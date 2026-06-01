2026 World Cup daily schedule, how to watch live: What games are on today?
So you know what is happening each day during the 2026 men’s World Cup, we have created this very handy article.
This is your ultimate daily guide to who is playing when and where each day, as 104 games will be played across 39 days of action with just five days between June 11 and July 19 not having at least one game played. Magnificent.
Below you will find the full schedule for each day during the World Cup tournament, with information on all 104 games and how to watch them.
Trust me, leave this article up on a tab, bookmark, print it out and post it on your fridge, whatever you have to do, and you will thank me later.
Group stage
Day 1 - Thursday, June 11
Mexico vs South Africa - Estadio Azteca, Mexico City - 3pm ET
South Korea vs Czechia - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm
Day 2 - Friday, June 12
Canada vs Bosnia and Herzegovina - BMO Field, Toronto - 3pm ET
USA vs Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
Day 3 - Saturday, June 13
Qatar vs Switzerland - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 3pm ET
Brazil vs Morocco - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 6pm ET
Haiti vs Scotland - Gillette Stadium, Boston - 9pm ET
Australia vs Turkiye - BC Place, Vancouver - Midnight ET
Day 4 - Sunday, June 14
Germany vs Curacao - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Netherlands vs Japan - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
Ivory Coast vs Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 7pm ET
Sweden vs Tunisia - Estadio BBVA, Monterrey - 10pm ET
Day 5 - Monday, June 15
Spain vs Cape Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Belgium vs Egypt - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Saudi Arabia vs Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Iran vs New Zealand - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
Day 6 - Tuesday, June 16
France vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET
Iraq vs Norway - Gillette Stadium, Boston - 6pm ET
Argentina vs Algeria - Arrowhead Stadium - Kansas City - 9pm ET
Austria vs Jordan - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight ET
Day 7 - Wednesday, June 17
Portugal vs Democratic Republic of Congo - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
England vs Croatia - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
Ghana vs Panama - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Uzbekistan vs Colombia - Estadio Azteca, Mexico City - 10pm ET
Day 8 - Thursday, June 18
Czechia vs South Africa - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Canada vs Qatar - BC Place, Vancouver - 6pm ET
Mexico vs South Korea - Estadio Akron, Guadalajara - 9pm ET
Day 9 - Friday, June 19
USA vs Australia - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Scotland vs Morocco - Gillette Stadium, Boston - 6pm ET
Brazil vs Haiti - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 9pm ET
Turkiye vs Paraguay - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight ET
Day 10 - Saturday, June 20
Netherlands vs Sweden- NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Germany vs Ivory Coast - BMO Field, Toronto - 4pm ET
Ecuador vs Curacao - Arrowhead Stadium, Kansas City - 8pm ET
Tunisia vs Japan - Estadio BBVA, Monterrey - Midnight ET
Day 11 - Sunday, June 21
Spain vs Saudi Arabia - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Belgium vs Iran - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Uruguay vs Cape Verde - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
New Zealand vs Egypt - BC Place, Vancouver - 9pm ET
Day 12 - Monday, June 22
Argentina vs Austria - AT&T Stadium, Dallas - 1pm ET
France vs Iraq - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Norway vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 8pm ET
Jordan vs Algeria - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 11pm ET
Day 13 - Tuesday, June 23
Portugal vs Uzbekistan - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
England vs Ghana - Gillette Stadium, Boston - 4pm ET
Panama vs Croatia - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Colombia vs Democratic Republic of Congo - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm ET
Day 14 - Wednesday, June 24
Switzerland vs Canada - BC Place, Vancouver - 3pm ET
Bosnia and Herzegovina vs Qatar - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Scotland vs Brazil - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Morocco vs Haiti - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 6pm ET
Czechia vs Mexico - Estadio Azteca, Mexico City - 9pm ET
South Africa vs South Korea - Estadio BBVA, Monterrey - 9pm ET
Day 15 - Thursday, June 25
Ecuador vs Germany - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 4pm ET
Curacao vs Ivory Coast - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 4pm ET
Japan vs Sweden- AT&T Stadium, Dallas - 7pm ET
Tunisia vs Netherlands - Arrowhead Stadium, Kansas City - 7pm ET
Turkiye vs USA - SoFi Stadium, Los Angeles - 10pm ET
Paraguay vs Australia - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 10pm ET
Day 16 - Friday, June 26
Norway vs France - Gillette Stadium, Boston - 3pm ET
Senegal vs Iraq - BMO Field, Toronto - 3pm ET
Cape Verde vs Saudi Arabia - NRG Stadium, Houston - 8pm ET
Uruguay vs Spain - Estadio Akron, Guadalajara - 8pm ET
Egypt vs Iran - Lumen Field, Seattle - 11pm ET
New Zealand vs Belgium - BC Place, Vancouver - 11pm ET
Day 17 - Saturday, June 27
Panama vs England - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 5pm ET
Croatia vs Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Colombia vs Portugal - Hard Rock Stadium, Miami - 7:30pm ET
Democratic Republic of Congo vs Uzbekistan - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 7:30pm ET
Algeria vs Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City - 10pm ET
Jordan vs Argentina - AT&T Stadium, Dallas - 10pm ET
Round of 32 begins
Day 18 - Sunday, June 28
Match 73 - Runner up Group A vs Runner up Group B - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Day 19 - Monday, June 29
Match 76 - Winner Group C vs Runner up Group F - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Match 74 - Winner Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F - Gillette Stadium, Boston - 4:30pm ET
Match 75 - Winner Group F vs Runner up Group C - Estadio BBVA, Monterrey - 9pm ET
Day 20 - Tuesday, June 30
Match 78 - Runner up Group E vs Runner up Group I - AT&T Stadium, Dallas - 1pm ET
Match 77 - Winner Group I vs 3rd Group C/D/F/G/H - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 5pm ET
Match 79 - Winner Group A vs 3rd Group C/E/F/H/I - Estadio Azteca, Mexico City - 9pm ET
Day 21 - Wednesday, July 1
Match 80 - Winner Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Match 82 - Winner Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J - Lumen Field, Seattle - 4pm ET
Match 81 - Winner Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 8pm ET
Day 22 - Thursday, July 2
Match 84 - Winner Group H vs Runner up Group J - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Match 83 - Runner up Group K vs Runner up Group L - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Match 85 - Winner Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J - BC Place, Vancouver - 11pm ET
Day 23 - Friday, July 3
Match 88 - Runner up Group D vs Runner up Group G - AT&T Stadium, Dallas - 2pm ET
Match 86 - Winner Group J vs Runner up Group H - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Match 87 - Winner Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L - Arrowhead Stadium, Kansas City - 9:30pm ET
Round of 16 begins
Day 24 - Saturday, July 4
Match 90 - Winner Match 73 vs Winner Match 75 - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Match 89 - Winner Match 74 vs Winner Match 77 - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Day 25 - Sunday, July 5
Match 91 - Winner Match 76 vs Winner Match 78 - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 4pm ET
Match 92 - Winner Match 79 vs Winner Match 80 - Estadio Azteca, Mexico City - 8pm ET
Day 26 - Monday, July 6
Match 93 - Winner Match 83 vs Winner Match 84 - AT&T Stadium, Dallas - 3pm ET
Match 94 - Winner Match 81 vs Winner Match 82 - Lumen Field, Seattle - 8pm ET
Day 27 - Tuesday, July 7
Match 95 - Winner Match 86 vs Winner Match 88 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Match 96 - Winner Match 85 vs Winner Match 87 - BC Place, Vancouver - 4pm ET
Wednesday, July 8 no games — What are we going to do!?
Quarterfinals begin
Day 29 - Thursday, July 9
Match 97 - Winner Match 89 vs Winner Match 90 - Gillette Stadium, Boston - 4pm ET
Day 30 - Friday, July 10
Match 98 - Winner Match 93 vs Winner Match 94 - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Day 31 - Saturday, July 11
Match 99 - Winner Match 91 vs Winner Match 92 - Hard Rock Stadium, Miami - 5pm ET
Match 100 - Winner Match 95 vs Winner Match 96 - Arrowhead Stadium, Kansas City - 9pm ET
Sunday July, 12 and Monday, July 13 no games
Semifinals begin
Day 34 - Tuesday, July 14
Match 101 - Winner Match 97 vs Winner Match 98 - AT&T Stadium, Dallas - 3pm ET
Day 35 - Wednesday, July 15
Match 102 - Winner Match 99 vs Winner Match 100 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 3pm ET
Thursday, July 16 and Friday, July 17 no games
Third-place game
Day 38 - Saturday, July 18
Match 103 - Loser Match 101 vs Loser Match 102 - Hard Rock Stadium, Miami - 5pm ET
Final
Day 39 - Sunday, July 19
Match 104 - Winner Match 101 vs Winner Match 102 - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET