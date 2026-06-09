2026 FIFA World Cup Schedule: Bracket, matchups, dates, locations, groups, results, how to watch
The full schedule for the 2026 World Cup has been confirmed, with the kick off times, dates and venues for all 104 games sorted.
- You can watch every single game from the 2026 World Cup live on Universo, Telemundo and Peacock en Espanol, here.
Below you will find where each team will play across the USA, Canada and Mexico in the summer, so you can make your plans.
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This is what it is all about, as we’ve been waiting years for the schedule for this 48-team tournament to be revealed.
Below are all of the details you need.
How to watch 2026 World Cup live, stream links, TV channel, dates, times
Dates: June 11 to July 19, 2026
Where: 16 stadiums across Canada, Mexico and the USA — Details
Streaming: All 104 games available to watch on Peacock (en Espanol)
TV channel: Telemundo (92 games) and Universo (12 games)
How to Watch the World Cup with Xfinity
If you’re looking for a simple way to watch the World Cup in English on Fox and in Spanish on Telemundo, Xfinity makes it easy to follow the World Cup and stay connected to global soccer year‑round. With the World Soccer Ticket, fans get access to top leagues, live TV, and streaming — all in one place — so you never miss the action.
Introducing World Soccer Ticket - For $85/mo, get over 1,500 soccer matches, plus:
- All the top leagues, from the Premier League to La Liga
- Xfinity TV, with an X1 box, on us
- The Xfinity Stream app, for on-the-go viewing
- Peacock Premium, at no extra cost (currently $10.99/mo. value)
World Soccer Ticket: No term contract. Restrictions apply. Not available in all areas. One X1 box included; if service changes, regular rates apply. Taxes extra. Pricing and programming subject to change. Not eligible for multi-product discounts.
2026 World Cup schedule, dates, times, stadiums, full details
All game shown on Telemundo and Peacock, unless otherwise stated
Group A schedule
Thursday, June 11: Mexico vs South Africa - Estadio Azteca, Mexico City - 3pm ET
Thursday June 11: South Korea vs Czechia - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm
Thursday, June 18: Czechia vs South Africa - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Thursday, June 18: Mexico vs South Korea - Estadio Akron, Guadalajara - 9pm ET
Wednesday, June 24: Czechia vs Mexico - Estadio Azteca, Mexico City - 9pm ET
Wednesday, June 24: South Africa vs South Korea - Estadio BBVA, Monterrey - 9pm ET - Universo
Group B schedule
Friday, June 12: Canada vs Bosnia and Herzegovina - BMO Field, Toronto - 3pm ET
Saturday, June 13: Qatar vs Switzerland - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 3pm ET
Thursday, June 18: Switzerland vs Bosnia and Herzegovina - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Thursday, June 18: Canada vs Qatar - BC Place, Vancouver - 6pm ET
Wednesday, June 24: Switzerland vs Canada - BC Place, Vancouver - 3pm ET
Wednesday, June 24: Bosnia and Herzegovina vs Qatar - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Group C schedule
Saturday, June 13: Brazil vs Morocco - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 6pm ET
Saturday, June 13: Haiti vs Scotland - Gillette Stadium, Boston - 9pm ET
Friday, June 19: Scotland vs Morocco - Gillette Stadium, Boston - 6pm ET
Friday, June 19: Brazil vs Haiti - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 9pm ET
Wednesday, June 24: Scotland vs Brazil - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Wednesday, June 24: Morocco vs Haiti - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 6pm ET - Universo
Group D schedule
Friday, June 12: USA vs Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
Saturday, June 13: Australia vs Turkiye - BC Place, Vancouver - Midnight ET
Friday, June 19: USA vs Australia - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Friday, June 19: Turkiye vs Paraguay - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight ET
Thursday, June 25: Turkiye vs USA - SoFi Stadium, Los Angeles - 10pm ET
Thursday, June 25: Paraguay vs Australia - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 10pm ET - Universo
Group E schedule
Sunday, June 14: Germany vs Curacao - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Sunday, June 14: Ivory Coast vs Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 7pm ET
Saturday, June 20: Germany vs Ivory Coast - BMO Field, Toronto - 4pm ET
Saturday, June 20: Ecuador vs Curacao - Arrowhead Stadium, Kansas City - 8pm ET
Thursday, June 25: Ecuador vs Germany - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 4pm ET
Thursday, June 25: Curacao vs Ivory Coast - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 4pm ET
Group F schedule
Sunday, June 14: Netherlands vs Japan - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
Sunday, June 14: Sweden vs Tunisia - Estadio BBVA, Monterrey - 10pm ET
Saturday, June 20: Netherlands vs Sweden- NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Saturday, June 20: Tunisia vs Japan - Estadio BBVA, Monterrey - Midnight ET
Thursday, June 25: Japan vs Sweden- AT&T Stadium, Dallas - 7pm ET
Thursday, June 25: Tunisia vs Netherlands - Arrowhead Stadium, Kansas City - 7pm ET
Group G schedule
Monday, June 15: Iran vs New Zealand - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
Monday, June 15: Belgium vs Egypt - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Sunday, June 21: Belgium vs Iran - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Sunday, June 21: New Zealand vs Egypt - BC Place, Vancouver - 9pm ET
Friday, June 26: Egypt vs Iran - Lumen Field, Seattle - 11pm ET - Universo
Friday, June 26: New Zealand vs Belgium - BC Place, Vancouver - 11pm ET
Group H schedule
Monday, June 15: Spain vs Cape Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Monday, June 15: Saudi Arabia vs Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Sunday, June 21: Spain vs Saudi Arabia - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Sunday, June 21: Uruguay vs Cape Verde - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Friday, June 26: Cape Verde vs Saudi Arabia - NRG Stadium, Houston - 8pm ET - Universo
Friday, June 26: Uruguay vs Spain - Estadio Akron, Guadalajara - 8pm ET
Group I schedule
Tuesday, June 16: France vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET
Tuesday, June 16: Iraq vs Norway - Gillette Stadium, Boston - 6pm ET
Monday, June 22: France vs Iraq - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Monday, June 22: Norway vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 8pm ET
Friday, June 26: Norway vs France - Gillette Stadium, Boston - 3pm ET
Friday, June 26: Senegal vs Iraq - BMO Field, Toronto - 3pm ET - Universo
Group J schedule
Tuesday, June 16: Argentina vs Algeria - Arrowhead Stadium - Kansas City - 9pm ET
Tuesday, June 16: Austria vs Jordan - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight ET
Monday, June 22: Argentina vs Austria - AT&T Stadium, Dallas - 1pm ET
Monday, June 22: Jordan vs Algeria - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 11pm ET
Saturday, June 27: Algeria vs Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City - 10pm ET - Universo
Saturday, June 27: Jordan vs Argentina - AT&T Stadium, Dallas - 10pm ET
Group K schedule
Wednesday, June 17: Portugal vs Democratic Republic of Congo - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Wednesday, June 17: Uzbekistan vs Colombia - Estadio Azteca, Mexico City - 10pm ET
Tuesday, June 23: Portugal vs Uzbekistan - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Tuesday, June 23: Colombia vs Democratic Republic of Congo - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm ET
Saturday, June 27: Colombia vs Portugal - Hard Rock Stadium, Miami - 7:30pm ET
Saturday, June 27: Democratic Republic of Congo vs Uzbekistan - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 7:30pm ET - Universo
Group L schedule
Wednesday, June 17: England vs Croatia - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
Wednesday, June 17: Ghana vs Panama - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Tuesday, June 23: England vs Ghana - Gillette Stadium, Boston - 4pm ET
Tuesday, June 23: Panama vs Croatia - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Saturday, June 27: Panama vs England - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 5pm ET
Saturday, June 27: Croatia vs Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET - Universo
Round of 32 schedule
Sunday, June 28: Match 73 - Runner up Group A vs Runner up Group B - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Monday, June 29: Match 76 - Winner Group C vs Runner up Group F - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Monday, June 29: Match 74 - Winner Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F - Gillette Stadium, Boston - 4:30pm ET
Monday, June 29: Match 75 - Winner Group F vs Runner up Group C - Estadio BBVA, Monterrey - 9pm ET
Tuesday, June 30: Match 78 - Runner up Group E vs Runner up Group I - AT&T Stadium, Dallas - 1pm ET
Tuesday, June 30: Match 77 - Winner Group I vs 3rd Group C/D/F/G/H - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 5pm ET
Tuesday, June 30: Match 79 - Winner Group A vs 3rd Group C/E/F/H/I - Estadio Azteca, Mexico City - 9pm ET
Wednesday, July 1: Match 80 - Winner Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Wednesday, July 1: Match 82 - Winner Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J - Lumen Field, Seattle - 4pm ET
Wednesday, July 1: Match 81 - Winner Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 8pm ET
Thursday, July 2: Match 84 - Winner Group H vs Runner up Group J - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Thursday, July 2: Match 83 - Runner up Group K vs Runner up Group L - BMO Field, Toronto - 7pm ET
Thursday, July 2: Match 85 - Winner Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J - BC Place, Vancouver - 11pm ET
Friday, July 3: Match 88 - Runner up Group D vs Runner up Group G - AT&T Stadium, Dallas - 2pm ET
Friday, July 3: Match 86 - Winner Group J vs Runner up Group H - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
Friday, July 3: Match 87 - Winner Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L - Arrowhead Stadium, Kansas City - 9:30pm ET
Round of 16 schedule
Saturday, July 4: Match 90 - Winner Match 73 vs Winner Match 75 - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
Saturday, July 4: Match 89 - Winner Match 74 vs Winner Match 77 - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Sunday, July 5: Match 91 - Winner Match 76 vs Winner Match 78 - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 4pm ET
Sunday, July 5: Match 92 - Winner Match 79 vs Winner Match 80 - Estadio Azteca, Mexico City - 8pm ET
Monday, July 6: Match 93 - Winner Match 83 vs Winner Match 84 - AT&T Stadium, Dallas - 3pm ET
Monday, July 6: Match 94 - Winner Match 81 vs Winner Match 82 - Lumen Field, Seattle - 8pm ET
Tuesday, July 7: Match 95 - Winner Match 86 vs Winner Match 88 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
Tuesday, July 7: Match 96 - Winner Match 85 vs Winner Match 87 - BC Place, Vancouver - 4pm ET
Quarterfinal schedule
Thursday, July 9: Match 97 - Winner Match 89 vs Winner Match 90 - Gillette Stadium, Boston - 4pm ET
Friday, July 10: Match 98 - Winner Match 93 vs Winner Match 94 - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
Saturday, July 11: Match 99 - Winner Match 91 vs Winner Match 92 - Hard Rock Stadium, Miami - 5pm ET
Saturday, July 11: Match 100 - Winner Match 95 vs Winner Match 96 - Arrowhead Stadium, Kansas City - 9pm ET
Semifinal schedule
Tuesday, July 14: Match 101 - Winner Match 97 vs Winner Match 98 - AT&T Stadium, Dallas - 3pm ET
Wednesday, July 15: Match 102 - Winner Match 99 vs Winner Match 100 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 3pm ET
Third-place game
Saturday, July 18: Match 103 - Loser Match 101 vs Loser Match 102 - Hard Rock Stadium, Miami - 5pm ET
Final
Sunday, July 19: Match 104 - Winner Match 101 vs Winner Match 102 - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET