 2024, NCAA says
Syndication: The Topeka Capital-Journal
NCAA hands North Dakota 1-year probation for tampering violations by assistant coach Travis Stepps

Top Clips

nbc_gc_kordapress_260605.jpg
Korda played ‘relaxed’ golf to rebound at Riviera
nbc_gc_yinpresser_260605.jpg
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U.S. Women’s Open 2026: Third-round tee times, pairings at Riviera

  
Published June 5, 2026 11:30 PM
LPGA: U.S. Women's Open presented by Ally - Second Round

Jun 5, 2026; Pacific Palisades, California, USA; Alison Lee hits her tee shot on the 13th hole during the second round of the U.S. Women’s Open golf tournament at Riviera Country Club. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

Kiyoshi Mio/Kiyoshi Mio-Imagn Images

The field is set heading into the weekend at the 2026 U.S Women’s Open.

Take a look below to find scheduled third-round tee times and pairings for when play continues on Saturday, June 6 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.

Coverage is split between USA, NBC and Peacock. All times are ET.

  • USA: 5-7 p.m.
  • NBC: 7-10 p.m.
  • Peacock: 7-10 p.m.
LPGA: U.S. Women's Open presented by Ally - First Round
U.S Women’s Open 2026: Nelly Korda finishes Round 2 with 67, low score of the day
The field is set at the 2026 U.S Women’s Open heading into the weekend.

2026 U.S. Women’s Open tee times - Round 3:

11:55 a.m. — Yue Zhang, Chia Yen Wu

12:05 p.m. — Ingrid Lindblad, Lottie Woad

12:15 p.m. — Sakura Koiwai, Asterisk Talley (a)

12:25 p.m. — Liqi Zeng, Rio Takeda

12:35 p.m. — Celine Boutier, Jinhee Im

12:45 p.m. — Mao Saigo, Yealimi Noh

12:55 p.m. — Nanna Koerstz Madsen, Minsol Kim

1:10 p.m. — DaYeon Lee, Nataliya Guseva

1:20 p.m. — Minjee Lee, Kaleiya Romero

1:30 p.m. — Farah O’Keefe (a), Gurleen Kaur

1:40 p.m. — Charley Hull, Rose Zhang

1:50 p.m. — A Lim Kim, Anna Nordqvist

2:00 p.m. — Yuri Yoshida, Esther Henseleit

2:10 p.m. — Grace Kim, Ayaka Furue

2:25 p.m. — Amy Yang, Lucy Li

2:35 p.m. — Bianca Pagdanganan, Ariya Jutanugarn

2:45 p.m. — Shiho Kuwaki, Ana Belac

2:55 p.m. — Shuri Sakuma, Maria Jose Marin (a)

3:05 p.m. — Julia Lopez Ramirez, Hannah Green

3:15 p.m. — Miyu Yamashita, Maja Stark

3:25 p.m. — Melanie Green, Minji Kang

3:40 p.m. — Hye-Jin Choi, Pajaree Anannarukarn

3:50 p.m. — Aphrodite Deng (a), Aki Iwai

4:00 p.m. — Kiara Romero (a), Xiyu Janet Lin

4:10 p.m. — Karis Davidson, Somi Lee

4:20 p.m. — Brooke Henderson, Jeeno Thitikul

4:30 p.m. — Nasa Hataoka, Patty Tavatanakit

4:40 p.m. — Allisen Corpuz, Jiyai Shin

4:55 p.m. — Nelly Korda, Sora Kamiya

5:05 p.m. — Casandra Alexander, Lauren Coughlin

5:15 p.m. — Sei Young Kim, Gaby Lopez

5:25 p.m. — Hyunjo Yoo, Hinako Shibuno

5:35 p.m. — Jennifer Kupcho, In Gee Chun

5:45 p.m. — Ruoning Yin, Alison Lee