LA28 Olympics schedule: daily competition times for all events

The LA28 Olympics daily, event-by-event schedule based on the latest timetable. Medal sessions bolded, ALL TIMES EASTERN, schedule subject to change.

Monday, July 10, 2028 (Day -4)

Soccer: Men’s group play (times TBA)

Tuesday, July 11, 2028 (Day -3)

Soccer: Women’s group play (times TBA)

Wednesday, July 12, 2028 (Day -2)

Basketball: Women’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m., 8 p.m.)

Handball: Men’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Rugby Sevens: Women’s group play (1 p.m., 7 p.m.)

Water Polo: Men’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Thursday, July 13, 2028 (Day -1)

Baseball: Opening round (2 p.m., 10 p.m.)

Basketball: Men’s group play (3 p.m.); women’s group play (9 p.m., 12:30 a.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Field Hockey: Women’s group play (12 p.m., 8 p.m.)

Handball: Women’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Rugby Sevens: Women’s group play (1 p.m.), classification/quarterfinals (7 p.m.)

Soccer: Men’s group play (times TBA)

Water Polo: Women’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Friday, July 14, 2028 (Day 0)

Canoe Slalom: Men’s, women’s kayak single heats (10 a.m.)

Opening Ceremony (8 p.m.)

Soccer: Women’s group play (times TBA)

Saturday, July 15, 2028 (Day 1)

Badminton: Men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, mixed doubles group play (11 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Baseball: Opening round (2 p.m., 10 p.m.)

Basketball: Men’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 54kg, 60kg, 65kg, men’s 55kg, 65kg, +90kg preliminaries (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Women’s kayak single semifinals, final (11 a.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (BMX Racing): Men’s, women’s quarterfinals, last chance (1:30 p.m.)

Equestrian: Eventing dressage team, individual day 1 (12 p.m., 7:30 p.m.)

Fencing: Women’s epee, men’s sabre round of 64 through quarterfinals (12 p.m.), semifinals, finals (9:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m.), women’s group play (8:30 p.m.)

Flag Football: Women’s, men’s preliminary games (5 p.m., 10 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s qualifying (2:30 p.m., 6:30 p.m., 10:30 p.m.)

Handball: Men’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Women’s 48kg, men’s 60kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Modern Pentathlon: Women’s semifinal (12 p.m.)

Rowing: Women’s single sculls, men’s double sculls, men’s pair heats (3 p.m.)

Rugby Sevens: Women’s classification matches, semifinals (4 p.m.), classification matches, medal matches (10 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Women’s, men’s 10m air rifle qualifying, finals (4:45 p.m.)

Squash: Women’s, men’s round of 16 (10:30 p.m.)

Surfing: Women’s, men’s round 1 (10 a.m.)

Table Tennis: Women’s, men’s round of 64, mixed doubles round of 16 (1 p.m.), women’s, men’s doubles round of 16 (5:30 p.m.), women’s, men’s singles round of 64 (10:30 p.m.)

Track and Field: Women’s, men’s 100m preliminary round (12 p.m.), women’s shot put qualifying (12:35 p.m.), women’s 5000m round 1 (12:47 p.m.), men’s pole vault qualifying (1:30 p.m.), women’s 800m round 1 (1:40 p.m.), women’s hammer throw qualifying (2 p.m.) session), women’s, men’s 100m first round (2:40 p.m.); men’s 400m hurdles round 1 (8 p.m.), men’s high jump qualifying (8:05 p.m.), men’s discus qualifying (8:10 p.m.), women’s triple jump qualifying (8:25 p.m.), women’s 100m semifinals (8:43 p.m.), women’s 400m hurdles round 1 (9:10 p.m.), women’s shot put final (9:35 p.m.), men’s 10,000m final (10:02 p.m.), women’s 100m final (10:45 p.m.)

Triathlon: Women’s individual (10:30 a.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Men’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Sunday, July 16, 2028 (Day 2)

Badminton: Men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, mixed doubles group play (11 a.m., 5 p.m., 9 p.m.)

Baseball: Opening round (2 p.m., 10 p.m.)

Basketball: Women’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s group play (5 p.m., 8:30 p.m., 12 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 51kg, 70kg; men’s 60kg, 70kg, 90kg preliminaries (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Men’s kayak single semifinals, final (10 a.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (BMX Racing): Men’s, women’s semifinals, finals (1:30 p.m.)

Diving: Women’s springboard preliminary (1 p.m.)

Equestrian: Eventing dressage team, individual day 2 (12 p.m., 7:30 p.m.)

Fencing: Men’s epee, women’s foil round of 64 through quarterfinals (12 p.m.), semifinals, finals (9:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m., 8 p.m.)

Flag Football: Women’s, men’s preliminary games (5 p.m., 10 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Women’s qualifying (12:45 p.m., 6:05 p.m., 9:15 p.m., 12:25 a.m.)

Handball: Women’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Men’s 66kg, women’s 52kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Modern Pentathlon: Men’s semifinal (12 p.m.)

Rowing: Men’s single sculls, women’s double sculls, women’s pair heats; men’s double sculls, men’s pair semifinals (3 p.m.)

Rugby Sevens: Men’s group play (1 p.m., 7 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s kite qualifying (5 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Women’s, men’s 10m air pistol qualifying, finals (4:45 p.m.)

Soccer: Men’s group play (times TBA)

Squash: Women’s, men’s round of 16 (10:30 p.m.)

Surfing: Women’s, men’s round 2 (10 a.m.)

Table Tennis: Men’s, women’s singles round of 64; mixed doubles quarterfinals, semifinals (1 p.m., 6:30 p.m., 11:15 p.m.)

Track and Field: Men’s decathlon 100m (12:03 p.m.), women’s discus qualifying (12:05 p.m.), men’s shot put qualifying (12:30 p.m.), men’s decathlon long jump (12:48 p.m.), women’s 800m repechage (1:10 p.m.), mixed 4x400m relay first round (1:50 p.m.), men’s long jump qualifying (2 p.m.), men’s decathlon shot put (2:10 p.m.); men’s decathlon high jump (6:15 p.m.), men’s shot put final (6:45 p.m.), men’s 1500m first round (7:10 p.m.), men’s 100m semifinals (8 p.m.), women’s hammer throw final (8:10 p.m.), mixed 4x400m relay final (8:40 p.m.), men’s decathlon 400m (8:58 p.m.), men’s 100m final (9:25 p.m.)

Triathlon: Men’s individual (10:30 a.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m.); women’s group play (8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Women’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Monday, July 17, 2028 (Day 3)

Badminton: Men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles, mixed doubles group play (11 a.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Baseball: Quarterfinals (2 p.m., 10 p.m.)

Basketball: Women’s group play (3 p.m.), men’s group play (9 p.m., 12:30 a.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s group play (5 p.m., 8:30 p.m., 12 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 60kg, men’s 55kg, 65kg round of 16 (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Men’s, women’s canoe single heats (10 a.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Mountain Bike): Men (2 p.m.)

Diving: Women’s springboard semifinal (1 p.m.), final (6:30 p.m.)

Equestrian: Eventing cross country team, individual (11 a.m.)

Fencing: Women’s sabre, men’s foil round of 64 through quarterfinals (12 p.m.), semifinals, finals (9:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m.), women’s group play (8 p.m.)

Flag Football: Women’s, men’s preliminary games (5 p.m., 10 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s team final (8:15 p.m.)

Handball: Men’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Women’s 57kg, men’s 73kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Modern Pentathlon: Women’s final (12 p.m.)

Rowing: Women’s single sculls quarterfinals, women’s double sculls semifinals, women’s pair semifinals, men’s double sculls finals, men’s pair finals (3:30 p.m.)

Rugby Sevens: Men’s group play (1 p.m.), classification/quarterfinals (7 p.m.)

Surfing: Women’s, men’s round 3 (10 a.m.)

Sailing: Men’s, women’s windsurfing qualifying, kite qualifying (5 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Mixed team 10m air rifle, 10m air pistol qualifying, finals (6 p.m.)

Shooting (Shotgun): Men’s, women’s skeet qualifying (12:30 p.m.)

Soccer: Women’s group play (times TBA)

Squash: Women’s, men’s round of 16 (10:30 p.m.)

Swimming (Open Water): Women’s 10km (4:30 p.m.)

Table Tennis: men’s, women’s singles round of 64, men’s, women’s doubles quarterfinals (1 p.m., 6 p.m.), mixed doubles bronze, gold medal matches (12 a.m.)

Track and Field: Men’s decathlon 110m hurdles (12 p.m.), women’s 3000m steeplechase first round (12:25 p.m.), men’s decathlon discus (12:45 p.m.), men’s 400m first round (1:15 p.m.), women’s triple jump final (1:40 p.m.), men’s 400m hurdles repechage (2:05 p.m.), men’s decathlon pole vault (2:30 p.m.), women’s 400m hurdles repechage (2:32 p.m.); men’s pole vault final (7:30 p.m.), men’s decathlon javelin (7:35 p.m.), mixed 4x100m relay first round (8:05 p.m.), men’s 1500m repechage (8:30 p.m.), women’s 800m semifinals (8:55 p.m.), mixed 4x100m relay final (9:30 p.m.), men’s decathlon 1500m (9:45 p.m.)

Volleyball: Women’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Men’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Tuesday, July 18, 2028 (Day 4)

Badminton: Men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles group play (11 a.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Baseball: Semifinals (2 p.m., 10 p.m.)

Basketball: Men’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s group play (5 p.m., 8:30 p.m., 12 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 54kg, 57kg rounds of 16, 32, men’s 80kg, +90kg round of 16, quarterfinals (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Women’s canoe single semifinals, final (10 a.m.)

Gymnastics (Artistic): Women’s team final (9 p.m.)

Cricket: Women’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Mountain Bike): Women (2 p.m.)

Diving: Men’s springboard preliminary (1 p.m.), semifinal (6:30 p.m.)

Equestrian: Eventing jumping team, individual (7:30 p.m.)

Fencing: Women’s team epee quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (8:30 p.m.)

Field Hockey: Women’s group play (12 p.m., 8:30 p.m.)

Flag Football: Women’s, men’s preliminary games (5 p.m., 10 p.m.)

Handball: Women’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Men’s 81kg, women’s 63kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Modern Pentathlon: Men’s final (12 p.m.)

Rowing: Men’s quadruple sculls heats, men’s four heats, men’s single sculls quarterfinals, women’s double sculls finals, women’s pair finals (4:30 p.m.)

Rugby Sevens: Men’s classification matches, semifinals (4 p.m.), classification matches, medal matches (10 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s windsurfing qualifying, kite qualifying (5 p.m.)

Shooting (Shotgun): Women’s, men’s skeet qualifying, finals (12:30 p.m.)

Skateboarding: Women’s street preliminary (8 p.m.)

Squash: Women’s, men’s round of 16 (10:30 p.m.)

Surfing: Men’s, women’s quarterfinals, semifinals, medal matches (10 a.m.)

Swimming (Open Water): Men’s 10km (4:30 p.m.)

Table Tennis: Men’s doubles semifinals, men’s, women’s singles round of 32 (1 p.m.), men’s, women’s singles round of 32 (6 p.m.), men’s doubles medal matches (12 a.m.)

Track and Field: Women’s pole vault qualifying (12:30 p.m.), men’s 3000m steeplechase first round (12:35 p.m.), women’s 400m first round (1:35 p.m.), men’s triple jump qualifying (2:10 p.m.), men’s 110m hurdles first round (2:23 p.m.); men’s 200m first round (6:50 p.m.), men’s high jump final (7:10 p.m.), men’s discus final (7:25 p.m.), women’s 5000m final (7:35 p.m.), men’s 400m hurdles semifinals (8:02 p.m.), men’s 1500m semifinals (8:28 p.m.), women’s 400m hurdles semifinals (8:50 p.m.), women’s 800m final (9:15 p.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Women’s group play (1 p.m., 5:30 p.m., 10 p.m.)

Wednesday, July 19, 2028 (Day 5)

Archery: Women’s compound, men’s recurve qualifying (12:30 p.m.); men’s compound, women’s recurve qualifying (4:30 p.m.)

Badminton: Mixed doubles quarterfinals, men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles group play (11 a.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Baseball: Bronze-medal game (2 p.m.), gold-medal game (10 p.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s group play (5 p.m., 8:30 p.m., 12 a.m.)

Basketball: Women’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 60kg, 70kg quarterfinals, men’s 60kg, 70kg round of 16 (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Men’s canoe single semifinals, final (10 a.m.)

Cricket: Women’s bronze-medal match (12 p.m.)

Cycling (Road): Men’s, women’s time trials (1:30 p.m.)

Diving: Men’s springboard final (6:30 p.m.)

Fencing: Men’s team sabre quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (8:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m., 8 p.m.)

Flag Football: Women’s, men’s preliminary games (5 p.m., 10 p.m.)

Golf: Men’s round 1 (12 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s all-around final (9 p.m.)

Handball: Men’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Women’s 70kg, men’s 90kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Rowing: Women’s quadruple sculls heats, women’s four heats, women’s single sculls semifinals, consolation finals, men’s quadruple sculls finals, men’s four finals (11 a.m.)

Sailing: Men’s, women’s windsurfing qualifying, men’s, women’s kite finals (5 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Men’s 50m rifle 3 positions qualifying, final (12:30 p.m.)

Skateboarding: Men’s street preliminary (1:30 p.m.), women’s street final (11:30 p.m.)

Squash: Men’s, women’s quarterfinals (10:30 p.m.)

Table Tennis: Women’s doubles semifinals, men’s, women’s singles round of 32 (1 p.m.), men’s, women’s singles round of 32 (6 p.m.), women’s doubles medal matches (12 a.m.)

Tennis: Mixed doubles first round (2 p.m.), quarterfinals (9:30 p.m.)

Track and Field: Men’s hammer throw qualifying (12:35 p.m.), women’s 400m repechage (1:05 p.m.), men’s 400m repechage (1:30 p.m.), women’s long jump qualifying (1:35 p.m.), men’s 200m repechage (2:10 p.m.), women’s 3000m steeplechase final (2:43 p.m.); men’s 110m hurdles repechage (7 p.m.), women’s discus final (7:20 p.m.), women’s 1500m first round (7:26 p.m.), men’s long jump final (7:45 p.m.), women’s 200m first round (8:05 p.m.), men’s 1500m final (8:55 p.m.), men’s 400m hurdles final (9:10 p.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m.); women’s group play (8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Men’s quarterfinals (2:30 p.m., 8 p.m.)

Thursday, July 20, 2028 (Day 6)

Badminton: Mixed doubles semifinals, men’s, women’s doubles quarterfinals, men’s, women’s singles group play, round of 16 (11 a.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s group play (5 p.m., 8:30 p.m., 12 a.m.)

Basketball: Women’s group play (3 p.m.), men’s group play (9 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 51kg, 65kg round of 16, men’s 65kg, 90kg quarterfinals (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Women’s, men’s kayak cross first round, repechage (10 a.m.)

Cricket: Women’s gold-medal match (12 p.m.)

Diving: Women’s platform preliminary (1 p.m.), semifinal (6:30 p.m.)

Equestrian: Dressage qualifying (12 p.m., 7:15 p.m.)

Fencing: Men’s team epee quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (9:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s group play (12 p.m.), women’s group play (8 p.m.)

Flag Football: Men’s semifinals (5 p.m.)

Golf: Men’s round 2 (12 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Women’s all-around final (9 p.m.)

Handball: Women’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Men’s 100kg, women’s 78kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Rowing: Men’s eight heats, men’s single sculls semifinals, consolation finals, women’s quadruple sculls finals, women’s four finals (12 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s windsurfing finals (5 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Women’s 50m rifle 3 positions qualifying, final (12:30 p.m.)

Skateboarding: Men’s street final (11:30 p.m.)

Soccer: Men’s quarterfinals (times TBA)

Squash: Men’s, women’s quarterfinals (10:30 p.m.)

Table Tennis: Men’s, women’s singles round of 16 (1 p.m., 6 p.m., 11 p.m.)

Tennis: Mixed doubles semifinals, singles first round (2 p.m.), mixed doubles medal matches (9:30 p.m.)

Track and Field: Women’s javelin qualifying (12:30 p.m.), women’s high jump qualifying (12:35 p.m.), men’s 800m first round (1:05 p.m.), women’s 200m repechage (2:10 p.m.), men’s 3000m steeplechase final (2:47 p.m.); women’s pole vault final (6:30 p.m.), women’s 1500m repechage (6:35 p.m.), men’s hammer throw final (6:45 p.m.), women’s 400m semifinals (7:03 p.m.), men’s 400m semifinals (7:30 p.m.), men’s 110m hurdles semifinals (7:57 p.m.), men’s 200m semifinals (8:24 p.m.), women’s 400m hurdles final (8:52 p.m.)

Triathlon: Mixed relay (11 a.m.)

Volleyball: Women’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Women’s quarterfinals (2:30 p.m., 8 p.m.)

Friday, July 21, 2028 (Day 7)

Archery: Mixed team compound (10:30 p.m.)

Badminton: Mixed doubles gold-, bronze-medal matches, women’s doubles semifinals (11 a.m.); men’s singles quarterfinals, men’s doubles semifinals (7 p.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s play-in games (5 p.m.), quarterfinals 8:30 p.m., 12 a.m.)

Basketball: Men’s group play (3 p.m., 9 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 5 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 57kg, 75kg round of 16, men’s 55kg, 80kg quarterfinals (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Women’s, men’s kayak cross heats (10 a.m.)

Diving: Men’s platform preliminary (1 p.m.), women’s platform final (6:30 p.m.)

Equestrian: Dressage qualifying (12 p.m., 7:15 p.m.)

Fencing: Women’s team foil quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (9:30 p.m.)

Field Hockey: Women’s group play (12 p.m., 8 p.m.)

Flag Football: Women’s semifinals (4:30 p.m.), men’s bronze-, gold-medal games (8:30 p.m.)

Golf: Men’s round 3 (12 p.m.)

Gymnastics (Trampoline): Men’s qualifying, final (3:30 p.m.), women’s qualifying, final (11 p.m.)

Handball: Men’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Women’s +78kg, men’s +100kg elimination rounds (1 p.m.), repechages, semifinals, finals (7 p.m.)

Rowing: Women’s eight heats, women’s single sculls finals, men’s eight finals (1 p.m.)

Shooting (Shotgun): Women’s, men’s trap qualifying (12:30 p.m.)

Soccer: Men’s quarterfinals (times TBA)

Squash: Women’s semifinals (11:30 p.m.)

Table Tennis: Men’s, women’s singles quarterfinals (1 p.m., 6 p.m., 12 a.m.)

Tennis: Singles, doubles first round (2 p.m.), singles first round (9:30 p.m.)

Track and Field: Women’s heptathlon 100m hurdles (12:35 p.m.), men’s 5000m first round (1:05 p.m.), women’s heptathlon high jump (1:35 p.m.), women’s 100m hurdles first round (2 p.m.), men’s triple jump final (2 p.m.), men’s 800m repechage (2:45 p.m.); women’s heptathlon shot put (7:15 p.m.), men’s javelin qualifying (7:20 p.m.), women’s 1500m semifinals (7:30 p.m.), women’s 200m semifinals (7:58 p.m.), women’s heptathlon 200m (8:25 p.m.), women’s 10,000m final (8:50 p.m.), men’s 110m hurdles final (9:35 p.m.), men’s 200m final (9:47 p.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Men’s semifinals (2:30 p.m.), women’s semifinals (8 p.m.)

Saturday, July 22, 2028 (Day 8)

Archery: Men’s, women’s recurve preliminary rounds (12:30 p.m., 11 p.m.)

Badminton: Women’s doubles gold-, bronze-medal matches (11 a.m.), women’s singles quarterfinals (9:30 p.m.)

Basketball (3x3): Women’s, men’s semifinals (8 p.m.), bronze-, gold-medal games (12 a.m.)

Basketball: Women’s quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Beach Volleyball: Group play (12 p.m., 10 p.m.)

Boxing: Women’s 51kg, 54kg, 65kg quarterfinals, 70kg semifinals, men’s 60kg, 70kg quarterfinals, +90kg semifinals (3 p.m., 10 p.m.)

Canoe Slalom: Women’s, men’s kayak cross quarterfinals, semifinals, finals (10 a.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Road): Women’s road race (2:30 p.m.)

Diving: Men’s platform semifinal (1 p.m.), final (6:30 p.m.)

Equestrian: Dressage team final (12 p.m.. 7:15 p.m.)

Fencing: Men’s team foil quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (9:30 p.m.)

Field Hockey: Men’s play-in games (12 p.m., 8 p.m.)

Flag Football: Women’s bronze-, gold-medal games (3:30 p.m.)

Golf: Men’s round 4 (12 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s, women’s apparatus finals (2:30 p.m.)

Handball: Women’s group play (12 p.m., 5 p.m., 10 p.m.)

Judo: Mixed team elimination round, repechage, semifinals (11 a.m.), finals (7 p.m.)

Rowing: Men’s single sculls finals, women’s eight finals (1:30 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Men’s, women’s 25m pistol preliminaries (12:30 p.m.)

Shooting (Shotgun): Women’s, men’s trap qualifying, finals (12:30 p.m.)

Squash: Men’s semifinals (11:30 p.m.)

Swimming: Women’s 100m butterfly, men’s 400m freestyle, men’s 50m butterfly, women’s 50m backstroke, men’s 100m breaststroke, women’s 400m freestyle, women’s 4x100m freestyle relay, men’s 4x100m freestyle relay heats (12:30 p.m.); men’s 400m freestyle final, women’s 100m butterfly semifinals, men’s 50m butterfly semifinals, women’s 400m freestyle final, men’s 100m breaststroke semifinals, women’s 50m backstroke semifinals, men’s 4x100m freestyle relay final, women’s 4x100m freestyle relay final (9 p.m.)

Table Tennis: Women’s singles semifinals (5 p.m.), medal matches (12 a.m.)

Tennis: Singles second round, doubles first round (2 p.m.), singles second round (9:30 p.m.)

Track and Field: Women’s heptathlon long jump (5:05 p.m.), women’s 100m hurdles repechage (6:05 p.m.), women’s heptathlon javelin (6:20 p.m.), men’s 800m semifinals (6:50 p.m.), women’s long jump final (7:20 p.m.), men’s 4x100m relay first round (7:25 p.m.), women’s 400m final (7:50 p.m.), men’s 400m final (8:05 p.m.), women’s heptathlon 800m (8:20 p.m.), women’s 200m final (8:45 p.m.)

Volleyball: Men’s group play (12 p.m., 4 p.m.); women’s group play (8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Men’s bronze-medal match (2:30 p.m.), gold-medal match (6 p.m.)

Sunday, July 23, 2028 (Day 9)

Archery: Men’s, women’s recurve preliminary rounds (12:30 p.m., 11 p.m.)

Badminton: Men’s doubles gold-medal match, men’s singles semifinals (11 a.m.), men’s doubles bronze-medal match, women’s singles semifinals (10:30 p.m.)

Basketball: Women’s quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Beach Volleyball: Round of 16 (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Boxing: Women’s 57kg, 75kg quarterfinals, men’s 55kg semifinals (3 p.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Road): Men’s road race (12 p.m.)

Fencing: Women’s team sabre quarterfinals, semifinals, classification rounds (12 p.m.), medal matches (9:30 p.m.)

Field Hockey: Women’s play-in games (12 p.m., 8 p.m.)

Golf: Mixed team four-ball (1 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s, women’s apparatus finals (2 p.m.)

Handball: Men’s quarterfinals (12 p.m., 3:30 p.m., 7 p.m.. 10:30 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s dinghy qualifying (5 p.m.)

Softball: Preliminary games (10 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Shooting (Rifle/Pistol): Men’s, women’s 25m pistol preliminaries, finals (12:30 p.m.)

Squash: Women’s bronze-, gold-medal matches (11:30 p.m.)

Swimming: Women’s 100m breaststroke heats, men’s 100m backstroke heats, women’s 100m freestyle heats, men’s 400m individual medley heats (12:30 p.m.); women’s 100m butterfly final, men’s 50m butterfly final, women’s 100m breaststroke semifinals, men’s 400m individual medley final, men’s 100m backstroke semifinals, women’s 100m freestyle semifinals, men’s 100m breaststroke final, women’s 50m backstroke final (9 p.m.)

Track and Field: Women’s 4x400m relay first round (6:40 p.m.), women’s high jump final (6:47 p.m.), men’s 4x400m relay first round (7:05 p.m.), women’s javelin final (7:20 p.m.), women’s 4x100m relay first round (7:30 p.m.), women’s 100m hurdles semifinals (7:55 p.m.), men’s 800m final (8:20 p.m.), women’s 1500m final (8:30 p.m.), men’s 4x100m relay final (8:45 p.m.)

Table Tennis: Men’s singles semifinals (5 p.m.), medal matches (12 a.m.)

Tennis: Men’s singles second round, women’s singles third round (2 p.m., 9:30 p.m.), doubles second round (2 p.m.)

Volleyball: Women’s group play (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Water Polo: Women’s bronze-medal match (2:30 p.m.), gold-medal match (6 p.m.)

Monday, July 24, 2028 (Day 10)

Archery: Women’s recurve preliminary rounds (1:30 p.m.), men’s team recurve (10:30 p.m.)

Badminton: Men’s singles gold-, bronze-medal matches (11 a.m.), women’s singles bronze-, gold-medal matches (11:30 p.m.)

Beach Volleyball: Round of 16 (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Basketball: Men’s quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Climbing: Men’s boulder semifinal (12:30 p.m.), men’s, women’s speed qualifying (4:45 p.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Equestrian: Dressage individual final (11:30 a.m.)

Field Hockey: Men’s quarterfinals (12 p.m., 8 p.m.)

Golf: Mixed team foursomes (11 a.m.)

Gymnastics (Artistic): Men’s, women’s apparatus finals (2 p.m.)

Handball: Women’s quarterfinals (12 p.m., 3:30 p.m., 7 p.m.. 10:30 p.m.)

Lacrosse: Men’s qualifying round (2:30 p.m.), women’s qualifying round (9:30 p.m.)

Rowing (Coastal Beach Sprint): Women’s, men’s solo time trials, last 16 (11:30 a.m.), final 8 (5:30 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s dinghy, mixed dinghy, mixed multihull qualifying (5 p.m.)

Shooting (Shotgun): Mixed team trap qualifying, final (12:30 p.m.)

Soccer: Men’s semifinals (4 p.m., 11:30 p.m.)

Softball: Preliminary games (10 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Squash: Men’s bronze-, gold-medal matches (11:30 p.m.)

Swimming: Women’s 400m individual medley, men’s 200m freestyle, women’s 100m backstroke, men’s 50m breaststroke, men’s 200m butterfly, men’s 1500m freestyle heats (12:30 p.m.); women’s 100m freestyle final, men’s 200m freestyle semifinals, women’s 100m backstroke semifinals, men’s 100m backstroke final, women’s 100m breaststroke final, men’s 50m breaststroke semifinals, men’s 200m butterfly semifinals, women’s 400m individual medley final (9 p.m.)

Track and Field: Men’s javelin final (7:25 p.m.), women’s 4x100m relay final (7:30 p.m.), men’s 5000m final (7:45 p.m.), women’s 100m hurdles final (8:15 p.m.), men’s 4x400m relay final (8:25 p.m.), women’s 4x400m relay final (8:40 p.m.)

Table Tennis: Mixed team first round (1 p.m., 8 p.m.)

Tennis: Men’s singles third round, women’s singles quarterfinals (2 p.m., 9:30 p.m.), women’s doubles second round, men’s doubles quarterfinals (2 p.m.)

Volleyball: Men’s quarterfinals (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Wrestling: Men’s Greco-Roman 60kg, 130kg, women’s freestyle 50kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.), semifinals (10 p.m.)

Tuesday, July 25, 2028 (Day 11)

Archery: Men’s recurve preliminary rounds (1:30 p.m.), women’s team recurve (10:30 p.m.)

Artistic Swimming: Women’s duet technical (2 p.m.)

Basketball: Men’s quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Beach Volleyball: Quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Canoe Sprint: Men’s, women’s kayak double, canoe single heats, quarterfinals (12 p.m.)

Climbing: Women’s boulder semifinal (12:15 p.m.), men’s lead semifinal (9:45 p.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Track): Men’s women’s team sprint qualifying (12 p.m.), Men’s, women’s team sprint first round, finals, men’s team pursuit qualifying (3 p.m.)

Diving: Women’s synchronized springboard (2:30 p.m.)

Equestrian: Jumping team qualifying (12 p.m.)

Field Hockey: Women’s quarterfinals (12 p.m., 8 p.m.)

Gymnastics (Artistic): Mixed team final (7 p.m.)

Handball: Men’s semifinals (12:30 p.m., 4 p.m.)

Lacrosse: Men’s qualifying round (2:30 p.m.), women’s qualifying round (9:30 p.m.)

Rowing (Coastal Beach Sprint): Mixed double sculls time trials, last 16 (1 p.m.), final 8 (5 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s dinghy, men’s, women’s skiff, mixed dinghy, mixed multihull qualifying (5 p.m.)

Skateboarding: Men’s park preliminary (1:30 p.m.), women’s park preliminary (11 p.m.)

Soccer: Women’s semifinals (8:30 p.m., 11:30 p.m.)

Softball: Preliminary games (10 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Swimming: Women’s 200m freestyle, men’s 50m freestyle, women’s 200m breaststroke, women’s 1500m freestyle heats (12:30 p.m.); women’s 200m breaststroke semifinals, men’s 200m freestyle final, men’s 50m breaststroke final, men’s 1500m freestyle final, women’s 200m freestyle semifinals, men’s 200m butterfly final, men’s 50m freestyle semifinals, women’s 100m backstroke final (9 p.m.)

Table Tennis: Mixed team second round (1 p.m., 8 p.m.)

Table Tennis: Mixed team first round (1 p.m., 8 p.m.)

Tennis: Men’s singles quarterfinals, women’s singles semifinals (2 p.m., 9:30 p.m.), women’s doubles quarterfinals, men’s doubles semifinals (2 p.m.)

Volleyball: Men’s quarterfinals (12 p.m., 4 p.m., 8 p.m., 12 a.m.)

Weightlifting: Men’s 65kg (7:50 p.m.), women’s 53kg (11:50 p.m.)

Wrestling: Men’s Greco-Roman 60kg, 130kg, women’s freestyle 50kg repechage, men’s Greco-Roman 77kg, 97kg, women’s freestyle 53kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.); men’s Greco-Roman 77kg, 97kg, women’s freestyle 53kg semifinals, men’s Greco-Roman 60kg, 130kg, women’s freestyle 50kg medal matches (10 p.m.)

Wednesday, July 26, 2028 (Day 12)

Archery: Mixed team recurve elimination round (1:30 p.m.), quarterfinals, semifinals, finals (11 p.m.)

Artistic Swimming: Women’s duet free (2 p.m.)

Basketball: Women’s semifinals (7 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Quarterfinals (4 p.m., 11 p.m.)

Canoe Sprint: Men’s, women’s kayak double, men’s canoe single semifinals, finals (12 p.m.)

Climbing: Men’s, women’s speed quarterfinals, semifinals, finals (12 p.m.), women’s lead semifinal (9:45 p.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Track): Women’s team pursuit qualifying, men’s team pursuit first round, women’s keirin first round, repechage, men’s sprint qualifying (11:45 a.m.), men’s sprint knockout rounds, repechage, men’s team pursuit final, women’s keirin quarterfinals (4:45 p.m.)

Diving: Men’s synchronized springboard (5 p.m.)

Equestrian: Jumping team final (12 p.m.)

Field Hockey: Men’s semifinals (12 p.m., 11 p.m.)

Golf: Women’s round 1 (12 p.m.)

Handball: Women’s semifinals (12:30 p.m., 4 p.m.)

Lacrosse: Men’s qualifying round (2:30 p.m.), women’s qualifying round (9:30 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s dinghy finals, men’s, women’s skiff qualifying, mixed dinghy qualifying, mixed multihull qualifying (5 p.m.)

Skateboarding: Men’s park final (11 p.m.)

Softball: Preliminary games (10 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Swimming: Men’s 200m individual medley, women’s 50m butterfly, men’s 200m backstroke, men’s 4x200m freestyle relay heats (12:30 p.m.); men’s 200m individual medley semifinals, women’s 200m freestyle final, men’s 50m freestyle final, women’s 50m butterfly semifinals, women’s 200m breaststroke final, men’s 200m backstroke semifinals, women’s 1500m freestyle final, men’s 4x200m freestyle relay final (9 p.m.)

Table Tennis: Mixed team third round (1 p.m., 8 p.m.)

Taekwondo: Men’s 58kg, women’s 49kg preliminary rounds (12 p.m.), quarterfinals, semifinals (6 p.m.), repechage, medal matches (10:30 p.m.)

Tennis: Men’s singles semifinals, women’s doubles semifinals (2 p.m., 9:30 p.m.)

Volleyball: Men’s semifinals (2 p.m., 7 p.m.)

Weightlifting: Women’s 61kg, 69kg (5:10 p.m.), men’s 75kg (11:50 p.m.)

Wrestling: Men’s Greco-Roman 77kg, 97kg, women’s freestyle 53kg repechage, men’s Greco-Roman 67kg, 87kg, women’s freestyle 57kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.); men’s Greco-Roman 67kg, 87kg, women’s freestyle 57kg semifinals, men’s Greco-Roman 77kg, 97kg, women’s freestyle 53kg medal matches (10 p.m.)

Thursday, July 27, 2028 (Day 13)

Archery: Men’s recurve elimination round (1:30 p.m.), quarterfinals, semifinals, finals (11:30 p.m.)

Artistic Swimming: Team technical (2 p.m.)

Basketball: Men’s semifinals (7 p.m., 12:30 a.m.)

Beach Volleyball: Semifinals (4 p.m., 11 p.m.)

Boxing: Women’s 51kg, 65kg semifinals, 70kg final, men’s 90kg semifinals (3 p.m.), women’s 54kg semifinals, men’s 55kg final, 70kg, 80kg semifinals (9 p.m.)

Canoe Sprint: Men’s, women’s kayak four, canoe double, women’s kayak single heats, quarterfinals (12 p.m.)

Climbing: Men’s boulder final (12 p.m.)

Cricket: Men’s group play (12 p.m., 9 p.m.)

Cycling (Track): Women’s team pursuit first round, finals, men’s omnium, men’s sprint knockout rounds, women’s keirin semifinals, final (2 p.m.)

Diving: Women’s synchronized platform (5 p.m.)

Field Hockey: Women’s semifinals (12 p.m., 10:30 p.m.)

Golf: Women’s round 2 (12 p.m.)

Gymnastics (Rhythmic): All-around qualifying (3:30 p.m., 8:30 p.m.)

Handball: Men’s bronze-medal match (12:30 p.m.), gold-medal match (4 p.m.)

Lacrosse: Men’s qualifying round (2:30 p.m.), women’s qualifying round (9:30 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s skiff qualifying, mixed dinghy finals, mixed multihull finals (5 p.m.)

Skateboarding: Women’s park final (11 p.m.)

Soccer: Men’s bronze-medal match (9 p.m.)

Softball: Preliminary games (10 a.m., 5 p.m., 9:30 p.m.)

Swimming: Women’s 200m individual medley, men’s 200m breaststroke, men’s 100m freestyle, women’s 200m backstroke, women’s 4x200m freestyle relay heats (12:30 p.m.); women’s 200m individual medley semifinals, men’s 200m backstroke final, men’s 200m breaststroke semifinals, women’s 50m butterfly final, men’s 100m freestyle semifinals, women’s 200m backstroke semifinals, men’s 200m individual medley final, women’s 4x200m freestyle relay final (9 p.m.)

Track and Field: Men’s half marathon race walk (10:30 a.m.), women’s half marathon race walk (12:20 p.m.)

Table Tennis: Mixed team quarterfinals (1 p.m., 8 p.m.)

Taekwondo: Men’s 68kg, women’s 57kg preliminary rounds (12 p.m.), quarterfinals, semifinals (6 p.m.), repechage, medal matches (10:30 p.m.)

Tennis: Women’s singles bronze-, gold-medal matches (2 p.m.), men’s doubles bronze-, gold-medal matches (9:30 p.m.)

Volleyball: Women’s semifinals (2 p.m., 7 p.m.)

Weightlifting: Men’s 85kg, 95kg (5:10 p.m.), women’s 77kg (11:50 p.m.)

Wrestling: Men’s Greco-Roman 67kg, 87kg, women’s freestyle 57kg repechage, men’s freestyle 57kg, 86kg, women’s freestyle 62kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.); men’s freestyle 57kg, 86kg, women’s freestyle 62kg semifinals, men’s Greco-Roman 67kg, 87kg, women’s freestyle 57kg medal matches (10 p.m.)

Friday, July 28, 2028 (Day 14)

Archery: Women’s recurve elimination round (12:30 p.m.), quarterfinals, semifinals, finals (11:30 p.m.)

Artistic Swimming: Team free (2 p.m.)

Basketball: Women’s bronze-medal game (7 p.m.)

Beach Volleyball: Women’s bronze-medal match, gold-medal match (6:30 p.m.)

Boxing: Women’s 60kg semifinals, men’s 60kg semifinals, +90kg final (3 p.m.), women’s 51kg final, 75kg semifinals, men’s 65kg semifinals (9 p.m.)

Canoe Sprint: Women’s, men’s kayak single, women’s canoe double semifinals, finals (12 p.m.)

Climbing: Women’s boulder final (12 p.m.), men’s lead final (4:45 p.m.)

Cricket: Men’s bronze-medal match (12 p.m.)

Cycling (BMX Freestyle): Men’s, women’s park qualifying (1:30 p.m.)

Cycling (Track): Women’s sprint qualifying, knockout round, men’s sprint semifinals (12 p.m.), men’s sprint final, women’s madison final, women’s sprint knockout round (4 p.m.)

Diving: Men’s synchronized platform (7 p.m.)

Equestrian: Jumping individual qualifying (11 a.m.)

Field Hockey: Men’s bronze-medal match (1:30 p.m.), gold-medal match (12 a.m.)

Golf: Women’s round 3 (12 p.m.)

Gymnastics (Rhythmic): Group qualifying (4 p.m.), all-around final (9 p.m.)

Handball: Women’s bronze-medal match (12:30 p.m.), gold-medal match (4 p.m.)

Lacrosse: Men’s qualifying round (2:30 p.m.), women’s qualifying round (9:30 p.m.)

Sailing: Men’s, women’s skiff finals (5 p.m.)

Soccer: Women’s bronze-medal match (4 p.m.), men’s gold-medal match (9 p.m.)

Softball: Bronze-medal game (8 p.m.)

Swimming: Men’s 100m butterfly, men’s 50m backstroke, women’s 50m breaststroke, men’s 800m freestyle, mixed 4x100m medley relay heats (12:30 p.m.); men’s 100m butterfly semifinals, women’s 200m backstroke final, men’s 200m breaststroke final, women’s 50m breaststroke semifinals, men’s 50m backstroke semifinals, women’s 200m individual medley final, men’s 100m freestyle final (9 p.m.)

Table Tennis: Mixed team semifinals (3:30 p.m., 11 p.m.)

Taekwondo: Women’s 67kg, men’s 80kg preliminary rounds (12 p.m.), quarterfinals, semifinals (6 p.m.), repechage, medal matches (10:30 p.m.)

Tennis: Men’s singles bronze-, gold-medal matches (2 p.m.), Women’s doubles bronze-, gold-medal matches (9:30 p.m.)

Volleyball: Men’s bronze-medal match (11:30 p.m.)

Weightlifting: Women’s 86kg (7:50 p.m.), men’s 110kg (11:50 p.m.)

Wrestling: Men’s freestyle 57kg, 86kg, women’s freestyle 62kg repechage, men’s freestyle 74kg, 125kg, women’s freestyle 68kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.); men’s freestyle 74kg, 125kg, women’s freestyle 68kg semifinals, men’s freestyle 57kg, 86kg, women’s freestyle 62kg medal matches (10 p.m.)

Saturday, July 29, 2028 (Day 15)

Artistic Swimming: Team acrobatic (2 p.m.)

Basketball: Men’s bronze-medal game (3 p.m.), women’s gold-medal game (7 p.m.)

Beach Volleyball: Men’s bronze-medal match, gold-medal match (10 p.m.)

Boxing: Women’s 57kg semifinals, 65kg final, men’s 90kg final (3 p.m.), women’s 54kg, 60kg, men’s 60kg, 80kg finals (9 p.m.)

Canoe Sprint: Women’s canoe single, men’s canoe double, women’s, men’s kayak four semifinals, finals (12 p.m.)

Climbing: Women’s lead final (12:30 p.m.)

Cricket: Men’s gold-medal match (12 p.m.)

Cycling (BMX Freestyle): Men’s, women’s park finals (1:30 p.m.)

Cycling (Track): Women’s sprint knockout rounds, men’s keirin first round, repechage, men’s madison final (2 p.m.)

Equestrian: Jumping individual final (12 p.m.)

Field Hockey: Women’s bronze-medal match (1:30 p.m.), gold-medal match (12 a.m.)

Golf: Women’s round 4 (12 p.m.)

Gymnastics (Rhythmic): Group final (4 p.m.)

Lacrosse: Men’s bronze-, gold-medal games (4:30 p.m.), women’s bronze-, gold-medal games (11:30 p.m.)

Soccer: Women’s gold-medal match (3:30 p.m.)

Softball: Gold-medal game (10 a.m.)

Swimming: Women’s 50m freestyle, women’s 200m butterfly, women’s 800m freestyle, men’s 4x100m medley relay, women’s 4x100m medley relay heats (12:30 p.m.); women’s 50m freestyle semifinals, men’s 100m butterfly final, men’s 50m backstroke final, women’s 50m breaststroke final, men’s 800m freestyle final, women’s 200m butterfly semifinals, mixed 4x100m medley relay final (9 p.m.)

Table Tennis: Mixed team bronze-medal match (3:30 p.m.), gold-medal match (11 p.m.)

Taekwondo: Men’s +80kg, women’s +67kg preliminary rounds (12 p.m.), quarterfinals, semifinals (6 p.m.), repechage, medal matches (10:30 p.m.)

Track and Field: Women’s marathon (10:15 a.m.)

Volleyball: Men’s gold-medal match (1 p.m.), women’s bronze-medal match (5:45 p.m.)

Weightlifting: Men’s +110kg (7:50 p.m.), women’s +86kg (11:50 p.m.)

Wrestling: Men’s freestyle 74kg, 125kg, women’s freestyle 68kg repechage, men’s freestyle 65kg, 97kg, women’s freestyle 76kg round of 16, quarterfinals (2 p.m.); men’s freestyle 65kg, 97kg, women’s freestyle 76kg semifinals, men’s freestyle 74kg, 125kg, women’s freestyle 68kg medal matches (10 p.m.)