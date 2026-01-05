2025 NFL wild-card playoff schedule: Chargers at Patriots on Sunday Night Football
Published January 4, 2026 09:58 PM
The NFL has announced the wild-card weekend schedule for Jan. 10-12:
Saturday, Jan. 10
4:30 p.m. 5 Los Angeles Rams at 4 Carolina Panthers (FOX, FOX Deportes)
8 p.m. 7 Green Bay Packers at 2 Chicago Bears (Prime Video)
Sunday, Jan. 11
1 p.m. 6 Buffalo Bills at 3 Jacksonville Jaguars (CBS, Paramount+)
4:30 p.m. 6 San Francisco 49ers at 3 Philadelphia Eagles (FOX, FOX Deportes)
8 p.m. 7 Los Angeles Chargers at 2 New England Patriots (NBC, Peacock, Universo)
Monday, Jan. 12
8 p.m. 5 Houston Texans at 4 Baltimore/Pittsburgh (ESPN/ABC/ESPN+/ ESPN Deportes; ManningCast-ESPN2/ESPN+)