nbc_pft_week18v2_260102.jpg
Bears, Ben Johnson face Lions rematch in Week 18
nbc_pft_panthersbucs_260102.jpg
Are Panthers 'better football team' than Bucs?
nbc_pft_micahparsons_260102.jpg
Analyzing Eberflus' recent comments about Parsons

Other PFT Content

bigshield2.jpg
Big Shield and all other ebooks will stay at 99 cents for 2026
NFL: Buffalo Bills at Cleveland Browns
Josh Allen said he "tweaked my foot a little bit" late in first half
USFL Conference Championship: Michigan Panthers v Birmingham Stallions
Skip Holtz steps away from UFL's Birmingham Stallions
2025 NFL wild-card playoff schedule: Chargers at Patriots on Sunday Night Football

  
Published January 4, 2026 09:58 PM

The NFL has announced the wild-card weekend schedule for Jan. 10-12:

Saturday, Jan. 10

4:30 p.m. 5 Los Angeles Rams at 4 Carolina Panthers (FOX, FOX Deportes)

8 p.m. 7 Green Bay Packers at 2 Chicago Bears (Prime Video)

Sunday, Jan. 11

1 p.m. 6 Buffalo Bills at 3 Jacksonville Jaguars (CBS, Paramount+)

4:30 p.m. 6 San Francisco 49ers at 3 Philadelphia Eagles (FOX, FOX Deportes)

8 p.m. 7 Los Angeles Chargers at 2 New England Patriots (NBC, Peacock, Universo)

Monday, Jan. 12

8 p.m. 5 Houston Texans at 4 Baltimore/Pittsburgh (ESPN/ABC/ESPN+/ ESPN Deportes; ManningCast-ESPN2/ESPN+)